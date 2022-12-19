Программа тура по дням
Алтайское холмогорье
День заезда.
В этот день мы встречаем наших гостей, организуем трансфер до курорта Белокуриха тем, кому он необходим (не входит в стоимость).
Размещаемся в отеле в выбранной категории.
Дадим время на отдых.
Примерно в 16:00 отправляемся на первую экскурсию в Алтайское холмогорье.
Вас встретят очень гостеприимно и расскажут о своем благом деле – научное сообщество Томска разработало уникальнейшие способы переработки растений.
А за душевной беседой продегустируем уникальные вкусные и полезные блюда, попробуем наливочки, все из местного!
Вернемся в отель примерно в 20:00.
Включено в программу: гастроужин. Продолжительность экскурсии: 4 часа.
Курорт Белокуриха-2
В этот день спланирована ознакомительная экскурсия по курорту, чтобы Вы легче ориентировались, мы покажем и посоветуем где прогуляться и что посмотреть.
На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру (подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства).
Покажем источники, где можно набрать целебную водичку (возьмите с собой бутылочки).
Далее отправимся на Горную Белокуриху – новый строящийся курорт.
На него будем подниматься по серпантину.
На месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.
Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.
Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.
Далее, наверху, нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем “Андреевская слобода” (вход оплачивается отдельно).
В этот день у Вас будет свободное время для своих пожеланий – прогуляться, сходить на процедуры.
Включено в программу: вход в музей «Андреевская слобода».
Продолжительность экскурсии: 3 часа
Знакомство с Горным Алтаем
Этот день очень насыщенный!
Этот день насыщенный и интересный, так как начинается знакомство с Горным Алтаем.
Проедем примерно 360 км.
Познакомим с зимним Камышлинским водопадом.
Пройдем по мосту на другой берег Катунь, далее немного по зимнему лесу и будем удивлены красивым, хоть и замёрзшим водопадом – сквозь ледяное "зеркало" видно мощный поток, шум воды и природная красота удивит.
По прилегающей территории к водопаду прыгают пушистые кролики, обязательно их покормим.
В с. Чемал ждет знакомство с уникальным островом Патмос – храм на острове р. Катунь.
К нему пройдем по подвесному мостику.
После посещения храма можно прогуляться и полюбоваться долиной реки Катунь, которая частично замерзает зимой и видно ее бирюзовую воду.
Обедать будем на маршруте в кафе, где прекрасно готовят (не входит в стоимость).
Если позволит погода, то с удовольствием посетим Голубые озера и это будет бонусом для вас.
Дело в том, что доступ к этим озерам не всегда, только в очень морозные деньки.
Но, если попасть в это красивое место, то можно и искупаться в этой волшебной Катунской воде.
Озера эти не замерзают и считается, что если окунуться в воду, то можно набраться энергией и здоровья.
Включено в программу: вход на мост через реку Катунь.
Продолжительность экскурсии: с 9:00-21:00.
Лебединое озеро
На озере Светлом, недалеко от курорта Белокуриха, находится государственный природный комплекс заказник «Лебединый».
Он создан с целью сохранения единственной на Алтае зимовки лебедей-кликунов.
А Вы знали, что в России всего два заказника, где зимуют лебеди?
Да, и мы с гордостью отмечаем, что один находится у нас, на Алтае, а второй в Анадырском районе Чукотского автономного округа Вода в озере чистая и светлая, не замерзает из-за обилия ключей, поэтому и название – Светлое.
Температура воды не опускается +5-6 С.
Каждый год в декабре в лебединый заказник прилетает белоснежная стая и остается зимовать на незамерзающем озере, отсюда второе название озера – Лебединое.
Первые лебеди появились в этих местах в 1967 году – тогда было всего 15 птиц, сейчас же около 650 лебедей и с каждым годом их становится все больше.
В марте лебеди улетают на гнездование в полярные районы, а как только северные озера окончательно покроются льдом, вновь возвращаются на озеро уже с молодым потомством.
Для того, чтобы лучше рассмотреть этих птиц, сделаны помосты и разрешают кормить кормом (его специально продают перед входом).
Включено в программу: вход на озеро Светлое.
Продолжительность экскурсии: 5 часов.
Чуйский тракт
В этот день мы с вами после завтрака (в 9:00) отправляемся в очень интересное путешествие.
Проедем по Чуйскому тракту, который входит в ТОП 10 красивейших дорог мира.
Вы просто будете в восторге от меняющихся пейзажей: горы, реки, перевалы, тайга, степи (тут фотоаппарат нужно не выпускать из рук).
Чуйский тракт – древнейший путь из Сибири в Азию.
По мнению некоторых историков Чуйский тракт проходит по северному ответвлению Великого Шелкового пути.
В российских источниках сведения о тракте прослеживаются во второй половины XVIII века.
В наше время начинаясь от Новосибирска, заканчивается на границе с Монголией, протягивается на расстояние в 968 километров.
Мы проедем примерно 400 км.
В 2014 году журнал National Geographic включил Чуйский тракт в список десяти самых красивых автодорог мира.
Проедем два горных перевала Семинский и Чике-таманский.
Будем выходить на этих красивых перевалах, останавливаться на местных рынках и в кафе на перекус (не входит в стоимость).
Удивительная природа восхитит каждого гостя и доставит удовольствие этот путь до туркомплекса.
Слияние горных рек понаблюдаем со смотровой площадки, которая считается священным местом у алтайцев.
Доезжаем до нашей комфортной гостиницы и отдыхаем.
Марсианские горы. Гейзеровое озеро
Этот день внесет яркость!
Именно яркость, т. к. поедем на цветные горы под названием Марс.
Завтракаем и в путь.
Продолжая путешествие по удивительному Чуйскому тракту удивимся белкам Северо-Чуйского хребта.
Это очень красиво!
Далее еще одно удивление – Марсианские горы – замечательно место для фотографов, для любителей геологии и для любителей красот.
Эти необыкновенные по красоте холмы, будто кем-то разрисованы разными цветами.
Это уникальное место в с. Кызыл-Чин, что с тюркского переводится как “красное ущелье”.
Каждый слой формировался в определенный период.
От времени зависит какой цвет приобрела порода.
Как говорят ученые, красно-коричневой слои сформировались более чем 300 млн. лет назад, то есть, когда-то на Алтае была тёплое солёное море!
Вам экскурсовод расскажет интересные факты, легенды.
Вы увидите все местные достопримечательности Чуйского тракта и сделаете незабываемые снимки.
По пути заедем на Гейзеровое озеро – пульсирующее озеро, которое является уникальным водоемом и не имеет аналогов на территории России.
Вода в озере не замерзает круглый год, но и летом для купания оно не предназначено.
Спуски к воде отсутствуют, а дно покрывают глинистый ил и водоросли.
Температура воды в Гейзеровом озере не поднимается выше +10 градусов даже в самую жаркую погоду.
Озеро притягивает любителей фотографий, получаются отличные кадры.
Когда мы любуемся, то можно рассмотреть разные рисунки (говорят озеро предсказывает, если правильно прочить то, что оно нарисовало).
Включено в программу: вход на Марсианские горы, вход на Гейзерное озеро.
Красные ворота. Возвращение
После завтрака познакомимся с Красными воротами – скалы поднимаются в небо на десятки метров, а дорога как будто прорезает их узкой лентой. .
Эти горные врата всегда притягивают к себе гостей Алтая.
Фотографируемся и отправляемся опять через перевалы в обратный путь.
Чтобы разнообразить обратный путь мы остановимся в пейзажных местах.
Обычно прибываем в г. Горно-Алтайск к 18:00.
Если у вас будет забронировано в отеле города, то мы Вас довезем до нужного отеля, если же вы продлеваете отдых на курорте Белокуриха, то микроавтобус после Горно-Алтайска продолжит путь до курорта Белокуриха.
Проживание
Тур предусматривает размещение в комфортабельных 2-хместных номерах на курорте Белокуриха и в глубоком Горном Алтае.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|с отелем "Нео" или “Гарант” в Белокурихе
|с отелем "Беловодье 4*"
|место в двухместном номере
|60 900
|77 800
|одноместное размещение
|74 500
|87 900
|доп. место
|52 000
|56 900
В самом Горном Алтае мы будем бронировать туркомплекс для всей группы – с. Акташ.
Варианты проживания
Отель «Нео»
Отель «Нео» расположен в курортном городе Белокуриха, всего в 200 м от центра города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка.
Светлые номера отеля оснащены телевизором. В вашем распоряжении чайник, холодильник и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут заказать блюда в ресторане с обслуживанием по меню, а позже пройти за напитками в бар.
Поездка до автобусного вокзала Белокурихи занимает 6 минут. До железнодорожного вокзала Бийска - 70 км.
Курортный СПА-Отель Беловодье
Курортный отель «Беловодье» расположен в городе Белокуриха Алтайского края. К услугам гостей аквапарк, оздоровительный центр, ресторан и бизнес-центр.
В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, мини-бар и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi .
Гости могут ежедневно бесплатно посещать солярий отеля, тренажерный зал и соляную комнату. В курортном отеле «Беловодье» работает круглосуточная стойка регистрации.
Турбаза в Горном Алтае
Размещение на одной из турбаз в глубоком Горном Алтае. Размещение не привязано к определенному отелю, т. к предлагается альтернативные варианты размещения, учитывая технические и погодные условия.
Название отеля уточняйте при бронировании у наших менеджеров.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание: завтраки (кроме 1 дня), 2 ужина
- Экскурсионная программа с трансфером и гидом под ключ
- Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаула/Новосибирска/Горно-Алтайска/Бийска и обратно
- Трансфер групповой или индивидуальный до курорта Белокуриха
- Питание: обеды, ужины
- Курортный сбор в Белокурихе 50 руб. /чел. /сутки (оплата наличными на ресепшн отеля)
- Дополнительные экскурсии и виды отдыха, оздоровления
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, шапку, запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры)
2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах – берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как добраться?
Трансфер до Белокурихи в стоимость не входит.
Расписание группового трансфера за дополнительную оплату:
- Горно-Алтайск (аэропорт) - Белокуриха в 9.30 ч. по местному времени
Из Барнаула и Новосибирска возможно заказать индивидуальный трансфер:
- Барнаул от 9 000 руб.
- Новосибирск от 15 000 руб.
В последний день тура после возвращения из села Акташ:
- туристов завозят в аэропорт Горно-Алтайска для вечернего рейса
- туристов завозят в отель города Горно-Алтайска. Для более позднего прилета или вылета гости могут заказать индивидуальный трансфер.
Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?
Стоит взять с собой наличные, так как на территории Горного Алтая оплата картой доступна не везде.
Как организовано питание?
Питание в туре организовано: завтраки со второго дня программы тура. Ужин – в 1 день и в 5 день. Самостоятельно гости тура могут питаться в кафе, в которые завозим на маршруте, также в кафе, ресторанах города Белокуриха, Средний чек обеда/ужина 800-1000 рублей.
На чем будем передвигаться по маршруту?
Автопарк партнеров, автомобили которых мы фрахтуем для сопровождения наших туров, большой и только исходя из количества участников тура и свободного автомобиля, мы можем перед началом каждого тура, сказать, каким транспортом будем катать группу.
Группа до 3х человек – легковой автомобиль, от 3-х до 5чел.
Группа 4-5 человек – Киа Карнивал или другой автомобиль, до7-8 мест.
Группа от 6 до 16 человек - микроавтобус Мерседес.
Свыше 16 человек – большой комфортный автобус до 40 мест.
Переезды по непроходимым маршрутам осуществляются на автомобилях УАЗ.