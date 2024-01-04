Увидеть знаменитые Айские притёсы, покататься на снегоходах и поучаствовать в кофейном мастер-классе
Едем с нами, чтобы в этом убедиться! Мы будем совершать несложные треккинги и подниматься в горы, попаримся в баньке и промчимся на снегоходах в окружении завораживающих пейзажей. Вы увидите высокие заснеженные ели на фоне горных хребтов, подышите чистым бодрящим воздухом, полюбуетесь нетронутой природой парков и послушаете звенящую тишину.
Также мы познакомим вас с городами Сатка, Златоуст и Миасс, где вас ждут несколько музеев: оружейный, минералогический и даже Музей пельменя.
янв
янв
фев
фев
мар
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|55 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми с 14 лет.
В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств маршрут и порядок экскурсий может быть изменён.
Программа тура по дням
Переезд в посёлок Зюраткуль, прогулка по нацпарку
Встречаемся и отправляемся в посёлок Зюраткуль. По пути остановимся на смотровой площадке «Семибратка», чтобы полюбоваться видами величественных уральских гор. В Златоусте сделаем остановку на обед, а по прибытии в посёлок разместимся в гостевом доме и поужинаем.
Вечером прогуляемся по берегу озера Зюраткуль на территории национального парка и посмотрим на одноимённый хребет.
Треккинг в национальном парке «Зюраткуль»
Сегодня будем гулять по национальному парку. Пройдём по оборудованной экотропе посреди заснеженного таёжного леса. Совершим небольшой подъём в гору и окажемся на вершине хребта Зюраткуль, где увидим скальные останцы Медведи, окружённые елями, усыпанными снегом и похожими на белых великанов.
С высоты посмотрим на уже знакомое озеро, которое по форме напоминает сердце. Полюбуемся бескрайними цепями горных хребтов под снежным одеялом. Здесь обитает много лосей, поэтому, если повезёт, сможем встретить этих жителей тайги.
Вечером вернёмся гостевой дом, поужинаем и погреемся в жаркой баньке.
Айские притёсы, «Уральский Диснейленд» в городе Сатка, город Златоуст
В этот день отправляемся к Айским притёсам. По пути остановимся около посёлка Межевой, чтобы посмотреть на старинные печи для обжига известняка, стоящие под открытым небом.
Река Ай одна из самых красивых уральских рек, а Большие Притёсы, отвесные скалы высотой около 100 метров, — её главная достопримечательность. Мы постоим на самом их краю и полюбуемся завораживающим пейзажем. А затем вас ждёт яркие эмоции — прокатимся на снегоходах в окружении невероятных видов.
После заедем в небольшой городок Сатка, где есть настоящий средневековый замок — «Уральский Диснейленд». Рассмотрим эту крепость с зубчатыми стенами и шпилями и прогуляемся по уютной набережной.
Вечером приедем в город Златоуст и разместимся в гостинице.
Треккинг по национальному парку «Таганай»
Сегодня мы пройдём 12 километров по знаменитому национальному парку «Таганай» и совершим восхождение на одну из вершин горы Двуглавая сопка — самые отважные смогут забраться на неё по каменным выступам. С сопки открывается вид на многочисленные хребты парка и одну из главных достопримечательностей — Каменную реку — скопление каменных громад длиною 6 километров.
Вечером вернёмся в гостиницу, поужинаем и отдохнём.
Златоуст: оружейная фабрика и экскурсия на фабрику кофе и шоколада с мастер-классом
Позавтракав, отправимся гулять по Златоусту и окрестностям и знакомиться с культурой и историей Южного Урала. Город издавна славится мастерами оружейного дела — мы побываем на фабрике, где делают ножи и сабли, кинжалы и кортики, мечи и шпаги.
После обеда побываем на фабрике «Чаокофе». Вы понаблюдаете за процессом изготовления шоколада и кофе, примите участие в мастер-классе по кофейному купажу и попробуете сидр местного производства.
Парк Бажова, музеи Миасса, возвращение в Челябинск
Утром посетим горный парк имени Павла Бажова, уральского сказочника, из книг которого мы узнали про Хозяйку Медной горы, Серебряное копытце, Данилу-Мастера, Змея Горыныча и Бабу-Ягу. Прогуляемся, посмотрим на скульптуры по мотивам сказок, желающие поднимутся на смотровую площадку на башне-колокольне.
Затем побываем в минералогическом музее им. А. Е. Ферсмана в городке Миасс, где увидим богатую коллекцию минералов, найденных в окрестностях. Заглянем в Музей пельменя в старинном особняке купца Василия Смирнова. Вы узнаете много интересного об этом блюде, научитесь отличать «японские» пельмени от «узбекских» и продегустируете несколько видов этого лакомства.
После обеда — трансфер в Челябинск.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: В аэропорту Челябинска в 12:00 / в центре Челябинска у ТЦ «Урал» в 12:30Завершение: Челябинск, аэропорт или ж. - д. вокзал, около 17:00. Рекомендуем приобретать обратные билеты на рейсы после 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.