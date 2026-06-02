4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы улица оживает, и можно насладиться атмосферой в полной мере. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладно. Зимой, с ноября по март, прогулка возможна, но стоит подготовиться к холодной погоде.

Челябинский Арбат, известный как Кировка, - это не просто улица, а живая история города. Здесь можно узнать о казаках, чайных магнатах и знаменитых гостях, таких как Иосиф Сталин и Ярослав Гашек. Экскурсия погружает в атмосферу былых времен, раскрывая тайны и легенды, связанные с этой удивительной улицей. Не упустите шанс прикоснуться к истории и узнать, почему Челябинск называли «Зауральским Чикаго»

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Крепость на торговом пути

Начнется прогулка с того места, где более 280 лет назад была заложена маленькая деревянная крепость в урочище Челяби-карагай. Я расскажу, кем были основатели нашего города и его первые жители — в память о них на месте челябинской крепости стоит стела. Видное место в истории Челябинска и нашего края занимали уральские казаки — мы поговорим о том, как сегодня живут казачьи станицы и как сохраняют традиции прошлого.

Люди и судьбы

На прогулке вам «встретятся» интереснейшие персонажи челябинской истории: простые горожане и золотопромышленники, хлебные и чайные магнаты. Старинные дома Арбата — это бывшие особняки состоятельных купцов: вы увидите торговый дом Валеева в стиле модерн и полюбуетесь арками торговых рядов Стахеевых. Узнаете, как оказался в Челябинске Иосиф Сталин и услышите историю о городском главе Александре Бейвеле, благодаря которому у жителей появился телефон и водопровод.

Как Челябинск Российскую империю чаем напоил

Удивительный поворот судьбы сделал Челябинск второй чайной столицей Российской империи на рубеже 19-20 веков. Я расскажу, как развивалось и почему угасло чайное дело. О первых фабриках и их рабочих, о том, кто такие «чаерезы» и что делали в Челябинске с «китайскими вениками» 100 лет назад.

«Зауральский Чикаго»

Так называли Челябинск на рубеже 19-20 веков за поразительные темпы роста, головокружительные контрасты и грандиозный человеческий водоворот, закрученный с запада на восток. «Зауральский Чикаго» притягивал к себе искателей приключений и авантюристов всех мастей. Вихрем Первой мировой войны в Челябинск забросило будущего известного чешского писателя Ярослава Гашека, а прототип Остапа Бендера — Осип Шор — трудился на Челябинском тракторном заводе.

Организационные детали