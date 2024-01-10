2 день

Таганайский источник «Белый Ключ». Восхождение на гору Двуглавая сопка

Сегодня важный день!

Первый переход под рюкзаком и встреча Нового Года (для группы на новогодние даты). По натоптанной, идеально-снежней зимней тропе отправляемся в путь.

Вокруг ёлки, сугробы, красота зимнего леса, величественные горы и твоя свобода!

По пути заглянем к приюту «Белый Ключ», где находится самый известный Таганайский источник «Белый Ключ» с чистейшей прозрачной и очень вкусной водой. Раньше он носил название «Святой ключ», а потом был переименован. Говорят, вода обладает исцеляющими свойствами. Рядом с источником удобно расположена железная лестница (200 ступеней), рядом с которой мы оставим рюкзаки и налегке начнем восхождение на гору Двуглавая сопка.

Сквозь верхушки деревьев словно вырывающиеся из горы перья птиц проглядывают скалы. Именно поэтому южную вершину сопки называют «Перья» (1034 м). Кстати, из горной породы Двуглавой Сопки были созданы вазы, которые находятся в коллекции Эрмитажа. Налюбовавшись видами, спускаемся к рюкзачкам, по которым уже соскучились, и продолжаем путь.

Наша цель - туристический приют «Таганай», который находится в живописном месте у подножия горы Круглица. Туда мы отправимся завтра, а сегодня - отдыхаем и готовимся к Новому Году!

Здесь в горах никакого электричества, связи и интернета. На столе свечи, в печи - дрова, мы готовы к праздничному ужину, чтобы встретить 2025 в компании новых друзей. Пусть этот год будет лучше, чем 2024!

Переход 14 км. Высота 769 м.