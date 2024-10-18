В объятиях осени. Автотур по Горному Алтаю

Осень на Алтае особенно хороша, природа Алтая божественна, душа ликует от невероятных ярких цветов и бескрайних радужных красок. Теплое солнце согревает нежными лучами. Повсюду чувствуется дыхание осени. Закаты и рассветы сражают наповал невообразимыми красками и несказанной красотой.
5
3 отзыва
В объятиях осени. Автотур по Горному Алтаю
В объятиях осени. Автотур по Горному Алтаю
В объятиях осени. Автотур по Горному Алтаю
Ближайшие даты:
1
окт6
окт12
окт17
окт23
окт
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Мастера Аската

Встреча участников в аэропорту Горно-Алтайска с 9:00 до 10:30.

Трансфер в Чемальский район, Республика Алтай, заселение в домики на базу, окруженную со всех сторон живописными горными хребтами.

В шаговой доступности красавица река Катунь.

После обеда - обзорная экскурсия по селу Аскат.

Село уютно расположилось у подножия горы Менжелик, на которую мы поднимемся и полюбуемся живописными окрестностями и рекой Катунь.

Славится Аскат наличием мастеров разных ремесел: гончарное дело, кожевничество, живопись, роспись и резьба по дереву и т. д.

В ходе экскурсии посетим этнолавку Бай-Терек, где выставляются работы местных художников и мастеров керамистов: картины, украшения, музыкальные инструменты, сувениры и многое др., серебряный источник.

Мастера АскатаМастера АскатаМастера АскатаМастера Аската
2 день

Манжерок и Камышлинский водопад

Поднимаемся по живописной канатной дороге на гору Малая Синюха (1030 м).

Современные комфортные кабинки дадут вам возможность расслабиться и просто наслаждаться видом на окрестные горы, долину Катуни и озеро Манжерок.

Далее, мы отправимся на прогулку к Камышлинскому водопаду через подвесной мост через Катунь по живописной лесной тропинке.

Манжерок и Камышлинский водопадМанжерок и Камышлинский водопадМанжерок и Камышлинский водопадМанжерок и Камышлинский водопад
3 день

Легенды Чемала

Во время обзорная экскурсия "Легенды Чемала" посетим остров Патмос, пройдя по подвесному мосту через Катунь к храму Иоанна Богослова, Чемальскую ГЭС – самую старую гидроэлектростанцию на Алтае, слияние рек Чемал и Катунь.

Патмос – маленький остров с отвесными скалистыми склонами на реке Катунь, на котором расположен православный храм Иоанна Богослова.

В настоящий момент храм является действующим женским скитом, где проводятся службы, в то же время доступен для посещения всеми желающими.

После посетим ярмарку алтайских и монгольских товаров и сувениров, натуральные продукты Алтая (мед, травяные чаи, кедровый орех и др).

После обеда посетим Аскатские Голубые озера, которые невозможно увидеть летом, поскольку открываются только в начале осени.

Легенды ЧемалаЛегенды ЧемалаЛегенды ЧемалаЛегенды Чемала
4 день

Ороктойский мост

Экскурсия по Чемальскому тракту до Ороктойского моста.

В районе Ороктойского моста Катунь имеет малую ширину и самую большую глубину, по некоторым измерениям более 70 м.

Под мостом расположены Тельдекпенские пороги – одни из самых красивых и протяженных порогов на Катуни.

По пути сделаем остановку в долине горных Духов и на Еландинском пороге.

Поднимемся на смотровую площадку в урочище Чечкыш, где открывается потрясающий пейзаж на долину реки Катунь.

Также со смотровой площадки можно наблюдать остров посереди Катуни, в народе прозванный яйцо МТС за сходство из рекламы сотового оператора.

Ороктойский мостОроктойский мостОроктойский мостОроктойский мост
5 день

Питомник зубров. Отъезд

Экскурсия в единственный за Уралом питомник чистокровных беловежских зубров.

Мы не только увидим их, но и узнаем много интересного из жизни этих лесных жителей – современников мамонта.

Трансфер в г. Горно-Алтайск.

Прибытие в аэропорт 13:00.

Питомник зубров. ОтъездПитомник зубров. ОтъездПитомник зубров. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме, номера с удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-, 3-местное1-местное
36 80042 800

Ниже представлены возможные варианты размещения, подробнее уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостевой дом «Синильга»

4 ночи

Гостевой дом «Усадьба Синильга» с террасой, садом, общим лаунджем, общей кухней, помещением для хранения лыж и принадлежностями для барбекю.

Гостевой дом «Синильга»Гостевой дом «Синильга»Гостевой дом «Синильга»Гостевой дом «Синильга»Гостевой дом «Синильга»Гостевой дом «Синильга»Гостевой дом «Синильга»

Гостиница «Времена года»

4 ночи

Мини-отель «Времена года» находится в селе Аскат. К услугам гостей предоставляется: парковка для личного авто, трансфер, экскурсионное бюро, доступ к Wi-Fi. Номера выполнены в классическом стиле с использованием элементов декора из дерева.

В каждой комнате располагается: комфортное спальное место, шкаф для вещей, рабочее место, персональная ванная. Приготовить еду можно на общей кухне, оснащенной необходимой бытовой техникой и обеденной зоной. Работает буфет. По утрам сервируется континентальный завтрак. Рядом есть супермаркет.

Гостиница «Времена года»Гостиница «Времена года»Гостиница «Времена года»Гостиница «Времена года»Гостиница «Времена года»Гостиница «Времена года»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт (мицубиси делика или SsangYong Istana в зависимости от количества участников)
  • Проживание, указанное в программе
  • Комплексный завтрак 2-5 день
  • Сопровождение гида-проводника
  • Оплата всех рекреационных сборов на экскурсиях
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины), возможны два варианта организации питания: питание в кафе. Средний чек 500 рублейприготовление еды самостоятельно. Есть оборудованная кухня
  • Питание в кафе. Средний чек 500 рублей
  • Приготовление еды самостоятельно. Есть оборудованная кухня
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько партеплых носков;
  • плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
  • летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца - кепка илибандана);
  • обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
  • небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
  • предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
  • индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
  • бутылка 0,5 л под воду;
  • солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
  • купальник;
  • фотоаппарат или видеокамера с гермоупаковкой;
  • наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
  • документы, паспорт, полис ОМС;
  • страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
  • репелленты, средства защиты от клеща (наибольшая активность клещей в мае и начале июня).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли с детьми?

Тур не рекомендуется детям до 6 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если вы считаете, что ваш ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, вы можете взять его на тур.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
18 окт 2024
Тур понравился. Отличные гиды Марина и Аман сделали его максимально комфортным, всегда прислушивались к нашим пожеланиям. Море красивых фотографий и положительных эмоций! Алтай прекрасен!
Н
15 окт 2024
Это было волшебно, безумно красиво и очень интересно!
Это было волшебно, безумно красиво и очень интересно!Это было волшебно, безумно красиво и очень интересно!Это было волшебно, безумно красиво и очень интересно!Это было волшебно, безумно красиво и очень интересно!Это было волшебно, безумно красиво и очень интересно!Это было волшебно, безумно красиво и очень интересно!Это было волшебно, безумно красиво и очень интересно!Это было волшебно, безумно красиво и очень интересно!Это было волшебно, безумно красиво и очень интересно!
Н
15 окт 2024
Спасибо большое организаторам и нашему незаменимому спутнику тура Аману за такой чудесный “weekend”.

Мы с мужем были в туре «объятье осени» в начале октября, остались в восторге!

И ещё Спасибо большое Аману,
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что был очень гибок к погоде и женским капризам, что показал нам такую необычайную красоту и скрасил наш отпуск веселыми историями, интересными рассказами и своей харизмой!

Так же большое спасибо Марине, что дополнила наши дни своей теплотой и заботой 🫂

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