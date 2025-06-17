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Чуйский тракт – туры в Чемале

Найдено 3 тура в категории «Чуйский тракт» в Чемале, цены от 50 250 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Фототур на Алтай «Розовые горы» с профессиональным фотографом
5 дней
-
25%
1 отзыв
Фототур на Алтай «Розовые горы» с профессиональным фотографом
Фототур с профессиональным фотографом по Чуйскому тракту на цветение маральника
«За это небольшое семидневное путешествие Вы максимально близко и ёмко познакомитесь с Горным Алтаем, и у вас соберется целый личный фотоальбом во всех топовых локациях Чуйского тракта»
30 апр в 10:00
от 50 250 ₽67 000 ₽ за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: Г. Белокуриха
«Приглашаем в увлекательное путешествие по одной из самых красивых дорог мира — Чуйскому тракту»
7 июл в 10:00
14 июл в 10:00
от 66 700 ₽ за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Начало: Г. Белокуриха
«Проедем по Чуйскому тракту, который входит в ТОП 10 красивейших дорог мира»
24 ноя в 10:00
8 дек в 10:00
от 71 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    17 июня 2025
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
    Все прошло нормально. Организаторы отвечали на вопросы быстро. Перед туром дали телефоны принимающей стороны.
    Все прошло нормально. Организаторы отвечали на вопросы быстро. Перед туром дали телефоны принимающей стороныВсе прошло нормально. Организаторы отвечали на вопросы быстро. Перед туром дали телефоны принимающей стороныВсе прошло нормально. Организаторы отвечали на вопросы быстро. Перед туром дали телефоны принимающей стороныВсе прошло нормально. Организаторы отвечали на вопросы быстро. Перед туром дали телефоны принимающей стороны
  • Д
    Дмитрий
    7 июня 2025
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
    Огромное спасибо гиду Дмитрию за содержательное и увлекательное сопровождение при поездках и при осмотре достопримечательностей, глубокое знание им географических, экономических и этнических подробностей Республики Алтай. Отдельно спасибо водителю Александру за комфортное и безопасное вождение!
  • С
    Сабиров
    28 мая 2025
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
    Доброго времени суток всем. Заказали тур по Алтаю организаторы сработали чётко, выполняли любой каприз. Душевные гиды, с большим багажом информации о традициях и характере величественного Алтая. Красавчики, рекомендую в планах обязательно приехать ещё раз Алтай изучать и наслаждаться можно бесконечно.
  • С
    Стефан
    16 мая 2025
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
    Тур построен достаточно грамотно - небольшие экскурсии в первые дни, для акклиматизации после перелета самое то. Далее по нарастающей впечатлений
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    все более интересные места. Алтай очень красив, и организаторам курса удалось это продемонстрировать. Понравился Отель Беловодье, его завтраки и мини аквапарк. Из минусов могу выделить не самое большое количество места для коленей в туристической машине, учитывая длительные дорожные перемещения это может доставить дискомфорт людям с ростом 190+ см. Но высоким людям в этом вопросе сложно угодить, так что не влияет на итоговую оценку.

  • К
    Коваленко
    18 сентября 2024
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
    Великолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересного.
    Великолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересногоВеликолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересного
  • О
    Ольга
    19 декабря 2022
    Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
    Если сомневаетесь, лететь на Алтай зимой или нет, одевайтесь теплее и вперед!!! Это незабываемо! До мурашек! Смотришь на всю эту
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    красоту, и всё равно не веришь, что это реально! Есть и много плюсов: мало туристов (нет очередей на локации), красивые рельефные(от снега) горы, водопады, и, конечно же, лебеди, которые тут зимуют! Организация на высшем уровне: ОТ И ДО!!! И конечно же гиды, после общения с ними вы полюбите Алтай навсегда! Большущее спасибо Александру❤️ и Артему❤️!!! - это, прям, профессионалы, профессионалы, с ними Алтай просто оживает в легендах, в истории… …. Уже скучаю, по этому МЕСТУ СИЛЫ! До свидания!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Чуйский тракт»

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  3. Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
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  2. Каменные грибы
  3. Чуйский тракт
  4. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Чемале в июле 2025
Сейчас в Чемале в категории "Чуйский тракт" можно забронировать 3 тура от 50 250 до 71 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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