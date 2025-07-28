Список вещей для обзорных туров на весну (апрель-май) и осень (сентябрь-октябрь):

Обувь: кроссовки c толстой подошвой;

Сменная обувь:

Трек. обувь (лучше фиксированный голеностоп), удобная, уже разношенная, чтобы не натирала. Если такого варианта обуви нет, можно заменить на не скользкие, удобные кроссовки (не сетка!). Можно резиновые сапоги, либо удобные теплые ботинки;

Для передвижений по маршруту: любые удобные штаны/джинсы, удобная водолазка или флисовая кофта, футболка, куртка (хорошо подойдет горнолыжная или легкая куртка на синтепоне), перчатки (хлопок, флис);

Шапка;

Для непогоды: шапка, перчатки, флиска, ветронепродуваемая куртка или жилетка+ветровка, тёплые носки;

Дождевик;

Личные предметы гигиены: зуб. щетка, паста, мыло, шампунь, мочалка;

Банные принадлежности (если вы захотите заказать ее отдельно): шлёпки, купальник, полотенце (не большие полотенца есть на всех базах, кроме дальних районов. Уточняйте у гида или менеджера по маршруту);

Кто не может обходиться без фена, рекомендуем захватить свой;

Личная аптечка с необходимыми вам лекарствами. Аптеки по маршруту есть, но не везде и выбор лекарств очень ограничен;

Основные вещи можно вести в чемодане. Вещи можно транспортировать в любых сумках и чемоданах. Не берите с собой лишние вещи. В алтайских гостиницах нет сервиса по доставке вещей в номер, 90% гостиниц не оборудованы лифтами, от машины до номера вы будете переносить вещи самостоятельно;

Маленький рюкзак для радиальных прогулок. Где будет необходимое на день (дождевик, кофта, вода, фотоаппарат и тд);

Солнцезащитные средства и очки. На Алтае очень активное солнце, даже в прохладную погоду. Поэтому рекомендуем брать солнцезащитный крем -50;

Из полезных, но не обязательных вещей: Индивидуальный маленький термос, Хоба или туристическая сидушка. Сушилка для обуви. Это необязательно, но с ними будет комфортнее в путешествии;

Наличные деньги. На сувенирных рынках карты не принимают, а связи для перевода может не быть;

ВАЖНО! на Алтае сезон клещей(апрель-июнь): репеллент (его можно будет купить и на Алтае), ДЛИННЫЕ носки! Будем заправлять штаны в носки в местах, где есть клещи. Комаров и мошек на Алтае практически нет.

Список вещей для обзорных туров на июнь-август:

Обувь: кроссовки c толстой подошвой, удобные сандалии или мокасины для жаркого летнего дня;

Сменная обувь:

Трек. обувь (лучше фиксированный голеностоп), удобная, уже разношенная, чтобы не натирала. Если такого варианта обуви нет, можно заменить на не скользкие, удобные кроссовки (не сетка);

Для передвижений по маршруту: любые удобные штаны/джинсы – 2 пары, футболка с длинным рукавом (для защиты от ожогов), шорты, легкая майка, купальник, головной убор (от солнца);

Для непогоды: Шапка, флиска, ветронепродуваемая куртка или жилетка+ветровка, тёплые носки;

Дождевик;

Личные предметы гигиены: зуб. щетка, паста, мыло, шампунь, мочалка;

Банные принадлежности(для программ, где есть включенная баня. Либо вы захотите заказать ее отдельно): шлёпки, купальник, полотенце (не большие полотенца есть на всех базах, кроме дальних районов. Уточняйте у гида или менеджера по маршруту).

Кто не может обходиться без фена, рекомендуем захватить свой, тк на алтайских базах есть не везде;

Личная аптечка с необходимыми вам лекарствами. Аптеки по маршруту есть, но не везде и выбор лекарств очень ограничен;

Основные вещи можно вести в чемодане;

Вещи можно транспортировать в любых сумках и чемоданах. Не берите с собой лишние вещи. В алтайских гостиницах нет сервиса по доставке вещей в номер, 90% гостиниц не оборудованы лифтами, от машины до номера вы будете переносить вещи самостоятельно.

Маленький рюкзак для радиальных прогулок. Где будет необходимое на день(дождевик, кофта, вода, фотоаппарат и тд);

Солнцезащитные средства и очки. На Алтае очень активное солнце, даже в непогоду. Поэтому рекомендуем брать солнцезащитный крем -50;

Из полезных, но не обязательных вещей: Индивидуальный маленький термос, Хоба или туристическая сидушка. Сушилка для обуви. Это необязательно, но с ними будет комфортнее в путешествии;

Наличные деньги. На сувенирных рынках карты не принимают, а связи для перевода может не быть.

ВАЖНО! на Алтае сезон клещей(апрель-июнь): репеллент (его можно будет купить и на Алтае), ДЛИННЫЕ носки!!! Будем заправлять штаны в носки в местах, где есть клещи. Комаров и мошек на Алтае практически нет.