4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по старейшей улице города: интересные факты, легендарные личности и удивительные события

Дарья
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Дарья – представитель гидов
Челябинский Арбат — главная пешеходная улица города.

В разные времена она именовалась Уфимской, Рабоче-крестьянской, улицей Кирова — или, как ее еще называют, Кировка.

На прогулке вы познакомитесь с её историей, узнаете о жизни города со времен основания и до наших дней.

Я расскажу о жителях Челябинска и его удивительных гостях.

Какую роль играли на Урале казаки, кто такие «чаерезы» и почему наш город называли «Зауральским Чикаго» — эти и другие рассказы ждут вас на моей экскурсии.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Были и небыли челябинского Арбата
Были и небыли челябинского Арбата

Что вас ожидает

Крепость на торговом пути
Начнется прогулка с того места, где более 280 лет назад была заложена маленькая деревянная крепость в урочище Челяби-карагай. Я расскажу, кем были основатели нашего города и его первые жители — в память о них на месте челябинской крепости стоит стела. Видное место в истории Челябинска и нашего края занимали уральские казаки — мы поговорим о том, как сегодня живут казачьи станицы и как сохраняют традиции прошлого.

Люди и судьбы
На прогулке вам «встретятся» интереснейшие персонажи челябинской истории: простые горожане и золотопромышленники, хлебные и чайные магнаты. Старинные дома Арбата — это бывшие особняки состоятельных купцов: вы увидите торговый дом Валеева в стиле модерн и полюбуетесь арками торговых рядов Стахеевых. Узнаете, как оказался в Челябинске Иосиф Сталин и услышите историю о городском главе Александре Бейвеле, благодаря которому у жителей появился телефон и водопровод.

Как Челябинск Российскую империю чаем напоил
Удивительный поворот судьбы сделал Челябинск второй чайной столицей Российской империи на рубеже 19-20 веков. Я расскажу, как развивалось и почему угасло чайное дело. О первых фабриках и их рабочих, о том, кто такие «чаерезы» и что делали в Челябинске с «китайскими вениками» 100 лет назад.

«Зауральский Чикаго»
Так называли Челябинск на рубеже 19-20 веков за поразительные темпы роста, головокружительные контрасты и грандиозный человеческий водоворот, закрученный с запада на восток. «Зауральский Чикаго» притягивал к себе искателей приключений и авантюристов всех мастей. Вихрем Первой мировой войны в Челябинск забросило будущего известного чешского писателя Ярослава Гашека, а прототип Остапа Бендера — Осип Шор — трудился на Челябинском тракторном заводе.

Организационные детали

  • Место встречи обсуждаемо
  • По запросу в конце экскурсии можно посетить Челябинский Краеведческий музей или старейший ресторан Челябинска, который кормит жителей уже второй век.
Были и небыли челябинского Арбата
Были и небыли челябинского Арбата
Были и небыли челябинского Арбата
Были и небыли челябинского Арбата
Были и небыли челябинского Арбата
Были и небыли челябинского Арбата
Были и небыли челябинского Арбата
Были и небыли челябинского Арбата
Были и небыли челябинского Арбата
Были и небыли челябинского Арбата

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Меня зовут Дарья и вместе с дружной командой профессионалов я провожу в родном городе экскурсии-квесты. Знакомство с городом в театрализованном формате поможет проникнуться духом места и времени и оживит образы жителей старого Челябинска. Мы поделимся самым лучшим: вы увидите интереснейшие уголки города и получите незабываемые эмоции от веселой прогулки!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 августа 2019
Большое спасибо Светлане за очень интересную экскурсию и приятное общение. Советую сходить на эту экскурсию всем гостям Челябинска и жителям города. Узнаете много забавных деталей, заставляющих по-другому посмотреть на челябинскую пешеходную улицу.
Ольга
2 августа 2019
Наш гид Елена провела нас по пешеходной части города и с большой любовью поведала историю Челябинска. Она раскрыла этот город с неожиданной стороны, не только танкоград, но и культурный центр Южного Урала.
28 апреля 2019
Экскурсию для меня проводила Людмила, за что огромное ей спасибо! В этот день в Челябинске выпал снег, было очень холодно и ветрено, но экскурсия состоялась и была познавательна и интересна, настолько, что захотелось глубже окунуться в непростую историю этого края. Рассказ касался не только одной улицы, но упоминались и соседние города, история которых неразрывно связана с Челябинском. "На десерт" было посещение краеведческого музей (Музей истории Южного Урала), где Людмила также провела для меня небольшую экскурсию, объяснила, как не заблудиться в этом огромном комплексе, и даже разрешила воспользоваться ее телефоном, чтобы сделать несколько фотографий. Так что несмотря на погоду впечатления остались самыми теплыми!
1 апреля 2019
Спасибо за отличную экскурсию! Нам все понравилось - приятно провели время, как и планировали. Рекомендуем!

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