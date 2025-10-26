Почему Череповец нельзя назвать провинцией? Узнаете на экскурсии! Мы пройдём по набережной, рассмотрим знаковые достопримечательности и обсудим невероятные легенды.
Вы полюбуетесь красотой современных пространств, которые органично сочетаются с древней культурой города.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Воскресенский собор — самое старое здание Череповца.
- Реку Шексну и впадающую в неё Ягорбу.
- Первый и последний вантовые мосты, построенные в России.
- Памятники и арт-объекты, посвящённые горожанам: Афанасию и Феодосию Череповецким, братьям Верещагиным и другие.
Вы узнаете:
- Откуда произошло название города.
- Легенду о купце, основавшем монастырь.
- Почему у Череповца два дня рождения.
- Как вышло, что город стал портом пяти морей и русским Оксфордом.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Череповце
Провела экскурсии для 165 туристов
Родилась и живу в Череповце. Очень люблю свой город и влюбляю в него гостей. Имею высшее туристическое и историческое образование. Пройдена аттестация гидов. Уже более 10 лет провожу экскурсии для разных категорий путешественников. Умею находить индивидуальный подход к каждой группе. Очень люблю фотографию и общение. Дарю положительный настрой и приятные эмоции.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ирина
26 окт 2025
Всегда подкупает, когда гид рассказывает о своем городе с любовью и гордостью, именно так презентовала нам Череповец Валерия. Город промышленников, стремящихся обогатить родную землю не только материально, но и культурно, понимающих важность профессионального и духовного развития,- вот, оказывается, какой он -Череповец!
Аркадий
8 окт 2025
Хорошо организованная, выверенная по времени, маршруту и содержанию экскурсия.
Спасибо за профессиональную работу.
Ю
Юрий
5 окт 2025
Интересный рассказ в комфортном темпе. Рекомендуем!
Надежда
11 сен 2025
Просто - спасибо!
С
Сергей
29 авг 2025
Понравилось, очень познавательно
О
Ольга
23 авг 2025
Экскурсия понравилось, время быстро прилетело. Места красивые.
Татьяна
5 июл 2025
Валерия, спасибо большое за экскурсию.
Было очень интересно и плзнавательно.
Т
Татьяна
18 июн 2025
Благодарим гида Валерию за прекрасно проведенную экскурсию «Непровинциальный Череповец». Валерия пошла нам навстречу, и мы начали экскурсию на площади Металлургов. К моменту экскурсии мы провели в городе уже несколько дней,
Д
Диана
18 июн 2025
Были в городе в апреле на музыкальном конкурсе и искали экскурсовода для обзорной экскурсии для детей. Договорилась с Валерией и не пожалела. Очень милая, открытая и доброжелательная.
Всё прошло великолепно. Из-за
Василий
23 мая 2025
Мне понравилось!
Это была неспешная прогулка по набережной и вокруг Соборной горки под интересный рассказ об истории и современной жизни Череповца. Для путешественника-новичка (в Череповце) отличный вариант познакомиться с бэкграундом города.
Мне немного не хватило прогулки по Советскому, но это совершенно не испортило впечатления.
Рекомендую.
Михаил
19 мая 2025
Отличная экскурсия!
С душой и большой привязанностью к родному городу Валерия провела по самым знаковым историческим и культурным местам. Уверен, если вы решитесь на экскурсию, то узнаете Череповец с неожиданной стороны
Я
Яна
18 мая 2025
Огромное спасибо гиду Валерии за увлекательную и интересную экскурсию по Череповцу. Все очень понравилось. Однозначно рекомендую для посещения 👍
Б
Борис
11 мая 2025
Спасибо Валерии за отличную экскурсию и душевный разговор!
А
Александр
5 мая 2025
Мы стараемся путешествовать по городам нашей необъятной страны, и часто как это бывает, попадая в город не сразу понимаешь откуда слагается история города. И вот Череповец один из таких городов. И Валерия один из немногих экскурсоводов, которые с любовью, к тому месту где они живут, рассказывают историю своего города. За экскурсию наполнились и прониклись. Спасибо огромное.
Ольга
4 мая 2025
Большое спасибо Валерии за интересную экскурсию- гид очень хорошо знает историю и маршруты родного города!! Чувствуется опыт и профессионализм!!! Рассказывает с душой 👍❤️ Валерия учла все наши пожелания относительно программы экскурсии, благодарим Вас!!! 🌷🌷🌷
