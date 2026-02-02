Описание тура
Это настоящий фототур с профессиональным фотографом - я вдохновленный любитель Горного Алтая уже много лет. За это небольшое семидневное путешествие Вы максимально близко и ёмко познакомитесь с Горным Алтаем, и у вас соберется целый личный фотоальбом во всех топовых локациях Чуйского тракта.
Весна - время пробуждения всего живого, и поездка в горы - наверное, лучшее решение для того, чтобы сбросить с себя остатки зимней лени, весенней сибирской серости и мощно перезагрузить свое внутреннее, чтобы дать толчок новым идеям!
В горах всегда мощно перезагружаешься.
Поэтому я так часто там бываю - прежним оттуда не приезжаешь…
В этом туре проведём в горах 5 насыщенных дней, в результате которых получим кучу впечатлений и очень красивых картинок.
Иногда настолько много впечатлений получают мои туристы, что мне приходится заставлять их фотографироваться…
Массу красивых мест увидим, практически все знаковые места высокогорного Алтая - перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Ильгуменский порог, Уларские водопады, Куйактанарские озера, Гейзерное озеро, Марс, Чуйские меандры, Курайскую степь, Мёртвое озеро и озеро-картинку Киделю, Красные ворота, мощный Кату-Ярык, полноводный водопад Куркуре.
Целый день посвятим треккингу к потрясающей красоты горным озерам, а после будем париться в бане и нырять в ледяную купель, жарить маршмеллоу на вечернем костре и делиться впечатлениями под кофевино.
Будет круто, правда!
Программа тура по дням
Чемальский район
В первый день мы выедем из Новосибирска, по пути заберем путешественников из Барнаула, Бийска и Горноалтайска и поедем через Чемальский район, посетив там Чёртов палец; прогуляемся по подвесному мосту на каменный остров Патмос; доедем до Ороктойского моста, где Катунь достигает максимальной глубины - около 70м, и прогуляемся по урочищу Чечкыш, которое называют Долиной горных Духов. На ночёвку отправимся в Онгудайский район, по пути проедем Семинский перевал (1900м н. у. м).
На автомобиле - 600 км., пешком - до 5км
Треккинг к Куйактанарским озерам
Весь день посвятим длительному несложному и невероятно живописному треккингу к Куйактанарским озерам.
Вечером пойдем в жаркую баньку с ледяной купелью.
Пешком до 20 км
Дорога по Чуйскому тракту
Конечной точкой переезда за сегодняшний день будет Курайская степь.
Весь день мы будем ехать и восторгаться шикарнейшими видами Чуйского тракта (именно этот его участок вошел в десятку красивейших дорог мира, согласно версии Natgeo) с небольшими остановками на обед и небольшие прогулки для мини-фотосессий в облаках розовых цветков маральника.
Проедем перевал Чике Таман (поднимемся на обзорную площадку), Ильгуменский порог, Слияние Чуи и Катуни, Ининские песчаные столбы и еще много красивого!
Вечером посмотрим Гейзерное озеро - можно долго залипать на причудливые узоры на дне, которые непрерывно трансформируются.
На автомобиле - 250 км., пешком - до 5км
Самый яркий
Утром посетим алтайский Марс - наверняка все видели фото с этими инопланетными пейзажами. Красно-желто-терракотовые покатые горы и растительность пустынь - кажется, что, действительно, находишься на другой планете.
После остановимся на самой видовой точке Чуйского тракта - там, где можно сфотографироваться на пустынной дороге, упирающейся в снежные вершины.
Заедем на смотровую площадку на меандры реки Чуя, где видно, как она вьется змейкой в долине.
Продолжим свой дальний путь через Красные ворота, озера Чейбеккель (Мертвое озеро) и Киделю, и, конечно же, величественный перевал Кату-Ярык, с вершины которого открывается крышесносный вид на долину реки Чулышман с высоты 800м. Здесь погуляем, и, конечно же, пофотографируемся.
Спустимся вниз, в удивительное Чулышманское ущелье, и сходим к полноводному водопаду Куркуре - его мощь точно не оставит Вас равнодушными.
Поднимемся обратно и остановимся на ночевку на комфортной базе отдыха.
На автомобиле - 250 км., пешком - до 5км
Дорога домой
Весь день мы будем ехать и восторгаться шикарнейшими видами Чуйского тракта с небольшими остановками для мини-фотосессий в облаках розовых цветков маральника.
По пути попрощаемся с путешественниками, которые оставят нас в Горноалтайске и Барнауле, и поздно вечером вернемся домой.
На автомобиле - 900 км
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту на автомобиле комфорт-класса повышенной проходимости (Toyota Land Cruiser Prado)
- Проживание в 2х-4х местных домиках
- Профессиональное фотосопровождение по всем локациям маршрута
- Оплата посещения всех достопримечательностей маршрута, сборов, переправ и транспорта повышенной проходимости (при необходимости)
- Общая аптечка
- Баня на Куйактанарских озёрах
- Ежедневные завтраки, кроме завтрака первого дня , полноценный перекус в треккинговом дне
Что не входит в цену
- Проезд/перелет до стартовых точек (Новосибирск, Бердск, Барнаул, Бийск, Горноалтайск)
- Питание в кафе (обеды и ужины)
- Напитки, суверниры
- Индивидуальное размещение
- Баня более 1 раза
- Дополнительные развлечения
- Медстраховка
О чём нужно знать до поездки
Список вещей Вы получите сразу после бронирования)
Пожелания к путешественнику
В Чемальском районе могут быть клещи, средства защиты будут Вам предоставлены. Рекомендуется иметь страховку или прививку на случай укуса клеща.
Если Вы едете один/одна, возможно, Вам придется доплатить за одноместное размещение - в случае, если будет отсутствовать возможность подобрать Вам пару из присутствующих на маршруте.
Обязательно возьмите с собой треккинговые ботинки или кроссовки. В кроссовках с недостаточно надежным протектором Вы можете получить травмы. Если есть возможность - возьмите треккинговые палки, с ними будет значительно комфортнее.
Обязательно четко взять все вещи по списку, который Вы получите после подтверждения бронирования
Если Вы не хотите много ходить пешком, всегда будет возможность остаться на базе и отдохнуть. Почти все красивые фотолокации находятся в шаговой доступности от автомобиля.
Если Вы испытываете страх высоты, сообщите об этом заранее.
Опоздание к точкам сбора без предупреждения и подтверждения участия в этом случае, исключено. Группа отправится без Вас, возврат средств в этом случае невозможен.
Проконсультируйтесь с врачом перед поездкой. В случае наличия медицинских противопоказаний к путешествию в горную местность поездку лучше отменить.
По объективным причинам руководитель группы может изменить маршрут (неблагоприятные погодные условия, угроза жизни, здоровью или безопасности участников группы)