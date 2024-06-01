1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по старейшей улице города: интересные факты, легендарные личности и удивительные события
Завтра в 19:30
10 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Уральское Бали и уральский Марс: незабываемые фото-локации из Челябинска
Погрузитесь в мир ярких красок и необычных пейзажей в уникальной фото-прогулке по самым красивым местам Урала
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
30 минут
Аудиогид по вокзалу Челябинска (круглосуточно)
Погрузитесь в историю вокзала Челябинска с аудиогидом. Узнайте о витражах, зимнем саде и фонтанах. Вокзал открыт 24/7, экскурсия доступна в любое время
Начало: На 1 этаже вокзала
Сегодня в 20:30
Завтра в 00:30
300₽ за всё до 100 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Аракульский Шихан из Челябинска
Вырвитесь из городских джунглей и отправьтесь на природу! Прогулка вдоль озера Аракуль, подъём на гору, смотровая площадка с видами, травяной чай и фотосессия
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Красоты реки Ай «на лайте» - индивидуальная экскурсия по Челябинску
Вырвитесь из города на день и насладитесь природой! Посетите гидроэлектростанцию, скалы, мост над пропастью и экстрим-парк. Истории о крае шахт и чудес
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр1 июня 2024Достаточно хорошая экскурсия нам все понравилось. Думаю будет интересно и гостям и жителям города.
- ЕЕвгений19 апреля 2024От экскурсии в полном восторге! Потрясающий экскурсовод и великолепное погружение в историю Челябинска. В полной мере смогли почувствовать атмосферу и дух города Челябинска и его жителей.
- РРустам15 апреля 2024Были проездом в Челябинске и решили свободное время провести с пользой. Александр Ермолаевич, наш гид -"добрый дедушка", с интересом и очень интересно провёл экскурсию. Ответил на наши вопросы. Спасибо ему и организатором.
- ССветлана26 ноября 2023Невероятный!
- ЮЮлия10 сентября 2023От всей семьи огромная благодарность гиду Алексею - за интересные рассказы, за глубокое, но не нудное погружение в историю края,
- ЮЮлия2 сентября 2023Очень интересные и красивые места, не хватает информации от гида об этой красоте, пришлось все самим в интернете читать
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Ночные»
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