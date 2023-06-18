Реку Урал по праву называют великой, ведь по протяженности это третья река Европы! Мы отправимся к её истоку, а по пути заберемся на сопку, полюбуемся видом на озеро, где лежит метеорит, сделаем снимки причудливых камней городища. Кроме того, вы узнаете историю белоснежного храма Вознесенки и услышите любопытные факты о самобытной природе Урала.

Описание

Что вас ожидает

Южный Урал: перезагрузка

Нам предстоит путешествие длиной в несколько сотен километров: через часть Челябинской области и территории Башкирии. По пути мы совершим небольшое восхождение на Пугачевскую сопку, откуда можно увидеть озеро Чебаркуль, куда упал Челябинский метеорит. Здесь же открывается панорама Ильменского хребта — одного из отрогов Уральских гор. А еще мы посетим загадочное Каменное городище, где природа создала удивительные гранитные останцы причудливых форм и очертаний.

Тайны золотопромышленников

Уже на территории Башкирии дорога приведет нас в небольшое село Вознесенка — здесь и пересядем на внедорожник. Вы познакомитесь с этим селом, в прошлом процветающим благодаря золотопромышленникам. На их средства в конце 19 века и был выстроен величественный храм Вознесения — я объясню, чем он примечателен.

К началу начал

После нас ждет дорога, которую на самом деле можно назвать «бездорожьем». Поднявшись на высоту 637 метров над уровнем моря, мы достигнем истока великой реки Урал. Вы услышите о её особенностях и поймете значимость этого русла для нашего региона.

Организационные детали

Транспортные расходы входят в стоимость, отдельно оплачивается питание

Как проходит экскурсия