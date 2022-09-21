Череповец — крупный промышленный центр и город с многовековой историей. Святые, художники и барды, а вместе с ними металлурги, химики и строители задали уникальный характер этого места. Мы пройдемся по историческому центру города, посмотрим на зелень парков и футуристичные заводские панорамы, а под конец отдохнем в атмосферном дворянском гнезде на берегу Шексны.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Заводы и парки

Череповец — один из крупных промышленных центров России. Город имеет в активе четыре промышленных гиганта: два металлургических завода и два химических, и с определенного ракурса мы понаблюдаем за их футуристичной панорамой неподалеку.

Центр, напротив, утопает в зеленых парках и скверах, и бережно хранит свое историческое начало. Череповец — малая родина барда Александра Башлачева (современника Цоя), легендарного журналиста Леонида Парфенова и музыканта Николая Носкова. Их творчество хорошо отражает живой и бескомпромиссный характер города.

Прогулка по историческому центру

За 2 часа вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями города.

Начнем экскурсию на Соборной горке, где в 1362 на слиянии рек Шексны и Ягорбы ученики Сергия Радонежского основали мужской монастырь, давший начало городу.

Увидим памятник городскому главе, который управлял Череповцом в течение полувека и прославил его по России и зарубежом.

Пройдемся по центральной исторической и культурной артерии города — Советскому проспекту. Здесь родилась горничная императрицы Александры Федоровны, которая добровольно осталась с семьей Николая Второго.

Познакомимся с первым панельным домом в СССР.

Увидим первый в России автомобильный вантовый мост, в его оформлении использовали элементы знаменитого вологодского кружева.

По желанию заглянем в сохранившееся дворянское гнездо — усадьбу Гальских на берегу Шексны. Здесь можно полюбоваться видом на реку, отдохнуть в тени старой липы и погрузиться в атмосферу дореволюционного быта дворянской семьи.

Организационные детали