Кировка, или Челябинский Арбат, — самая красивая улица Челябинска. Её любят как сами челябинцы, так и гости города. А ещё она хранит множество примет прошлого, с момента основания и до наших дней.
От уездного города до центра торговли и современного миллионника — весь путь, который Челябинск проделал за более чем 300 лет, мы изучим на примере улицы протяженностью менее 1 км.
От уездного города до центра торговли и современного миллионника — весь путь, который Челябинск проделал за более чем 300 лет, мы изучим на примере улицы протяженностью менее 1 км.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Памятник основателям Челябинска — начнём с общей исторической справки.
- Площадь искусств (бывшая площадь Ярославского) — представим жизнь города от провинции до уезда.
- Доходные дома Холодова — истории, связанные с Транссибом и торговым прошлым Челябинска.
- Дом Злоказовых — факты о революции и гражданской войне на Южном Урале.
- Главпочтамт, Инженерный дом — как родилась новая страна и новое общество.
- Площадь Революции — эволюция от городской окраины до главной городской площади.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около улицы Труда и Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Челябинске
Местный житель (более 30 лет стажа), с высшим историческим образованием. Также я являюсь сотрудником учреждения культуры, деятельность которого связана с проведением различных экскурсий.Задать вопрос
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