Дарья проводит ещё 4 экскурсии

Тургояк во всей красе По пути на Тургояк вы увидите древнее Городище с причудливыми каменными фигурами и «город в золотой долине» Миасс. Далее вас ждет погружение в мир удивительной уральской природы. Вы подниметесь на величественные скалы и насладитесь окружающими панорамами со смотровой площадки «Крутики». Пройдете по туристической тропе, проложенной между озерами Тургояк и Инышко, и отдохнете на городском пляже.
Нескучные истории Тургояк — во всех отношениях удивительный водоем. Вы узнаете, как правильно перевести его необычное название и почему оно никак не сообщается с озером Инышко, хотя расстояние между ними — всего 200 метров. А также раскроете, где Емельян Пугачев спрятал два бочонка золота, почему в Тургояке такая холодная вода и чем еще известен Южный Урал.
Организационные детали
По желанию мы можем включить в маршрут остров 🏝️ Веры. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Дарья, и вместе с дружной командой профессионалов я провожу в родном городе экскурсии-квесты. Знакомство с городом в театрализованном формате поможет проникнуться духом места и времени и оживит образы жителей старого Челябинска. Мы поделимся самым лучшим: вы увидите интереснейшие уголки города и получите незабываемые эмоции от веселой прогулки!