Всего в паре часов езды от Челябинска расположены потрясающие пейзажи для фотосессий. Вы посетите каолиновый карьер и впечатлитесь цветом воды. А после окажетесь среди красных пейзажей другого глиняного карьера, уже в Свердловской области. Пока вы гуляете и фотографируетесь, я расскажу, почему эти места так выглядят, и познакомлю вас с геологическими особенностями Урала.

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Что вас ожидает

Бирюзовые воды Бали

Раньше здесь добывали белую глину — из-за состава почвы вода в карьере приобрела интересный оттенок. Особенно эффектно это место выглядит в ясный день: белоснежный песок, изумрудная зелень сосен и яркие блики на водной глади. Но и в пасмурный день получаются стильные фото в пастельных тонах.

Красные горы Марса

После отправимся к крупнейшему на Урале месторождению огнеупорных глин. Территория местного Марса большая и разнообразная: вы исследуете эти инопланетные ландшафты, впечатлитесь видами холмов и каньонов. Водоемы, которые образуются в низинах, также приобрели ярко-бурый оттенок — это находка для фотографов и любителей нестандартных достопримечательностей.

Организационные детали

Трансфер с перемещением между точками экскурсии включен в стоимость. Общий километраж поездки — 640 км.