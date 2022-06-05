Уральское Бали и уральский Марс: инста-локации в поездке из Челябинска

Посетить необычные карьеры и сделать яркие снимки на фоне ярких природных декораций

Всего в паре часов езды от Челябинска расположены потрясающие пейзажи для фотосессий. Вы посетите каолиновый карьер и впечатлитесь цветом воды. А после окажетесь среди красных пейзажей другого глиняного карьера, уже в Свердловской области.

Пока вы гуляете и фотографируетесь, я расскажу, почему эти места так выглядят, и познакомлю вас с геологическими особенностями Урала.
Уральское Бали и уральский Марс: инста-локации в поездке из Челябинска
Уральское Бали и уральский Марс: инста-локации в поездке из Челябинска
Уральское Бали и уральский Марс: инста-локации в поездке из Челябинска
Уральское Бали и уральский Марс: инста-локации в поездке из Челябинска
Уральское Бали и уральский Марс: инста-локации в поездке из Челябинска
Уральское Бали и уральский Марс: инста-локации в поездке из Челябинска
Уральское Бали и уральский Марс: инста-локации в поездке из Челябинска
Уральское Бали и уральский Марс: инста-локации в поездке из Челябинска
Уральское Бали и уральский Марс: инста-локации в поездке из Челябинска
Уральское Бали и уральский Марс: инста-локации в поездке из Челябинска
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Бирюзовые воды Бали

Раньше здесь добывали белую глину — из-за состава почвы вода в карьере приобрела интересный оттенок. Особенно эффектно это место выглядит в ясный день: белоснежный песок, изумрудная зелень сосен и яркие блики на водной глади. Но и в пасмурный день получаются стильные фото в пастельных тонах.

Красные горы Марса

После отправимся к крупнейшему на Урале месторождению огнеупорных глин. Территория местного Марса большая и разнообразная: вы исследуете эти инопланетные ландшафты, впечатлитесь видами холмов и каньонов. Водоемы, которые образуются в низинах, также приобрели ярко-бурый оттенок — это находка для фотографов и любителей нестандартных достопримечательностей.

Организационные детали

Трансфер с перемещением между точками экскурсии включен в стоимость. Общий километраж поездки — 640 км.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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