захватывающие виды на Уральские горы и озёра. В программу также входит обед на природе и рассказ о Демидовских заводах, которые сыграли важную роль в истории региона. Маршрут подходит для всех уровней физической подготовки и проходит на комфортабельном минивэне

Описание экскурсии

Уральское Бали

Пристегнитесь, мы отправляемся на Бали… в окрестности города Кыштым! Так прозвали озеро с красивой лазурной водой на месте бывшего каолинового карьера. Посмотреть на него приезжают путешественники со всей страны. По дороге я расскажу вам историю Демидовских заводов, которые сформировали силу региона.

Гора Сугомак и Сугомакская пещера

Мы исследуем пещеру, которая состоит из трёх гротов, соединённых узкими проходами. Посетим первый грот — в нём относительно светло и можно стоять в полный рост. Немного проползём по узкому лазу во второй грот (по желанию) — перед этим я проведу для вас инструктаж. А затем поднимемся на гору Сугомак, чтобы полюбоваться могучими Уральскими горами и бесчисленными озёрами.

Примерный тайминг экскурсии

7:50 — встреча

8:00 — выезд из Челябинска

9:30 — прибытие на карьер

13:30 — пещера Сугомак

16:30 — восхождение на гору Сугомак

17:30 — свободное время на горе

19:00 — дорога в Челябинск

21:00 — прибытие в город

Организационные детали