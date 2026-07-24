Дарья проводит ещё 4 экскурсии

Лучше всего посетить Тургояк в июне, июле и августе, когда погода наиболее благоприятна для прогулок и отдыха на природе. В это время температура комфортная, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее, особенно в вечернее время. В остальное время года посещение возможно, но стоит учитывать холодную погоду и ограниченные возможности для активного отдыха.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мраморная пещера
Смотровая площадка «Крутики»
Величественные скалы
Описание экскурсии
Тургояк во всей красе
По пути на озеро Тургояк вы познакомитесь с единственной на Южном Урале мраморной пещерой, а поднявшись на гору, расположенную поблизости, полюбуетесь окружающей панорамой десятка озер, разбросанных, как осколки зеркала среди гор и лесов. Далее дорога приведет нас в «город в золотой долине» — Миасс, окраины которого примыкают непосредственно к озеру Тургояк, где вы подниметесь на величественные скалы и насладитесь окружающими панорамами со смотровой площадки «Крутики», а также сможете отдохнуть на городском пляже.
Нескучные истории
Тургояк — во всех отношениях удивительный водоем. Вы узнаете, как правильно перевести его необычное название и почему оно никак не сообщается с озером Инышко, хотя расстояние между ними — всего 200 метров. Услышите многочисленные легенды, связанные с этим местом. А также раскроете, где Емельян Пугачев спрятал два бочонка золота, почему в Тургояке такая холодная вода и чем еще известен Южный Урал.
Организационные детали
По желанию мы можем включить в маршрут остров Веры. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Челябинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 4 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1857 туристов
Меня зовут Дарья, и вместе с дружной командой профессионалов я провожу в родном городе экскурсии-квесты. Знакомство с городом в театрализованном формате поможет проникнуться духом места и времени и оживит образы жителей старого Челябинска. Мы поделимся самым лучшим: вы увидите интереснейшие уголки города и получите незабываемые эмоции от веселой прогулки!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
–
3
–
2
–
1
–
Ю
Юлия
От всей души благодарим Наталью Павловну и Юрия Ивановича за волшебную экскурсию по Южному Уралу. Наталья Павловна - замечательный рассказчик, влюбленный в своё дело человек, а также специалист по минералам, читать дальшеуменьшить
поэтому остаться равнодушным невозможно, Наталья Павловна обязательно увлечёт своей любовью к родному краю! Юрий Иванович - внимательный водитель и доброжелательный человек, дорога была максимально комфортной и безопасной. Нас с мужем и нашу дочь (1,5 года) ни разу не укачало.
Мы остались под впечатлением от красоты озера Тургояк, которое смогли посмотреть из разных точек, а также узнали факты и легенды, связанные с этим местом. Наталья Павловна детально поведала историю городов и предприятий Южного Урала от основания и до сегодняшних дней. А уж какие чудесные виды нас ожидали в заповеднике Таганай, который имеет статус памятника природы ЮНЕСКО, словами описать под силу только поэтам.
Благодарность, глубокое уважение и низкий поклон Наталье Павловне и Юрию Ивановичу за потрясающую экскурсию🙏🏻
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Великолепная экскурсия! Описать словами красоту Тургаяка и Туганая невозможно! Экскурсовод, Наталья Павловна, замечательный человек, великолепный рассказчик, кладезь информации не только о местах, которые посещали, но и о многом другом. Слушать читать дальшеуменьшить
её можно бесконечно, человек влюблен в свой край и в жизнь в целом, заражает своей любовью и заряжает энтузиазмом! Отдельное спасибо водителю Юрию Иванович, дорога с ним была комфортной и безопасной, приятный и доброжелательный человек!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Танни
Хочу поблагодарить организатора, за расширение программы. Мы жили далеко от места экскурсии и только Тургояка нам было бы мало, мы посетили национальный парк Таганай. Еще нам очень повезло с гидом. читать дальшеуменьшить
Наталья Павловна увлеченный, любящий свой край человек. Много рассказывала о природе истории Тургояка и Таганая. Ее знания камней просто заворожили туристов. По нашей просьбе нас привели кафе, с отличной кухней и ценами.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Оксана
Сначала я ничего не поняла как пользоваться этим сайтом. И была возмущена, что нельзя задать вопросы конкретно экскурсоводу. Потом выяснилось, что можно, но после бронирования, оно сначала бесплатное. Когда мы обо всем договорились, только после этого идет совсем небольшая оплата. У нас прошло все четко по плану. Экскурсовод замечательная, знания и впечатления получены. Благодарю. Всем советую.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Экскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один день. Это было очень увлекательно! Путешествовали с ребёнком 9 лет. Наш гид Светлана Геннадьевна с первых минут читать дальшеуменьшить
встречи начала рассказ и до конца поездки держала внимание и мое и ребёнка! Мы узнали исторические факты о Челябинске, Миассе, горах, озёрах и многом другом, с интересом слушали легенды. А по дороге назад гид играла с ребёнком, загадывали друг другу загадки:) Озеро Тургояк очень красивое, как с высоты смотровых площадок, так и с берега. Не забудьте с собой купальники, при хорошей погоде можно искупаться, хотя вода бодрящая даже в жаркую погоду. Удобный автомобиль и профессиональный водитель Виктор сделали нашу поездку ещё и комфортной! Прошло больше месяца, а сын до сих пор вспоминает само озеро и разные истории. За это отдельное спасибо гиду Светлане Геннадьевне! Очень рекомендуем ее, особенно если вы с детьми.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Ксения
Очень рекомендую! Людмила очень интересно рассказывала на протяжении всей поездки. По пути останавливались сделать фотографии. С любовью показывала здания и места с историей. Рассказывала про предприятия, заводы, что добывают, что читать дальшеуменьшить
производят. Очень занимательно! Отвечала на все вопросы, показывала образцы горных пород, самоцветов, металлов и руд. Когда доехали до озеро Тургояк - просто дух захватывает! Волшебное место, потрясные пейзажи! Хочется вернуться! Приезжайте в Челябинск: край заводов и живописной природы!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Челябинска
Похожие экскурсии на «Тургояк - «младший брат» Байкала»