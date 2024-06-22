В маршрут включены самые живописные перевалы
Программа тура по дням
Знакомство с Горным Алтаем: алтайский аил
После встречи и знакомства с гидом, отправимся в Чемальский район Республики Алтай.
Первое знакомство с Горным Алтаем начнется с посещения аила – традиционного жилища, где нас ждет погружение в культуру и быт алтайского народа.
Опытный носитель культуры расскажет нам о традициях и обычаях, а также о национальной кухне Алтая.
Во время экскурсии насладимся уникальным искусством горлового пения – кай, которое является неотъемлемой частью алтайской культуры.
Этот древний и завораживающий музыкальный жанр позволит глубже понять и прочувствовать душу алтайского народа.
Завершим первое знакомство дегустацией блюд национальной кухни, приготовленных с использованием местных продуктов.
Далее заселимся на базу или в гостевой дом, чтобы немного отдохнуть.
После отдыха отправимся на обзорную экскурсию “Легенды Чемала”, во время которой пройдем по подвесному мосту через Катунь к храму Иоанна Богослова на острове Патмос.
Далее прогуляемся по Козьей тропинке, которая пролегает между островом Патмос и местом слияния рек Катунь и Чемал.
Тропа проходит по краю скального обрыва на горе Бешпек, откуда открываются потрясающие виды на слияние рек и на Катунь, протекающую между скальными выступами, известными как “Ворота Сартакпая”.
Также с тропы можно увидеть двугорбую гору Верблюд.
После экскурсии мы посетим ярмарку алтайских и монгольских товаров и сувениров, где сможем приобрести натуральные продукты Алтая: мед, травяные чаи, кедровый орех и другие.
Впечатления дня: этно-аил; горловое пение; национальная кухня; храм Иоанна Богослова на о. Патмос; слияние Чемала и Катуни.
Сложность дня: Козья тропа, 1 км – пересечённая местность, перепад высоты – 200 м.
Экскурсия «Легенды Чуйского тракта»
После завтрака отправляемся по главной автодороге Горного Алтая, где с самого начала открываются потрясающие панорамы.
Чуйский тракт богат достопримечательностями, легендами и имеет древнюю историю, о которой расскажут наши гиды.
Первым значимым пунктом на нашем пути будет высокогорный перевал Семинский.
Поднявшись на высоту 1717 метров над уровнем моря, сможем насладиться потрясающими видами на вековые кедры и величественные горы с небольшими снежниками на вершинах.
Здесь экскурсовод расскажет историю вхождения алтайского народа в состав России, а также посетим ярмарку монгольских товаров и сувениров, где каждый сможет приобрести натуральные алтайские продукты: мед, травяные чаи, мумиё и кедровый орех.
Продолжая путь по Чуйскому тракту, поднимемся по серпантину на перевал Чике-Таман, высотой 1460 метров.
С двух обзорных площадок полюбуемся красивыми видами восточного склона Теректинского хребта и узнаем, где в прошлых столетиях проходил старый колесный Чуйский тракт.
За перевалом Чике-Таман продолжим движение по живописной долине Катуни, сделаем еще несколько остановок, чтобы запечатлеть в памяти и на фотографиях яркие моменты незабываемого путешествия по Алтаю.
Среди скал Малого Яломана увидим красивый изгиб Катуни – "Катунскую петлю" и узнаем, что такое "Катунские террасы", как и когда они образовались.
Совершим небольшую экскурсию к древнему археологическому комплексу – святилищу Адыр-Кан, который включает в себя каменного воина, петроглифы и несколько групп древних погребальных сооружений.
Прогуляемся к устью реки Чуи, священному месту для алтайцев, где встречаются две крупные реки Горного Алтая – Чуя и Катунь.
Сливаясь, они некоторое время текут с выраженной границей цвета.
Вечером заселимся на базу и отдохнем.
Впечатления дня: Семинский перевал; перевал Чике-Таман, “Яломанская дуга”, место силы – слияние рек Чуи и Катуни, “Катунские террасы”, святилище Адыр-Кан, старый Чуйский тракт, памятник Кольке Снегиреву.
Сложность дня: переезд 340 км – время в пути с учетом остановок – 9-10 ч, горная зона Семинского перевала отличается резкими колебаниями температуры и имеет более суровый климат, чем в долинах.
Цветные горы Алтайского Марса
Завтрак и снова в путь.
Сегодня нас ждет самый отдаленный район Республики Алтай с экзотическими ландшафтами, схожие с соседними территориями Монголии.
В Курайской степи остановимся и насладимся видами ледников Северо-Чуйского хребта – крупнейшего в Центральной Азии.
Далее сменим транспорт на внедорожный и окунемся в атмосферу космических путешествий в долине реки Кызыл-Чин.
На тюркском языке это название звучит как "Красное ущелье", а среди туристов долина известна как "Алтайский Марс".
И действительно, пейзажи урочища создают впечатление, будто вы на другой планете.
После обеда полюбуемся красотой Голубого озера на реке Мёны.
Подземные источники размывают ил и бело-голубую глину на дне и создают причудливые и неповторимые узоры.
Какие рисунки увидим сегодня?
Возвращение на турбазу, свободное время.
Вечером возможна организация дополнительной экскурсии на внедорожных авто на одну из вершин Курайского хребта – гору Верхняя (экскурсия на ретранслятор проводится по желанию группы и за доп. плату при условии благоприятной погоды).
С горы на 360° открывается панорама окрестностей: просторная долина Чуи и встающий за ней Северо-Чуйский хребет, пики которого круглый год покрыты снегом.
С других сторон – вершины Курайского хребта.
В ясную погоду за Северо-Чуйским хребтом можно увидеть Белуху, наивысшую вершину Горного Алтая, 4506 м.
Впечатления дня: Гейзерное озеро, Курайская и Чуйская степь, Северо-Чуйский хребет,"Алтайский Марс".
Сложность дня: пешие прогулки 5-7 км за день, перепад высоты 200 м; авто 170 км, в т. ч. перемещение на УАЗ- буханка 30 км грунтовая дороги.
Край тысячи озёр
Сегодня предстоит отправиться в одно из самых живописных мест Республики Алтай – долину реки Чулышман.
Это уникальная возможность познакомиться с величественной природой Алтая, узнать еще больше о его истории и культуре, а также насладиться захватывающими видами.
По пути сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться красивыми пейзажами и сделать фотографии.
Первая остановка – Красные ворота, узкий проезд среди скал красного цвета.
Это место является символом Улаганского района –"воротами в край тысячи озер".
Далее отправимся к высокогорным озёрам Улаганского плато.
Здесь увидим загадочное Мёртвое озеро, совершенно бирюзовое Уч-Кель, вытянутое Узун-Кель и озеро Киделю-Кель, которое видно с высокогорного Улаганского перевала.
Следующей остановкой станут Пазырыкские курганы – уникальные сокровища древней культуры Алтая, скифские захоронения великих воинов, которым более 2000 лет.
Главное впечатление дня это две смотровые площадки с видом на перевал Кату-Ярык.
Сначала остановимся на одной из площадок, где вы сможете испытать себя на смелость, стоя над пропастью.
Отсюда виден водопад Кая-Бажи, убегающий под землю, и вся Чулышманская долина как на ладони.
После этого отправимся к другой смотровой площадке, где с высоты 800 метров полюбуемся грандиозным видом на долину Чулышман, горный серпантин и окрестные горы.
Пеший спуск по серпантину Кату-Ярык в Чулышманский каньон.
Заселение на базу, отдых.
Впечатления дня: Красные ворота, Улаганский перевал,"Царские" курганы, озеро Узун-кёль, озеро Уч-кёль, перевал Кату-Ярык.
Сложность дня: автопереезд 100 км, в т. ч. 50 км грунтовая дороги, пеший спуск в долину 3,5 км, перепад высот – 800 м.
Звенящие воды Чулышмана
После завтрака отправляемся к водопаду Куркуре – одному из самых красивых и мощных водопадов Горного Алтая, достигающему высоты 30 метров.
Тропа пролегает вдоль берега реки Чулышман, и поскольку подъема в гору нет, можно наслаждаться живописными видами гор и реки.
При желании можно устроить привал у воды в тени деревьев.
После обеда свободное время или по желанию группы – прогулочный сплав по р. Чулышман с посещением водопада Тюл (оплачивается дополнительно, от 2000 с человека).
Широкий водопад Тюл, также известный как Чул-Оозы, расположен на правом берегу реки Чулышман, в живописном месте, где его воды спускаются со скалистых уступов реки Кату-ярык.
Примечателен водопад почти полным отсутствием брызг, что позволяет сделать качественные фотографии в нескольких метрах от него, не боясь промокнуть.
Впечатления дня: водопад Куркуре.
Сложность дня: радиальный выход 2,5 км в одну сторону по пересеченной местности; перепада высоты нет.
Чудеса Чулышмана
В 9:00 освобождаем номера, завтракаем и отправляемся вглубь Чулышманского каньона.
По пути остановимся на берегу реки Чулышман и со смотровой площадки впечатлимся одним из крупнейших водопадов в России – Кулузун и мощью Туданского порога.
Далее пешая прогулка в урочище Ак-Курум к Каменным грибам.
Необычные скальные образования напоминают грибы, благодаря своим “шляпкам” и “ножкам”.
Они словно живут своей жизнью, меняя форму и размер под воздействием природных сил.
Поднимаясь к Каменным грибам, насладимся потрясающим видом на извилистые воды реки Чулышман и её тихое урочище.
После обеда отправляемся к южному берегу Телецкого озера – мыс Кырсай.
Заселение на базу, отдых.
Вечером – посещение бани, после которой можно окунуться в освежающие воды Телецкого озера.
Впечатления дня: Каменные грибы, Туданский порог, Телецкое озеро.
Сложность дня: грунтовая дорога, камни, пыль. Радиальный выход на Каменные грибы – 2,5 км, пересеченная местность, перепад высоты – 500 м.
Жемчужина Алтая - Телецкое озеро
Собираем вещи, завтракаем и отправляемся на финальную экскурсию нашего путешествия.
На причале уже ждет катер, а впереди незабываемая прогулка по Телецкому озеру, также известному как Алтын Кёль – “Золотое озеро”.
Во время поездки откроем для себя одну из тайн Алтайского заповедника – доступный и зрелищный водопад Корбу.
Прямо с воды полюбуемся небольшими водопадами Аю-Кечпес, Киште и Девичьи слезы.
Они будто намеренно спрятались от людей в скалах, но оставили возможность любоваться своей красотой.
Причалим в с. Артыбаш, дождемся паром и с кипой эмоций и ворохом воспоминаний, вернемся в столицу Республики Алтай.
Ориентировочное время прибытия в Горно-Алтайск 19:00-20:00.
Впечатления дня: Телецкое озеро, водопад Корбу, Аю-Кечпес, Сорок грехов, Девичьи слезы.
Сложность дня: погода на Телецком озере переменчива: солнце может резко сменится ливнем и наоборот. Для комфорта в любых погодных условиях на водных экскурсиях используются закрытые катера с панорамными окнами; переезд на авто – 160 км, плохое дорожное полотно.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазах/гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное
|Доплата за 1-местное
|89 300
|24 000
Ниже представлены возможные варианты размещения, подробнее уточняйте при бронировании.
Постельное бельё и небольшое полотенце предоставляется. Фен и гигиенические наборы доступны не везде.
На всех турбазах есть возможность заказать баню: оплачивается на месте – от 2000 руб. за час, минимум 2 часа. Банные полотенца предоставляются не везде, рекомендуем взять с собой.
Варианты проживания
Усадьба «Reka»
Двухместное размещение DBL или TWIN. Однокомнатный номер из кедрового бруса:
санузел, двуспальная кровать, двуспальный диван, набор постельного белья и полотенец, чайник,
минихолодильник, обогреватель, розетки.
С. Чибит, турбаза «Старт»
Двухместное размещение DBL или TWIN. Отдельностоящие домики или номера: душ, WC, двуспальная или односпальные кровати, стол, стулья, диван, набор постельного белья и полотенец, обогреватель, чайник, холодильник, набор посуды.
Долина Чулышман, турбаза «Старт»
Двухместное размещение DBL или TWIN. Отдельностоящие домики: душ, WC, 2х спальная кровать, раскладной диван, стол, стулья, набор постельного белья и полотенец, обогреватель, чайник, холодильник, набор посуды.
Мыс Кырсай, турбаза «Приют туриста»
Двухместное размещение DBL или TWIN. Отдельностоящие домики: 2х спальная и односпальная кровать или диван, стол, стулья, шкаф, раковина, унитаз.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Аренда индивидуального катера
- Аренда парома
- Аренда авто повышенной проходимости
- Проживание, указанное в программе
- Комплексные завтраки 2-7 день
- Оплата рекреационных сборов
- Услуги гида-проводника
- Групповая страховка на период путешествия
- Баня, 1 раз
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины)
- Сплав по р. Чулышман - 2 000 руб. (оплачивать на месте)
- Экскурсия на ретранслятор
- Страховка от укуса клеща
- Баня сверх программы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная, свитер, теплые брюки или костюм на флисе, шапка, несколько пар теплых носков;
- плащ-дождевик/непромокаемый костюм с капюшоном;
- летние походные удобные вещи (несколько футболок, шорты, брюки, носки, головной убор от солнца - кепка или бандана);
- обувь – удобные, хорошо разношенные ботинки или кроссовки, сланцы или сандалии для отдыха;
- небольшой рюкзачок для вещей на экскурсиях, прогулках (чтобы положить куртку, бутылку с водой, аптечку и др.);
- предметы личной гигиены, небольшое полотенце,
- индивидуальная аптечка, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
- бутылка 0,5 л под воду;
- солнцезащитный крем, солнцезащитные очки (высокая солнечная активность);
- купальник;
- сиденье туристическое (хоба);
- фотоаппарат или видеокамера;
- наличные деньги на сувениры, прочие личные расходы;
- документы, паспорт, полис ОМС;
- страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
- powerbank.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В программу тура не включена страховка. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний (например, от укуса клеща).
Будет ли мобильная связь?
На большей части маршрута есть сотовая связь операторов МТС, Билайн, но будут дни, когда сотовой связи не будет.
Начиная с обеда 4-го дня и до обеда 7-го отсутствует мобильная связь, изредка может появляться сигнал МТС и Теле2, зарядить телефон можно будет, на базах есть электричество. Но на всякий случай желательно взять с собой power bank.
Будут ли комары и клещи на маршруте?
В высокогорных районах Горного Алтая комаров нет. Однако по маршруту есть места, где возможно их наличие. Туристам рекомендуем следить за тем, чтобы руки и ноги были закрыты после захода солнца, так как комары более всего активны вечером. Клещи встречаются в период с мая по июнь, далее их активность идет на спад, но средства защиты не будут лишними. На территории турбаз обязательно проводится специальная обработка. Рекомендуется иметь прививку от клещевого энцефалита и спреи от клещей. Также можно оформить страховку от клещевого энцефалита, которая дает право на бесплатное введение иммуноглобулина и исследование крови на зараженность энцефалитом. В любом случае, рекомендуем регулярно осматривать одежду, открытые участки тела, голову. Чаще всего клещи цепляются к ногам человека, а потом ползут выше, присасываясь к верхней части тела.
Какая будет погода?
Располагаясь на значительном удалении от океанов, Горный Алтай имеет умеренно-континентальный климат с холодной зимой и теплым летом.
Одним из главных факторов, оказывающих влияние на климат Горного Алтая, является обилие солнечной энергии.
Весной солнечного сияния в Горном Алтае больше, чем в Ялте, Сочи, Швейцарском курорте Давос и Байрам Али на юге Туркмении.
Теплый период длится со второй половины мая до середины сентября.
Летние дни могут быть теплые и даже жаркие, однако вечера и ночи прохладные, особенно в высокогорных районах, по которым проходит часть маршрута.
Самый жаркий месяц – июль (среднесуточная температура около 20 С).
В Горном Алтае каждый летний месяц хорош и красив по-своему, поэтому выбор зависит только от того, какой месяц Вам кажется самым лучшим.
Май - очень красив, зелень очень нежная и свежая, в горах можно увидеть снег.
В это время цветет маральник (рододендрон Ледебура) – символ алтайской весны и другие первоцветы.
Все горы покрываются розово-сиреневым цветущим ковром.
Незабываемая красота.
Днем тепло, но вечером прохладно, ночью возможны заморозки.
Июнь - все кругом цветет, и каждую неделю меняются цвета.
В этот период стоит теплая погода, бывают дожди.
Июль - самый жаркий месяц, но иногда неделю могут идти дожди.
В этом месяце обычно стабильная теплая температура воздуха.
Август - до середины месяца обычно стоит теплая погода, а во второй половине уже начинает холодать.
Ночи становятся прохладнее.
Сентябрь - богат различными красками.
Преобладают красно–желто–зеленые тона.
В это время река Катунь приобретает свой неповторимый бирюзовый цвет.
В лесу много грибов и ягод.
Обычно в начале сентября стоит теплая погода, но ночи уже прохладные.
Как добраться до места начала тура?
Маршрут начинается в столице Республики Алтай – г. Горно-Алтайск.
Места сбора группы:
- автовокзал Горно-Алтайск – встреча группы у автовокзала г. Горно-Алтайск с 09:00 до 09:30 ч.;
- аэропорт Горно-Алтайск – встреча группы с 10:00 до 10:30 ч.;
Прямые авиарейсы в Горно-Алтайск из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска, Омска, Казани.
Расписание можно уточнить на сайте http://ga-airport.ru/passazhiram1/raspisanie-reysov
На сайте https://www.rzd.ru/ вы можете посмотреть расписание движения поездов, время в пути, узнать цены на билеты на поезд, а также забронировать места.
Телефон для справок 8 (800) 775-00-00.
Поездом можно доехать только до Бийска (в Республике Алтай ж/д дороги нет).
Далее рейсовым автобусом Бийск-Горно-Алтайск.
Барнаульский автовокзал http://www.avtovokzal.ru/rasp/ круглосуточное спровочное +7(3852) 61-79-79
Автовокзал г. Новосибирск https://nsk-avtovokzal.ru/
Есть ли ограничения по участию в туре?
Тур не рекомендуется детям до 10 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если вы считаете, что ваш ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, вы можете взять его на тур.
Протяженность автомобильной части маршрута: 1200 км, из них 200 кмгорного бездорожья и 78 км по водной акватории Телецкого озера.
На чем будем передвигаться?
Транспорт: SsangYong Istana.
Есть ли возрастные ограничения?
Возраст туриста — от 6 до 70 лет. Тур не рекомендуется детям до 10 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если вы считаете, что ваш ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, вы можете взять его на тур.