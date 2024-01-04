Встречаемся и отправляемся в посёлок Зюраткуль. По пути остановимся на смотровой площадке «Семибратка», чтобы полюбоваться видами величественных уральских гор. В Златоусте сделаем остановку на обед, а по прибытии в посёлок разместимся в гостевом доме и поужинаем.

Вечером прогуляемся по берегу озера Зюраткуль на территории национального парка и посмотрим на одноимённый хребет.