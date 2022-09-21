Знакомьтесь, Череповец

Обзорная прогулка по городу металлургов и творцов

Череповец — крупный промышленный центр и город с многовековой историей.

Святые, художники и барды, а вместе с ними металлурги, химики и строители задали уникальный характер этого места.

Мы пройдемся по историческому центру города, посмотрим на зелень парков и футуристичные заводские панорамы, а под конец отдохнем в атмосферном дворянском гнезде на берегу Шексны.
Знакомьтесь, Череповец
Знакомьтесь, Череповец
Знакомьтесь, Череповец
Знакомьтесь, Череповец
Знакомьтесь, Череповец
Знакомьтесь, Череповец
Ближайшие даты:
22
сен
23
сен
24
сен
25
сен
26
сен
27
сен
28
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Заводы и парки

Череповец — один из крупных промышленных центров России. Город имеет в активе четыре промышленных гиганта: два металлургических завода и два химических, и с определенного ракурса мы понаблюдаем за их футуристичной панорамой неподалеку.
Центр, напротив, утопает в зеленых парках и скверах, и бережно хранит свое историческое начало. Череповец — малая родина барда Александра Башлачева (современника Цоя), легендарного журналиста Леонида Парфенова и музыканта Николая Носкова. Их творчество хорошо отражает живой и бескомпромиссный характер города.

Прогулка по историческому центру

За 2 часа вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями города.

  • Начнем экскурсию на Соборной горке, где в 1362 на слиянии рек Шексны и Ягорбы ученики Сергия Радонежского основали мужской монастырь, давший начало городу.
  • Увидим памятник городскому главе, который управлял Череповцом в течение полувека и прославил его по России и зарубежом.
  • Пройдемся по центральной исторической и культурной артерии города — Советскому проспекту. Здесь родилась горничная императрицы Александры Федоровны, которая добровольно осталась с семьей Николая Второго.
  • Познакомимся с первым панельным домом в СССР.
  • Увидим первый в России автомобильный вантовый мост, в его оформлении использовали элементы знаменитого вологодского кружева.
  • По желанию заглянем в сохранившееся дворянское гнездо — усадьбу Гальских на берегу Шексны. Здесь можно полюбоваться видом на реку, отдохнуть в тени старой липы и погрузиться в атмосферу дореволюционного быта дворянской семьи.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет гид-представить нашей команды
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно — 2000 руб. за легковое авто или 3000 руб. за минивэн
  • По желанию прогуляемся по барскому дому «Усадьбы Гальских». Стоимость экскурсии для группы от 4 до 10 человек: 300 рублей + входные билеты (150 руб. — полный, 110 руб. — социальный, 100 руб. — детский).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Череповца

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🌃Ночные🙏Религиозные🔭Обзорные⛪️Монастыри, церкви, храмыУсадьбы и дворцыНабережная🗽Популярные места

Похожие туры в Череповце

Обзорная экскурсия по Череповцу
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Череповцу
по согласованию с гидом
4 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Череповцу и посещение усадьбы Гальских
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Череповцу и посещение усадьбы Гальских
по согласованию с гидом
6 500 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Череповцу и в музей металлургической промышленности
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Череповцу и в музей металлургической промышленности
по согласованию с гидом
от 8 000 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Череповце. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Череповце
ХОРОШО
🧭
ТАМ