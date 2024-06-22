Золотой Алтай

Каждый день путешественника ждут новые места и новые впечатления! Маршрут охватывает значительную территорию Горного Алтая, от самых посещаемых и популярных мест до отдаленных и труднодоступных.

В маршрут включены самые живописные перевалы
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Горного Алтая: Кату-Ярык, Улаганский, Чике-Таман, высокогорные Курайская и Чуйская степи, ледники Северо-Чуйского хребта, марсианские пейзажи, красивейшие водопады, множество горных рек и озер. И конечно, жемчужина Алтая — Телецкое озеро. Тур "Золотой Алтай" вошел в реестр официальных туристических маршрутов Республики Алтай.

4.67
3 отзыва
Золотой Алтай
Золотой Алтай
Золотой Алтай
Ближайшие даты:
17
июн8
июл22
июл5
авг19
авг
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Горным Алтаем: алтайский аил

После встречи и знакомства с гидом, отправимся в Чемальский район Республики Алтай.

Первое знакомство с Горным Алтаем начнется с посещения аила – традиционного жилища, где нас ждет погружение в культуру и быт алтайского народа.

Опытный носитель культуры расскажет нам о традициях и обычаях, а также о национальной кухне Алтая.

Во время экскурсии насладимся уникальным искусством горлового пения – кай, которое является неотъемлемой частью алтайской культуры.

Этот древний и завораживающий музыкальный жанр позволит глубже понять и прочувствовать душу алтайского народа.

Завершим первое знакомство дегустацией блюд национальной кухни, приготовленных с использованием местных продуктов.

Далее заселимся на базу или в гостевой дом, чтобы немного отдохнуть.

После отдыха отправимся на обзорную экскурсию “Легенды Чемала”, во время которой пройдем по подвесному мосту через Катунь к храму Иоанна Богослова на острове Патмос.

Далее прогуляемся по Козьей тропинке, которая пролегает между островом Патмос и местом слияния рек Катунь и Чемал.

Тропа проходит по краю скального обрыва на горе Бешпек, откуда открываются потрясающие виды на слияние рек и на Катунь, протекающую между скальными выступами, известными как “Ворота Сартакпая”.

Также с тропы можно увидеть двугорбую гору Верблюд.

После экскурсии мы посетим ярмарку алтайских и монгольских товаров и сувениров, где сможем приобрести натуральные продукты Алтая: мед, травяные чаи, кедровый орех и другие.

Впечатления дня: этно-аил; горловое пение; национальная кухня; храм Иоанна Богослова на о. Патмос; слияние Чемала и Катуни.

Сложность дня: Козья тропа, 1 км – пересечённая местность, перепад высоты – 200 м.

Знакомство с Горным Алтаем: алтайский аилЗнакомство с Горным Алтаем: алтайский аилЗнакомство с Горным Алтаем: алтайский аилЗнакомство с Горным Алтаем: алтайский аилЗнакомство с Горным Алтаем: алтайский аил
2 день

Экскурсия «Легенды Чуйского тракта»

После завтрака отправляемся по главной автодороге Горного Алтая, где с самого начала открываются потрясающие панорамы.

Чуйский тракт богат достопримечательностями, легендами и имеет древнюю историю, о которой расскажут наши гиды.

Первым значимым пунктом на нашем пути будет высокогорный перевал Семинский.

Поднявшись на высоту 1717 метров над уровнем моря, сможем насладиться потрясающими видами на вековые кедры и величественные горы с небольшими снежниками на вершинах.

Здесь экскурсовод расскажет историю вхождения алтайского народа в состав России, а также посетим ярмарку монгольских товаров и сувениров, где каждый сможет приобрести натуральные алтайские продукты: мед, травяные чаи, мумиё и кедровый орех.

Продолжая путь по Чуйскому тракту, поднимемся по серпантину на перевал Чике-Таман, высотой 1460 метров.

С двух обзорных площадок полюбуемся красивыми видами восточного склона Теректинского хребта и узнаем, где в прошлых столетиях проходил старый колесный Чуйский тракт.

За перевалом Чике-Таман продолжим движение по живописной долине Катуни, сделаем еще несколько остановок, чтобы запечатлеть в памяти и на фотографиях яркие моменты незабываемого путешествия по Алтаю.

Среди скал Малого Яломана увидим красивый изгиб Катуни – "Катунскую петлю" и узнаем, что такое "Катунские террасы", как и когда они образовались.

Совершим небольшую экскурсию к древнему археологическому комплексу – святилищу Адыр-Кан, который включает в себя каменного воина, петроглифы и несколько групп древних погребальных сооружений.

Прогуляемся к устью реки Чуи, священному месту для алтайцев, где встречаются две крупные реки Горного Алтая – Чуя и Катунь.

Сливаясь, они некоторое время текут с выраженной границей цвета.

Вечером заселимся на базу и отдохнем.

Впечатления дня: Семинский перевал; перевал Чике-Таман, “Яломанская дуга”, место силы – слияние рек Чуи и Катуни, “Катунские террасы”, святилище Адыр-Кан, старый Чуйский тракт, памятник Кольке Снегиреву.

Сложность дня: переезд 340 км – время в пути с учетом остановок – 9-10 ч, горная зона Семинского перевала отличается резкими колебаниями температуры и имеет более суровый климат, чем в долинах.

Экскурсия «Легенды Чуйского тракта»Экскурсия «Легенды Чуйского тракта»Экскурсия «Легенды Чуйского тракта»Экскурсия «Легенды Чуйского тракта»Экскурсия «Легенды Чуйского тракта»Экскурсия «Легенды Чуйского тракта»
3 день

Цветные горы Алтайского Марса

Завтрак и снова в путь.

Сегодня нас ждет самый отдаленный район Республики Алтай с экзотическими ландшафтами, схожие с соседними территориями Монголии.

В Курайской степи остановимся и насладимся видами ледников Северо-Чуйского хребта – крупнейшего в Центральной Азии.

Далее сменим транспорт на внедорожный и окунемся в атмосферу космических путешествий в долине реки Кызыл-Чин.

На тюркском языке это название звучит как "Красное ущелье", а среди туристов долина известна как "Алтайский Марс".

И действительно, пейзажи урочища создают впечатление, будто вы на другой планете.

После обеда полюбуемся красотой Голубого озера на реке Мёны.

Подземные источники размывают ил и бело-голубую глину на дне и создают причудливые и неповторимые узоры.

Какие рисунки увидим сегодня?

Возвращение на турбазу, свободное время.

Вечером возможна организация дополнительной экскурсии на внедорожных авто на одну из вершин Курайского хребта – гору Верхняя (экскурсия на ретранслятор проводится по желанию группы и за доп. плату при условии благоприятной погоды).

С горы на 360° открывается панорама окрестностей: просторная долина Чуи и встающий за ней Северо-Чуйский хребет, пики которого круглый год покрыты снегом.

С других сторон – вершины Курайского хребта.

В ясную погоду за Северо-Чуйским хребтом можно увидеть Белуху, наивысшую вершину Горного Алтая, 4506 м.

Впечатления дня: Гейзерное озеро, Курайская и Чуйская степь, Северо-Чуйский хребет,"Алтайский Марс".

Сложность дня: пешие прогулки 5-7 км за день, перепад высоты 200 м; авто 170 км, в т. ч. перемещение на УАЗ- буханка 30 км грунтовая дороги.

Цветные горы Алтайского МарсаЦветные горы Алтайского МарсаЦветные горы Алтайского МарсаЦветные горы Алтайского МарсаЦветные горы Алтайского Марса
4 день

Край тысячи озёр

Сегодня предстоит отправиться в одно из самых живописных мест Республики Алтай – долину реки Чулышман.

Это уникальная возможность познакомиться с величественной природой Алтая, узнать еще больше о его истории и культуре, а также насладиться захватывающими видами.

По пути сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться красивыми пейзажами и сделать фотографии.

Первая остановка – Красные ворота, узкий проезд среди скал красного цвета.

Это место является символом Улаганского района –"воротами в край тысячи озер".

Далее отправимся к высокогорным озёрам Улаганского плато.

Здесь увидим загадочное Мёртвое озеро, совершенно бирюзовое Уч-Кель, вытянутое Узун-Кель и озеро Киделю-Кель, которое видно с высокогорного Улаганского перевала.

Следующей остановкой станут Пазырыкские курганы – уникальные сокровища древней культуры Алтая, скифские захоронения великих воинов, которым более 2000 лет.

Главное впечатление дня это две смотровые площадки с видом на перевал Кату-Ярык.

Сначала остановимся на одной из площадок, где вы сможете испытать себя на смелость, стоя над пропастью.

Отсюда виден водопад Кая-Бажи, убегающий под землю, и вся Чулышманская долина как на ладони.

После этого отправимся к другой смотровой площадке, где с высоты 800 метров полюбуемся грандиозным видом на долину Чулышман, горный серпантин и окрестные горы.

Пеший спуск по серпантину Кату-Ярык в Чулышманский каньон.

Заселение на базу, отдых.

Впечатления дня: Красные ворота, Улаганский перевал,"Царские" курганы, озеро Узун-кёль, озеро Уч-кёль, перевал Кату-Ярык.

Сложность дня: автопереезд 100 км, в т. ч. 50 км грунтовая дороги, пеший спуск в долину 3,5 км, перепад высот – 800 м.

Край тысячи озёрКрай тысячи озёрКрай тысячи озёрКрай тысячи озёрКрай тысячи озёрКрай тысячи озёрКрай тысячи озёр
5 день

Звенящие воды Чулышмана

После завтрака отправляемся к водопаду Куркуре – одному из самых красивых и мощных водопадов Горного Алтая, достигающему высоты 30 метров.

Тропа пролегает вдоль берега реки Чулышман, и поскольку подъема в гору нет, можно наслаждаться живописными видами гор и реки.

При желании можно устроить привал у воды в тени деревьев.

После обеда свободное время или по желанию группы – прогулочный сплав по р. Чулышман с посещением водопада Тюл (оплачивается дополнительно, от 2000 с человека).

Широкий водопад Тюл, также известный как Чул-Оозы, расположен на правом берегу реки Чулышман, в живописном месте, где его воды спускаются со скалистых уступов реки Кату-ярык.

Примечателен водопад почти полным отсутствием брызг, что позволяет сделать качественные фотографии в нескольких метрах от него, не боясь промокнуть.

Впечатления дня: водопад Куркуре.

Сложность дня: радиальный выход 2,5 км в одну сторону по пересеченной местности; перепада высоты нет.

Звенящие воды ЧулышманаЗвенящие воды ЧулышманаЗвенящие воды ЧулышманаЗвенящие воды ЧулышманаЗвенящие воды ЧулышманаЗвенящие воды ЧулышманаЗвенящие воды Чулышмана
6 день

Чудеса Чулышмана

В 9:00 освобождаем номера, завтракаем и отправляемся вглубь Чулышманского каньона.

По пути остановимся на берегу реки Чулышман и со смотровой площадки впечатлимся одним из крупнейших водопадов в России – Кулузун и мощью Туданского порога.

Далее пешая прогулка в урочище Ак-Курум к Каменным грибам.

Необычные скальные образования напоминают грибы, благодаря своим “шляпкам” и “ножкам”.

Они словно живут своей жизнью, меняя форму и размер под воздействием природных сил.

Поднимаясь к Каменным грибам, насладимся потрясающим видом на извилистые воды реки Чулышман и её тихое урочище.

После обеда отправляемся к южному берегу Телецкого озера – мыс Кырсай.

Заселение на базу, отдых.

Вечером – посещение бани, после которой можно окунуться в освежающие воды Телецкого озера.

Впечатления дня: Каменные грибы, Туданский порог, Телецкое озеро.

Сложность дня: грунтовая дорога, камни, пыль. Радиальный выход на Каменные грибы – 2,5 км, пересеченная местность, перепад высоты – 500 м.

Чудеса ЧулышманаЧудеса ЧулышманаЧудеса ЧулышманаЧудеса Чулышмана
7 день

Жемчужина Алтая - Телецкое озеро

Собираем вещи, завтракаем и отправляемся на финальную экскурсию нашего путешествия.

На причале уже ждет катер, а впереди незабываемая прогулка по Телецкому озеру, также известному как Алтын Кёль – “Золотое озеро”.

Во время поездки откроем для себя одну из тайн Алтайского заповедника – доступный и зрелищный водопад Корбу.

Прямо с воды полюбуемся небольшими водопадами Аю-Кечпес, Киште и Девичьи слезы.

Они будто намеренно спрятались от людей в скалах, но оставили возможность любоваться своей красотой.

Причалим в с. Артыбаш, дождемся паром и с кипой эмоций и ворохом воспоминаний, вернемся в столицу Республики Алтай.

Ориентировочное время прибытия в Горно-Алтайск 19:00-20:00.

Впечатления дня: Телецкое озеро, водопад Корбу, Аю-Кечпес, Сорок грехов, Девичьи слезы.

Сложность дня: погода на Телецком озере переменчива: солнце может резко сменится ливнем и наоборот. Для комфорта в любых погодных условиях на водных экскурсиях используются закрытые катера с панорамными окнами; переезд на авто – 160 км, плохое дорожное полотно.

Жемчужина Алтая - Телецкое озероЖемчужина Алтая - Телецкое озероЖемчужина Алтая - Телецкое озеро

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазах/гостиницах по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местноеДоплата за 1-местное
89 30024 000

Ниже представлены возможные варианты размещения, подробнее уточняйте при бронировании.

Постельное бельё и небольшое полотенце предоставляется. Фен и гигиенические наборы доступны не везде.

На всех турбазах есть возможность заказать баню: оплачивается на месте – от 2000 руб. за час, минимум 2 часа. Банные полотенца предоставляются не везде, рекомендуем взять с собой.

Варианты проживания

Усадьба «Reka»

1 ночь

Двухместное размещение DBL или TWIN. Однокомнатный номер из кедрового бруса:
санузел, двуспальная кровать, двуспальный диван, набор постельного белья и полотенец, чайник,
минихолодильник, обогреватель, розетки.

С. Чибит, турбаза «Старт»

2 ночи

Двухместное размещение DBL или TWIN. Отдельностоящие домики или номера: душ, WC, двуспальная или односпальные кровати, стол, стулья, диван, набор постельного белья и полотенец, обогреватель, чайник, холодильник, набор посуды.

Долина Чулышман, турбаза «Старт»

2 ночи

Двухместное размещение DBL или TWIN. Отдельностоящие домики: душ, WC, 2х спальная кровать, раскладной диван, стол, стулья, набор постельного белья и полотенец, обогреватель, чайник, холодильник, набор посуды.

Мыс Кырсай, турбаза «Приют туриста»

1 ночь

Двухместное размещение DBL или TWIN. Отдельностоящие домики: 2х спальная и односпальная кровать или диван, стол, стулья, шкаф, раковина, унитаз.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Аренда индивидуального катера
  • Аренда парома
  • Аренда авто повышенной проходимости
  • Проживание, указанное в программе
  • Комплексные завтраки 2-7 день
  • Оплата рекреационных сборов
  • Услуги гида-проводника
  • Групповая страховка на период путешествия
  • Баня, 1 раз
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины)
  • Сплав по р. Чулышман - 2 000 руб. (оплачивать на месте)
  • Экскурсия на ретранслятор
  • Страховка от укуса клеща
  • Баня сверх программы
Место начала и завершения?
Г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков;
  • плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
  • летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца - кепка или бандана);
  • обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
  • небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
  • предметы личной гигиены, небольшое полотенце,
  • индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
  • бутылка 0,5 л под воду;
  • солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
  • купальник;
  • сиденье туристическое (хоба);
  • фотоаппарат или видеокамера;
  • наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
  • документы, паспорт, полис ОМС;
  • страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
  • powerbank.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В программу тура не включена страховка. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний (например, от укуса клеща).

Будет ли мобильная связь?

На большей части маршрута есть сотовая связь операторов МТС, Билайн, но будут дни, когда сотовой связи не будет.

Начиная с обеда 4-го дня и до обеда 7-го отсутствует мобильная связь, изредка может появляться сигнал МТС и Теле2, зарядить телефон можно будет, на базах есть электричество. Но на всякий случай желательно взять с собой power bank.

Будут ли комары и клещи на маршруте?

В высокогорных районах Горного Алтая комаров нет. Однако по маршруту есть места, где возможно их наличие. Туристам рекомендуем следить за тем, чтобы руки и ноги были закрыты после захода солнца, так как комары более всего активны вечером. Клещи встречаются в период с мая по июнь, далее их активность идет на спад, но средства защиты не будут лишними. На территории турбаз обязательно проводится специальная обработка. Рекомендуется иметь прививку от клещевого энцефалита и спреи от клещей. Также можно оформить страховку от клещевого энцефалита, которая дает право на бесплатное введение иммуноглобулина и исследование крови на зараженность энцефалитом. В любом случае, рекомендуем регулярно осматривать одежду, открытые участки тела, голову. Чаще всего клещи цепляются к ногам человека, а потом ползут выше, присасываясь к верхней части тела.

Какая будет погода?

Располагаясь на значительном удалении от океанов, Горный Алтай имеет умеренно-континентальный климат с холодной зимой и теплым летом.

Одним из главных факторов, оказывающих влияние на климат Горного Алтая, является обилие солнечной энергии.

Весной солнечного сияния в Горном Алтае больше, чем в Ялте, Сочи, Швейцарском курорте Давос и Байрам Али на юге Туркмении.

Теплый период длится со второй половины мая до середины сентября.

Летние дни могут быть теплые и даже жаркие, однако вечера и ночи прохладные, особенно в высокогорных районах, по которым проходит часть маршрута.

Самый жаркий месяц – июль (среднесуточная температура около 20 С).

В Горном Алтае каждый летний месяц хорош и красив по-своему, поэтому выбор зависит только от того, какой месяц Вам кажется самым лучшим.

Май - очень красив, зелень очень нежная и свежая, в горах можно увидеть снег.

В это время цветет маральник (рододендрон Ледебура) – символ алтайской весны и другие первоцветы.

Все горы покрываются розово-сиреневым цветущим ковром.

Незабываемая красота.

Днем тепло, но вечером прохладно, ночью возможны заморозки.

Июнь - все кругом цветет, и каждую неделю меняются цвета.

В этот период стоит теплая погода, бывают дожди.

Июль - самый жаркий месяц, но иногда неделю могут идти дожди.

В этом месяце обычно стабильная теплая температура воздуха.

Август - до середины месяца обычно стоит теплая погода, а во второй половине уже начинает холодать.

Ночи становятся прохладнее.

Сентябрь - богат различными красками.

Преобладают красно–желто–зеленые тона.

В это время река Катунь приобретает свой неповторимый бирюзовый цвет.

В лесу много грибов и ягод.

Обычно в начале сентября стоит теплая погода, но ночи уже прохладные.

Как добраться до места начала тура?

Маршрут начинается в столице Республики Алтай – г. Горно-Алтайск.

Места сбора группы:

  • автовокзал Горно-Алтайск – встреча группы у автовокзала г. Горно-Алтайск с 09:00 до 09:30 ч.;
  • аэропорт Горно-Алтайск – встреча группы с 10:00 до 10:30 ч.;

Прямые авиарейсы в Горно-Алтайск из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска, Омска, Казани.

Расписание можно уточнить на сайте http://ga-airport.ru/passazhiram1/raspisanie-reysov

На сайте https://www.rzd.ru/ вы можете посмотреть расписание движения поездов, время в пути, узнать цены на билеты на поезд, а также забронировать места.

Телефон для справок 8 (800) 775-00-00.

Поездом можно доехать только до Бийска (в Республике Алтай ж/д дороги нет).

Далее рейсовым автобусом Бийск-Горно-Алтайск.

Барнаульский автовокзал http://www.avtovokzal.ru/rasp/ круглосуточное спровочное +7(3852) 61-79-79

Автовокзал г. Новосибирск https://nsk-avtovokzal.ru/

Есть ли ограничения по участию в туре?

Тур не рекомендуется детям до 10 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если вы считаете, что ваш ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, вы можете взять его на тур.

Протяженность автомобильной части маршрута: 1200 км, из них 200 кмгорного бездорожья и 78 км по водной акватории Телецкого озера.

На чем будем передвигаться?

Транспорт: SsangYong Istana.

Есть ли возрастные ограничения?

Возраст туриста — от 6 до 70 лет. Тур не рекомендуется детям до 10 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если вы считаете, что ваш ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, вы можете взять его на тур.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
22 июн 2024
В целом тур нам понравился. Правда первые дни мы сложно принимали условия (это машина УАЗ и то, что горячая вода была на улице и надо было идти по траве после
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дождя). Но красоты края просто влюбили в себя, погружаясь в атмосферу рек, водопадов, гор, уже не думалось, что путь длинный и комфорт в домиках не на 5 баллов. С гидом Катей было интересно, водитель Алексей замечательный. Алтай просто так запал в душу, что мы взахлеб рассказываем всем о своем путешествии.

В целом тур нам понравился. Правда первые дни мы сложно принимали условия (это машина УАЗ иВ целом тур нам понравился. Правда первые дни мы сложно принимали условия (это машина УАЗ иВ целом тур нам понравился. Правда первые дни мы сложно принимали условия (это машина УАЗ иВ целом тур нам понравился. Правда первые дни мы сложно принимали условия (это машина УАЗ иВ целом тур нам понравился. Правда первые дни мы сложно принимали условия (это машина УАЗ иВ целом тур нам понравился. Правда первые дни мы сложно принимали условия (это машина УАЗ иВ целом тур нам понравился. Правда первые дни мы сложно принимали условия (это машина УАЗ иВ целом тур нам понравился. Правда первые дни мы сложно принимали условия (это машина УАЗ иВ целом тур нам понравился. Правда первые дни мы сложно принимали условия (это машина УАЗ иВ целом тур нам понравился. Правда первые дни мы сложно принимали условия (это машина УАЗ и
М
11 июн 2024
Тур "Золотой Алтай"-фантастика. Гид Екатерина Белугина выше похвал, без суеты, все четко, создаёт благожелательную атмосферу, поила нас травяными чаями у костра, рассказывала легенды Алтая. Единственное, в селе Акташ столовая с невкусным меню, но база "Шавло "-это пять звёзд в степи!
Тур &quot;Золотой Алтай&quot;-фантастика. Гид Екатерина Белугина выше похвал, без суеты, все четко, создаёт благожелательную атмосферу, поилаТур &quot;Золотой Алтай&quot;-фантастика. Гид Екатерина Белугина выше похвал, без суеты, все четко, создаёт благожелательную атмосферу, поилаТур &quot;Золотой Алтай&quot;-фантастика. Гид Екатерина Белугина выше похвал, без суеты, все четко, создаёт благожелательную атмосферу, поила
В
28 авг 2023
Прекрасно организованный тур по красивейшим местам Алтая. Каждый день новые интересные локации, пейзажи разнообразны, было очень интересно и безумно красиво. Мы остались всем очень довольны.
Прекрасно организованный тур по красивейшим местам Алтая. Каждый день новые интересные локации, пейзажи разнообразны, было оченьПрекрасно организованный тур по красивейшим местам Алтая. Каждый день новые интересные локации, пейзажи разнообразны, было оченьПрекрасно организованный тур по красивейшим местам Алтая. Каждый день новые интересные локации, пейзажи разнообразны, было оченьПрекрасно организованный тур по красивейшим местам Алтая. Каждый день новые интересные локации, пейзажи разнообразны, было оченьПрекрасно организованный тур по красивейшим местам Алтая. Каждый день новые интересные локации, пейзажи разнообразны, было оченьПрекрасно организованный тур по красивейшим местам Алтая. Каждый день новые интересные локации, пейзажи разнообразны, было оченьПрекрасно организованный тур по красивейшим местам Алтая. Каждый день новые интересные локации, пейзажи разнообразны, было очень

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