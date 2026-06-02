4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по челябинскому Арбату откроет вам удивительные истории и судьбы людей, оставивших след в истории города
Челябинский Арбат, известный как Кировка, - это не просто улица, а живая история города.
Здесь можно узнать о казаках, чайных магнатах и знаменитых гостях, таких как Иосиф Сталин и Ярослав Гашек.
Экскурсия погружает в атмосферу былых времен, раскрывая тайны и легенды, связанные с этой удивительной улицей. Не упустите шанс прикоснуться к истории и узнать, почему Челябинск называли «Зауральским Чикаго»
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы улица оживает, и можно насладиться атмосферой в полной мере. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладно. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Торговый дом Валеева
Арки торговых рядов Стахеевых
Челябинский Краеведческий музей
Описание экскурсии
Крепость на торговом пути
Начнется прогулка с того места, где более 280 лет назад была заложена маленькая деревянная крепость в урочище Челяби-карагай. Я расскажу, кем были основатели нашего города и его первые жители — в память о них на месте челябинской крепости стоит стела. Видное место в истории Челябинска и нашего края занимали уральские казаки — мы поговорим о том, как сегодня живут казачьи станицы и как сохраняют традиции прошлого.
Люди и судьбы
На прогулке вам «встретятся» интереснейшие персонажи челябинской истории: простые горожане и золотопромышленники, хлебные и чайные магнаты. Старинные дома Арбата — это бывшие особняки состоятельных купцов: вы увидите торговый дом Валеева в стиле модерн и полюбуетесь арками торговых рядов Стахеевых. Узнаете, как оказался в Челябинске Иосиф Сталин и услышите историю о городском главе Александре Бейвеле, благодаря которому у жителей появился телефон и водопровод.
Как Челябинск Российскую империю чаем напоил
Удивительный поворот судьбы сделал Челябинск второй чайной столицей Российской империи на рубеже 19-20 веков. Я расскажу, как развивалось и почему угасло чайное дело. О первых фабриках и их рабочих, о том, кто такие «чаерезы» и что делали в Челябинске с «китайскими вениками» 100 лет назад.
«Зауральский Чикаго»
Так называли Челябинск на рубеже 19-20 веков за поразительные темпы роста, головокружительные контрасты и грандиозный человеческий водоворот, закрученный с запада на восток. «Зауральский Чикаго» притягивал к себе искателей приключений и авантюристов всех мастей. Вихрем Первой мировой войны в Челябинск забросило будущего известного чешского писателя Ярослава Гашека, а прототип Остапа Бендера — Осип Шор — трудился на Челябинском тракторном заводе.
Организационные детали
Место встречи обсуждаемо
По запросу в конце экскурсии можно посетить Челябинский Краеведческий музей или старейший ресторан Челябинска, который кормит жителей уже второй век.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Челябинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 4 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1857 туристов
Меня зовут Дарья, и вместе с дружной командой профессионалов я провожу в родном городе экскурсии-квесты. Знакомство с городом в театрализованном формате поможет проникнуться духом места и времени и оживит образы жителей старого Челябинска. Мы поделимся самым лучшим: вы увидите интереснейшие уголки города и получите незабываемые эмоции от веселой прогулки!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Прекрасная прогулка! Александр изумительный экскурсовод. Наша компания была в восторге. Большое спасибо!
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С
Светлана
- Нем и глух, а счет знает. - Верстовой столб.
От него мы сегодня и двинулись на променад по столице Южного Урала с замечательным экскурсоводом Александром
Танкоград, интересный город и совсем не суровый. читать дальшеуменьшить
Красивейшая Кировка сохранила архитектурные здания 18 и 19 столетия. Зашли в первую аптеку столицы, а там встречает сам Яков Соломонович Плонский, которому было бы сегодня 175 лет. Обалдеть!
Подержали «Мяч в кепке» вместе с руками Юрия Лужкого, довольно симпатичная скульптура. Но челябинцы говорят, что бывшему мэру Москвы он не понравился, не оценил. Увы! Тогда местная власть решили его уважить и в бетоне увековечили отпечатки его ног, уже впечатлило.
Шикарная мозаичная композиция «Яркий след» в арке домов в центре. 70 кв. м мозаики с разными сюжетами – это кропотливая работа с изображениями достопримечательностей южноуральской столицы, национальные символы и орнаменты, природа и животные. Шикарно!
А сколько театров в этом городе. Великолепно!
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К
Ксения
Прекрасная экскурсия с Александром Ермолаевичем! Полные юмора рассказы, истории из жизни города, хороший маршрут! Получили массу удовольствия! Времени экскурсии хватило, уложились. Все что планировалось, увидели, сделали прекрасные фотографии. Сам Челябинск очень понравился, особенно после такой экскурсии и солнечной погоды;) всем рекомендую!
+1
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Е
Елена
Добрый день! Нашим экскурсоводом была Светлана. Сначала слова благодарности: несмотря на холод на улице и 31 декабря на календаре, она провела для нас замечательную экскурсию. Благодарный Вам поклон, Светлана! Очень понравилась читать дальшеуменьшить
подача материала: исторические даты и достопримечательности Кировки связывались воедино с судьбами людей, которые имели к ним отношение. В начале экскурсии, Светлана спросила откуда мы, и многие события из истории Челябинска сопоставляла с событиями в нашем городе, благодаря чему информация запоминались гораздо легче. В общем, экскурсия стала для нас ярким и приятным событием!
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Рустам
Были проездом в Челябинске и решили свободное время провести с пользой. Александр Ермолаевич, наш гид -"добрый дедушка", с интересом и очень интересно провёл экскурсию. Ответил на наши вопросы. Спасибо ему и организатором.
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Юлия
Экскурсия очень понравилась! У Светланы был усилитель звука и поэтому все было отчетливо слышно. Рассказывал экскурсовод неспешно и увлечённо, слушать было интересно и много фактов и деталей запомнилось. Здорово,что мы два раза заходили в помещение и успевали согреться. Нам повезло познакомиться с Челябинском с помощью экскурсовода-профессионала!
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