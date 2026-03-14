Путешествие к тайнам Горного Алтая

Авторское путешествие на комфортабельном Toyota Land Cruiser 200
Путешествие к тайнам Горного Алтая
Описание тура

Авторское путешествие на комфортабельном Toyota Land Cruiser 200, в Мини-Группе (до 4-х человек) от Горно-Алтайска до Монголии, от Монголии до Телецкого озера, от Телецкого обратно в Горно-Алтайск. Все знаменитые и не только места алтайского космоса за 6 дней.

Я приглашаю увидеть Алтай не только, как набор красивых открыток, а как возможность прожить незабываемый опыт, который способен изменить многое в вашей жизни.

Проехав более 50 стран, я выбираю Алтай, как одно из самых красивых, древних и мощных мест на планете.

Я сознательно организовываю мини-туры и называю их камерными, т. к. считаю что погружение в алтайский мир большим скоплением людей осложняет проникновение в него. В тесном кругу у нас больше свободы, больше пространства для общения, больше шансов пережить тот самый опыт, о котором я говорил в начале.

Я перепробовал разный тип внедорожников, как на дорогах, так и по бездорожью Алтая, прежде чем остановился на вместительном и безопасном 200-м крузере. Я считаю эту машину единственным оптимальным средством передвижения по нашему маршруту.

Скидка 5% действует до 30 мая 2026.

Коротко о маршруте:

- 4 автомобильных перевала: самый высокий - почти 2 км над уровнем моря и самый головокружительный - 3,5 км серпантином вниз (перевалы Чике-Таман, Кату-Ярык, Семинский и Улаганский)

- десятки озер (включая уникальное голубое Гейзерное озеро, озеро Ару-Кем, озеро Горного Духа, Ак-Кель и Кара-Кель, юг Телецкого озера и многие другие);

- около 10 водопадов (включая богиню Чулышманской долины - водопад Кюр-Кюре);

- объекты древних культур и цивилизаций (возраст до 4-6 и больше тысячелетий).

- Уникальные по красоте природные объекты и священные места (цветные горы - Марсы, лунный ландшафт напротив Южно-Чуйского хребта, священная Каракольская долина, Чулышманская долина, слияние рек Чуи и Катуни, тархатинский мегалитический комплекс возрастом более 2500 лет, и многое другое).

- Мы поднимемся на высоту 3100 метров, откуда в ясную погоду можно видеть корону Белухи. Отведаем национальную алтайскую кухню, утолим жажду чистой горной водой. Будем много разговаривать о древней истории Горного Алтая, а также о чем угодно. Помолчим, растворяясь в Красоте алтайского космоса. Представим мироощущение древних народов этих мест и примерим на себя. Встретим местных жителей, через общение с которыми удастся глубже прочувствовать посещаемые места.

У меня всегда есть в запасе другие маршруты, с которыми мы можем импровизировать в рамках этого базового.

Если вас больше, чем 4 человека, мы всегда сможем договориться о расширении транспортной услуги.

Встреча происходит с утра первого дня тура, а проводы на следующий день (7-й) после последнего дня тура в аэропорту Горно-Алтайска. Другие способы приезда и отъезда возможны и оговариваются отдельно в чате.

Программа тура по дням

1 день

Чуйсккий тракт - Каракольская Долина - Акташ

- Чуйский тракт от аэропорта Горно-Алтайска до Каракольской долины (180 км).

- Сразу после утренней встречи в аэропорту выезжаем на чуйский тракт. Позавтракать можно в любом из многочисленных кафе вдоль дороги.

- Посещение о. Патмос и храма И. Богослова, первая встреча с Катунью с высоты козьей тропы от острова до старинной чемальской Гэс. Город Мастеров в Аскате. Потом преодолеваем Семинский перевал (1717 м. над уровнем моря). Спускаемся в Каракольскую долину (священное место алтайцев).

- Национальный обед в Каракольской долине. Долина вся усыпана древними курганами и балбалами (каменные стелы). На въезде в долину делаем остановку у символического балбала, поднимаемся на небольшую гору, где установлен знаменитый памятник суслику. Алтайская хозяйка приготовит национальный обед и расскажет о каждом блюде. Будем вкушать блюдо, которым лакомились древние скифы тысячелетия назад.

- Концерт кайчи (мастер горлового пения). Это опция оплачивается дополнительно (ниже подробности). Кайчи не только продемонстрирует искусство горлового пения, но также покажет другие музыкальные инструменты алтайского народа и даже пригласит вас к совместной импровизации.

- Выезд из Каракольской долины в с. Акташ (170 км по чуйскому тракту).

- Второй перевал нашего маршрута - Чике-Таман (1 295 м), обзорная площадка, сувениры (40 км от Каракольской долины)

- Посещение знаменитого Ильгуменского порога, место, где локальная речка Ильгумень впадает в Катунь. Одно из самых бурных и живописных мест на Катуне.

- Древний погребальный комплекс с балбалом над Катунью.

- Тюркское городище (8-9 век). Место слияния рек Малый Яломан и Катуни.

- Ининские скалы, или столбы.

- Место слияния Чуи и Катуни. (45 км от Чике-Тамана)

- Урочище Калбак-таш, одно из самых щедрых на петроглифы и наскальные рисунки. Место сосредоточения разных цивилизаций от 4-5 тысячелетия до нашей эры и до тюркской эпохи (5-10 в. нашей эры). 25 км от слияния Чуи и Катуни.

- Балбал с древними монгольскими надписями км. в 8 от Калбак-Таша.

- Дальнейшее продвижение по чуйскому тракту с остановками у живописных мест.

- Прибытие на базу в Акташе к 19:00.

- Ужин в 19:30

- Возможен заказ бани, но заказ лучше делать до обеда.

- В Акташе мы заселяемся на 3 ночи.

- В этот день мы проедем 390 км.

2 день

Ретранслятор, Озеро Грного Духа и Миандры

- Завтрак в 09:00. С 09:30 мы медленно поднимаемся на машине на высоту 3100 м, откуда любуемся фантастической панорамой горных хребтов и вершин горного Алтая с высоты выше птичьего полета. В ясную погоду мы сможем увидеть белоснежную вершину Белухи. Акташский ретранслятор также зависим от погодных условий. В мае еще может быть много снега и дорога наверх заблокирована. В этом случае мы можем подняться до безопасного уровня в 2000-2500 м.

- После ретранслятора отправляемся знакомиться с озером Горного Духа. Это частично автомобильное путешествие, частично пешее. Но дорога туда также зависит от сезона.

- После озера Горного Духа едем через тайгу любоваться знаменитыми Чуйскими Петлями. Это удивительное место, где Чуя создает практически симметричные узоры, если смотреть сверху.

- Посещение 2-х пещер недалеко от Чуйского тракта.

- Затем мы возвращаемся в Акташ к 16:00 на обед.

- Этот день самый короткий в туре. Но по вашему желанию мы можем отправится в более дальнюю дорогу (на озера Ак Кель и Кара кель - Белое Озеро наполнено водой молочной консистенции, Черное Озеро имеет прозрачную воду. Все зависит будет зависеть от вашей боеготовности)

- Первая половина мая также известна своим цветением маральника, или сибирской сакуры. Можно этому уделять больше внимания посещая особенно цветущие места.

- В случае посещения двух озер, возвращение в Акташ к 20:00. Ужин и отдых.

- Возможен заказ бани, но заказ лучше делать до обеда.

- В этот день мы проедем 190 км.

3 день

Путешествие к Монголии

- Завтрак в 09:00.

- Выезд из Акташа в сторону Монголии по Чуйскому тракту.

- По дороге останавливаемся в курайской степи, напротив величественного Северочуйского хребта.

- Не доезжая границы км 50 сворачиваем в сторону Зоны Покоя Укок к Тархитинскому мегалитическому комплексу (возраст около 2500 лет).

- Обед в 14:30 в Кош-Агаче.

- Потом переезжаем в Чаган-Узун к цветным горам

- Посещаем Марс-1. Это пешая прогулка протяженностью на 1/1,5 часа.

- Пешая прогулка на дальний, Марс-2, 7 км в обе стороны.

- Потом поднимаемся на машине на противоположную возвышенность и едем к ландшафтам напротив Южно-Чуйского хребта, прозванными Луной. Затем вплотную подъезжаем к Марсу-2 - самому величественному и разноцветному из всех.

- Возвращение в с. Акташ через посещение голубого, гейзерного озера.

- Ужин в 19:30.

- Возможен заказ бани, но заказ лучше делать до обеда.

- В этот день мы проедем 280 км.

4 день

Путешествие в Чулышманскую Долину

- Завтрак в 09:00.

- В 09:30 выезд в Чулышманскую долину. Которую еще называют долиной водопадов. Но это верно тошько в определенный период (2-ая половина мая - самое начало июня)

- Красные Ворота.

- Продвижение по улаганской трассе вдоль многочисленных озер.

- Посещение базы Застава, своеобразная смесь музея и театра с его единственным актером Валентином, воспетым в свое время Первым Каналом. Встреча с хозяином сего места может разрушить запланированный хронометраж дня.)

- Остановка у высокогорного озера Киделю

- Преодоление третьего перевала нашего путешествия, Улаганского (2080 м.)

- Знакомство с еще одним высокогорным озером Игисту-Кель

- Обед в Улагане в 13:30

- Остановка у пазырыкских курганов, содержимое которое хранится в Эрмитаже.

- Остановка над еще одним улаганским озером Уч-Кель.

- Посещение смотровой площадки над головокружительной чулышманской долиной

- Спуск по не менее головокружительному четвертому и последнему перевалу нашего путешествия, перевалу Кату-Ярык.

- Заселение в домики с удобствами на базе. Здесь мы остановимся на 2 ночи.

- Возможен легкий перекус в кафе на базе.

- Посещение, наверное, самого красивого водопада Алтая, богини Кюр-Кюре.

- Возвращение к 18:00

- Ужин в 19:30.

- Возможен заказ бани, но заказ лучше делать до обеда.

5 день

Путешествие к югу Телецкого через Каменные Грибы

- Завтрак в 09:00

- Путешествие и восхождение к Каменным Грибам. Удивительное место, полное легенд.

- После восхождения мы продолжим путешествие по Чулышманской Долине с некоторыми остановками у красивых или особенных мест к югу Телецкого. Это также связанного с ритуальными местами алтайцев, доступ к которым не всем известен.

- Обед в 15:00 в с. Балыкча.

- Южный берегТелецкого Озера спокоен, живописен и тих в сравнении с шумным, туристическим северным берегом.

- Возвращение к 18:00

- Ужин в 19:30.

- Возможен заказ бани, но заказ лучше делать до обеда.

6 день

Возвращение через старинный чуйский тракт

- Завтрак в 08:00

- Выезд из Чулышманской долины на Чуйский тракт и продолжение движения в обратном направлении до села Черга. От него съезд на старинную дорогу в сторону села Алтайское, где формировал свою экспедицию Рерих в 1926 г.

- Надо заметить, что несмотря на то, что двигаемся по знакомой трассе, то мы все равно открываем этим места заново, потому что движение в обратном направлении - это совсем другие пейзажи.

- Обед в с. Онгудай.

- Ночь в предгорье Алтая, в селе Нижнекаменка.

- Рекомендация купить настоящий мед (хозяйка держит около 20 ульев, а также большой выбор травяных сборов (хозяйка - известная травница России), в тех местах растут дол 87 разновидностей трав.

- Ужин и завтрак следующего дня перед трансфером в аэропорт приготовлен поваром мастером из продуктов, которые растут и пасутся в предгорье. Все приготовлено собственными руками, от базовых продуктов, как хлеб, майонез, или варенье из ревеня, до авторского рецепта птицы, или пельменей.

- Ужин в 19:30.

- Утром следующего дня, уже 7-го по счету, трансфер в аэропорт (расстояния около 60 км)

- В этот день мы проедем 450 км.

Варианты проживания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из аэропорта Горно-Алтайска и обратно
  • Сопровождение гида
  • Все автомобильные передвижения
  • Экскурсии (более 20 природных и исторических объектов)
  • Расходы на бензин
  • Проживание
  • Хорошее настроение
Что не входит в цену
  • Питание (на трассе это 1000-1500 руб. в день)
  • Возможный концерт кайчи
Пожелания к путешественнику

В составе группового снаряжения есть аптечка. Гиды регулярно проходят курсы первой помощи. Перед началом похода всем участникам будет проведен инструктаж по технике безопасности. Маршрут разработан с учетом возможностей схода до финиша. Мы также рекомендуем оформить страховку путешественника.

экипировка

Основное

1. Небольшой рюкзак, до 30-40 литров на случай продолжительных пеших радиальных маршрутов. 2. Надежный дождевик. 3. Сидушка под попу. 4. Налобный фонарик. 5. Любимая кружка)

Гигиена

1. Зубная щетка и паста. 2. Туалетная бумага. 3. Влажные салфетки. 4. Полотенце. 5. Личная аптечка. 6. Солнцезащитный крем.

Обувь

1. Прочные, водостойкие кроссовки с хорошим протектром 2. Вторая, легкая обувь (для лагеря и бродов).

Одежда

1. Теплая одежда на свое усмотрение (термобелье приветствуется). В мае/начале июня, а также с конца августа может быть по вечерам прохладно) 2. флисовая кофта 3. влаго-ветрозащитная куртка (мембрана) 4. спортивные штаны 7. шорты 8. головной убор от солнца 9. солнцезащитные очки (на свое усмотрение)

Каждый участник несет личную ответственность за свою безопасность.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Михаил
Михаил — Тревел-эксперт
Я Михаил и мое знакомство с Алтаем насчитывает 40 лет. Я побывал в 50-ти странах и мне есть с чем сравнивать. Алтайские горы отличаются своей первозданной красотой и мощью. Они
доступны и свободны, в отличие, например, от Альп, находящихся как будто в вольере. В горах Алтая сегодня я ориентируюсь лучше, чем в улицах родного Новосибирска. Поэтому, кроме широко известных туристических мест, у меня всегда есть в запасе локации и объекты, где почти никто не бывает. Алтай богат древней историей. Есть места которые выглядят так, как будто еще вчера тут останавливались древние скифы или тюрки. Я много читаю о древней истории Алтая и мне всегда есть чем поделиться с вами на эту тему. С местными людьми у меня давно сложились близкие взаимоотношения, поэтому встречи с ними на моих маршрутах - это такое же яркое впечатление как и встречи с красотой и мощью природных объектов Алтая. Мои маршруты связаны с разным типом транспортировки, но это всегда безопасное сочетание автопередвижений, пешей ходьбы с возможностью использования лошадей, или катера, пересекая Телецкое озеро с юга на север и обратно. Мой базовый маршрут - это Чуйский тракт до его окончания у монгольской границы и потом путешествие по Чулышмаской долине к югу Телецкого озера. Это максимально полное и очень интенсивное путешествие, где вы получите самое исчерпывающее впечатление с большим количеством подробностей. Мы также с вами можем собрать и любой другой маршрут, задействуя совершено разные части республики Алтай. С надеждой на скорую встречу!)

