Это настоящий фототур с профессиональным фотографом - я вдохновленный любитель Горного Алтая уже много лет. За это небольшое семидневное путешествие Вы максимально близко и ёмко познакомитесь с Горным Алтаем, и у вас соберется целый личный фотоальбом во всех топовых локациях Чуйского тракта.

Весна - время пробуждения всего живого, и поездка в горы - наверное, лучшее решение для того, чтобы сбросить с себя остатки зимней лени, весенней сибирской серости и мощно перезагрузить свое внутреннее, чтобы дать толчок новым идеям!

В горах всегда мощно перезагружаешься.

Поэтому я так часто там бываю - прежним оттуда не приезжаешь…

В этом туре проведём в горах 5 насыщенных дней, в результате которых получим кучу впечатлений и очень красивых картинок.

Иногда настолько много впечатлений получают мои туристы, что мне приходится заставлять их фотографироваться…

Массу красивых мест увидим, практически все знаковые места высокогорного Алтая - перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Ильгуменский порог, Уларские водопады, Куйактанарские озера, Гейзерное озеро, Марс, Чуйские меандры, Курайскую степь, Мёртвое озеро и озеро-картинку Киделю, Красные ворота, мощный Кату-Ярык, полноводный водопад Куркуре.

Целый день посвятим треккингу к потрясающей красоты горным озерам, а после будем париться в бане и нырять в ледяную купель, жарить маршмеллоу на вечернем костре и делиться впечатлениями под кофевино.

Будет круто, правда!