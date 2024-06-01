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за внимание и терпение. Алексей подстроился под наш темп, показал нам даже больше, чем было завялено. Ответил на все наши вопросы! Настолько эрудированного гида я еще не встречала! Комфортный автомобиль, приятное общение всю дорогу на разные темы. Сумел всех заинтересовать историей родного края, мы узнали много нового и после экскурсии с Алексеем хочется еще исследовать Челябинскую область. Спасибо Вам, пусть Ваше дело процветает и набирает обороты. Если будем в Челябинске или в Екатеринбурге, то обязательно обратимся к Вам еще раз:)