🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 30 отзывов Были и небыли челябинского Арбата Прогулка по старейшей улице города: интересные факты, легендарные личности и удивительные события 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 33 отзыва Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города 9 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 44 отзыва Озеро Тургояк и заповедник Таганай: индивидуальная экскурсия по легендам Южного Урала Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 12 часов 10 отзывов Уральское Бали и уральский Марс: незабываемые фото-локации из Челябинска Погрузитесь в мир ярких красок и необычных пейзажей в уникальной фото-прогулке по самым красивым местам Урала 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 5 отзывов «Сердце-озеро» Зюраткуль Побывать на берегу самого высокогорного озера Южного Урала и покорить вершину одноименного хребта 16 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 12 отзывов Таганай в одно касание: Путешествие на Чёрную скалу и визит в Златоуст Откройте для себя красоту Южного Урала с экскурсией на Чёрную скалу и посещением Златоуста. Погрузитесь в мир природы и мастерства гравировки на стали 14 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Челябинск: грани истории Кировка - главная знаменитость Челябинска. Пешеходная улица с бутиками, барами и ресторанами. Узнайте историю и современную жизнь города Начало: Площадь Революции 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Тургояк - жемчужина Челябинска: экскурсия на озеро с уникальными пейзажами Погрузитесь в мир природной красоты и загадочных историй, посетив озеро Тургояк. Незабываемые впечатления гарантированы 12 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 12 отзывов Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Челябинска: ледяной фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России ждут вас 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Челябинску Прогулка по Челябинску обещает быть насыщенной: от Кировки до Алого поля, от особняка Валеева до Александро-Невской церкви Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно от 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Обзорная экскурсия «Таганай»: уникальная природа Урала ждет вас Погрузитесь в великолепие национального парка Таганай. Удивительные пейзажи и комфорт на каждом шагу. Трансфер из Челябинска уже включен в стоимость Начало: Челябинск, Площадь революции 5 Расписание: Любое время, любой день 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Обзорная экскурсия по Челябинску: от прошлого к настоящему Погрузитесь в историю Челябинска, прогуляйтесь по его набережным и площадям, узнайте город с неожиданных сторон Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно по договоренности 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Увлекательная прогулка по Челябинску с экскурсией в Исторический музей Погрузитесь в историю Челябинска, пройдитесь по знаменитой улице Кирова и посетите уникальный Исторический музей Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Обзорная экскурсия г. Миасс из Челябинска Начало: Миасс Расписание: Любое время, любой день 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Выездная экскурсия из Челябинска - Кыштым. Касли. По стопам Демидовых Начало: Челябинск, Площадь революции 5 Расписание: Каждый день 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Таганай из Челябинска: первое восхождение с трансфером Вас ждет незабываемое приключение: первое восхождение на Таганай. Полноценный поход с трансфером из Челябинска. Покорите вершины и насладитесь красотой природы Начало: Челябинск, Площадь революции 5 Расписание: Каждый день 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚉 На поезде Аудиогид 30 минут Аудиогид по вокзалу Челябинска (круглосуточно) Погрузитесь в историю вокзала Челябинска с аудиогидом. Узнайте о витражах, зимнем саде и фонтанах. Вокзал открыт 24/7, экскурсия доступна в любое время Начало: На 1 этаже вокзала 300 ₽ за всё до 100 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Индивидуальная экскурсия: Аракульский Шихан из Челябинска Вырвитесь из городских джунглей и отправьтесь на природу! Прогулка вдоль озера Аракуль, подъём на гору, смотровая площадка с видами, травяной чай и фотосессия 19 000 ₽ за всё до 8 чел.