Дарья проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Челябинск — город 🏙️ множества имен

С одной стороны, Челябинск, в отличии от многих других городов России, никогда не менял своего названия. С другой, это один из рекордсменов по количеству неофициальных названий. «Танкоград», «Зауральский Чикаго», «Ворота Великого Сибирского пути», всем известное «Чугунная столица ⭐️ России» — как только его ни именовали. В поездке вы узнаете, как и почему появились все эти названия, а также о том, как однажды пытались переименовать Челябинск и что из этого получилось.

Ворота Великого Сибирского пути

Путешествуя по Челябинску, вы перенесетесь на 100 лет назад — в тот день, когда сюда пришла железная дорога и навсегда изменила судьбу тихого уральского городка. Я покажу старый и новый железнодорожные вокзалы, а также расскажу о замечательном образе богатыря Урала, выполненного в камне и встречающего всех прибывающих на поезде 🚂.

Город на извечном пограничье

Несмотря на то, что Челябинск никогда не находился близко от государственной границы, он всегда был городом пограничным. Возникнув как крепость на пересечении торговых путей из Азии в Европу, сегодня он раскинулся на границе двух масштабных географических зон. Вы обязательно посетите место, где установлен знак, маркирующий границу между Уралом и Сибирью, а также посмотрите, чем отличаются друг от друга уральская и сибирская части Челябинска.

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