Дарья проводит ещё 4 экскурсии

Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
Челябинск - город множества имен и историй.
На экскурсии вы узнаете, как и почему появились такие названия, как "Танкоград" и "Зауральский Чикаго". Путешествуя по городу, вы перенесетесь на 100 лет назад, когда железная дорога изменила его судьбу.
Посетите место, где установлен знак, маркирующий границу между Уралом и Сибирью, и сравните уральскую и сибирскую части Челябинска
Лучшее время для экскурсии по Челябинску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает и радует туристов своими достопримечательностями. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, хотя в это время может быть прохладнее. Зимой и ранней весной экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к холодной погоде и снежным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старый железнодорожный вокзал
Новый железнодорожный вокзал
Знак границы между Уралом и Сибирью
Описание экскурсии
Челябинск — город множества имен
С одной стороны, Челябинск, в отличии от многих других городов России, никогда не менял своего названия. С другой, это один из рекордсменов по количеству неофициальных названий. «Танкоград», «Зауральский Чикаго», «Ворота Великого Сибирского пути», всем известное «Чугунная столица России» — как только его ни именовали. В поездке вы узнаете, как и почему появились все эти названия, а также о том, как однажды пытались переименовать Челябинск и что из этого получилось.
Ворота Великого Сибирского пути
Путешествуя по Челябинску, вы перенесетесь на 100 лет назад — в тот день, когда сюда пришла железная дорога и навсегда изменила судьбу тихого уральского городка. Я покажу старый и новый железнодорожные вокзалы, а также расскажу о замечательном образе богатыря Урала, выполненного в камне и встречающего всех прибывающих на поезде.
Город на извечном пограничье
Несмотря на то, что Челябинск никогда не находился близко от государственной границы, он всегда был городом пограничным. Возникнув как крепость на пересечении торговых путей из Азии в Европу, сегодня он раскинулся на границе двух масштабных географических зон. Вы обязательно посетите место, где установлен знак, маркирующий границу между Уралом и Сибирью, а также посмотрите, чем отличаются друг от друга уральская и сибирская части Челябинска.
Организационные детали
Транспортные расходы входят в стоимость
Экскурсию можно провести и для группы более 3-х человек (уточняйте предварительно у гида)
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Челябинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 4 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1857 туристов
Меня зовут Дарья, и вместе с дружной командой профессионалов я провожу в родном городе экскурсии-квесты. Знакомство с городом в театрализованном формате поможет проникнуться духом места и времени и оживит образы жителей старого Челябинска. Мы поделимся самым лучшим: вы увидите интереснейшие уголки города и получите незабываемые эмоции от веселой прогулки!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
Были в Че на финале Гран-при по фигурному катанию. Ну как же не погулять по городу и не заценить местные историко-культурные объекты) Спасибо Александру Ермолаевичу и Юрию Ивановичу за прекрасно проведенные читать дальшеуменьшить
3 часа. Очень приятно, когда люди влюблены в свой город, знают историю и готовы с радостью поделиться своими знаниями. Челябинск понравился Поразило-много театров, учебных заведений, широкие улицы и проспекты, море озер, каслинское литье, камни и пр… Местный драмтеатр-просто шедевр! ЧТЗ-история! Граница между Уралом и Сибирью, дремучий лес в географическом центре города, цепочка пронумерованных круглых озер…
В общем, спасибо большое!
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В
Владимир
Впечатления самые лучшие. За нами приехали в отель, куда мы попросили. Экскурсия прошла на высшем уровне. Гид не просто профессионал, а настоящая Личность. Харизма. Это человек, влюблённый в город и прекрасно знающий его историю. В конце экскурсии нас снова отвезли в наш отель. Мы очень довольны и рекомендуем всем. Оно того стоит!
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Нинэль
Отличная, интересная экскурсия! Очень комфортный транспорт 🚗
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В
Валерий
Экскурсию проводила гид Ольга. Очень приятно было послушать рассказ человека, обладающего большими знаниями и, главное, искреннего любящего свой город! Маршрут был построен очень удобно, прямо от нашей гостиницы, сочетал пешеходную прогулку с автомобильным маршрутом. Увидели основные знаковые места города, многое узнали о его истории и жителях. Большое спасибо!
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С
Светлана
Потрясающая экскурсия, идеальная для погружения в прошлое и настоящее города. Гидом оказался известный человек с необыкновенным багажом знаний и навыков - Александр Ермолаевич. Я узнала истории и особенности города, о которых не знают и многие местные жители, прочувствовала город. Даже переехать захотела. Огромное спасибо за теплую встречу, индивидуальный подход, быстрые ответы организаторов!
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Елена
В этой замечательной экскурсии, моими гидом была Людмила! Хочу сказать, большое спасибо за познавательную и увлекательную экскурсию. Охватить необъятное за 2,5 часа конечно невозможно, но общий кругозор о городе и читать дальшеуменьшить
его. достопримечательностях освоен! Людмила, человек позитивный, со знанием истории своего города. Не каждый может похвалиться, что держал в руках доисторические артефакты, тем более зубы Мегалодона и кусочек метеорита) Удачи Вам и Вашей команде!
+2
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