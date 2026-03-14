Авторское путешествие на комфортабельном Toyota Land Cruiser 200, в Мини-Группе (до 4-х человек) от Горно-Алтайска до Монголии, от Монголии до Телецкого озера, от Телецкого обратно в Горно-Алтайск. Все знаменитые и не только места алтайского космоса за 6 дней.

Я приглашаю увидеть Алтай не только, как набор красивых открыток, а как возможность прожить незабываемый опыт, который способен изменить многое в вашей жизни.

Проехав более 50 стран, я выбираю Алтай, как одно из самых красивых, древних и мощных мест на планете.

Я сознательно организовываю мини-туры и называю их камерными, т. к. считаю что погружение в алтайский мир большим скоплением людей осложняет проникновение в него. В тесном кругу у нас больше свободы, больше пространства для общения, больше шансов пережить тот самый опыт, о котором я говорил в начале.

Я перепробовал разный тип внедорожников, как на дорогах, так и по бездорожью Алтая, прежде чем остановился на вместительном и безопасном 200-м крузере. Я считаю эту машину единственным оптимальным средством передвижения по нашему маршруту.

Коротко о маршруте:

- 4 автомобильных перевала: самый высокий - почти 2 км над уровнем моря и самый головокружительный - 3,5 км серпантином вниз (перевалы Чике-Таман, Кату-Ярык, Семинский и Улаганский)

- десятки озер (включая уникальное голубое Гейзерное озеро, озеро Ару-Кем, озеро Горного Духа, Ак-Кель и Кара-Кель, юг Телецкого озера и многие другие);

- около 10 водопадов (включая богиню Чулышманской долины - водопад Кюр-Кюре);

- объекты древних культур и цивилизаций (возраст до 4-6 и больше тысячелетий).

- Уникальные по красоте природные объекты и священные места (цветные горы - Марсы, лунный ландшафт напротив Южно-Чуйского хребта, священная Каракольская долина, Чулышманская долина, слияние рек Чуи и Катуни, тархатинский мегалитический комплекс возрастом более 2500 лет, и многое другое).

- Мы поднимемся на высоту 3100 метров, откуда в ясную погоду можно видеть корону Белухи. Отведаем национальную алтайскую кухню, утолим жажду чистой горной водой. Будем много разговаривать о древней истории Горного Алтая, а также о чем угодно. Помолчим, растворяясь в Красоте алтайского космоса. Представим мироощущение древних народов этих мест и примерим на себя. Встретим местных жителей, через общение с которыми удастся глубже прочувствовать посещаемые места.

У меня всегда есть в запасе другие маршруты, с которыми мы можем импровизировать в рамках этого базового.

Если вас больше, чем 4 человека, мы всегда сможем договориться о расширении транспортной услуги.

Встреча происходит с утра первого дня тура, а проводы на следующий день (7-й) после последнего дня тура в аэропорту Горно-Алтайска. Другие способы приезда и отъезда возможны и оговариваются отдельно в чате.