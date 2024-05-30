1 чел.
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Индивидуальная
12 часов
Озеро Тургояк и заповедник Таганай: индивидуальная экскурсия по легендам Южного Урала
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Уральское Бали и уральский Марс: незабываемые фото-локации из Челябинска
Погрузитесь в мир ярких красок и необычных пейзажей в уникальной фото-прогулке по самым красивым местам Урала
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
«Сердце-озеро» Зюраткуль
Побывать на берегу самого высокогорного озера Южного Урала и покорить вершину одноименного хребта
10 июня в 08:00
13 июня в 08:30
16 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Таганай в одно касание: Путешествие на Чёрную скалу и визит в Златоуст
Откройте для себя красоту Южного Урала с экскурсией на Чёрную скалу и посещением Златоуста. Погрузитесь в мир природы и мастерства гравировки на стали
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
14 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тургояк - жемчужина Челябинска: экскурсия на озеро с уникальными пейзажами
Погрузитесь в мир природной красоты и загадочных историй, посетив озеро Тургояк. Незабываемые впечатления гарантированы
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Челябинска: ледяной фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России ждут вас
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия «Таганай»: уникальная природа Урала ждет вас
Погрузитесь в великолепие национального парка Таганай. Удивительные пейзажи и комфорт на каждом шагу. Трансфер из Челябинска уже включен в стоимость
Начало: Челябинск, Площадь революции 5
Расписание: Любое время, любой день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия г. Миасс из Челябинска
Начало: Миасс
Расписание: Любое время, любой день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Выездная экскурсия из Челябинска - Кыштым. Касли. По стопам Демидовых
Начало: Челябинск, Площадь революции 5
Расписание: Каждый день
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Таганай из Челябинска: первое восхождение с трансфером
Вас ждет незабываемое приключение: первое восхождение на Таганай. Полноценный поход с трансфером из Челябинска. Покорите вершины и насладитесь красотой природы
Начало: Челябинск, Площадь революции 5
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Аракульский Шихан из Челябинска
Вырвитесь из городских джунглей и отправьтесь на природу! Прогулка вдоль озера Аракуль, подъём на гору, смотровая площадка с видами, травяной чай и фотосессия
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Красоты реки Ай «на лайте» - индивидуальная экскурсия по Челябинску
Вырвитесь из города на день и насладитесь природой! Посетите гидроэлектростанцию, скалы, мост над пропастью и экстрим-парк. Истории о крае шахт и чудес
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий30 мая 2024Огромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейным заводом, природные парки, это все оставило массу незабываемых впечатлений
- ССветлана30 мая 2024Экскурсию рекомендую, Виталий отличный гид, покажет и расскажет то, чего вы никогда не увидели и не услышали бы в сборной экскурсии на автобусе, так как автобус во многие места просто не подъедет. Увлекательно, познавательно, в общем великолепно!
- ММаргарита11 мая 2024В целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регион и Уральскую природу человек,
- РРодион10 мая 2024Отлично организованная экскурсия, очень насыщенная и интересная. За один день можно увидеть очень много достопримечательностей. Рекомендую!
- ГГалина6 мая 2024Экскурсия понравилась, была полезной и увлекательной, в связи с плохой погодой Алексей смог быстро и качественно без ущерба для впечатлений перестроить план маршрута, все супер!
- ННаталья4 мая 2024Отличная экскурсия, очень приятный гид,забрал из отеля и даже после экскурсии довез до аэропорта. Показал местные красоты, заехали и на
- ЕЕлена24 апреля 2024Экскурсия понравилась на все 100% по всем показателям! Все динамично, профессионально, интересно, с юмором! Огромная благодарность Алексею за вдумчивое, грамотное
- ННадежда9 апреля 2024Провели с Алексеем 2 дня. Посетили Таганай, Тургояк, Айские притесы, ГЭС. Нам все очень понравилось. Маршруты составлены интересно. Много мелких интересных точек по пути. Алексей - прекрасный гид и водитель. Рекомендуем!
- ЮЮлия12 марта 2024Экскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересные моменты, на которые следует
- ГГеннадий16 января 202414/01/24 при морозе -24 С и сильном ветре мыс женой поехали на эту эксурсию и не пожалели. В первую очередь
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Выездные»
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Сейчас в Челябинске в категории "Выездные" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 7 000 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии по окрестностям Челябинска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август