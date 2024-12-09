Уральское Бали и гора Сугомак из Челябинска

Отправьтесь в увлекательное путешествие на Уральское Бали и гору Сугомак. Увидите лазурное озеро, исследуете пещеры и насладитесь захватывающими видами
Путешествие по топовым местам Челябинской области включает посещение необычного озера, прозванного уральским Бали из-за лазурного цвета воды.

Гости смогут исследовать гроты Сугомакской пещеры и подняться на вершину горы Сугомак, откуда открываются
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захватывающие виды на Уральские горы и озёра.

В программу также входит обед на природе и рассказ о Демидовских заводах, которые сыграли важную роль в истории региона. Маршрут подходит для всех уровней физической подготовки и проходит на комфортабельном минивэне

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Лазурное озеро уральского Бали
  • 🗻 Восхождение на гору Сугомак
  • 🕳️ Исследование Сугомакской пещеры
  • 🍽️ Вкусный обед на природе
  • 📜 История Демидовских заводов
    • Уральское Бали и гора Сугомак из Челябинска
    Уральское Бали и гора Сугомак из Челябинска
    Уральское Бали и гора Сугомак из Челябинска
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00

    Что можно увидеть

  • Уральское Бали
  • Сугомакская пещера
  • Гора Сугомак

    • Описание экскурсии

    Уральское Бали

    Пристегнитесь, мы отправляемся на Бали… в окрестности города Кыштым! Так прозвали озеро с красивой лазурной водой на месте бывшего каолинового карьера. Посмотреть на него приезжают путешественники со всей страны. По дороге я расскажу вам историю Демидовских заводов, которые сформировали силу региона.

    Гора Сугомак и Сугомакская пещера

    Мы исследуем пещеру, которая состоит из трёх гротов, соединённых узкими проходами. Посетим первый грот — в нём относительно светло и можно стоять в полный рост. Немного проползём по узкому лазу во второй грот (по желанию) — перед этим я проведу для вас инструктаж. А затем поднимемся на гору Сугомак, чтобы полюбоваться могучими Уральскими горами и бесчисленными озёрами.

    Примерный тайминг экскурсии

    • 7:50 — встреча
    • 8:00 — выезд из Челябинска
    • 9:30 — прибытие на карьер
    • 13:30 — пещера Сугомак
    • 16:30 — восхождение на гору Сугомак
    • 17:30 — свободное время на горе
    • 19:00 — дорога в Челябинск
    • 21:00 — прибытие в город

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Ford Focus
    • Обед входит в стоимость экскурсии
    • Маршрут несложный, никакой специальной физической подготовки не требуется

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На улице Дарвина
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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