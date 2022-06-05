Раньше здесь добывали белую глину — из-за состава почвы вода в карьере приобрела интересный оттенок. Особенно эффектно это место выглядит в ясный день: белоснежный песок, изумрудная зелень сосен и яркие блики на водной глади. Но и в пасмурный день получаются стильные фото в пастельных тонах.
После отправимся к крупнейшему на Урале месторождению огнеупорных глин. Территория местного Марса большая и разнообразная: вы исследуете эти инопланетные ландшафты, впечатлитесь видами холмов и каньонов. Водоемы, которые образуются в низинах, также приобрели ярко-бурый оттенок — это находка для фотографов и любителей нестандартных достопримечательностей.
Трансфер с перемещением между точками экскурсии включен в стоимость. Общий километраж поездки — 640 км.