Вас ждут вековые пихты и реки с бирюзовой водой, сверкающие ледники и мощнейшие водопады, синие глаза озер и роскошные горные луга.
Подниметесь
Программа тура по дням
Прибытие. Черкесск - Архыз
10:00 Встреча группы в аэропорту г. Минеральные Воды или ж/д вокзал г. Невинномысск.
Отправление в город Черкесск с экскурсией по пути следования.
12:30 Прибытие в Парк культуры и отдыха «Зеленый остров» г. Черкесск.
13:00 Обед с мастер-классом по национальной кухне, музей-ресторан «Хижина горца»
14:30 Историко-этнографическая экскурсия в Карачаево-Черкесском краеведческом музее им. М. О. Байчоровой.
Знакомство с особенностями культуры народов КЧР, археологией и историей Алании.
Здание краеведческого музея является памятником архитектуры начала 20 века, дата его постройки — 1914 год.
16:00 Выезд в п. Архыз по федеральной трассе.
Уникальное Архызское ущелье!
Вековые пихты и реки с бирюзовой водой, сверкающие ледники и мощнейшие водопады, синие глаза озер и роскошные горные луга.
Не зря эту местность в горах Западного Кавказа назвали «красавица дева» — Архыз.
17:30 Санитарная остановка на 10 минут в ст. Зеленчукской на АЗС «Лукойл»
19:00 Размещение в гостинице п. Архыз согласно выбору при бронировании тура.
21:00 Ужин самостоятельно.
Нижне-Архызское городище. Специальная астро-физическая обсерватория
08:30 Завтрак в гостинице проживания.
10:00 Поездка в Нижний Архыз — историко-археологическая и научно-познавательная экскурсия, в ходе которой вы узнаете историю средневековой Алании.
Вы посетите историко-археологический музей «Нижне-Архызское городище».
Здесь находилась столица Алании — город Магас (Маас).
В период своего расцвета, Магас представлял собой огромный по меркам Кавказа по тем временам город с более чем 30 тысячами жителей.
Так же вы посетите уникальный наскальный образ Лик Христа Спасителя, которая открыта в преддверии 2000-летия христианства и привлекает множество паломников и туристов.
Покупка сувениров на рынке у подъёма к «Лику», посещение магазинов с местной продукцией.
Это и вкуснейшие архызские грибы, различные природные минералы, вязаные вещи из натуральной шерсти, сборы горного чая и меда.
Чтобы вы полюбовались красотой Архызских гор, автобус поднимет Вас на гору Пастухова (2070м), где вы посетите САО РАН — Специальную астро-физическую обсерваторию.
Вы увидите уникальный научный инструмент, аналога которому нет во всем мире — Большой азимутальный телескоп, при помощи которого астрономы изучают просторы Вселенной, узнаете, что такое квазары и «черные дыры».
От купола обсерватории открываются прекрасные виды на хребты, долины и вершины Архыза, на фоне которых вы сможете сделать красочные фото.
14:00 Обед в кафе «Хижина» (или альтернативный вариант).
15:00 Свободное время.
Прогулка по поселку, покупка сувениров, посещение магазинов с местной продукцией.
Это и вкуснейшие архызские грибы, различные природные минералы, вязаные вещи из натуральной шерсти, сборы горного чая и меда.
19:00 Ужин самостоятельно.
Возвращение в гостиницу проживания.
Архыз. Подъем на канатной дороге «Млечный путь». Тебердинский национальный парк
8:30 Завтрак в отеле.
9:00 Выезд на ВТРК Архыз (п. Романтик).
10:00 Подъем на канатной дороге «Млечный путь» на южный склон горного хребта Абишира-Ахуба, или на одной из самых длинных по протяженности в нашей стране канатной дороге «Северное сияние», протяженность которой — 3800 м.
С верхней площадки на высоте 2504 м. н. у. м. открываются восхитительные виды.
При неблагоприятной погоде канатные дороги Архыза не работают.
12:00 Отъезд в п. Домбай с экскурсией по пути следования.
Домбай и его окрестности — это горы, хвойные леса, альпийские луга, цветущий высокогорный рододендрон, чистейшие горные реки, крупнейшие ледники, многочисленные водопады
Природа по-царски одарила это живописное место на нашей планете. Домбай часто называют Жемчужиной Кавказа, «страной заснеженных вершин», которые вдохновляли многих поэтов, композиторов, художников.
13:30 Обед — мастер-класс по приготовлению национальных блюд.
15:00 Выезд в Тебердинский национальный парк.
В Тебердинском природном заповеднике, вы сможете увидеть уникальных животных и десятки видов растений-эндемиков, занесенных в Красную книгу.
Некоторых животных можно кормить и гладить, что особенно понравится семейным парам с детьми.
19:30 Размещение в гостинице пос. Домбай согласно выбору при бронировании тура.
20:00 Ужин самостоятельно.
Домбай
9:00 Завтрак в гостинице проживания.
10:00 Подъём на канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 м.
Вы поднимитесь канатными дорогами на склон легендарной горы Мусса-Ачитара, окажетесь на высоте 3200 метров над уровнем моря, откуда открывается величественная панорама самых высоких гор Западного Кавказа.
Увидите главную достопримечательность Домбая — высокогорную гостиницу «Тарелка».
Экскурсия в Домбай дает возможность поближе узнать историю возникновения горнолыжного курорта в Карачаево-Черкесской республике.
13:00 Обед в кафе «Высота 2277» (или альтернативный вариант).
Вы сможете продегустировать национальную кухню карачаевцев и попробовать знаменитый кавказский шашлык.
14:30 Отправление в Гоначхирское ущелье к уникальному озеру Туманлы-Кель (1880 над у/м), откуда открывается головокружительный вид.
19:00 Ужин самостоятельно.
Возвращение в гостиницу проживания.
Экскурсия на Медовые водопады. Отъезд
08:30 Освобождение номеров.
Выезд на Медовые Водопады.
Медовые водопады — это группа из пяти водопадов в ущелье реки Аликоновка недалеко от г. Кисловодска.
Вместе с гидом Вы пройдете по каньону реки длиною 150 м, полюбуетесь водопадами, подышите чистейшим горным воздухом и посетите этнографический музей «Карачаевское подворье», где представлено не только жилище горца, но животные, которых карачаевцы выращивают.
С видом на водопады Вы сможете отведать только что испечённые ароматные карачаевские хычины и айран — напиток долголетия.
12:30-13:30 Обед.
13:30-15:00По программе Вы увидите еще один памятник природы регионального значения — известную достопримечательность в районе г. Кисловодска — гору-Кольцо.
На примере горы Кольцо Вы узнаете, что такое ветровая и водная эрозия, и какую роль она играет в формировании рельефа.
В ходе экскурсии посетите подворье «Чайный Домик», где Вас ждёт дегустация чая из горных трав.
Карачаевцы, занимающиеся врачеванием травами, подробно расскажут о каждом сборе, подскажут, как правильно его заваривать.
Оказавшись внутри павильона, Вы совершенно бесплатно попробуете разные виды варенья.
Мёд местных пасечников тоже особенно ценится, потому что ульи рассыпаны здесь же, в экологически чистых районах Карачаево-Черкессии, на склонах субальпийских лугов.
Находясь в домике, Вы ощутите букет ароматов, исходящих от специй, которые любое блюдо делают вкуснее и оригинальнее, поэтому их так любят на Кавказе.
15:00-16:30 Переезд в аэропорт г. Минеральные Воды (или ж/д вокзал г. Невинномысск).
Рекомендуемое время вылета не ранее 20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|1-местное размещение
|2-местное размещение
|3-местное размещение
|Гостиница
|43 700
|33 400
|32 400
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Энергетик
Пансионат «Энергетик» находится в поселке Архыз на левом берегу реки Большой Зеленчук. Если Вы ищете спокойствия и умиротворения, то это именно то, что нужно! К Вашим услугам: сауна, тренажерный зал, кедровая бочка, бильярдный зал, настольный теннис, танцевальный зал.
Номерной фонд гостиницы составляют светлые номера со всеми необходимыми удобствами.
Питание организовано в кафе, завтрак входит в стоимость номера, а обед и ужин можно заказать по меню. На территории находится беседка, где можно самостоятельно пожарить шашлык.
Маленькие гости могут проводить время на детской площадке. Для тех, кто приехал на своем автомобиле предусмотрена автостоянка.
Вертикаль
Отель «Вертикаль» расположен в поселке Архыз, вблизи горнолыжных подъемников. К услугам гостей предоставляется возможность пользоваться Spa-центром, тренажерным залом, а также для гостей предоставляется бесплатный Wi-Fi и парковка.
Во всех номерах есть кабельное ТВ и собственная ванная комната. Интерьер выполнен в классических светлых тонах.
На территории гостиницы "Вертикаль" располагается ресторан с кавказской и европейской кухни.
Рядом располагается множество магазинов и кафе. Расстояние до горнолыжных подъемников составляет около 200 метров. Дорога в пути до аэропорта "Сочи" и железнодорожного вокзала займет примерно час - полтора езды.
Кавказ
Отель «Кавказ» находится в поселке Архыз. Он отлично подойдет для тех, кто ищет размещения с домашними животными. К услугам отдыхающих предоставляется бесплатные Wi-Fi и частная парковка.
В номерном фонде гостиницы насчитывается 25 комфортабельных номеров. Все они включают в себя удобные спальные места, а также всю необходимую мебель и технику. Стойка регистрации работает каждые 24 часа, а отзывчивый и доброжелательный персонал всегда рад помочь и ответить на все, интересующие Вас вопросы.
Поесть можно в местном ресторане "Горный воздух" в котором подаются только свежие и вкусные блюда. Также поблизости есть супермаркет "Сказка".
В 5 километрах находится живописное озеро Любви, на берегу которого можно устроить пикник. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет примерно 109 километров.
Корона
Загородный отель «Корона» располагается в селе Архыз. В распоряжении гостей бесплатный wi-fi, парковка, место для хранения лыж.
К проживанию предлагаются номера различных категорий. В каждом есть удобные кровати, шкаф, чайник, телевизор с цифровым телевидением, ванная комната с душем. Из окон открывается потрясающий вид на горы и окружающую природу.
В отеле подается континентальный завтрак, обед и ужин можно заказать по меню.
Ближайший аэропорт находится в городе Минеральные Воды (162 км). В числе услуг конные прогулки, катание на квадроциклах, плавание в термальных источниках, рафтинг и джиппинг.
Романтик
В поселке Архыз расположен уютный отель «Романтик-1». Здесь Вам предложат расслабиться в сауне или отдохнуть в караоке, поиграть в бильярд, освоить навыки верховой езды или покататься всей семьей на велосипедах, а так же работает прокат лыжного снаряжения.
Просторные и современно оформленные номера понравятся каждому без исключения, а вид с окна просто завораживает. Каждый располагает собственной ванной комнатой со всеми удобства, феном и бесплатными туалетными принадлежностями.
Разнообразие блюд в ресторане, позволит Вам насладиться любимыми блюдами или попробовать что-то новое. Если Вам нужно взять еду с собой, то возможно заказать упакованный ланч.
Недалеко от гостиницы "Романтик-1" находится озеро Любви. Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет 127 км, а до аэропорта - 217 км.
Домбай
Гостиница «Домбай» расположена около одноименного поселка, больше известного как горнолыжный курорт, в 65 километрах от самой высокой Кавказской вершины Эльбрус. Ровно столько же по метражу до Черноморского побережья. Поэтому отдых в этой местности, исполненной целебного воздуха, крутых спусков и роскошных по своей красоте долин, обещает быть перспективным. И с точки зрения рекреации, и посредством восстановления.
Номерной фонд представлен единственным спальным корпусом на 8 этажей, где представлено почти 300 номеров различной категории. Имеются варианты бюджетного проживания, где есть апартаменты эконом-класса для одного, двоих и даже троих гостей. Предусмотрено и жилье категории на порядок выше – это студио и полулюкс. Для людей, привыкших и жить, и отдыхать на широкую ногу, предусмотрены номера категории люкс. Все комнаты оборудованы индивидуальными удобствами и коммуникациями ввиду круглогодичного функционирования. Питание не включено в стоимость услуг и обеспечивается посредством посещения кафе-столовой.
Шато Леопард
Гостиница «Шато Леопард» предлагает гостям Домбая размещение в уютных корпусах при въезде в поселок. На территории есть бильярд и сауна, где туристам будет приятно провести часы отдыха. Желающим насладиться свежим воздухом Домбая непременно понравятся зона отдыха с качелями.
Просторные и светлые номера отвечают всем запросам гостей, которые хотят хорошо отдохнуть. В каждом имеется удобная мебель, вся необходимая техника, а также спутниковое телевидение.
В горнолыжный сезон гостям предлагают завтрак, который уже входит в стоимость номера. Кроме того, в отеле есть кафе-бар.
Расстояние от отеля «Шато Леопард» до канатной дороги составляет 216 м, а до лыжной трассы — 3,1 км.
Снежный Барс
Удачный вариант для активного туриста! Отель «Отель Снежный барс Домбай» находится на Домбае. Этот отель расположен в центре города. Перед сном есть возможность прогуляться вдоль главных достопримечательностей. Рядом с отелем — Маятниковая канатная дорога, Горнолыжный восьмикресельный подъемник Домбай-1 и Горнолыжный шестикресельный подъемник Домбай-2.
Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Время вспомнить о хлебе насущном! Для гостей работает ресторан. Для любителей кофе и перекусов открыто кафе. Гости могут выбирать между полным пансионом и полупансионом.
Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Специально для автопутешественников организована парковка. Также для гостей в отеле: сауна. Специально к услугам гостей, не упускающих возможность заняться спортом, тренажёрный зал и настольный теннис.
Среди развлечений на территории — караоке и площадка для барбекю. Дети будут рады! Работает детская игровая комната. Для простоты передвижения возможна организация трансфера. Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт.
А ещё в распоряжении гостей гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на русском.
Крокус
Гостиница «Крокус» расположилась в Домбае и радует своих постояльцев отличным обслуживанием уже не первый год.
Номерной фонд составляет несколько категорий, которые укомплектованы всей необходимой мебелью и техникой, так как многие постояльцы пребывают сюда на длительные сроки. В общественных зонах отеля работает Wi-Fi. По запросу предоставятся фен.
Для отдыха Вы можете посетить бассейн или поиграть в бильярдной. Администраторы гостиницы всегда готовы помочь по вопросам об информации поселка.
Поблизости находятся горнолыжные склоны и интересные места для всей семьи. На такси Вы доберетесь до аэропорта или железнодорожного вокзала.
Таурух
Отель «ТауРух» находится в 100 метрах от центра города Домбая. Название отражает философию отеля - «таурух», что в переводе с карачаевского означает «сказка» и определяет особое отношение к каждому гостю.
Номера для проживания оформлены в приятной для глаза цветовой гамме. В некоторых есть терраса, с которой можно любоваться на красивые виды природы, а также оборудован гостиный уголок.
Бесплатно предоставляется частная парковка и Wi-Fi. Оказываются услуги прачечной и глаженья одежды. Для некурящих имеются специальные предложения. Чистота поддерживается с помощью ежедневной уборки.
Рядом с заведением находятся Домбайская поляна, водопад и ущелье. Неподалеку, всего в 5 минутах есть канатная дорога.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в номере выбранной категории
- Питание по программе тура: завтрак и обед
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
- Мастер-классы по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Дополнительные факультативные экскурсии
- Питание, не включенное в программу тура: ужины
- Медовые водопады - экологический сбор - 100 руб
- Казачье подворье: застолье и фольклорная программа - 1 000 руб
- Подъем на канатной дороге Домбай - 2 000 руб
- Подъем на канатной дороге Архыз - уточняется
- Курортный сбор - 100 руб. /чел. /сутки
- Индивидуальные трансферы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.
Убедитесь, что вы взяли:
- теплую кофту;
- непродуваемую и непромокаемую куртку;
- 2 пары обуви:
- пара легкой спортивной обуви;
- пара непромокаемой обуви (кроссовки);
- рубашки/кофты с длинными и короткими рукавами;
- легкие брюки;
- солнцезащитные очки;
- сланцы;
- кепка для защиты головы от солнца;
- нарядную одежду, если вы захотите пойти в ресторан или концерт в городе;
- фотоаппарат.
Вам также необходимо взять с собой:
- полис ОМС;
- индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Как организована встреча?
10:00 Встреча группы в аэропорту г. Минеральные Воды или ж/д вокзал г. Невинномысск.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли программа меняться?
Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий и заменять их равнозначными, заменять объекты размещения по программе на альтернативные варианты.
Стоимость дополнительных расходов по маршруту может меняться в зависимости от сезона.