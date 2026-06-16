Череповец нельзя назвать провинцией? Чтобы узнать почему мы пройдём по набережной, рассмотрим знаковые достопримечательности и обсудим невероятные легенды.
Вы полюбуетесь красотой современных пространств, которые органично сочетаются с древней культурой города.
Вы полюбуетесь красотой современных пространств, которые органично сочетаются с древней культурой города.
Описание экскурсииЧереповец нельзя назвать провинцией? Чтобы узнать почему мы прогуляемся по набережной и соборной горке, рассмотрим самые знаковые достопримечательности и познакомимся с невероятными легендами. Вы полюбуетесь красотой современных пространств, которые органично сочетаются с древней культурой города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Вологодская область, Череповец, Социалистическая улица
Завершение: У Воскресенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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