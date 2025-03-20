Пунктуальный водитель встретит в аэропорту Челябинска и доставит на курорт «Солнечная долина». Поездка на минивэне Hyundai Starex займёт около двух часов.
В пути можно заказать услуги гида, который расскажет об истории и достопримечательностях Челябинской области. Доступна установка детского автокресла. Водитель - опытный профессионал, что гарантирует безопасность и комфорт в пути
В пути можно заказать услуги гида, который расскажет об истории и достопримечательностях Челябинской области. Доступна установка детского автокресла. Водитель - опытный профессионал, что гарантирует безопасность и комфорт в пути
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный минивэн Hyundai Starex
- 🕒 Пунктуальность и надежность
- 👨👩👧👦 Возможность установки детского кресла
- 🗺️ Услуги гида по запросу
- 🏔️ Прямой маршрут до курорта
- 🔒 Безопасность и профессионализм
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Челябинск
Описание трансфер
Эта поездка не предполагает экскурсии. Продолжительность маршрута до горнолыжного курорта «Солнечная долина» составит около двух часов. Вы проедете через Челябинск и по трассе М5 Урал, любуясь, как меняется ландшафт на подъезде к курорту.
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне Hyundai Starex
- При желании в переписке вы можете согласовать сопровождение гида, который расскажет об истории и основных достопримечательностях Челябинской области. Стоимость услуг гида — 3000 ₽
- При необходимости установим автокресло для ребёнка
- За рулём буду я или другой опытный водитель из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Челябинске
Провели экскурсии для 593 туристов
Здравствуйте, путешественник! Мы — команда гидов, Алексей и Алиса. Меня зовут Алексей, и я с удовольствием покажу вам интересные и необычные достопримечательности и памятники Южного Урала, расскажу об их истории иЗадать вопрос
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