Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец»

Увидеть самые интересные локации и услышать историю города - за 1 час
Почему Череповец нельзя назвать провинцией? Узнаете на экскурсии! Мы пройдём по набережной, рассмотрим знаковые достопримечательности и обсудим невероятные легенды.

Вы полюбуетесь красотой современных пространств, которые органично сочетаются с древней культурой города.
5
21 отзыв
Ближайшие даты:
12
ноя14
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Воскресенский собор — самое старое здание Череповца.
  • Реку Шексну и впадающую в неё Ягорбу.
  • Первый и последний вантовые мосты, построенные в России.
  • Памятники и арт-объекты, посвящённые горожанам: Афанасию и Феодосию Череповецким, братьям Верещагиным и другие.

Вы узнаете:

  • Откуда произошло название города.
  • Легенду о купце, основавшем монастырь.
  • Почему у Череповца два дня рождения.
  • Как вышло, что город стал портом пяти морей и русским Оксфордом.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваш гид в Череповце
Провела экскурсии для 165 туристов
Родилась и живу в Череповце. Очень люблю свой город и влюбляю в него гостей. Имею высшее туристическое и историческое образование. Пройдена аттестация гидов. Уже более 10 лет провожу экскурсии для разных категорий путешественников. Умею находить индивидуальный подход к каждой группе. Очень люблю фотографию и общение. Дарю положительный настрой и приятные эмоции.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец» (Александр)Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец» (Ольга)Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец» (Ольга)Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец» (Елена)Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец» (Елена)Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец» (Елена)Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец» (Елена)Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец» (Ирина)Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец» (Ирина)Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец» (Ирина)Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец» (Вячеслав)Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец» (Екатерина)Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец» (Екатерина)Обзорная экскурсия «Непровинциальный Череповец» (Екатерина)
Ирина
Ирина
26 окт 2025
Всегда подкупает, когда гид рассказывает о своем городе с любовью и гордостью, именно так презентовала нам Череповец Валерия. Город промышленников, стремящихся обогатить родную землю не только материально, но и культурно, понимающих важность профессионального и духовного развития,- вот, оказывается, какой он -Череповец!
Аркадий
Аркадий
8 окт 2025
Хорошо организованная, выверенная по времени, маршруту и содержанию экскурсия.
Спасибо за профессиональную работу.
Ю
Юрий
5 окт 2025
Интересный рассказ в комфортном темпе. Рекомендуем!
Надежда
Надежда
11 сен 2025
Просто - спасибо!
С
Сергей
29 авг 2025
Понравилось, очень познавательно
О
Ольга
23 авг 2025
Экскурсия понравилось, время быстро прилетело. Места красивые.
Татьяна
Татьяна
5 июл 2025
Валерия, спасибо большое за экскурсию.
Было очень интересно и плзнавательно.
Т
Татьяна
18 июн 2025
Благодарим гида Валерию за прекрасно проведенную экскурсию «Непровинциальный Череповец». Валерия пошла нам навстречу, и мы начали экскурсию на площади Металлургов. К моменту экскурсии мы провели в городе уже несколько дней,
но именно благодаря Валерии у нас сложилось целостное представление о городе, его прошлом и настоящем, о его выдающихся личностях. Валерия знает и любит свой город и щедро делится своей любовью с гостями. С удовольствием рекомендуем данную экскурсию к посещению!

Д
Диана
18 июн 2025
Были в городе в апреле на музыкальном конкурсе и искали экскурсовода для обзорной экскурсии для детей. Договорилась с Валерией и не пожалела. Очень милая, открытая и доброжелательная.
Всё прошло великолепно. Из-за
плохой погоды попросили перенести экскурсию, Валерия любезно согласилась. Очень приятная вышла прогулка, очень доступно рассказала детям о городе. Всем очень понравилось, хотя дети очень разного возраста от 8 до 14 лет. Взрослым тоже было интересно.
Спасибо большое!

Василий
Василий
23 мая 2025
Мне понравилось!
Это была неспешная прогулка по набережной и вокруг Соборной горки под интересный рассказ об истории и современной жизни Череповца. Для путешественника-новичка (в Череповце) отличный вариант познакомиться с бэкграундом города.
Мне немного не хватило прогулки по Советскому, но это совершенно не испортило впечатления.

Рекомендую.
Михаил
Михаил
19 мая 2025
Отличная экскурсия!
С душой и большой привязанностью к родному городу Валерия провела по самым знаковым историческим и культурным местам. Уверен, если вы решитесь на экскурсию, то узнаете Череповец с неожиданной стороны
и наверняка захотите вернуться, чтобы посетить музей металлургии, самим прогуляться по улочкам старого города и новой набережной, заглянуть в Воскресенский собор. Обязательно спросите, где можно попробовать настоящую местную кухню. Валерия очень гибко строит маршрут и вы можете обсудить изменения в соответствии со своими предпочтениями.
Всем удачи!

Я
Яна
18 мая 2025
Огромное спасибо гиду Валерии за увлекательную и интересную экскурсию по Череповцу. Все очень понравилось. Однозначно рекомендую для посещения 👍
Б
Борис
11 мая 2025
Спасибо Валерии за отличную экскурсию и душевный разговор!
А
Александр
5 мая 2025
Мы стараемся путешествовать по городам нашей необъятной страны, и часто как это бывает, попадая в город не сразу понимаешь откуда слагается история города. И вот Череповец один из таких городов. И Валерия один из немногих экскурсоводов, которые с любовью, к тому месту где они живут, рассказывают историю своего города. За экскурсию наполнились и прониклись. Спасибо огромное.
Ольга
Ольга
4 мая 2025
Большое спасибо Валерии за интересную экскурсию- гид очень хорошо знает историю и маршруты родного города!! Чувствуется опыт и профессионализм!!! Рассказывает с душой 👍❤️ Валерия учла все наши пожелания относительно программы экскурсии, благодарим Вас!!! 🌷🌷🌷
