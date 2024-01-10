А пеший поход по национальному парку Таганай – отличная возможность все это увидеть, насладиться романтикой укрытых снегом гор и лесов с комфортом, так как все ночевки будут в отапливаемых домиках – никто не замерзнет!
дек
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Отправление на Таганай. Подготовка к походу
Встречаемся в Челябинске в 12:50 у музея Южного Урала, первым делом изучим историю мест, которые планируем посетить.
После экскурсии садимся в трансфер и отправляемся на Таганай.
Пешком сегодня никуда идти не надо, приезжаем на Центральную усадьбу и здесь же остаёмся на ночь.
Это главные ворота парка, у которых берут свое начало все официальные маршруты.
Пройдём регистрацию и получим необходимые разрешения, затем заселение в домики, знакомство, первый совместный ужин и спать.
Завтра в поход!
Переезд на машине около 150 км. Высота 550 м.
Таганайский источник «Белый Ключ». Восхождение на гору Двуглавая сопка
Сегодня важный день!
Первый переход под рюкзаком и встреча Нового Года (для группы на новогодние даты). По натоптанной, идеально-снежней зимней тропе отправляемся в путь.
Вокруг ёлки, сугробы, красота зимнего леса, величественные горы и твоя свобода!
По пути заглянем к приюту «Белый Ключ», где находится самый известный Таганайский источник «Белый Ключ» с чистейшей прозрачной и очень вкусной водой. Раньше он носил название «Святой ключ», а потом был переименован. Говорят, вода обладает исцеляющими свойствами. Рядом с источником удобно расположена железная лестница (200 ступеней), рядом с которой мы оставим рюкзаки и налегке начнем восхождение на гору Двуглавая сопка.
Сквозь верхушки деревьев словно вырывающиеся из горы перья птиц проглядывают скалы. Именно поэтому южную вершину сопки называют «Перья» (1034 м). Кстати, из горной породы Двуглавой Сопки были созданы вазы, которые находятся в коллекции Эрмитажа. Налюбовавшись видами, спускаемся к рюкзачкам, по которым уже соскучились, и продолжаем путь.
Наша цель - туристический приют «Таганай», который находится в живописном месте у подножия горы Круглица. Туда мы отправимся завтра, а сегодня - отдыхаем и готовимся к Новому Году!
Здесь в горах никакого электричества, связи и интернета. На столе свечи, в печи - дрова, мы готовы к праздничному ужину, чтобы встретить 2025 в компании новых друзей. Пусть этот год будет лучше, чем 2024!
Переход 14 км. Высота 769 м.
Гора Круглица. Киалимский кордон. Гора Ицыл
Неспешный подъем и завтрак!
В качестве разминки налегке отправимся штурмовать вершину горы Круглица (1178м).
Эзотерики считают, что это очень мощное Место Силы, которое по энергетике может сравниться с Белухой на Алтае.
Тропа в одну сторону всего 3 км, набор высоты 400 м, но в зимний период подняться наверх не так-то просто, ведь у подножия тропу заметает снегом, а подниматься по склону приходится по осыпающемуся курумнику, скрытому под снегом. Но под руководством опытного инструктора мы с ним легко справимся!
Незабываемый вид Таганая — вознаграждение туристу, покорившему Круглицу. На вершине отдыхаем, пьем чай из термосов и возвращаемся в приют «Таганай», собираем вещи и уходим к Киалимскому кордону на ночевку.
После заселения сходим налегке на гору Ицыл. У нее две вершины, наиболее высокая находится на отметке 1068 метров над уровнем моря - сюда мы и отправимся, набор высоты составит 470м. Именно здесь проходит граница национального парка Таганай, а заодно и граница Европы с Азией.
С вершины открывается потрясающий вид: в центре характерный пик Откликного Гребня, левее Двуглавая сопка, правее высшая точка горной системы — гора Круглица, на которой мы были совсем недавно.
Название "Ицыл" в переводе с башкирского языка означает «вечный ветер». И действительно, здесь довольно ветрено, поэтому отдыхаем недолго и скорей возвращаемся в приют на ночевку.
Вечером нас ждет жаркая баня, самые смелые смогут окунуться в прорубь или нырнуть в сугроб.
Переход под рюкзаком 10 км. Высота 600 м.
Вершина Дальний Таганай
Сегодня самый короткий переход и самый большой набор высоты под рюкзаком.
Наша цель – вершина Дальний Таганай, самая северная и наиболее обширная по площади вершина одноименного хребта.
В центре вершины расположена высокогорная метеостанция “Таганай-гора”, открытая 20 августа 1932 года и закрытая в 2005 г., теперь здесь находится туристический приют.
С набором высоты мы увидим, как меняется лес: сосны и березы становятся все более малорослыми, а к вершине исчезают вовсе.
На Дальнем Таганае из-за отсутствия высокой растительности потрясающие виды неба, закаты и восходы.
После заселения налегке прогуляемся на гребень "Драконова гора", своей зазубренной вершиной напоминающий спину чудовища.
Переход 5 км. Высота 1146 м, набор 550м.
Возвращение к приюту «Таганай»
Начинаем возвращение, сегодня у нас несложный переход к уже знакомому приюту “Таганай”.
Гуляем, играем в активные игры.
Вечером готовим ужин, поём песни под гитару.
Зима в горах очень красивая, а ночью, когда чистое небо усыпано звёздами – просто бесподобная!
Высота 769 м., переход 11 км, спуск 380м.
Покорение вершины Откликной гребень
Собираем вещи и отправляемся в путь.
Сегодня нас ждет покорение, наверное, самой красивой вершины Таганая, которая называется Откликной гребень (1155м).
Это название гора получила за громкое, многократное эхо, которое отражается от почти вертикальной скалистой стены.
Наверх поднимаемся налегке (набор 80 м), а затем под рюкзаками продолжаем путь к уже знакомой Центральной Усадьбе.
Последний уютный вечер, чаи и посиделки до утра.
Высота 550 м. . Переход 14 км.
Отъезд
Не верится, что сегодня наш последний день вместе!
Утром можно сходить за сувенирами, а затем на заказном трансфере мы поедем в Челябинск, прибытие примерно в 11 часов по местному времени.
По желанию можно остаться в городе Златоуст и уехать на поезде оттуда.
Проживание
Тур предусматривает проживание на территории Нац. парка в отапливаемых домах/шатрах/приютах.
Стоимость тура на 1 человека:
30 декабря – 5 января 2025: 48 500 руб.
2 января – 8 января 2025: 46 500 руб.
Детям от 13 до 17 лет: 38 600 ₽
Варианты проживания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Челябинска до начала маршрута и обратно
- Проживание на территории Нац. Парка в отапливаемых домах/шатрах/приютах
- Экскурсия в Челябинске по историческому музею Южного Урала
- Плата за посещение нац. парка
- Вкусное трехразовое питание и перекусы (готовим по дежурствам)
- Всё необходимое групповое оборудование (котлы, газовые горелки, газ…)
- Жаркая баня на дровах 2 раза за поход
- Медицинская страховка от НС
- Регистрация группы в МЧС
- Новогодние подарки от клуба
- Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Челябинска и обратно
- Одежда и личное снаряжение по списку
- Любые расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами
- Сувениры (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом;
- накидка на рюкзак;
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- подпопник (хоба, сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
Одежда:
- одежда для сна;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
- пуховик (теплая куртка);
- перчатки;
- варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
- шапка теплая;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- зимняя обувь;
Личные вещи:
- паспорт;
- термос (1л.);
- набор посуды (КЛМН);
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- банное;
- очки солнцезащитные;
Рекомендуем добавить:
- штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
- фонарики (гамаши, бахилы);
- деньги;
- спички;
- медицинский полис;
- платье;
- пауэрбанк;
- химические грелки;
- зимние рыбацкие сапоги EVA.
В зимнем походе особенно внимательно нужно подойти к подбору снаряжения! Берем по-минимуму, но очень продуманно. Ночуем в отапливаемых домиках, поэтому пенка не нужна, а спальника достаточно весенне-осеннего. Не забывайте, что вам еще нести часть общественного снаряжения и еду, поэтому личные вещи должны занимать не более 70% рюкзака. Средний объем общественного модуля - полный большой пакет из Пятерочки, он должен легко помещаться в ваш рюкзак.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как выбрать билеты?
Встреча группы в 12:50 в Челябинске у исторического музея по адресу ул. Труда, 100.
Чтобы добраться на самолете:
Прилететь нужно в аэропорт Челябинска (30 декабря, 2 января) до 12-00, улетать можно (5 января, 8 января) начиная с 14-00;
При покупке билетов обращайте внимание на багаж, он должен быть не меньше 10 кг!
На поезде:
Приехать в Челябинск нужно (30 декабря, 2 января) не позднее 12-30
Если поезд проходит станцию Златоуст и вы готовы пропустить экскурсию в музей, можно брать билеты до Златоуста и присоединиться к группе там в 16:00 (30 декабря, 2 января).
Уезжать из Челябинска можно с 12:00 (5 января, 8 января).
Это пеший поход или лыжный? Как будем ходить по снегу?
Это пеший поход, идем своими ногами по заранее подготовленным тропам.
Никакого специального оборудования не надо, только теплая и удобная зимняя обувь.
Снега на Урале много, но там, где мы ходим, тропы специально "утаптывают" снегоходами, а при подъемах на вершины с этим справляется ветер. За пределами троп снега много. Если случайно свернуть, может внезапно стать очень много.
Нужна ли подготовка? Какие требования к участникам?
Специальная подготовка не требуется, нужна только хорошая физическая форма и моральная готовность к заявленным нагрузкам, так как поход под рюкзаком и ходить по снегу посложнее, чем просто по тропам.
Ну и нужно быть готовыми к суровым зимним погодным условиям.
Дети допускаются на маршрут с 13 лет в сопровождении взрослых.
И хоть этот поход доступен всем, кто умеет и любит ходить, подготовленные физически получат больше удовольствия.
Что можно делать, чтобы было легче? Кардио нагрузки и тренировки на выносливость - наше всё!
Занимайтесь ОФП и ведите активный образ жизни, почаще ходите по лестницам пешком и подольше гуляйте - на подъемах и спусках ваш организм скажет вам спасибо за то, что вы про него не забыли.
Важно: субъективная оценка сложности похода сильно зависит от погоды и физической формы отдельного участника. В одной и той же группе кому-то будет легче, кому-то сложнее, но все справятся!
Где мы будем ночевать?
Ночуем на оборудованных приютах, в теплых домиках. Будут либо деревянные дома, либо утепленные палатки с печкой-буржуйкой.
Внутри достаточно тепло, но спать все равно нужно в спальниках. Пенка не нужна. Электричества нет.
Что мы будем есть? Как готовить?
В нашем походе будет организовано полноценное 3х разовое походное питание. В каждый обед и ужин добавляется тушенка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества.
Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушенка.
Мы также учтем все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным непосредственно перед готовкой.
На маршруте еду готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи. Готовим на газу и горелках. Заранее ознакомьтесь с походным меню и не бойтесь остаться голодными, вся еда рассчитана по нормам, с учетом нагрузок. При желании можно взять с собой какие-то ништячки, без которых ну совсем жизнь не в радость, но их объем и вес должны быть минимальными!
Не забывайте, что это поход под рюкзаком и всё питание мы несем на себе в рюкзаках.
На новогодний стол мы также приготовим набор праздничных вкусняшек.
Каждый участник может внести свою лепту в создание праздничного настроения и купить/приготовить/раздобыть какие-нибудь дополнительные ништяки, которые ассоциируются у вас с праздником и новым годом!
Это может быть всё что угодно, что поднимет настроение вам и окружающим. 31го выложим всё на стол и будем радоваться.
Насколько будет холодно? Нужна ли теплая одежда?
Коротко: будет холодно. Точно нужна.
А теперь подробнее:
Погода может быть разной. Могут быть приятные -10, а могут и ударить заморозки до -30.
Теплая одежда и пуховик необходимы.
Даже если прогноз будет показывать +20, пожалуйста, не верьте!) Ведь прогнозы показывают температуру в ближайшем городе, а не в горах. А в горах всегда холоднее.
А еще в отличие от города, у вас не будет возможности забежать по пути в кафе или магазин погреться: тут только вы и тот запас вещей, который вы с собой взяли.
При переходе под рюкзаком бывает даже жарко. Но стоит остановиться, снять рюкзак на привале, и сразу холодает.
А еще у нас много прогулок налегке на вершины, и там будет очень сильный ветер. Он способен выдуть всё тепло за секунды.
С правильным снаряжением любая погода хорошая, поэтому, пожалуйста, отнеситесь к нашим рекомендациям серьезно, особенно если вы еще не ходили в зимние походы.
Лучше взять одну лишнюю вещь и не воспользоваться, чем не взять, замерзнуть, заболеть, и испортить себе весь отпуск.
Убедитесь, что у вас теплая обувь, варежки, очень теплая верхняя одежда. Походящий экспедиционный пуховик можно взять в прокат у нас при необходимости.
Согреться также помогут термос с теплым чаем и химические грелки.
Главное - одевайтесь теплее, обо всём остальном мы позаботимся.
Сколько денег с собой брать?
На самом маршруте деньги не обязательны, т. к. всё необходимое уже включено в стоимость. До или после маршрута стоит иметь запас на покупку сувениров (в Челябинске и музее), на поесть в Челябинске и в дороге.
В самом походе деньги могут понадобиться разве на дополнительную баню, если будет позволять время и ситуация. Два раза за поход баня включена в стоимость.
Можно ли с детьми?
Маршрут непростой, и по нагрузке, и в принципе, так как зимний. По нашему опыту детям до 13 лет такой поход будет скорее испытанием, чем приключением, поэтому рекомендуем отложить его до более взрослого возраста.
В каждом конкретном случае рекомендуем опираться на фактический походный опыт, в первую очередь родителей, чтобы адекватно оценить нагрузку и свои силы.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Когда, как ребёнку, приходилось открывать много нового и учиться взаимодействовать с разными людьми, налаживать контакты. А оказываясь в условиях необустроенного быта, не впадать в депрессию от дискомфорта, а включать фантазию и находить пользу в любой ситуации. При отсутствии электричества зажечь свечи или гирлянды и создать атмосферу уюта и праздника. Собравшись в одном домике в тесной компании, отложить телефоны и пообщаться друг с другом, или спеть песни большой и дружной компанией. Вместе готовить и угощать друг друга. Поддерживать, когда это необходимо. Спать в стеснённых условиях, чтобы было теплее. Отпустить своего внутреннего взрослого ребёнка на волю, наконец, и почувствовать счастье в мелочах. В созерцании красоты зимнего Урала. В глотке зимнего морозного воздуха. В солнце сквозь деревья. В покорении небольшой сопки, и в отсутствии ветра на вершине этой горы. В преодолении себя и открытии чего-то нового. В чистом звёздном небе, которое близко, как никогда. В единении с природой и миром… И в том, что за короткий промежуток времени совершенно посторонние люди могут стать частью твоей истории, твоего мира, частичкой твоей души! Спасибо🙏💕 что этот Новый год начался с таких приятных впечатлений и открытий!!! Всех обнимаю🤗 благодарю🙏 и оставляю эти приятные моменты для себя!!!
А всем остальным желаю начать Новый год именно с такой страницы и с таких эмоций! Где их искать, вы уже знаете!)
Всё прошло отлично!!!