Дарья проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Тургояк во всей красе

По пути на Тургояк вы увидите древнее Городище с причудливыми каменными фигурами и «город в золотой долине» Миасс. Далее вас ждет погружение в мир удивительной уральской природы. Вы подниметесь на величественные скалы и насладитесь окружающими панорамами со смотровой площадки «Крутики». Пройдете по туристической тропе, проложенной между озерами Тургояк и Инышко, и отдохнете на городском пляже.

Нескучные истории

Тургояк — во всех отношениях удивительный водоем. Вы узнаете, как правильно перевести его необычное название и почему оно никак не сообщается с озером Инышко, хотя расстояние между ними — всего 200 метров. А также раскроете, где Емельян Пугачев спрятал два бочонка золота, почему в Тургояке такая холодная вода и чем еще известен Южный Урал.

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