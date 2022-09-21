Череповец — один из крупных промышленных центров России. Город имеет в активе четыре промышленных гиганта: два металлургических завода и два химических, и с определенного ракурса мы понаблюдаем за их футуристичной панорамой неподалеку.
Центр, напротив, утопает в зеленых парках и скверах, и бережно хранит свое историческое начало. Череповец — малая родина барда Александра Башлачева (современника Цоя), легендарного журналиста Леонида Парфенова и музыканта Николая Носкова. Их творчество хорошо отражает живой и бескомпромиссный характер города.
За 2 часа вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями города.