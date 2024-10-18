Программа тура по дням
Мастера Аската
Встреча участников в аэропорту Горно-Алтайска с 9:00 до 10:30.
Трансфер в Чемальский район, Республика Алтай, заселение в домики на базу, окруженную со всех сторон живописными горными хребтами.
В шаговой доступности красавица река Катунь.
После обеда - обзорная экскурсия по селу Аскат.
Село уютно расположилось у подножия горы Менжелик, на которую мы поднимемся и полюбуемся живописными окрестностями и рекой Катунь.
Славится Аскат наличием мастеров разных ремесел: гончарное дело, кожевничество, живопись, роспись и резьба по дереву и т. д.
В ходе экскурсии посетим этнолавку Бай-Терек, где выставляются работы местных художников и мастеров керамистов: картины, украшения, музыкальные инструменты, сувениры и многое др., серебряный источник.
Манжерок и Камышлинский водопад
Поднимаемся по живописной канатной дороге на гору Малая Синюха (1030 м).
Современные комфортные кабинки дадут вам возможность расслабиться и просто наслаждаться видом на окрестные горы, долину Катуни и озеро Манжерок.
Далее, мы отправимся на прогулку к Камышлинскому водопаду через подвесной мост через Катунь по живописной лесной тропинке.
Легенды Чемала
Во время обзорная экскурсия "Легенды Чемала" посетим остров Патмос, пройдя по подвесному мосту через Катунь к храму Иоанна Богослова, Чемальскую ГЭС – самую старую гидроэлектростанцию на Алтае, слияние рек Чемал и Катунь.
Патмос – маленький остров с отвесными скалистыми склонами на реке Катунь, на котором расположен православный храм Иоанна Богослова.
В настоящий момент храм является действующим женским скитом, где проводятся службы, в то же время доступен для посещения всеми желающими.
После посетим ярмарку алтайских и монгольских товаров и сувениров, натуральные продукты Алтая (мед, травяные чаи, кедровый орех и др).
После обеда посетим Аскатские Голубые озера, которые невозможно увидеть летом, поскольку открываются только в начале осени.
Ороктойский мост
Экскурсия по Чемальскому тракту до Ороктойского моста.
В районе Ороктойского моста Катунь имеет малую ширину и самую большую глубину, по некоторым измерениям более 70 м.
Под мостом расположены Тельдекпенские пороги – одни из самых красивых и протяженных порогов на Катуни.
По пути сделаем остановку в долине горных Духов и на Еландинском пороге.
Поднимемся на смотровую площадку в урочище Чечкыш, где открывается потрясающий пейзаж на долину реки Катунь.
Также со смотровой площадки можно наблюдать остров посереди Катуни, в народе прозванный яйцо МТС за сходство из рекламы сотового оператора.
Питомник зубров. Отъезд
Экскурсия в единственный за Уралом питомник чистокровных беловежских зубров.
Мы не только увидим их, но и узнаем много интересного из жизни этих лесных жителей – современников мамонта.
Трансфер в г. Горно-Алтайск.
Прибытие в аэропорт 13:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме, номера с удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-, 3-местное
|1-местное
|36 800
|42 800
Ниже представлены возможные варианты размещения, подробнее уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостевой дом «Синильга»
Гостевой дом «Усадьба Синильга» с террасой, садом, общим лаунджем, общей кухней, помещением для хранения лыж и принадлежностями для барбекю.
Гостиница «Времена года»
Мини-отель «Времена года» находится в селе Аскат. К услугам гостей предоставляется: парковка для личного авто, трансфер, экскурсионное бюро, доступ к Wi-Fi. Номера выполнены в классическом стиле с использованием элементов декора из дерева.
В каждой комнате располагается: комфортное спальное место, шкаф для вещей, рабочее место, персональная ванная. Приготовить еду можно на общей кухне, оснащенной необходимой бытовой техникой и обеденной зоной. Работает буфет. По утрам сервируется континентальный завтрак. Рядом есть супермаркет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт (мицубиси делика или SsangYong Istana в зависимости от количества участников)
- Проживание, указанное в программе
- Комплексный завтрак 2-5 день
- Сопровождение гида-проводника
- Оплата всех рекреационных сборов на экскурсиях
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины), возможны два варианта организации питания: питание в кафе. Средний чек 500 рублейприготовление еды самостоятельно. Есть оборудованная кухня
- Питание в кафе. Средний чек 500 рублей
- Приготовление еды самостоятельно. Есть оборудованная кухня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько партеплых носков;
- плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
- летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца - кепка илибандана);
- обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
- небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
- предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
- индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
- бутылка 0,5 л под воду;
- солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
- купальник;
- фотоаппарат или видеокамера с гермоупаковкой;
- наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
- документы, паспорт, полис ОМС;
- страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
- репелленты, средства защиты от клеща (наибольшая активность клещей в мае и начале июня).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли с детьми?
Тур не рекомендуется детям до 6 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если вы считаете, что ваш ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, вы можете взять его на тур.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Мы с мужем были в туре «объятье осени» в начале октября, остались в восторге!
И ещё Спасибо большое Аману,