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прилетал в аэропорт, а в сообщении в общем чате был почему-то вокзал, но спасибо администраторам этот вопрос был быстро и безболезненно решён. Без каких либо проблем. - гостиница отличная. Ничего лишнего, но все что нужно есть. Замечательные хозяева. Можно почувствовать то самое гостеприимство. - по соседству много заведений, где можно дополнительно что-то перекусить или попробовать.