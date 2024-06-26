Будем совершать несложные треккинги
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Проживание. В разных местах, 2-местное размещение:
- 2 ночи — в гостинице в г. Златоуст, в номерах категории «стандарт» с удобствами. За дополнительную плату возможно размещение в 3-4-местных номерах и проживание в номерах категорий «комфорт» и «люкс».
- 2 ночи — на турбазе в пос. Тюлюк, в гостевом доме «Иремель», удобства общие на две комнаты.
- 2 ночи — в гостевом доме Home Sweet Home в пос. Зюраткуль, удобства общие на две комнаты. Возможно размещение в комнате со своей уборной или в аналогичных гостевых домах.
Если вы едете один/одна, мы можем поселить вас с другими участниками группы или забронировать для вас 1-местное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входят все завтраки и ужины в Зюраткуле и Тюлюке, завтраки в гостинице в Златоусте, обеды-перекусы во время треккингов. В стоимость не входят питание в 1-й день, ужин во 2-й день и обеды во время переездов.
Транспорт. Легковой автомобиль, минивэн или микроавтобус (в зависимости от размера группы).
Дети. Дети допускаются на маршрут с 14 лет в сопровождении родителей.
Уровень сложности. Маршрут доступен для всех людей без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Участники должны выдерживать несложные пешеходные прогулки. Все треккинговые маршруты достаточно простые, по старым дорогам и лесным тропам. В среднем — по 10 км в день. Минимальный трек — 2 км. Максимальный — 16 км.
Программа тура по дням
Переезд до Златоуста, водная прогулка по озеру Тургояк, остров Веры
Встречаемся и отправляемся в Златоуст. По приезде пообедаем в кафе, а затем переедем к озеру Тургояк. Здесь вас ждёт прогулка на кораблике на остров Веры. Пройдёмся по его территории и посмотрим на древние мегалиты и скиты. Вечером разместимся в гостинице в Златоусте.
Всего за день проедем на авто 143 км, пройдём пешком 1 км.
Треккинг по Таганаю, подъём на Двуглавую сопку
После завтрака отправимся любоваться природой Таганая — горными вершинами, курумниками — огромными скоплениями крупных камней — и непроходимой тайгой. Если повезёт, увидим местных обитателей — белок, зайцев или лосей.
Поднимемся на остроконечную Двуглавую сопку, откуда открывается вид на Таганайский хребет и Каменную реку, «текущую» среди тайги на протяжении 6 километров. Идти будем по утоптанной тропе, а на сопку поднимемся по оборудованной лестнице. К вечеру вернёмся в гостиницу.
Всего за день проедем на авто 14 км, пройдём пешком 14 км.
Айские притёсы, урочище Пороги, город Сатка
Утром едем по направлению к небольшому городу Сатка. Побываем на живописных Айских притёсах, где отвесная скальная стена примыкает к реке Ай. Заглянем в урочище Пороги и увидим одну из старейших в России ГЭС.
Прогуляемся и по самому городку Сатка и посмотрим на местный средневековый замок. Затем доедем до села Тюлюк и разместимся на базе.
Всего за день проедем на авто 211 км, пройдём пешком 2 км.
Треккинг по парку «Иремель», подъём на Большой Иремель
Позавтракав, на целый день отправимся в поход по природному парку «Иремель». Будем гулять по лесным тропинкам и поднимемся на вершину горы Большой Иремель, одну из самых высоких на Южном Урале. По дороге понаблюдаем за сменой пейзажей: от густых лесов до тундры и земель, покрытых курумником. На вершине поддержим традицию всех, кто сюда добирается, завязав ленточки на удачу, — Иремель в башкирской культуре считается священным местом.
Всего за день проедем на авто 14 км, пройдём пешком 15 км.
Подъём на гору Большой Уван
Утром поедем в посёлок Сибирка, а оттуда — на кордон «У трёх вершин». Вы посмотрите на обитателей местного Дома лося, а затем направимся вверх по тропе, бегущей вдоль рек и ручейков, суровых курумников и зелёных рябиновых рощ. Покорим вершину Большого Увана, спустимся на кордон и вернёмся в гостевой дом в Зюраткуле. Попаримся в бане с пихтовыми вениками и уедем на турбазу.
Всего за день проедем на авто 160 км, пройдём пешком 16 км.
Прогулка по национальному парку «Зюраткуль», свободное время
В этот день погуляем по национальному парку «Зюраткуль» в окружении реликтовых деревьев, гор и быстрых рек. Если повезёт, встретим лосей, которые живут здесь в большом количестве. Поднимемся на одноимённый хребет и полюбуемся озером.
Вечер можно провести на своё усмотрение: покататься на лодке или сапах по озеру Зюраткуль (оплачивается дополнительно) или прогуляться по окрестностям гостевого дома. После ужина желающие смогут посетить баню.
Всего за день пройдём 11 км.
Экскурсия по Златоусту, возвращение в Челябинск
Сегодня прогуляемся по Златоусту — оружейной столице Урала. Заглянем в музей клинков, пройдёмся по центральным улицам и посетим смотровую площадку на горе Семибратка. Затем вернёмся в Челябинск и доедем до аэропорта.
Всего за день проедем на авто 210 км, пройдём пешком 4 км.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|79 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице, на турбазе и в гостевом доме
- Питание по программе
- Трансфер из аэропорта в 1-й день
- Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал в 7-й день
- Все переезды по программе
- Все экскурсии по программе
- Работа гида
- Входные билеты в музеи, национальные парки и на достопримечательности
- Баня в 6-й день
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты до Челябинска и обратно
- Питание вне программы
- 1-местное проживание (при необходимости)
- 2-местное проживание в отдельной комнате с личной уборной в Тюлюке и Зюраткуле
- Расходы личного характера (дополнительные развлечения на Айских притёсах, в Сатке, Златоусте, Зюраткуле, индивидуальный трансфер)
- Медицинская страховка
- Если вы едете парой, мы поселим вас в отдельную комнату, но в Тюлюке и Зюраткуле удобства будут общие на 2 комнаты. 2-местное размещение в отдельном номере с удобствами - за доплату
- Если вы едете втроём, на турбазах с 4-местными номерами мы также можем поселить вас с другими участниками