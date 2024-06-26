Комфортный треккинг-тур по национальным паркам Южного Урала

Посетить заповедные места, взойти на горные вершины и полюбоваться Айскими притёсами
Любите много ходить пешком, но палатки — это не для вас? Тогда зовём вас в комфортное путешествие по Южному Уралу, окружённому живописными горными хребтами и густыми лесами.

Будем совершать несложные треккинги
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и неспешно прогуливаться по тропам природных парков, а жить — на уютной турбазе, в гостинице и гостевом доме.

Поднимемся на самую высокую местную гору Большой Иремель и полюбуемся Айскими притёсами, покорим гору Большой Уван, познакомимся со старинным городком Сатка и Златоустом — столицей оружейного дела.

5
1 отзыв
Комфортный треккинг-тур по национальным паркам Южного Урала
Комфортный треккинг-тур по национальным паркам Южного Урала
Комфортный треккинг-тур по национальным паркам Южного Урала
Ближайшие даты:
13
июл24
авг
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

Проживание. В разных местах, 2-местное размещение:

  • 2 ночи — в гостинице в г. Златоуст, в номерах категории «стандарт» с удобствами. За дополнительную плату возможно размещение в 3-4-местных номерах и проживание в номерах категорий «комфорт» и «люкс».
  • 2 ночи — на турбазе в пос. Тюлюк, в гостевом доме «Иремель», удобства общие на две комнаты.
  • 2 ночи — в гостевом доме Home Sweet Home в пос. Зюраткуль, удобства общие на две комнаты. Возможно размещение в комнате со своей уборной или в аналогичных гостевых домах.

Если вы едете один/одна, мы можем поселить вас с другими участниками группы или забронировать для вас 1-местное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят все завтраки и ужины в Зюраткуле и Тюлюке, завтраки в гостинице в Златоусте, обеды-перекусы во время треккингов. В стоимость не входят питание в 1-й день, ужин во 2-й день и обеды во время переездов.

Транспорт. Легковой автомобиль, минивэн или микроавтобус (в зависимости от размера группы).

Дети. Дети допускаются на маршрут с 14 лет в сопровождении родителей.

Уровень сложности. Маршрут доступен для всех людей без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Участники должны выдерживать несложные пешеходные прогулки. Все треккинговые маршруты достаточно простые, по старым дорогам и лесным тропам. В среднем — по 10 км в день. Минимальный трек — 2 км. Максимальный — 16 км.

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Программа тура по дням

1 день

Переезд до Златоуста, водная прогулка по озеру Тургояк, остров Веры

Встречаемся и отправляемся в Златоуст. По приезде пообедаем в кафе, а затем переедем к озеру Тургояк. Здесь вас ждёт прогулка на кораблике на остров Веры. Пройдёмся по его территории и посмотрим на древние мегалиты и скиты. Вечером разместимся в гостинице в Златоусте.

Всего за день проедем на авто 143 км, пройдём пешком 1 км.

Переезд до Златоуста, водная прогулка по озеру Тургояк, остров ВерыПереезд до Златоуста, водная прогулка по озеру Тургояк, остров ВерыПереезд до Златоуста, водная прогулка по озеру Тургояк, остров ВерыПереезд до Златоуста, водная прогулка по озеру Тургояк, остров ВерыПереезд до Златоуста, водная прогулка по озеру Тургояк, остров Веры
2 день

Треккинг по Таганаю, подъём на Двуглавую сопку

После завтрака отправимся любоваться природой Таганая — горными вершинами, курумниками — огромными скоплениями крупных камней — и непроходимой тайгой. Если повезёт, увидим местных обитателей — белок, зайцев или лосей.

Поднимемся на остроконечную Двуглавую сопку, откуда открывается вид на Таганайский хребет и Каменную реку, «текущую» среди тайги на протяжении 6 километров. Идти будем по утоптанной тропе, а на сопку поднимемся по оборудованной лестнице. К вечеру вернёмся в гостиницу.

Всего за день проедем на авто 14 км, пройдём пешком 14 км.

Треккинг по Таганаю, подъём на Двуглавую сопкуТреккинг по Таганаю, подъём на Двуглавую сопкуТреккинг по Таганаю, подъём на Двуглавую сопкуТреккинг по Таганаю, подъём на Двуглавую сопку
3 день

Айские притёсы, урочище Пороги, город Сатка

Утром едем по направлению к небольшому городу Сатка. Побываем на живописных Айских притёсах, где отвесная скальная стена примыкает к реке Ай. Заглянем в урочище Пороги и увидим одну из старейших в России ГЭС.

Прогуляемся и по самому городку Сатка и посмотрим на местный средневековый замок. Затем доедем до села Тюлюк и разместимся на базе.

Всего за день проедем на авто 211 км, пройдём пешком 2 км.

Айские притёсы, урочище Пороги, город СаткаАйские притёсы, урочище Пороги, город СаткаАйские притёсы, урочище Пороги, город СаткаАйские притёсы, урочище Пороги, город СаткаАйские притёсы, урочище Пороги, город СаткаАйские притёсы, урочище Пороги, город СаткаАйские притёсы, урочище Пороги, город СаткаАйские притёсы, урочище Пороги, город СаткаАйские притёсы, урочище Пороги, город СаткаАйские притёсы, урочище Пороги, город Сатка
4 день

Треккинг по парку «Иремель», подъём на Большой Иремель

Позавтракав, на целый день отправимся в поход по природному парку «Иремель». Будем гулять по лесным тропинкам и поднимемся на вершину горы Большой Иремель, одну из самых высоких на Южном Урале. По дороге понаблюдаем за сменой пейзажей: от густых лесов до тундры и земель, покрытых курумником. На вершине поддержим традицию всех, кто сюда добирается, завязав ленточки на удачу, — Иремель в башкирской культуре считается священным местом.

Всего за день проедем на авто 14 км, пройдём пешком 15 км.

Треккинг по парку «Иремель», подъём на Большой ИремельТреккинг по парку «Иремель», подъём на Большой ИремельТреккинг по парку «Иремель», подъём на Большой ИремельТреккинг по парку «Иремель», подъём на Большой ИремельТреккинг по парку «Иремель», подъём на Большой Иремель
5 день

Подъём на гору Большой Уван

Утром поедем в посёлок Сибирка, а оттуда — на кордон «У трёх вершин». Вы посмотрите на обитателей местного Дома лося, а затем направимся вверх по тропе, бегущей вдоль рек и ручейков, суровых курумников и зелёных рябиновых рощ. Покорим вершину Большого Увана, спустимся на кордон и вернёмся в гостевой дом в Зюраткуле. Попаримся в бане с пихтовыми вениками и уедем на турбазу.

Всего за день проедем на авто 160 км, пройдём пешком 16 км.

Подъём на гору Большой УванПодъём на гору Большой УванПодъём на гору Большой УванПодъём на гору Большой УванПодъём на гору Большой УванПодъём на гору Большой УванПодъём на гору Большой УванПодъём на гору Большой Уван
6 день

Прогулка по национальному парку «Зюраткуль», свободное время

В этот день погуляем по национальному парку «Зюраткуль» в окружении реликтовых деревьев, гор и быстрых рек. Если повезёт, встретим лосей, которые живут здесь в большом количестве. Поднимемся на одноимённый хребет и полюбуемся озером.

Вечер можно провести на своё усмотрение: покататься на лодке или сапах по озеру Зюраткуль (оплачивается дополнительно) или прогуляться по окрестностям гостевого дома. После ужина желающие смогут посетить баню.

Всего за день пройдём 11 км.

Прогулка по национальному парку «Зюраткуль», свободное времяПрогулка по национальному парку «Зюраткуль», свободное времяПрогулка по национальному парку «Зюраткуль», свободное времяПрогулка по национальному парку «Зюраткуль», свободное время
7 день

Экскурсия по Златоусту, возвращение в Челябинск

Сегодня прогуляемся по Златоусту — оружейной столице Урала. Заглянем в музей клинков, пройдёмся по центральным улицам и посетим смотровую площадку на горе Семибратка. Затем вернёмся в Челябинск и доедем до аэропорта.

Всего за день проедем на авто 210 км, пройдём пешком 4 км.

Экскурсия по Златоусту, возвращение в ЧелябинскЭкскурсия по Златоусту, возвращение в ЧелябинскЭкскурсия по Златоусту, возвращение в ЧелябинскЭкскурсия по Златоусту, возвращение в Челябинск

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет79 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице, на турбазе и в гостевом доме
  • Питание по программе
  • Трансфер из аэропорта в 1-й день
  • Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал в 7-й день
  • Все переезды по программе
  • Все экскурсии по программе
  • Работа гида
  • Входные билеты в музеи, национальные парки и на достопримечательности
  • Баня в 6-й день
  • Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты до Челябинска и обратно
  • Питание вне программы
  • 1-местное проживание (при необходимости)
  • 2-местное проживание в отдельной комнате с личной уборной в Тюлюке и Зюраткуле
  • Расходы личного характера (дополнительные развлечения на Айских притёсах, в Сатке, Златоусте, Зюраткуле, индивидуальный трансфер)
  • Медицинская страховка
  • Если вы едете парой, мы поселим вас в отдельную комнату, но в Тюлюке и Зюраткуле удобства будут общие на 2 комнаты. 2-местное размещение в отдельном номере с удобствами - за доплату
  • Если вы едете втроём, на турбазах с 4-местными номерами мы также можем поселить вас с другими участниками
Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту Челябинска (CEK) в 12:00 или в центре Челябинска у ТЦ «Урал» в 12:30
Завершение: Челябинск, аэропорт, около 17:30. Рекомендуем приобретать обратные билеты на рейсы после 19:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
26 июн 2024
Я в полном восторге от тура "Хозяйка Медной горы"! Организация на высшем уровне – все было продумано до мельчайших деталей. Особое спасибо хочется сказать нашим гидами, которые не только прекрасно
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ориентировались на маршруте, но и постоянно делились интересными историями и легендами, превращая каждую экскурсию в настоящее приключение.

Питание было превосходным, с акцентом на экотропы, что добавило особый шарм к поездке. Гостевые дома уютные и комфортные, с домашней атмосферой и гостеприимством, которое чувствовалось в каждом уголке.

Отдельно стоит отметить виды – они просто поражают воображение! Урал открылся для меня с новой, удивительной стороны. Спасибо за незабываемые впечатления и великолепный отдых! Обязательно порекомендую этот тур друзьям и вернусь снова!

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