Дарья проводит ещё 4 экскурсии

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Тургояк — «младший брат» Байкала

Полюбоваться одним из самых чистых и своенравных озер Урала и раскрыть его историю и легенды

Дарья
Дарья – представитель из Челябинска
Тургояк — озеро-легенда, раскинувшееся в глубокой котловине между хребтами Ильменский и Урал-тау.

Вы погуляете по его живописным берегам, оцените кристально чистую воду и подниметесь на смотровую площадку «Крутики» с фантастическими видами.

А я расскажу, как образовалось озеро и какие интересные факты с ним связаны.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 15 500 ₽ за экскурсию

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Тургояк — «младший брат» Байкала
Тургояк — «младший брат» Байкала

Что вас ожидает

Тургояк во всей красе
По пути на Тургояк вы увидите древнее Городище с причудливыми каменными фигурами и «город в золотой долине» Миасс. Далее вас ждет погружение в мир удивительной уральской природы. Вы подниметесь на величественные скалы и насладитесь окружающими панорамами со смотровой площадки «Крутики». Пройдете по туристической тропе, проложенной между озерами Тургояк и Инышко, и отдохнете на городском пляже.

Нескучные истории
Тургояк — во всех отношениях удивительный водоем. Вы узнаете, как правильно перевести его необычное название и почему оно никак не сообщается с озером Инышко, хотя расстояние между ними — всего 200 метров. А также раскроете, где Емельян Пугачев спрятал два бочонка золота, почему в Тургояке такая холодная вода и чем еще известен Южный Урал.

Организационные детали

  • По желанию мы можем включить в маршрут остров 🏝️ Веры. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Тургояк — «младший брат» Байкала
Тургояк — «младший брат» Байкала
Тургояк — «младший брат» Байкала
Тургояк — «младший брат» Байкала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дарья
Дарья
Меня зовут Дарья, и вместе с дружной командой профессионалов я провожу в родном городе экскурсии-квесты. Знакомство с городом в театрализованном формате поможет проникнуться духом места и времени и оживит образы жителей старого Челябинска. Мы поделимся самым лучшим: вы увидите интереснейшие уголки города и получите незабываемые эмоции от веселой прогулки!
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