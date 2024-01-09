Новогодние приключения на Урале без рюкзаков
С головой окунёмся в настоящую снежную зиму, надышимся горным воздухом и наполнимся местными легендами и поверьями. Совершим восхождение одну из самых высоких и знаменитых гор Южного Урала: Иремель.
Величественная, красивая и гостеприимная гора считается мощнейшим местом силы и источником положительной энергии.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Челябинске, музей и трансфер в Национальный Парк
В 12:50 по местному времени встречаемся в Челябинске умузея.
Знакомимся с группой и гидами и отправляемся на экскурсию по историческому музею Южного Урала.
Затем грузимся в трансфер и едем в посёлок Зюраткуль, который станет нашей базой на ближайшие 2 ночи.
По дороге (ехать около 3 часов) общаемся, слушаем инструктаж от гида или досыпаем после перелёта.
В Зюраткуле размещаемся в комфортных домиках, в номерах по 2 человека.
В каждом номере есть душ и туалет, а на кроватях – постельное бельё.
Обедаем и ужинаем в кафе, а готовит нам повар.
Если останутся силы, прогуляемся на озеро Зюраткуль.
Само название на башкирском языке означает «озеро-сердце».
Спать ложимся пораньше, чтобы отдохнуть после долгой дороги и быстрее привыкнуть к новому часовому поясу.
Переезд на трансфере 200 км, прогулка на озеро примерно 1,5 км.
Размещение по 2 человека, в теплом доме с удобствами и электричеством.
Переезд 3 часа. Прогулка на озеро. Ночевка в гостевом доме.
Восхождение на хребет Зюраткуль
Вот и первое утро среди гор!
После сытного завтрака, любовно приготовленного местным поваром, отправляемся гулять на хребет Зюраткуль и вершину Голая сопка (1056 м).
Сначала пойдём по обустроенной эко-тропе, а перед самой вершиной придётся немного покарабкаться по заснеженному курумнику (крупной каменной осыпи).
Отсюда открывается шикарный вид на озеро, хвойный лес, засыпанный искрящимся снегом, и соседние вершины.
В доисторические времена здесь плескалисьводы Уральского океана.
Затем вода ушла, обнажив дно, а оно, со временем, сформировало Уральские горы.
На обед вернёмся в посёлок, а вечером устроим посиделки с чаем, играми и песнями.
Прогулка примерно 10 км (5 км в одну сторону и 5 км обратно), набор 450 метров.
Пешком 10 км. налегке, набор 450 м. Ночевка в гостевом доме.
Дом Лося, ледяной фонтан и трансфер на новое место
Сегодня мы собираем вещи и переезжаем в посёлок Тюлюк.
По дороге обязательно заедем посмотреть на лесной фонтан изо льда.
Летом – это просто артезианский источник, а зимой он превращается в огромную (до 14 м высотой) сосульку.
Вокруг неё можно водить хороводы или фотографироваться всей группой на фоне!
Следующая остановка – лосиная ферма «Сохатка».
Здесь выхаживают и лечат лосят и взрослых сохатых, которые пострадали от браконьеров.
Зимой все подопечные живут на кордоне, и мы сможем с ними пообщаться, покормить яблочком или морковкой и сфотографироваться.
В посёлке Тюлюк заселяемся в гостевой дом с дровяной баней.
Живём в комнатах с центральным отоплением по 4-5 человек, готовим сами на оборудованной кухне.
Переезд 150 км, прогулка 1,5 км. налегке. Ночевка в гостевом доме.
Восхождение на вершину Иремель
Наша сегодняшняя задача – взойти на вершину горы Иремель (1582 м), набор 650 м.
После завтрака на машине едем в сторону Башкирии, к подножью Иремеля, а оттуда начнется восхождение пешком.
Будем держать пальцы крестиком за то, чтобы погода порадовала нас ясным небом и духоподъёмными видами.
Кстати, башкиры считают Иремель «местом силы» для проведения обрядов и священной горой, поэтому на вершине мы увидим множество каменных пирамидок, флажков и ленточек.
В переводе с тюркского, слово «Иремель» означает «место, дающее человеку силу», а название деревни Тюлюк, в которой мы остановились (основана два столетия назад), переводится как «желание».
Из-за такого соседства жители утверждают, что на вершине горы исполняются любые желания, достаточно лишь поднести подарок духам Иремеля.
После восхождения возвращаемся в наш уютный дом отпаиваться чаем и греться в нашей замечательной баньке.
А как сладко будет спаться после такого насыщенного дня!
Ларкино Ущелье
Прогулка около 6 км.
Продолжаем наслаждаться красотой зимнего Урала и гуляем до Ларкиного ущелья.
Когда-то здесь стояла водяная мельница крестьянина Ларкина, она и дала название месту.
Идём по живописной тропе и мосту через реку, дышим полной грудью свежим горным воздухом, играем в снежки по дороге и пьём чай из термоса на привалах.
После прогулки возвращаемся в Тюлюк, а вечером устроим прощальный ужин и дружеские посиделки.
Очень советуем перед сном одеться потеплее и выйти на улицу полюбоваться звёздами – вдали от больших городов они светят особенно ярко!
Пешком 6 км. Ночевка в гостевом доме.
Завершение программы и трансфер в Челябинск
Наше зимнее приключение закончилось стремительно быстро, и вот мы уже мчим обратно в Челябинск.
Прибываем в город примерно в 12:00 по местному времени, обнимаемся на прощание и вылетаем по домам.
Переезд 340 км.
Проживание
Проживание в гостевых домах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека: 52 500 руб.
Детям от 4 до 12 лет: 25 000 руб.
Детям от 13 до 16 лет: 29 800 руб.
Подробности уточняйте при бронировании. Актуальные фото размещения будут доступны начиная с октября.
Варианты проживания
Домики в п. Зюраткуль
В Зюраткуле размещаемся в комфортных домиках, в номерах по 2 человека.
В каждом номере есть душ и туалет, а на кроватях – постельное бельё.
Гостевой дом в п. Тюлюк
В посёлке Тюлюк заселяемся в гостевой дом с дровяной баней. Живём в комнатах с центральным отоплением по 4-5 человек, готовим сами на оборудованной кухне.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Челябинска до начала маршрута и обратно
- Все запланированные переезды между турбазами
- Заброска к подножию горы Иремель
- Вкусное трехразовое питание (готовим сами) + перекусы
- Проживание на комфортных турбазах (с душем, туалетом)
- Жаркая баня на дровах
- Экскурсия в Челябинске по историческому музею Южного Урала
- Экскурсия в Дом Лося «Сохатка»
- Плата за нахождение в нац. парке
- Поздравление Деда Мороза и праздничный салют
- Новогодние подарки
- Услуги опытных инструкторов
- Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Челябинска и обратно
- Одежда и личные вещи по списку
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В этом путешествии вам не обязательно брать рюкзак, вы можете приехать с большой сумкой или баулом. Гулять будем налегке, с собой только рюкзачок 20-35 л., в котором самое необходимое (термос, перекус, фотоаппарат, перчатки, и т. д.).
Мы не будем ходить под рюкзаком, но рекомендуем чтобы ваши вещи весили не больше 15 кг, т. к. все равно придется поднимать их, чтобы донести от домика до снегохода и обратно.
СНАРЯЖЕНИЕ
- Рюкзак штурмовой (20-35 литров)
- Накидка на рюкзак
- Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая)
- Фонарик налобный светодиодный
- Треккинговые палки
- Рюкзак/спортивная сумка/чемодан
ОДЕЖДА
- Одежда для сна
- Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё)
- Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые)
- Носки или термоноски
- Шерстяные носки
- Футболка
- Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер)
- Куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная)
- Пуховик (теплая куртка)
- Перчатки
- Варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex)
- Шапка теплая
- Шлёпки/кроксы/сандалии
- Зимняя обувь
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
- Паспорт
- Термос (1л.)
- Набор посуды (КЛМН)
- Туалетная бумага
- Индивидуальная аптечка
- Солнцезащитный крем и гигиеническая помада
- Банное
- Очки солнцезащитные
- Штаны теплые для вечера (флисовые или полартек)
- Фонарики (гамаши, бахилы)
- Деньги
- Спички
- Медицинский полис
- Платье
- Пауэрбанк
- Зимние рыбацкие сапоги EVA
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как подобрать билеты в тур?
Встреча группы 30 декабря в 12:50 в Челябинске у исторического музея по адресу ул. Труда, 100.
Чтобы добраться на самолете:
Прилететь нужно в аэропорт Челябинска до 12-00 30 декабря, улетать можно начиная с 14-00 4 января
При покупке билетов обращайте внимание на багаж, он должен быть не меньше 10 кг!
На поезде:
Приехать в Челябинск нужно не позднее 12-30 30 декабря. Если поезд проходит станцию Златоуст и вы готовы пропустить экскурсию в музей, можно брать билеты до Златоуста и присоединиться к группе там в 16:00 30 декабря.
Уезжать из Челябинска можно с 12:00 4 января.
Когда и сколько длится?
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