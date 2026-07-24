Дарья проводит ещё 4 экскурсии

Тургояк - это озеро-легенда, расположенное в глубокой котловине между хребтами Ильменский и Урал-тау.Прогулка по живописным берегам, оценка кристально чистой воды и подъем на смотровую площадку «Крутики» с фантастическими видами. Узнайте,

как образовалось озеро и какие интересные факты с ним связаны. По пути вы увидите единственную на Южном Урале мраморную пещеру, а также полюбуетесь панорамой десятка озер с горы. В Миассе, на окраинах которого находится озеро, поднимитесь на величественные скалы и насладитесь панорамами. Тургояк - удивительный водоем с многочисленными легендами и интересными фактами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить Тургояк в июне, июле и августе, когда погода наиболее благоприятна для прогулок и отдыха на природе. В это время температура комфортная, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее, особенно в вечернее время. В остальное время года посещение возможно, но стоит учитывать холодную погоду и ограниченные возможности для активного отдыха.

Сейчас август — это идеальное время.