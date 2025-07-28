Программа тура по дням
Трансфер. Знакомство с Алтаем. Остров Патмос. Чемальская ГЭС
08:00-09:30 Встреча на парковке перед аэропортом г. Горно-Алтайска.
Вас будет ждать гид с табличкой «Едем в горы. Большой Алтай».
Трансфер в гостиницу (2 часа от аэропорта Горно-Алтайска).
Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
Заселение в номер и отдых после перелёта.
Далее Вам предлагается программа на выбор:
1 Вариант. Мы совершим прогулку от острова Патмос до Чемальской ГЭС. Этот маршрут, безусловно, можно назвать одним из самых популярных – «must see» на Алтае. Вы пройдете по подвесному мосту к монастырю на острове прямо посреди горной реки, прогуляетесь по живописной козьей тропе, откуда полюбуетесь на слияние двух рек – Чемала и Катуни, увидите первую ГЭС, построенную в Республике Алтай в 30-х годах прошлого века.
2 Вариант. Головокружительная поездка на квадроциклах в горы «Три вершины», откуда открывается лучший вид на окрестности (доплата 7000 руб. за квадроцикл, можно ехать вдвоем (тогда стоимость делится пополам, поездка на 2,0-2,5 часа, на трудных участках пути за рулем может сидеть только мужчина или инструктор, к управлению допускаются участники от 18 лет).
Включено питание: ужин.
Размещение: турбаза №1 (см. внизу «Особенности проживания»), двухместное проживание (возможно трех или четырехместное, по запросу). Удобства в номере по тарифу «Стандарт».
Экскурсии и мероприятия: о. Патмос, козья тропа, Чемальская ГЭС или поездка на квадроциклах в горы.
Авто: 95 км от Горно-Алтайска. Пешком: 4 км.
Сплав по реке Катунь. Ущелье духов «Че Чкыш»
Завтрак.
После завтрака мы совершим прогулку в настоящее место силы.
Местные жители на протяжении веков почитали охранных духов ущелья «Че Чкыш», благодарили за защиту и помощь, проводили обряды.
Здесь сохранилась сильнейшая энергетика их искренней веры.
В рамках экскурсии мы посетим целебный источник или Аржан-суу, загадаем желание под небольшим водопадом, отыщем древние наскальные рисунки и поднимемся на потрясающей красоты смотровую площадку на долину Катуни.
Обед-пикник на берегу реки Катунь с прекрасными видами и возможностью позагорать в жаркий день.
После пикника для нас по-настоящему откроется главная река Алтая – Катунь: мы совершим сплав по её могучим волнам под руководством опытного сертифицированного инструктора.
Возможен достаточно экстремальный вариант – рафтинг с прохождением порогов, обилием брызг, адреналина, эмоций.
Каждый почувствует себя частью команды, а незабываемое приключение будет записано на гоу-про инструктора.
В сплаве могут принимать участие только лица от 14 лет.
Младшие участники могут провести это время с гидом на берегу или отправится на скальную тропу Виа феррату, где в страховочном снаряжении залезут на красивый скальный выступ.
Вечером – ужин.
Включено питание: завтрак, обед-пикник, ужин.
Размещение: турбаза №1, двухместное проживание. Удобства в номере по тарифу «Стандарт». Экскурсии и мероприятия: рафтинг по р. Катунь, ущелье духов «Че Чкыш».
Авто: 60 км. По воде: 10 км. Пешком: 5 км.
Поход на Каракольские озера
Сегодня вы познакомитесь с жемчужинами Чемальского района – Каракольскими озерами.
Являются самых красивым природным объектом данной части Алтая.
05:00-06:00 Подъем, завтрак (ланч-боксы).
06:00-06:15 Посадка в газ-66.
06:15-08:15 Заброска под гору, машина поедет по грязевой колее и через броды.
08:15-11:15 Пешее восхождение (8 км) к 7,6,5 Каракольскому озеру.
Альтернативный вариант – подъем в гору на газ-66 (3 часа) с доплатой 1000 руб.
11:15-12:15 Обед-сухой паек, отдых.
12:15-16:15 Прогулка по 4,3,2,1 Каракольским озерам (5 км).
Для спортивных групп с хорошей физической подготовкой и при благоприятных погодных условиях возможно дополнительно подняться на перевал Багаташ и к Замкам горных духов (еще 4 км).
16:15-18:30 Пеший спуск вниз (8 км).
Альтернативный вариант – спуск вниз на газ-66 к подножию горы (2 часа) с доплатой 1000 руб.
18:30-21:00 Обратное возвращение на газ-66 через броды.
21:00-22:00 Поздний ужин.
Внимание! Поездка внедорожной техникой + поход займут около 15 часов. В случае плохой погоды – прогноза дождя на весь день, сильного ветра, штормового предупреждения – поход может быть отменен. Для участия в походе в обязательном порядке необходимо наличие трекинговых ботинок или полиуретановых сапог с теплой вставкой + трекинговых кроссовок, спортивной куртки, дождевика, удобной одежды для горных походов (трекинговые штаны, флисовая кофта, влагоотводящая водолазка/футболка, головной убор, трекинговые палки). Вы будете находиться в условиях высокогорной зоны (1700-2100 м), где даже в июле может быть + 25, а через несколько часов идти снег. На тропе присутствуют несложные броды с ледяной водой, скользкие поверхности с большим углом наклона, грязью, скользкими корнями деревьев. Для похода необходимо обладать хорошей физической подготовкой, отсутствием каких-либо заболеваний, отсутствием каких-либо травм голеностопа, коленей, бедренных суставов, спины, шеи. Вы должны нормально переносить сильную тряску в газ-66 во время заброски, дорога – это колеи и ямы. Вы пройдете 22-25 км по пересеченной местности с разными углами наклона (не прямая), что добавляет маршруту сложности, тропа некатегорийная, но для неподготовленного человека может стать хорошим испытанием на стойкость. Просим внимательно отнестись к решению о походе, принимая во внимание все вышеуказанные особенности. При желании, вы можете остаться базе – гид порекомендует Вам как можно интересно провести день.
Включено питание: завтрак, обед (сухой паек), ужин.
Размещение: турбаза №1, двухместное проживание. Удобства в номере по тарифу «Стандарт».
Экскурсии и мероприятия: поход на Каракольские озера.
Авто: 90 км. Пешком: 21-25 км.
Путешествие по Чуйскому тракту (входит в Toп «10 самых красивых дорог мира»)
Завтрак, сбор вещей.
Впереди долгий, но невероятно интересный и насыщенный путь по одной из красивейших дорог мира – Чуйскому тракту.
Мы преодолеем два перевала: полюбуемся кедровым лесом на Семинском (1717м) и исследуем древние караванные тропы на живописном Чике-Тамане.
Мы сделаем панорамные снимки с видом на Катунские террасы и узнаем, как образовался подобного рода рельеф.
Затем нас ждут: медитация в месте силы, где серебристая река Чуя впадает в могучую Катунь, а также древнее святилище, один из крупнейших петроглифических комплексов Алтая – «Калбак-Таш», где на протяжении тысяч лет древние художники создавали образцы наскальной живописи (сохранилось больше 3000 рисунков).
Мы увидим множество сменяющих друг друга пейзажей, мирно пасущиеся стада, современные и древние археологические памятники, а также 12-метровый водопад Ширлак.
Заселение на базу.
Ужин.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза №2 (см. внизу «Особенности проживания»), двухместное проживание. Удобства в номере по тарифу «Стандарт».
Экскурсии и мероприятия: достопримечательности Чуйского тракта.
Авто: 330 км. Пешком: 3 км.
Гейзерное озеро. Снежные вершины Северо-Чуйского хребта. Алтайский Марс. Поселок Кош-Агач
Завтрак.
Сегодня вам предстоит увидеть самые разнообразные пейзажи: от загадочного бирюзового гейзерного озера, на дне которого буквально на глазах меняются узоры, до бескрайних просторов Курайской степи, опоясанной чашей снежных вершин Северо-Чуйского хребта (один из самых высоких хребтов Алтая, где расположен старейший альплагерь на Алтае – Актру).
Далее мы посетим село Кош-Агач, где прогуляемся по рынку «Рахат», где можно будет дешево приобрести изделия из шерсти верблюда, кашемира, яка и кожи.
Село расположено в примонгольской Чуйской степи, где когда-то кочевали народы, курсировали вереницы караванов.
Вы увидите, насколько отличаются природные и климатические особенности, флора и фауна на юге Алтая.
Наконец, мы сделаем красочные фотографии в одном из самых фантастических мест Республики – Алтайском Марсе.
Вы увидите удивительные ландшафты, представляющие собой горы, словно слоями раскрашенные в разные цвета.
На обратном пути – легкая прогулка по Маашейской тропе вдоль прекрасной реки Чуя с великолепными видами на заснеженные горы.
Ужин.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза №2, двухместное проживание. Удобства в номере по тарифу «Стандарт».
Экскурсии и мероприятия: гейзерное озеро, панорама Северо-Чуйского хребта, Алтайский Марс, село Кош-Агач, прогулка по Маашейской тропе.
Авто: 130 км. Пешком: 15 км.
Край тысячи озер и водопадов. Долина реки Чулышман. Обзорная площадка над пропастью - Кату-Ярык
После завтрака мы выезжаем из номеров и отправляемся по Улаганскому тракту в сторону границы Алтая с Тывой и Хакассией.
Красные ворота открывают путь в Долину тысячи озёр, и мы с вами посетим некоторые из них, в том числе Мёртвое озеро (Чейбек-Кёль или ртутное озеро), а также озеро Киделю.
Это кристально чистые горные водоемы, в которых словно в зеркалах отражаются вершины.
Мы поднимемся на самый высокий заасфальтированный перевал Республики Алтай – Улаганский (2080м), который к тому же является мощным почитаемым местом силы.
После обеда мы посетим не менее загадочный и мистический объект – легендарные Пазырыкские курганы, – место захоронения знатных и выдающихся вождей, воинов, шаманов, сохранившее до наших дней ценнейшие археологические находки, возраст которых превышает 2000 лет.
Кульминацией дня станет грандиозное чудо Алтайской земли – священная Чулышманская долина, поражающая воображение своими масштабами.
По-настоящему захватывает дух вид со смотровой на краю пропасти, в глубину которой ниспадают шумные потоки водопадов, вливающие свои воды в священную реку Чулышман.
И, конечно, колоссален единственный в своём роде перевал Кату-Ярык– зигзаг из девяти петель, разрезающий склон ущелья.
После прогулки на обзорной площадке группа пешком спускается по серпантину вниз, вещи едут в машине.
Трекинг до невероятно красивого водопада Куркуре (3 часа).
Водопад считается Аржан-суу или целебным источником, который оберегает очень сильный дух.
Приходящие сюда часто говорят, что в непрерывно бурлящем потоке можно увидеть лицо или фигуру, которую некоторым даже удаётся запечатлеть на фото.
На фоне водопада получаются прекрасные снимки, а на обратном пути можно провести время на небольшом песчаном пляже.
Размещение в национальных аилах или русских деревянных домиках с удобствами на территории.
Ужин.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза №3 (см. внизу «Особенности проживания»), двухместный аил или деревянный дом на 2-3-4 места, удобства на территории.
Экскурсии и мероприятия: Красные ворота, Чейбек-Кёль (Мертвое озеро), озеро Киделю, Улаганский перевал, Пазырыкские курганы, Чулышманская долина, Кату-Ярык.
Авто: 110 км. Пешком: 12 км.
Треккинг к водопаду Учар
Ранний завтрак.
Переправа через реку Чулышман и выход на маршрут.
Сегодня Вам предстоит непростой, но очень красивый маршрут по горной тропе.
По сложности переход сравним с походом на Каракольские озера, который у Вас был на 3 день путешествия, но в плане рельефа тропа несколько проще, практически нет крутых затяжных подъемов и спусков.
Для участия в переходе необходимо соблюдать такие же правила – обязательное наличие трекинговых ботинок, хорошая физическая подготовка, отсутствие каких-либо заболеваний (физических, психических), отсутствие фобии «страх высоты», готовность к непростым нагрузкам, горному рельефу, бродам, готовность к переходам «по бревнышку» через реку.
Возрастные ограничения – к походу допускаются участники от 12 лет.
Поход занимает весь день с 8:30 утра до 18:30 (около 8-9 часов, в зависимости от подготовки группы).
Вечером – ужин, баня с купанием в реке Чулышман.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза №3, двухместный аил или деревянный дом на 2-3-4 места, удобства на территории.
Экскурсии и мероприятия: треккинг к водопаду Учар, баня.
Пешком: 22 км (туда- обратно).
Каменные грибы. Телецкое озеро. Круиз на катере
Восьмой день путешествия очень насыщенный.
После завтрака и выезда с базы мы совершим восхождение в урочище Ак-Корум к удивительному природному ландшафту – каменным грибам.
Эти монументальные сооружения создавались веками посредством водной и ветровой эрозии, самый высокий «гриб» достигает 9-ти метров!
Подобные рельефы в мире очень редки – их можно пересчитать буквально по пальцам рук.
Кроме того, каменные грибы продолжают разрушаться, а новые «растут» очень медленно, так что их ценность с каждым годом растёт.
Кроме того, вас ждёт завораживающий вид на панораму Чулышманской долины с урочища Ак-Корум.
Продолжая двигаться по ущелью, мы достигнем устья реки Чулышман, где она впадает в одно из глубочайших озёр мира (25-ое место в мире и 2-ое место в России) – Телецкое озеро или Алтын-Кёль, жемчужину Алтая.
Вместе с вещами мы пересаживаемся на катер, на котором мы пересечём озеро с юга на север (78 км).
По пути мы посетим водопад Корбу, увидим кордоны Алтайского государственного заповедника.
Размещение на турбазе в посёлке Артыбаш на северном берегу озера, ужин.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза №4 (см. внизу «Особенности проживания»), двухместное проживание. Удобства в номере по тарифу «Стандарт».
Экскурсии и мероприятия: каменные грибы, круиз по Телецкому озеру.
Авто: 60 км. По воде: 78 км. Пешком: 3 км.
Берег телецкого озера. Этнографическая экскурсия
Вас ждет день отдыха на берегу одного из чистейших и самых глубоких озер мира.
Из мероприятий по программе Вас ждёт этнографическая экскурсия по национальному жилищу – аилу, где вы познакомитесь с алтайскими обычаями, традициями, обрядами, а также с национальной кухней.
В свободное время вы можете посетить сувенирный рынок, самостоятельно сходить на гору Тилан-Туу, откуда открывается волшебный вид на Телецкое озеро, подняться на подъёмнике на гору Кокуя, или спокойно провести время на берегу.
Возможны и другие варианты активностей – плавание по Телецкому озеру на сап-серфах (возможно взять в аренду на берегу), полет на вертолете над акваторией Телецкого озера (не входит в стоимость).
Вечером – прощальный костёр на турбазе, обмен впечатлениями о путешествии.
Включено питание: завтрак, дегустация национальной кухни, ужин.
Размещение: турбаза №4, двухместное проживание. Удобства в номере по тарифу «Стандарт».
Экскурсии и мероприятия: свободная программа на Телецком озере, этнографическая экскурсия и дегустация национальной кухни.
Телецкое озеро. Обратный трансфер
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-09:30 Сбор вещей, выезд из номеров.
09:30-13:30 Трансфер Артыбаш г. Горно-Алтайск (4 часа).
13:30-14:30 Остановка на обед (питание оплачивается дополнительно).
Прощание с участниками, которые остаются на ночлег в г. Горно-Алтайске, остановка производится около отеля «Игман» (хорошая гостиница в различных ценовых предложениях).
14:30-15:00 Заезд в аэропорт г. Горно-Алтайска.
Прощание с участниками, вылетающими дневными рейсами из аэропорта г Горно-Алтайска.
Авто: 160 км до Горно-Алтайска.
Проживание
Тур предусматривает размещение на турбазах по пути следования (стандартное двухместное размещение).
Доплата за одноместное размещение – 35 500 рублей.
При стандартном размещении – душ и туалет находятся в номере по всему маршруту, кроме долины реки Чулышман, 6-7 день тура, в данные дни вы будете размещаться в алтайских аилах или домах русского типа с удобствами на территории.
Обязательно заранее узнавайте у менеджера, в каких именно отелях и турбазах из перечисленных в программе тура, Вы будете размещаться в Ваши даты заезда.
Ниже представлены возможные варианты размещения по маршруту следования.
Варианты проживания
Турбаза «Территория Счастья» или аналогичная
Уютная турбаза у маленькой горной реки, в отдалении от населенных пунктов, многие гости включают её в самые яркие впечатления от тура. Великолепные блюда из местных продуктов, возможность посидеть у костра, провести время в шумной компании так и побыть в уединении.
Туркомплекс «Расул» или аналогичная
Расположен в с. Акташ, Улаганский район Республики Алтай. К услугам гостей оздоровительный центр (сауна, баня, хамам, бассейн, фитопаросауна, фитобар), бесплатный Wi-Fi, беседки и мангалы, детская площадка.
К размещению предлагаются домики из кедра, казахская юрта или алтайский аил, а также благоустроенные номера в гостинице и кедровом коттедже.
В одно- и двухэтажных кедровых домиках двухместные номера, в каждом из которых: одна двуспальная либо две односпальные кровати, телевизор, чайник, туалет, раковина (душ отсутствует). Номера оснащены отдельным входом, в некоторых есть холодильник. Есть зимние номера.
В гостинице и в кедровом коттедже имеется просторная оборудованная кухня, где вы можете приготовить себе еду. В пяти шагах от комплекса есть кафе, где можете вкусно позавтракать, пообедать и поужинать.
Турбаза «Кату-Ярык» или аналогичная
Находится на берегу реки Чулышман прямо перед началом подъема на перевал Кату-Ярык, в 35 км от села Балыктуюль, Улаганский район, Республика Алтай. К услугам гостей предоставляется баня, беседки для пикников и оборудованное костровище для приготовления пищи на огне. На территории базы в летнее время работает кафе.
Количество мест на базе 30. Для размещения предлагаются два 4-х местных алтайских чадыры, пять 2-х и один 5-и местный аилы, 2-х и 4-х метсные домики, а также допускается размещение на территории базы со своими палатками. Постельное белье выдается. Удобства находятся на территории базы. Душа нет – баня.
Небольшые домики-чадыры отапливается печью, в центре каждого чадыра расположен стол, по периметру вдоль стен расположены низкие деревянные кровати с матрасами.
Маленькие уютные домики-аилы, выполненные в традиционном стиле, оборудованы низкими одноместными деревянными кроватями с матрасами, печью. Удобства находятся на территории базы, вблизи расположена беседка.
Уютные зимние домики для оборудованы одной двуспальной или двумя раздельными кроватями и отапливается печью. Небольшая мансарда на 2 этаже зимнего дома рассчитана на проживание 4 человек. Удобства находятся на территории базы
База «Усадьба в горах» или аналогичная
В парковой зоне, среди сосен находится база "Усадьба в горах"
Кедровые дома с удобствами, обилие зелени, а так же близость всех достопримечательностей делают отдых комфортным и спокойным.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Горно-Алтайска и обратно. Все внутримаршрутные трансферы и передвижения
- Питание:9 завтраков9 ужинов1 обед1 обеденная дегустация национальной кухни
- Проживание на турбазах, по программе
- 23 экскурсии и мероприятий по программе
- Рафтинг по р. Катунь, прокат снаряжения
- Катер по Телецкому озеру
- Входные билеты на все экскурсионные объекты, указанные в программе, кроме тех, что отмечены «оплачивается дополнительно»
- Рекреационные сборы (сборы заповедников)
- Оплата проездов/проходов по платным мостам и тропам
- Спуск багажа с перевала Кату-Ярык
- Работа гидов/проводников
- Баня - 2 раза
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
- Питание во время трансфера в 1 и 10-ый день
- Обеды - в кафе (800-1100 руб.)
- Конная прогулка (по желанию) - 3500 руб
- Рафтинг и прогулка к водопаду Тюл-Озы (по желанию) - 1500 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Список вещей для обзорных туров на весну (апрель-май) и осень (сентябрь-октябрь):
Обувь: кроссовки c толстой подошвой;
Сменная обувь:
Трек. обувь (лучше фиксированный голеностоп), удобная, уже разношенная, чтобы не натирала. Если такого варианта обуви нет, можно заменить на не скользкие, удобные кроссовки (не сетка!). Можно резиновые сапоги, либо удобные теплые ботинки;
Для передвижений по маршруту: любые удобные штаны/джинсы, удобная водолазка или флисовая кофта, футболка, куртка (хорошо подойдет горнолыжная или легкая куртка на синтепоне), перчатки (хлопок, флис);
Шапка;
Для непогоды: шапка, перчатки, флиска, ветронепродуваемая куртка или жилетка+ветровка, тёплые носки;
Дождевик;
Личные предметы гигиены: зуб. щетка, паста, мыло, шампунь, мочалка;
Банные принадлежности (если вы захотите заказать ее отдельно): шлёпки, купальник, полотенце (не большие полотенца есть на всех базах, кроме дальних районов. Уточняйте у гида или менеджера по маршруту);
Кто не может обходиться без фена, рекомендуем захватить свой;
Личная аптечка с необходимыми вам лекарствами. Аптеки по маршруту есть, но не везде и выбор лекарств очень ограничен;
Основные вещи можно вести в чемодане. Вещи можно транспортировать в любых сумках и чемоданах. Не берите с собой лишние вещи. В алтайских гостиницах нет сервиса по доставке вещей в номер, 90% гостиниц не оборудованы лифтами, от машины до номера вы будете переносить вещи самостоятельно;
Маленький рюкзак для радиальных прогулок. Где будет необходимое на день (дождевик, кофта, вода, фотоаппарат и тд);
Солнцезащитные средства и очки. На Алтае очень активное солнце, даже в прохладную погоду. Поэтому рекомендуем брать солнцезащитный крем -50;
Из полезных, но не обязательных вещей: Индивидуальный маленький термос, Хоба или туристическая сидушка. Сушилка для обуви. Это необязательно, но с ними будет комфортнее в путешествии;
Наличные деньги. На сувенирных рынках карты не принимают, а связи для перевода может не быть;
ВАЖНО! на Алтае сезон клещей(апрель-июнь): репеллент (его можно будет купить и на Алтае), ДЛИННЫЕ носки! Будем заправлять штаны в носки в местах, где есть клещи. Комаров и мошек на Алтае практически нет.
Список вещей для обзорных туров на июнь-август:
Обувь: кроссовки c толстой подошвой, удобные сандалии или мокасины для жаркого летнего дня;
Сменная обувь:
Трек. обувь (лучше фиксированный голеностоп), удобная, уже разношенная, чтобы не натирала. Если такого варианта обуви нет, можно заменить на не скользкие, удобные кроссовки (не сетка);
Для передвижений по маршруту: любые удобные штаны/джинсы – 2 пары, футболка с длинным рукавом (для защиты от ожогов), шорты, легкая майка, купальник, головной убор (от солнца);
Для непогоды: Шапка, флиска, ветронепродуваемая куртка или жилетка+ветровка, тёплые носки;
Дождевик;
Личные предметы гигиены: зуб. щетка, паста, мыло, шампунь, мочалка;
Банные принадлежности(для программ, где есть включенная баня. Либо вы захотите заказать ее отдельно): шлёпки, купальник, полотенце (не большие полотенца есть на всех базах, кроме дальних районов. Уточняйте у гида или менеджера по маршруту).
Кто не может обходиться без фена, рекомендуем захватить свой, тк на алтайских базах есть не везде;
Личная аптечка с необходимыми вам лекарствами. Аптеки по маршруту есть, но не везде и выбор лекарств очень ограничен;
Основные вещи можно вести в чемодане;
Вещи можно транспортировать в любых сумках и чемоданах. Не берите с собой лишние вещи. В алтайских гостиницах нет сервиса по доставке вещей в номер, 90% гостиниц не оборудованы лифтами, от машины до номера вы будете переносить вещи самостоятельно.
Маленький рюкзак для радиальных прогулок. Где будет необходимое на день(дождевик, кофта, вода, фотоаппарат и тд);
Солнцезащитные средства и очки. На Алтае очень активное солнце, даже в непогоду. Поэтому рекомендуем брать солнцезащитный крем -50;
Из полезных, но не обязательных вещей: Индивидуальный маленький термос, Хоба или туристическая сидушка. Сушилка для обуви. Это необязательно, но с ними будет комфортнее в путешествии;
Наличные деньги. На сувенирных рынках карты не принимают, а связи для перевода может не быть.
ВАЖНО! на Алтае сезон клещей(апрель-июнь): репеллент (его можно будет купить и на Алтае), ДЛИННЫЕ носки!!! Будем заправлять штаны в носки в местах, где есть клещи. Комаров и мошек на Алтае практически нет.
Что взять с собой?
Документы для граждан РФ:
- Действующий внутренний или заграничный паспорт.
- Свидетельство о рождении на ребенка.
Документы для иностранных граждан:
- Действующий заграничный паспорт.
- Свидетельство о рождении на ребенка.
- Оформленную визу (если требуется).
Деньги:
- Мы постарались максимально сэкономить Ваши средства, включив в стоимость тура практически все расходы. Несмотря на это, лучше иметь при себе некоторое количество наличных денег для оплаты сувениров, личных покупок, питания в кафе (стоимость обеда 250-300 рублей), бани, дополнительных услуг. Алтай – место, практически не затронутое цивилизацией, поэтому Вам придется расплачиваться наличными деньгами, так как возможности безналичных расчетов банковскими картами здесь очень ограничены.
Особенности взаимодействия в группе
Любая группа на активных маршрутах – это команда.
В команде принята взаимовыручка, доброжелательное общение со всеми участниками, принятие решений по вопросам, не учтенным в программе по согласованию со всей группой и гидом.
Гид – он же руководитель группы, следит за успешным прохождением программы путешествия, дает информацию об экскурсионных объектах.
У Вас будет один гид и водитель на все 10 дней путешествия.
Если вы собираетесь ехать в путешествие один/одна и переживаете по поводу размещения в номере с человеком, с которым не были знакомы до поездки, то можем сообщить Вам, что в активные туры едут очень хорошие, жизнерадостные и интересные люди со всей России и мира. Соседей по номеру мы всегда стараемся подбирать максимально близкого возраста и одинакового пола, кровати в номере будут раздельными. Но, должны указать, что возможность подбора людей одного возраста не всегда присутствует. Также, мы по понятным причинам не можем знать о характере, привычках и темпераменте гостя заранее. Решение о двухместном проживании с подселением или доплате за одноместное размещение вы принимаете самостоятельно. Непосредственно в туре не всегда возможно решить вопрос с расселением гостей. Также, если вы решитесь отселиться непосредственно в туре, то оплата за половину двухместного номера, заложенного в цену тура, сгорит и вы будете вынуждены оплатить полную стоимость всех номеров по маршруту следования.
Если вы собираетесь ехать семьей или компанией от 3-5 человек и Вам хотелось бы размещаться в номере втроем/вчетвером/впятером, то по возможности мы учтем это пожелание, но сообщить об этом нужно заранее, чтобы мы успели забронировать Вам подходящий номер. Согласовывать этот момент нужно непосредственно с менеджером, который оформляет Вам путевку.
Если вы хотите ехать в путешествие только своей компанией/семьей, то мы можем предложить Вам организацию индивидуальной программы, только для Вас. Мы можем скорректировать маршрут с учетом Ваших пожеланий. Стоимость будет зависеть от количества участников, класса размещения по маршруту следования, питания и класса выбранной машины.
Особенности маршрута
1 Маршрут относится к активному, приключенческому туризму, не имеет какой-либо спортивной категории сложности. Нет сильных физических нагрузок. Вы будете находиться в условиях отсутствия цивилизации и привычной инфраструктуры. На тропах нет указателей, перил и урн. Экскурсионные объекты являются природными и историческими, не подготовлены к шоу и приему гостей. Обратите внимание!!! На Алтае практически нет инфраструктуры. Вы едете смотреть природу.
2 На Алтае минимально возможный сервис, который находится в начале своего развития, но крайне доброжелательные люди, которые будут стараться улучшить Ваш отдых.
3 Во время выездов на некоторые экскурсии будут присутствовать дороги с грунтовым покрытием и пылью. С 6-ого по 8-ой день будет только грунтовая дорога, на которой много пыли, не стоит брать в поездку дорогие чемоданы за которые вы будете переживать.
4 В конной прогулке могут принять участие люди, не имеющие опыт конных поездок. Конная поездка будет осуществляться в горы, по естественному рельефу.
5 Маршрут подходит для участия с детьми от 6 лет. В конной прогулке могут принять участие дети от 8 лет с согласия и под присмотром родителей. В рафтинге в целях безопасности могут принимать участие только дети от 14 лет и старше. В случае, если ваш ребёнок младше, мы можем предложить либо посещение моторафтинга, либо возврат денежных средств за это мероприятие.
6 Обратите внимание, что спуск с перевала Кату-Ярык в день №6 осуществляется пешком, около 1 часа пути вниз. При этом вещи спускает автомобиль или проходимая техника. Это связано с тем, что спуск с перевала Кату-Ярык является опасным при прохождении его на автомобиле, автобусе или проходимой технике.
Медицинская помощь. Страхование. Клещи.
В районе проведения программы тура расположены государственные больницы (кроме 7-8 дня путешествия). Есть аптечные пункты (кроме 7-8 дня путешествия). Медикаменты приобретаются за собственные средства.
Страхование. Вы можете приобрести у нас медицинскую страховку и страхование жизни «Ингосстрах», «Уралсиб», страхование багажа, страхование от не вылета, страхование для беременных и другие виды страхования путешественников за дополнительную плату. Помощь по страховке Вам будут оказывать в государственных больницах, где лечение для граждан РФ бесплатное. Пока, не было ни единого случая обращения за выплатами к компании «Ингосстрах», либо «Уралсиб» у гостей, путешествующих по этой программе тура.
Очень важно рассказать про клещей, которыми пугают туристов.
Самый пик, когда много клещей – конец апреля и до конца июня. Далеко не каждый клещ является энцефалитным. То есть, многие из них совсем безвредны. Но отличить переносчика от обычного можно только в лаборатории.
Как свести к минимуму риск заболевания клещевым энцефалитом?
Несколько пунктов:
- Не давать клещам кусать себя. Осматриваться при походах в лес, вовремя снимать с себя. Клеща на теле заметить несложно. Задели куст-глянули на ноги, если есть клещ, просто скиньте его. На практике это очень-очень эффективный способ (а я пишу про то, что мною проверено, советы исключительно практические). Дополнительно желательно обработать одежду репеллентом.
- Прививка. Делается в поликлинике. Если сделать полный курс из трех прививок, то иммунитет может держаться до 3-х лет. Отговаривать от прививок не буду, но на практике прививка действует не всегда. Очень многие, понадеявшись на прививку – болеют. Может быть поэтому ни я, ни мои знакомые их не делают. Это большая тема для обсуждения, многие считают что от этих прививок много вреда и т. п. Выбор каждый делает сам.
- После укуса клеща проводить экстренную профилактику. В течение 72 часов нужно сделать укол иммуноглобулина и принимать йодантипирин. Это не прививка, а борьба с уже поступившей инфекцией. Стоит такой укол довольно дорого (примерно 1000 рублей на 10 килограмм массы тела).
Но есть метод защиты, который используют для непривитых, и, который, позволяет не насиловать свою иммунную систему без надобности. Состоит он из трех этапов:
- страхуемся на случай укуса клеща в страховой компании, позволяет компенсировать расходы на укол иммуноглобулина. Заявление на страховку от укуса клеща нужно посылать нам уже сейчас, если Вы приобрели путевку на апрель-май;
- в случае укуса клеща, выдергиваем его и везем в лабораторию на анализ на наличие инфекций (г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 17). Лучше везти сразу, так как на все про все есть всего 72 часа;
- если клещ "чист", то спим спокойно. Если нашли вирус клещевого энцефалита, то приступаем к экстренной профилактике, потом по страховке возмещаем расходы.
Такой метод позволяет свести к минимуму ненужные врачебные вмешательства. Повторюсь, за свое здоровье ответственность несет каждый сам, кто-то может и просто положиться на "авось", выдернуть клеща и жить дальше.
С 20 апреля и до 15 июня на маршруте могут быть клещи. Самая высокая активность клещей в конце апреля и в начале мая. С середины мая и до середины июня случаи укусов редкие. Однако, рекомендуем Вам приобрести страховку от укуса клеща (стоимость в размере 350-500 руб.). В местных больницах есть возможность введения иммуноглобулина. Если вы планируете приобрести страховку не через нашу компанию, обратите внимание на то, чтобы в полисе, в списке мест, где может быть оказана медицинская помощь, числилась Республика Алтай, пос. Элекмонар или пос. Чемал, пос. Акташ, пос. Шебалино. Также, рекомендуем заблаговременно поставить прививку от укуса клеща, которая делается в 2 этапа.
Особенности мобильной и интернет связи
С 1-го по 4-й день – В дороге и во время выездов на экскурсии частично ловят мобильные операторы МТС, Билайн, Мегафон. На турбазе ловит мобильный оператор МТС (другие операторы на ловят, есть Wi-fi).
С 4-го по 6-й день – В дороге, во время выездов на экскурсии и на турбазе частично ловят мобильные операторы МТС, Билайн, Мегафон.
С 6-го по 8-й день – Утром 6-ого дня будут ловить мобильные операторы – Мтс, Билайн, Мегафон. После обеда мобильная связь и связь интернет закончится до вечернего времени 08 дня программы.
С 8-го по 10-й день – Ловят мобильные операторы МТС, Билайн, Мегафон. На турбазе есть wi-fi.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг (вес выше допустимого возможно согласовать в индивидуальном порядке).
Особенности питания
1. Завтраки группы происходят на турбазе.
При желании, вы можете выбрать вегетарианский тип питания.
Стандартные позиции завтраков - это каша, гранола, яйца (омлет, глазунья), нарезка (сыр, колбаса, овощи, фрукты), вареные сосиски, блинчики, сырники, гренки, чай, кофе, вода, молоко, йогурт.
Наименования меняются в зависимости от турбаз, где размещается группа в каждый конкретный день тура.
2. Обеды происходят между экскурсиями. Группа заезжает в кафе. Средняя стоимость комплексного питания (600- 800 руб.).
3. Ужины происходят на турбазе. Как правило, это салат + второе блюдо, чай/кофе, сладкое.
Если вы придерживаетесь особого режима питания – вегетарианство, безлактозная, безглютеновая диета. Обратите внимание, что предприятия общественного питания Республики Алтай находятся в начальной стадии своего развития и совершенно не адаптированы под какие-либо отличные типы питания от стандартного. Мы можем заказать для Вас вегетарианское или безлактозное питание, но вы должны быть готовы к тому, что оно будет очень скромного состава. В большинстве случаев Вам подадут тоже самое, что и остальным участникам, но только без мяса или без лактозы. С безглютеновым меню все еще сложнее, т. к. большинство сотрудников предприятий питания Алтая не знают как должны выглядеть блюда, не включающие глютен. В связи с чем, мы не сможем обеспечить заказ в туре данного типа питания.
Наличие банкоматов, магазинов и возможности оплатить банковской картой
1) Практический на всем протяжении путешествия у Вас будет возможность посетить продовольственные и хозяйственные магазины, аптеки. О тех днях, когда такая возможность исчезнет, гид предупредит Вас заранее.
2) Практически во всех магазинах и во многих кафе есть возможность оплаты банковской картой. Но, все-таки, наличность на Алтае по-прежнему нужна, желательно в мелких купюрах.
3) Практически на всем протяжении маршрута у Вас будет возможность снять средства в банкомате сбербанка, он есть во всех крупных поселках.
Особенности проживания
1. Турбаза зависит от даты путешествия. Если для Вас принципиально размещение на какой-либо конкретной турбазе, то это возможно согласовать с организаторами заранее.
2. Вы будете размещаться на 4-х различных базах в разных районах Алтая. В данном туре заявлены возможные варианты:
База №1: «Территория счастья» / «Салют» / «Кедр» / «Явь». Душ и туалет в номере.
База №2: «Кочевник» / «Расул» / «Алтай Кижи» / «Зеленый колобок» / «Шавло» / «Алатау» / «Алтай хан» / «Подгорная» / «Сартакпай». Душ и туалет в номере.
База №3: «Кату-Ярык» / «Чулышман трэвел» / «Эдем» / «Каменные грибы». Душ и туалет на территории.
База №4: «Артыбаш» / «Усадьба в горах» / «Манул-Кёль» / «Алтын-Кёль». Душ и туалет в номере.
3. Размещение – двухместное (возможно трех или четырехместное по запросу). За дополнительную оплату возможно одноместное размещение.
5. На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно.
6. В домиках/номерах есть розетки. Но, как правило, их мало (1 или 2). Если у Вас много электронной техники, захватите переноску-удлинитель. Также рекомендуем Вам взять с собой powerbank.
7. Обратите внимание, что большинство турбаз запитаны от электрической системы местных поселков. В своем большинстве данные системы старые и часто происходят порывы. Это означает, что в любой момент времени может происходить отключение электричества. В этот момент у Вас не будет света, воды и отопления в номерах, т. к. в поселках нет централизованных канализационных и отопительных систем. Каждый объект размещения строит свою собственную систему отопления, роет собственную скважину и все это работает благодаря электричеству, или не работает, в момент порывов.
8. На турбазах чаще нет фена. Если он Вам необходим, лучше захватите с собой.
9. Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева, но также, есть турбазы из кирпича и сибита. На некоторых базах вы будете проживать в номерах, на некоторых турбазах – в отдельных домиках. Постельное белье предоставляется везде, но рекомендуем Вам взять с собой свое полотенце – они понадобятся на базах в долине реки Чулышман и для использования в бане, при купании в реках итд.
10. Гигиенические наборы предоставляются не везде, обязательно берите с собой все гигиенические принадлежности.