Путешествие по топовым местам Челябинской области включает посещение необычного озера, прозванного уральским Бали из-за лазурного цвета воды.
Гости смогут исследовать гроты Сугомакской пещеры и подняться на вершину горы Сугомак, откуда открываются
Гости смогут исследовать гроты Сугомакской пещеры и подняться на вершину горы Сугомак, откуда открываются
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Уральское Бали
Пристегнитесь, мы отправляемся на Бали… в окрестности города Кыштым! Так прозвали озеро с красивой лазурной водой на месте бывшего каолинового карьера. Посмотреть на него приезжают путешественники со всей страны. По дороге я расскажу вам историю Демидовских заводов, которые сформировали силу региона.
Гора Сугомак и Сугомакская пещера
Мы исследуем пещеру, которая состоит из трёх гротов, соединённых узкими проходами. Посетим первый грот — в нём относительно светло и можно стоять в полный рост. Немного проползём по узкому лазу во второй грот (по желанию) — перед этим я проведу для вас инструктаж. А затем поднимемся на гору Сугомак, чтобы полюбоваться могучими Уральскими горами и бесчисленными озёрами.
Примерный тайминг экскурсии
- 7:50 — встреча
- 8:00 — выезд из Челябинска
- 9:30 — прибытие на карьер
- 13:30 — пещера Сугомак
- 16:30 — восхождение на гору Сугомак
- 17:30 — свободное время на горе
- 19:00 — дорога в Челябинск
- 21:00 — прибытие в город
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Ford Focus
- Обед входит в стоимость экскурсии
- Маршрут несложный, никакой специальной физической подготовки не требуется
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Дарвина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Челябинске
Я занимаюсь экскурсиями и турами уже 11 лет. Знаю почти все тропинки и деревца в Челябинской области. Все мои маршруты изучены мной досконально. Со мной безопасно и весело, а главное — интересно!Задать вопрос
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