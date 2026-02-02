Мои заказы

Фототур на Алтай «Розовые горы» с профессиональным фотографом

Фототур с профессиональным фотографом по Чуйскому тракту на цветение маральника
Описание тура

Это настоящий фототур с профессиональным фотографом - я вдохновленный любитель Горного Алтая уже много лет. За это небольшое семидневное путешествие Вы максимально близко и ёмко познакомитесь с Горным Алтаем, и у вас соберется целый личный фотоальбом во всех топовых локациях Чуйского тракта.

Весна - время пробуждения всего живого, и поездка в горы - наверное, лучшее решение для того, чтобы сбросить с себя остатки зимней лени, весенней сибирской серости и мощно перезагрузить свое внутреннее, чтобы дать толчок новым идеям!
В горах всегда мощно перезагружаешься.
Поэтому я так часто там бываю - прежним оттуда не приезжаешь…
В этом туре проведём в горах 5 насыщенных дней, в результате которых получим кучу впечатлений и очень красивых картинок.
Иногда настолько много впечатлений получают мои туристы, что мне приходится заставлять их фотографироваться…
Массу красивых мест увидим, практически все знаковые места высокогорного Алтая - перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Ильгуменский порог, Уларские водопады, Куйактанарские озера, Гейзерное озеро, Марс, Чуйские меандры, Курайскую степь, Мёртвое озеро и озеро-картинку Киделю, Красные ворота, мощный Кату-Ярык, полноводный водопад Куркуре.
Целый день посвятим треккингу к потрясающей красоты горным озерам, а после будем париться в бане и нырять в ледяную купель, жарить маршмеллоу на вечернем костре и делиться впечатлениями под кофевино.
Будет круто, правда!

Программа тура по дням

1 день

Чемальский район

В первый день мы выедем из Новосибирска, по пути заберем путешественников из Барнаула, Бийска и Горноалтайска и поедем через Чемальский район, посетив там Чёртов палец; прогуляемся по подвесному мосту на каменный остров Патмос; доедем до Ороктойского моста, где Катунь достигает максимальной глубины - около 70м, и прогуляемся по урочищу Чечкыш, которое называют Долиной горных Духов. На ночёвку отправимся в Онгудайский район, по пути проедем Семинский перевал (1900м н. у. м).
На автомобиле - 600 км., пешком - до 5км

Чемальский районЧемальский районЧемальский район
2 день

Треккинг к Куйактанарским озерам

Весь день посвятим длительному несложному и невероятно живописному треккингу к Куйактанарским озерам.
Вечером пойдем в жаркую баньку с ледяной купелью.

Пешком до 20 км

3 день

Дорога по Чуйскому тракту

Конечной точкой переезда за сегодняшний день будет Курайская степь.

Весь день мы будем ехать и восторгаться шикарнейшими видами Чуйского тракта (именно этот его участок вошел в десятку красивейших дорог мира, согласно версии Natgeo) с небольшими остановками на обед и небольшие прогулки для мини-фотосессий в облаках розовых цветков маральника.

Проедем перевал Чике Таман (поднимемся на обзорную площадку), Ильгуменский порог, Слияние Чуи и Катуни, Ининские песчаные столбы и еще много красивого!

Вечером посмотрим Гейзерное озеро - можно долго залипать на причудливые узоры на дне, которые непрерывно трансформируются.
На автомобиле - 250 км., пешком - до 5км

Дорога по Чуйскому трактуДорога по Чуйскому трактуДорога по Чуйскому тракту
4 день

Самый яркий

Утром посетим алтайский Марс - наверняка все видели фото с этими инопланетными пейзажами. Красно-желто-терракотовые покатые горы и растительность пустынь - кажется, что, действительно, находишься на другой планете.

После остановимся на самой видовой точке Чуйского тракта - там, где можно сфотографироваться на пустынной дороге, упирающейся в снежные вершины.

Заедем на смотровую площадку на меандры реки Чуя, где видно, как она вьется змейкой в долине.

Продолжим свой дальний путь через Красные ворота, озера Чейбеккель (Мертвое озеро) и Киделю, и, конечно же, величественный перевал Кату-Ярык, с вершины которого открывается крышесносный вид на долину реки Чулышман с высоты 800м. Здесь погуляем, и, конечно же, пофотографируемся.

Спустимся вниз, в удивительное Чулышманское ущелье, и сходим к полноводному водопаду Куркуре - его мощь точно не оставит Вас равнодушными.

Поднимемся обратно и остановимся на ночевку на комфортной базе отдыха.

На автомобиле - 250 км., пешком - до 5км

Самый яркийСамый яркийСамый яркий
5 день

Дорога домой

Весь день мы будем ехать и восторгаться шикарнейшими видами Чуйского тракта с небольшими остановками для мини-фотосессий в облаках розовых цветков маральника.

По пути попрощаемся с путешественниками, которые оставят нас в Горноалтайске и Барнауле, и поздно вечером вернемся домой.
На автомобиле - 900 км

Дорога домойДорога домойДорога домой
Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту на автомобиле комфорт-класса повышенной проходимости (Toyota Land Cruiser Prado)
  • Проживание в 2х-4х местных домиках
  • Профессиональное фотосопровождение по всем локациям маршрута
  • Оплата посещения всех достопримечательностей маршрута, сборов, переправ и транспорта повышенной проходимости (при необходимости)
  • Общая аптечка
  • Баня на Куйактанарских озёрах
  • Ежедневные завтраки, кроме завтрака первого дня , полноценный перекус в треккинговом дне
Что не входит в цену
  • Проезд/перелет до стартовых точек (Новосибирск, Бердск, Барнаул, Бийск, Горноалтайск)
  • Питание в кафе (обеды и ужины)
  • Напитки, суверниры
  • Индивидуальное размещение
  • Баня более 1 раза
  • Дополнительные развлечения
  • Медстраховка
О чём нужно знать до поездки

Список вещей Вы получите сразу после бронирования)

Пожелания к путешественнику

В Чемальском районе могут быть клещи, средства защиты будут Вам предоставлены. Рекомендуется иметь страховку или прививку на случай укуса клеща.

Если Вы едете один/одна, возможно, Вам придется доплатить за одноместное размещение - в случае, если будет отсутствовать возможность подобрать Вам пару из присутствующих на маршруте.

Обязательно возьмите с собой треккинговые ботинки или кроссовки. В кроссовках с недостаточно надежным протектором Вы можете получить травмы. Если есть возможность - возьмите треккинговые палки, с ними будет значительно комфортнее.

Обязательно четко взять все вещи по списку, который Вы получите после подтверждения бронирования

Если Вы не хотите много ходить пешком, всегда будет возможность остаться на базе и отдохнуть. Почти все красивые фотолокации находятся в шаговой доступности от автомобиля.

Если Вы испытываете страх высоты, сообщите об этом заранее.

Опоздание к точкам сбора без предупреждения и подтверждения участия в этом случае, исключено. Группа отправится без Вас, возврат средств в этом случае невозможен.

Проконсультируйтесь с врачом перед поездкой. В случае наличия медицинских противопоказаний к путешествию в горную местность поездку лучше отменить.

По объективным причинам руководитель группы может изменить маршрут (неблагоприятные погодные условия, угроза жизни, здоровью или безопасности участников группы)

Визы
Визы не нужны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгения
Евгения — Тревел-эксперт
Профессиональный фотограф и гид по Алтаю, Кыргызстану и Кавказу. Дипломированный инструктор-проводник по пешеходному туризму и треккингу. Очень люблю горы и с удовольствием поделюсь с Вами множеством прекрасных фотолокаций и достопримечательностей Горного Алтая, Кыргызстана и Кавказа. А еще можем вместе покатать в Шерегеше)

