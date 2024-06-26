Возможно участие с детьми от 14 лет.

Проживание. В разных местах, 2-местное размещение:

2 ночи — в гостинице в г. Златоуст, в номерах категории «стандарт» с удобствами. За дополнительную плату возможно размещение в 3-4-местных номерах и проживание в номерах категорий «комфорт» и «люкс».

2 ночи — на турбазе в пос. Тюлюк, в гостевом доме «Иремель», удобства общие на две комнаты.

2 ночи — в гостевом доме Home Sweet Home в пос. Зюраткуль, удобства общие на две комнаты. Возможно размещение в комнате со своей уборной или в аналогичных гостевых домах.

Если вы едете один/одна, мы можем поселить вас с другими участниками группы или забронировать для вас 1-местное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят все завтраки и ужины в Зюраткуле и Тюлюке, завтраки в гостинице в Златоусте, обеды-перекусы во время треккингов. В стоимость не входят питание в 1-й день, ужин во 2-й день и обеды во время переездов.

Транспорт. Легковой автомобиль, минивэн или микроавтобус (в зависимости от размера группы).

Дети. Дети допускаются на маршрут с 14 лет в сопровождении родителей.

Уровень сложности. Маршрут доступен для всех людей без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Участники должны выдерживать несложные пешеходные прогулки. Все треккинговые маршруты достаточно простые, по старым дорогам и лесным тропам. В среднем — по 10 км в день. Минимальный трек — 2 км. Максимальный — 16 км.