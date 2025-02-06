скидка
13%
3 дня
Осенне-зимний конный тур «Выходные в седле» на Кавказе
Начало: Г. Минеральные Воды
7 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
от 4600040 000₽ за человека
4 дня
По пути древних цивилизаций. Национальный маршрут по Карачаево-Черкесии
Начало: Г. Минеральные Воды
19 июн в 10:00
24 июл в 10:00
от 31 500₽ за человека
4 дня
По пути древних цивилизаций Карачаево-Черкесии. Зимний тур
Начало: Г. Минеральные Воды
19 июн в 10:00
20 ноя в 10:00
от 31 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина6 февраля 2025Тур прошёл великолепно. Очень хороший отель, организация путешествия, а главное - замечательные люди
- ААнтон29 декабря 2024Все было хорошо, но были нюансы… - внимательно смотрите, откуда вас надо забрать и оттуда ли вас собирается подобрать трансфер. Я
- ИИрина15 декабря 2024Очень хорошая работа организаторов, которые оперативно организовали интересную альтернативу в один из дней программы, когда конный выезд был не возможен по погодным условиям.
- ССветлана30 ноября 2024Поездка прошла отлично, были изменения по программе, но из-за погодных условий и технических работ. Это был мой первый опыт отпуска
- ААлександр30 октября 2024Всегда были на связи, сообщали с вечера время выезда и номер автобуса экскурсии, проблем не возникло абсолютно.
- ВВалентина23 октября 2024Молодцы, не было ни одной накладки!!! Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Черкесску в категории «3-дневные туры»
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