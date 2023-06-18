Нам предстоит путешествие длиной в несколько сотен километров: через часть Челябинской области и территории Башкирии. По пути мы совершим небольшое восхождение на Пугачевскую сопку, откуда можно увидеть озеро Чебаркуль, куда упал Челябинский метеорит. Здесь же открывается панорама Ильменского хребта — одного из отрогов Уральских гор. А еще мы посетим загадочное Каменное городище, где природа создала удивительные гранитные останцы причудливых форм и очертаний.
Тайны золотопромышленников
Уже на территории Башкирии дорога приведет нас в небольшое село Вознесенка — здесь и пересядем на внедорожник. Вы познакомитесь с этим селом, в прошлом процветающим благодаря золотопромышленникам. На их средства в конце 19 века и был выстроен величественный храм Вознесения — я объясню, чем он примечателен.
К началу начал
После нас ждет дорога, которую на самом деле можно назвать «бездорожьем». Поднявшись на высоту 637 метров над уровнем моря, мы достигнем истока великой реки Урал. Вы услышите о её особенностях и поймете значимость этого русла для нашего региона.
Организационные детали
Транспортные расходы входят в стоимость, отдельно оплачивается питание
Как проходит экскурсия
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Экскурсия проходит с мая по октябрь
Экскурсию можно провести и для группы более 3-х человек (стоимость уточняйте в переписке)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Челябинске
Провели 322 экскурсии для 375 туристов
Меня зовут Дарья, и вместе с дружной командой профессионалов я провожу в родном городе экскурсии-квесты. Знакомство с городом в театрализованном формате поможет проникнуться духом места и времени и оживит образы жителей старого Челябинска. Мы поделимся самым лучшим: вы увидите интереснейшие уголки города и получите незабываемые эмоции от веселой прогулки!