Дарья проводит ещё 4 экскурсии

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Челябинск, или из Сибири на Урал и обратно

Взглянуть на историю города через его уникальное географическое положение на стыке равнины и гор

Дарья
Дарья – представитель из Челябинска
Почти через центр Челябинска проходит граница Западно-Сибирской низменности и Уральского горного региона.

Вы посетите легендарное место встречи двух географических «гигантов», сравните кварталы в двух зонах и расшифруете значения неофициальных имен города.

А также узнаете историю 📖 железной дороги, изменившей его судьбу, и услышите о пограничной жизни Челябинска.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 4 600 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Челябинск, или из Сибири на Урал и обратно
Челябинск, или из Сибири на Урал и обратно

Что вас ожидает

Челябинск — город 🏙️ множества имен
С одной стороны, Челябинск, в отличии от многих других городов России, никогда не менял своего названия. С другой, это один из рекордсменов по количеству неофициальных названий. «Танкоград», «Зауральский Чикаго», «Ворота Великого Сибирского пути», всем известное «Чугунная столица ⭐️ России» — как только его ни именовали. В поездке вы узнаете, как и почему появились все эти названия, а также о том, как однажды пытались переименовать Челябинск и что из этого получилось.

Ворота Великого Сибирского пути
Путешествуя по Челябинску, вы перенесетесь на 100 лет назад — в тот день, когда сюда пришла железная дорога и навсегда изменила судьбу тихого уральского городка. Я покажу старый и новый железнодорожные вокзалы, а также расскажу о замечательном образе богатыря Урала, выполненного в камне и встречающего всех прибывающих на поезде 🚂.

Город на извечном пограничье
Несмотря на то, что Челябинск никогда не находился близко от государственной границы, он всегда был городом пограничным. Возникнув как крепость на пересечении торговых путей из Азии в Европу, сегодня он раскинулся на границе двух масштабных географических зон. Вы обязательно посетите место, где установлен знак, маркирующий границу между Уралом и Сибирью, а также посмотрите, чем отличаются друг от друга уральская и сибирская части Челябинска.

Организационные детали

  • Транспортные расходы входят в стоимость
  • Экскурсию можно провести и для группы более 3-х человек (уточняйте предварительно у гида)
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Челябинск, или из Сибири на Урал и обратно
Челябинск, или из Сибири на Урал и обратно
Челябинск, или из Сибири на Урал и обратно
Челябинск, или из Сибири на Урал и обратно
Челябинск, или из Сибири на Урал и обратно
Челябинск, или из Сибири на Урал и обратно
Челябинск, или из Сибири на Урал и обратно

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дарья
Дарья
Меня зовут Дарья, и вместе с дружной командой профессионалов я провожу в родном городе экскурсии-квесты. Знакомство с городом в театрализованном формате поможет проникнуться духом места и времени и оживит образы жителей старого Челябинска. Мы поделимся самым лучшим: вы увидите интереснейшие уголки города и получите незабываемые эмоции от веселой прогулки!
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Дарья проводит ещё 4 экскурсии

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