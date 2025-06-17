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Фототур на Алтай «Розовые горы» с профессиональным фотографом
Фототур с профессиональным фотографом по Чуйскому тракту на цветение маральника
«За это небольшое семидневное путешествие Вы максимально близко и ёмко познакомитесь с Горным Алтаем, и у вас соберется целый личный фотоальбом во всех топовых локациях Чуйского тракта»
30 апр в 10:00
от 50 250 ₽
67 000 ₽ за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: Г. Белокуриха
«Приглашаем в увлекательное путешествие по одной из самых красивых дорог мира — Чуйскому тракту»
7 июл в 10:00
14 июл в 10:00
от 66 700 ₽ за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Начало: Г. Белокуриха
«Проедем по Чуйскому тракту, который входит в ТОП 10 красивейших дорог мира»
24 ноя в 10:00
8 дек в 10:00
от 71 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья17 июня 2025Все прошло нормально. Организаторы отвечали на вопросы быстро. Перед туром дали телефоны принимающей стороны.
- ДДмитрий7 июня 2025Огромное спасибо гиду Дмитрию за содержательное и увлекательное сопровождение при поездках и при осмотре достопримечательностей, глубокое знание им географических, экономических и этнических подробностей Республики Алтай. Отдельно спасибо водителю Александру за комфортное и безопасное вождение!
- ССабиров28 мая 2025Доброго времени суток всем. Заказали тур по Алтаю организаторы сработали чётко, выполняли любой каприз. Душевные гиды, с большим багажом информации о традициях и характере величественного Алтая. Красавчики, рекомендую в планах обязательно приехать ещё раз Алтай изучать и наслаждаться можно бесконечно.
- ССтефан16 мая 2025Тур построен достаточно грамотно - небольшие экскурсии в первые дни, для акклиматизации после перелета самое то. Далее по нарастающей впечатлений
- ККоваленко18 сентября 2024Великолепный тур. Несмотря на то, что мы уже много раз бывали на Алтае, узнали очень много нового и интересного.
- ООльга19 декабря 2022Если сомневаетесь, лететь на Алтай зимой или нет, одевайтесь теплее и вперед!!! Это незабываемо! До мурашек! Смотришь на всю эту
Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «Чуйский тракт»
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