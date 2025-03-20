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посоветую самые красивые места для фотоснимков. Жду встречи! Привет, я Алиса) Та самая Алиса из сказки, которая интересно и необычно проведёт тебя по всем интересным локациям, зарядит тебя своей энергетикой и угостит травами, собранными на уральской земле. А наши красоты уральских гор ты будешь помнить ещё очень долго, ведь я ещё и профессиональный фотограф! Присоединяйся ко мне изучать чудеса Южного Урала!