Ирина Всегда подкупает, когда гид рассказывает о своем городе с любовью и гордостью, именно так презентовала нам Череповец Валерия. Город промышленников, стремящихся обогатить родную землю не только материально, но и культурно, понимающих важность профессионального и духовного развития,- вот, оказывается, какой он -Череповец!

Аркадий Хорошо организованная, выверенная по времени, маршруту и содержанию экскурсия.

Спасибо за профессиональную работу.

Ю Юрий Интересный рассказ в комфортном темпе. Рекомендуем!

Надежда Просто - спасибо!

С Сергей Понравилось, очень познавательно

О Ольга Экскурсия понравилось, время быстро прилетело. Места красивые.

Татьяна Валерия, спасибо большое за экскурсию.

Было очень интересно и плзнавательно.

Т Татьяна читать дальше но именно благодаря Валерии у нас сложилось целостное представление о городе, его прошлом и настоящем, о его выдающихся личностях. Валерия знает и любит свой город и щедро делится своей любовью с гостями. С удовольствием рекомендуем данную экскурсию к посещению! Благодарим гида Валерию за прекрасно проведенную экскурсию «Непровинциальный Череповец». Валерия пошла нам навстречу, и мы начали экскурсию на площади Металлургов. К моменту экскурсии мы провели в городе уже несколько дней,

Д Диана

Всё прошло великолепно. Из-за читать дальше плохой погоды попросили перенести экскурсию, Валерия любезно согласилась. Очень приятная вышла прогулка, очень доступно рассказала детям о городе. Всем очень понравилось, хотя дети очень разного возраста от 8 до 14 лет. Взрослым тоже было интересно.

Спасибо большое! Были в городе в апреле на музыкальном конкурсе и искали экскурсовода для обзорной экскурсии для детей. Договорилась с Валерией и не пожалела. Очень милая, открытая и доброжелательная.Всё прошло великолепно. Из-за

Василий Мне понравилось!

Это была неспешная прогулка по набережной и вокруг Соборной горки под интересный рассказ об истории и современной жизни Череповца. Для путешественника-новичка (в Череповце) отличный вариант познакомиться с бэкграундом города.

Мне немного не хватило прогулки по Советскому, но это совершенно не испортило впечатления.



Рекомендую.

Михаил

С душой и большой привязанностью к родному городу Валерия провела по самым знаковым историческим и культурным местам. Уверен, если вы решитесь на экскурсию, то узнаете Череповец с неожиданной стороны читать дальше и наверняка захотите вернуться, чтобы посетить музей металлургии, самим прогуляться по улочкам старого города и новой набережной, заглянуть в Воскресенский собор. Обязательно спросите, где можно попробовать настоящую местную кухню. Валерия очень гибко строит маршрут и вы можете обсудить изменения в соответствии со своими предпочтениями.

Всем удачи! Отличная экскурсия!С душой и большой привязанностью к родному городу Валерия провела по самым знаковым историческим и культурным местам. Уверен, если вы решитесь на экскурсию, то узнаете Череповец с неожиданной стороны

Я Яна Огромное спасибо гиду Валерии за увлекательную и интересную экскурсию по Череповцу. Все очень понравилось. Однозначно рекомендую для посещения 👍

Б Борис Спасибо Валерии за отличную экскурсию и душевный разговор!

А Александр Мы стараемся путешествовать по городам нашей необъятной страны, и часто как это бывает, попадая в город не сразу понимаешь откуда слагается история города. И вот Череповец один из таких городов. И Валерия один из немногих экскурсоводов, которые с любовью, к тому месту где они живут, рассказывают историю своего города. За экскурсию наполнились и прониклись. Спасибо огромное.