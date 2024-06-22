1 день

Знакомство с Горным Алтаем: алтайский аил

После встречи и знакомства с гидом, отправимся в Чемальский район Республики Алтай.

Первое знакомство с Горным Алтаем начнется с посещения аила – традиционного жилища, где нас ждет погружение в культуру и быт алтайского народа.

Опытный носитель культуры расскажет нам о традициях и обычаях, а также о национальной кухне Алтая.

Во время экскурсии насладимся уникальным искусством горлового пения – кай, которое является неотъемлемой частью алтайской культуры.

Этот древний и завораживающий музыкальный жанр позволит глубже понять и прочувствовать душу алтайского народа.

Завершим первое знакомство дегустацией блюд национальной кухни, приготовленных с использованием местных продуктов.

Далее заселимся на базу или в гостевой дом, чтобы немного отдохнуть.

После отдыха отправимся на обзорную экскурсию “Легенды Чемала”, во время которой пройдем по подвесному мосту через Катунь к храму Иоанна Богослова на острове Патмос.

Далее прогуляемся по Козьей тропинке, которая пролегает между островом Патмос и местом слияния рек Катунь и Чемал.

Тропа проходит по краю скального обрыва на горе Бешпек, откуда открываются потрясающие виды на слияние рек и на Катунь, протекающую между скальными выступами, известными как “Ворота Сартакпая”.

Также с тропы можно увидеть двугорбую гору Верблюд.

После экскурсии мы посетим ярмарку алтайских и монгольских товаров и сувениров, где сможем приобрести натуральные продукты Алтая: мед, травяные чаи, кедровый орех и другие.

Впечатления дня: этно-аил; горловое пение; национальная кухня; храм Иоанна Богослова на о. Патмос; слияние Чемала и Катуни.

Сложность дня: Козья тропа, 1 км – пересечённая местность, перепад высоты – 200 м.