Новогодние приключения на Урале без рюкзаков. Зюраткуль
Групповой тур в Челябинске

Новогодние приключения на Урале без рюкзаков

5
3 отзыва
Новогодние приключения в национальном парке Зюраткуль. Будем много гулять налегке, подниматься на вершины, париться в бане и гладить лосят.

С головой окунёмся в настоящую снежную зиму, надышимся горным воздухом и наполнимся местными легендами и поверьями. Совершим восхождение одну из самых высоких и знаменитых гор Южного Урала: Иремель.

Величественная, красивая и гостеприимная гора считается мощнейшим местом силы и источником положительной энергии.
Новогодние приключения на Урале без рюкзаков. Зюраткуль
Новогодние приключения на Урале без рюкзаков. Зюраткуль
Новогодние приключения на Урале без рюкзаков. Зюраткуль
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает:

Новый год в зимней Уральской сказке
Новый год в зимней Уральской сказке
Весело, вкусно, с играми и песнями встретим Новый год в горах
Чарующий снежный лес
Чарующий снежный лес
Сделаем совершенно невероятные зимние фотографии
Восхождение на священную гору Иремель
Восхождение на священную гору Иремель
Говорят, что на вершине горы исполняются любые желания, достаточно лишь поднести подарок духам

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Челябинске, музей и трансфер в Национальный Парк

В 12:50 по местному времени встречаемся в Челябинске умузея.

Знакомимся с группой и гидами и отправляемся на экскурсию по историческому музею Южного Урала.

Затем грузимся в трансфер и едем в посёлок Зюраткуль, который станет нашей базой на ближайшие 2 ночи.

По дороге (ехать около 3 часов) общаемся, слушаем инструктаж от гида или досыпаем после перелёта.

В Зюраткуле размещаемся в комфортных домиках, в номерах по 2 человека.

В каждом номере есть душ и туалет, а на кроватях – постельное бельё.

Обедаем и ужинаем в кафе, а готовит нам повар.

Если останутся силы, прогуляемся на озеро Зюраткуль.

Само название на башкирском языке означает «озеро-сердце».

Спать ложимся пораньше, чтобы отдохнуть после долгой дороги и быстрее привыкнуть к новому часовому поясу.

Переезд на трансфере 200 км, прогулка на озеро примерно 1,5 км.

Размещение по 2 человека, в теплом доме с удобствами и электричеством.

Переезд 3 часа. Прогулка на озеро. Ночевка в гостевом доме.

Встреча в Челябинске, музей и трансфер в Национальный ПаркВстреча в Челябинске, музей и трансфер в Национальный ПаркВстреча в Челябинске, музей и трансфер в Национальный Парк
2 день

Восхождение на хребет Зюраткуль

Вот и первое утро среди гор!

После сытного завтрака, любовно приготовленного местным поваром, отправляемся гулять на хребет Зюраткуль и вершину Голая сопка (1056 м).

Сначала пойдём по обустроенной эко-тропе, а перед самой вершиной придётся немного покарабкаться по заснеженному курумнику (крупной каменной осыпи).

Отсюда открывается шикарный вид на озеро, хвойный лес, засыпанный искрящимся снегом, и соседние вершины.

В доисторические времена здесь плескалисьводы Уральского океана.

Затем вода ушла, обнажив дно, а оно, со временем, сформировало Уральские горы.

На обед вернёмся в посёлок, а вечером устроим посиделки с чаем, играми и песнями.

Прогулка примерно 10 км (5 км в одну сторону и 5 км обратно), набор 450 метров.

Пешком 10 км. налегке, набор 450 м. Ночевка в гостевом доме.

Восхождение на хребет ЗюраткульВосхождение на хребет ЗюраткульВосхождение на хребет Зюраткуль
3 день

Дом Лося, ледяной фонтан и трансфер на новое место

Сегодня мы собираем вещи и переезжаем в посёлок Тюлюк.

По дороге обязательно заедем посмотреть на лесной фонтан изо льда.

Летом – это просто артезианский источник, а зимой он превращается в огромную (до 14 м высотой) сосульку.

Вокруг неё можно водить хороводы или фотографироваться всей группой на фоне!

Следующая остановка – лосиная ферма «Сохатка».

Здесь выхаживают и лечат лосят и взрослых сохатых, которые пострадали от браконьеров.

Зимой все подопечные живут на кордоне, и мы сможем с ними пообщаться, покормить яблочком или морковкой и сфотографироваться.

В посёлке Тюлюк заселяемся в гостевой дом с дровяной баней.

Живём в комнатах с центральным отоплением по 4-5 человек, готовим сами на оборудованной кухне.

Переезд 150 км, прогулка 1,5 км. налегке. Ночевка в гостевом доме.

Дом Лося, ледяной фонтан и трансфер на новое местоДом Лося, ледяной фонтан и трансфер на новое местоДом Лося, ледяной фонтан и трансфер на новое место
4 день

Восхождение на вершину Иремель

Наша сегодняшняя задача – взойти на вершину горы Иремель (1582 м), набор 650 м.

После завтрака на машине едем в сторону Башкирии, к подножью Иремеля, а оттуда начнется восхождение пешком.

Будем держать пальцы крестиком за то, чтобы погода порадовала нас ясным небом и духоподъёмными видами.

Кстати, башкиры считают Иремель «местом силы» для проведения обрядов и священной горой, поэтому на вершине мы увидим множество каменных пирамидок, флажков и ленточек.

В переводе с тюркского, слово «Иремель» означает «место, дающее человеку силу», а название деревни Тюлюк, в которой мы остановились (основана два столетия назад), переводится как «желание».

Из-за такого соседства жители утверждают, что на вершине горы исполняются любые желания, достаточно лишь поднести подарок духам Иремеля.

После восхождения возвращаемся в наш уютный дом отпаиваться чаем и греться в нашей замечательной баньке.

А как сладко будет спаться после такого насыщенного дня!

Восхождение на вершину ИремельВосхождение на вершину ИремельВосхождение на вершину Иремель
5 день

Ларкино Ущелье

Прогулка около 6 км.

Продолжаем наслаждаться красотой зимнего Урала и гуляем до Ларкиного ущелья.

Когда-то здесь стояла водяная мельница крестьянина Ларкина, она и дала название месту.

Идём по живописной тропе и мосту через реку, дышим полной грудью свежим горным воздухом, играем в снежки по дороге и пьём чай из термоса на привалах.

После прогулки возвращаемся в Тюлюк, а вечером устроим прощальный ужин и дружеские посиделки.

Очень советуем перед сном одеться потеплее и выйти на улицу полюбоваться звёздами – вдали от больших городов они светят особенно ярко!

Пешком 6 км. Ночевка в гостевом доме.

Ларкино УщельеЛаркино УщельеЛаркино Ущелье
6 день

Завершение программы и трансфер в Челябинск

Наше зимнее приключение закончилось стремительно быстро, и вот мы уже мчим обратно в Челябинск.

Прибываем в город примерно в 12:00 по местному времени, обнимаемся на прощание и вылетаем по домам.

Переезд 340 км.

Проживание

Проживание в гостевых домах по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека: 52 500 руб.

Детям от 4 до 12 лет: 25 000 руб.

Детям от 13 до 16 лет: 29 800 руб.

Подробности уточняйте при бронировании. Актуальные фото размещения будут доступны начиная с октября.

Варианты проживания

Домики в п. Зюраткуль

2 ночи

В Зюраткуле размещаемся в комфортных домиках, в номерах по 2 человека.

В каждом номере есть душ и туалет, а на кроватях – постельное бельё.

Домики в п. ЗюраткульДомики в п. ЗюраткульДомики в п. Зюраткуль

Гостевой дом в п. Тюлюк

3 ночи

В посёлке Тюлюк заселяемся в гостевой дом с дровяной баней. Живём в комнатах с центральным отоплением по 4-5 человек, готовим сами на оборудованной кухне.

Гостевой дом в п. ТюлюкГостевой дом в п. ТюлюкГостевой дом в п. ТюлюкГостевой дом в п. ТюлюкГостевой дом в п. ТюлюкГостевой дом в п. ТюлюкГостевой дом в п. ТюлюкГостевой дом в п. ТюлюкГостевой дом в п. ТюлюкГостевой дом в п. Тюлюк

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от Челябинска до начала маршрута и обратно
  • Все запланированные переезды между турбазами
  • Заброска к подножию горы Иремель
  • Вкусное трехразовое питание (готовим сами) + перекусы
  • Проживание на комфортных турбазах (с душем, туалетом)
  • Жаркая баня на дровах
  • Экскурсия в Челябинске по историческому музею Южного Урала
  • Экскурсия в Дом Лося «Сохатка»
  • Плата за нахождение в нац. парке
  • Поздравление Деда Мороза и праздничный салют
  • Новогодние подарки
  • Услуги опытных инструкторов
  • Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Челябинска и обратно
  • Одежда и личные вещи по списку
Место начала и завершения?
Челябинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В этом путешествии вам не обязательно брать рюкзак, вы можете приехать с большой сумкой или баулом. Гулять будем налегке, с собой только рюкзачок 20-35 л., в котором самое необходимое (термос, перекус, фотоаппарат, перчатки, и т. д.).
Мы не будем ходить под рюкзаком, но рекомендуем чтобы ваши вещи весили не больше 15 кг, т. к. все равно придется поднимать их, чтобы донести от домика до снегохода и обратно.

СНАРЯЖЕНИЕ

  • Рюкзак штурмовой (20-35 литров)
  • Накидка на рюкзак
  • Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая)
  • Фонарик налобный светодиодный
  • Треккинговые палки
  • Рюкзак/спортивная сумка/чемодан

ОДЕЖДА

  • Одежда для сна
  • Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё)
  • Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые)
  • Носки или термоноски
  • Шерстяные носки
  • Футболка
  • Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер)
  • Куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная)
  • Пуховик (теплая куртка)
  • Перчатки
  • Варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex)
  • Шапка теплая
  • Шлёпки/кроксы/сандалии
  • Зимняя обувь

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ

  • Паспорт
  • Термос (1л.)
  • Набор посуды (КЛМН)
  • Туалетная бумага
  • Индивидуальная аптечка
  • Солнцезащитный крем и гигиеническая помада
  • Банное
  • Очки солнцезащитные
Рекомендуем добавить:
  • Штаны теплые для вечера (флисовые или полартек)
  • Фонарики (гамаши, бахилы)
  • Деньги
  • Спички
  • Медицинский полис
  • Платье
  • Пауэрбанк
  • Зимние рыбацкие сапоги EVA
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как подобрать билеты в тур?

Встреча группы 30 декабря в 12:50 в Челябинске у исторического музея по адресу ул. Труда, 100.

Чтобы добраться на самолете:
Прилететь нужно в аэропорт Челябинска до 12-00 30 декабря, улетать можно начиная с 14-00 4 января
При покупке билетов обращайте внимание на багаж, он должен быть не меньше 10 кг!

На поезде:
Приехать в Челябинск нужно не позднее 12-30 30 декабря. Если поезд проходит станцию Златоуст и вы готовы пропустить экскурсию в музей, можно брать билеты до Златоуста и присоединиться к группе там в 16:00 30 декабря.

Уезжать из Челябинска можно с 12:00 4 января.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
9 янв 2024
В целом понравилось, были небольшие сложности с разницей в уровне группы - кому-то было слишком просто/другим слишком сложно, но это скорее мелочи. Очень красивые места и приятные сопровождающие.
А
27 фев 2024
Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
Ю
10 янв 2024
Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
Всё прошло отлично!!!
Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!

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