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Кировка, или Челябинский Арбат, — самая красивая улица Челябинска. Её любят как сами челябинцы, так и гости города. А ещё она хранит множество примет прошлого, с момента основания и до наших дней.



От уездного города до центра торговли и современного миллионника — весь путь, который Челябинск проделал за более чем 300 лет, мы изучим на примере улицы протяженностью менее 1 км.