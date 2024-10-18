3 день

Легенды Чемала

Во время обзорная экскурсия "Легенды Чемала" посетим остров Патмос, пройдя по подвесному мосту через Катунь к храму Иоанна Богослова, Чемальскую ГЭС – самую старую гидроэлектростанцию на Алтае, слияние рек Чемал и Катунь.

Патмос – маленький остров с отвесными скалистыми склонами на реке Катунь, на котором расположен православный храм Иоанна Богослова.

В настоящий момент храм является действующим женским скитом, где проводятся службы, в то же время доступен для посещения всеми желающими.

После посетим ярмарку алтайских и монгольских товаров и сувениров, натуральные продукты Алтая (мед, травяные чаи, кедровый орех и др).

После обеда посетим Аскатские Голубые озера, которые невозможно увидеть летом, поскольку открываются только в начале осени.