К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике

Узнать, как начинается великая река, исследовать Каменное городище и насладиться видом уральских гор

Реку Урал по праву называют великой, ведь по протяженности это третья река Европы! Мы отправимся к её истоку, а по пути заберемся на сопку, полюбуемся видом на озеро, где лежит метеорит, сделаем снимки причудливых камней городища.

Кроме того, вы узнаете историю белоснежного храма Вознесенки и услышите любопытные факты о самобытной природе Урала.
К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике
К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике
К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике
К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике
К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике
К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике
К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике
К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике
К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике
К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике
К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике
К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике
К истоку реки Урал — приключение на внедорожнике
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Описание

Что вас ожидает

Южный Урал: перезагрузка

Нам предстоит путешествие длиной в несколько сотен километров: через часть Челябинской области и территории Башкирии. По пути мы совершим небольшое восхождение на Пугачевскую сопку, откуда можно увидеть озеро Чебаркуль, куда упал Челябинский метеорит. Здесь же открывается панорама Ильменского хребта — одного из отрогов Уральских гор. А еще мы посетим загадочное Каменное городище, где природа создала удивительные гранитные останцы причудливых форм и очертаний.

Тайны золотопромышленников

Уже на территории Башкирии дорога приведет нас в небольшое село Вознесенка — здесь и пересядем на внедорожник. Вы познакомитесь с этим селом, в прошлом процветающим благодаря золотопромышленникам. На их средства в конце 19 века и был выстроен величественный храм Вознесения — я объясню, чем он примечателен.

К началу начал

После нас ждет дорога, которую на самом деле можно назвать «бездорожьем». Поднявшись на высоту 637 метров над уровнем моря, мы достигнем истока великой реки Урал. Вы услышите о её особенностях и поймете значимость этого русла для нашего региона.

Организационные детали

Транспортные расходы входят в стоимость, отдельно оплачивается питание

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит с мая по октябрь
  • Экскурсию можно провести и для группы более 3-х человек (стоимость уточняйте в переписке)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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