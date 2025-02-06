Туры на 3 дня в Черкесске

Найдено 3 тура в категории «3-дневные туры» в Черкесске, цены от 31 500 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Осенне-зимний конный тур «Выходные в седле» на Кавказе
Конные прогулки
скидка
13%
3 отзыва
3 дня
Осенне-зимний конный тур «Выходные в седле» на Кавказе
Начало: Г. Минеральные Воды
7 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
от 4600040 000 за человека
По пути древних цивилизаций. Национальный маршрут по Карачаево-Черкесии
3 отзыва
4 дня
По пути древних цивилизаций. Национальный маршрут по Карачаево-Черкесии
Начало: Г. Минеральные Воды
19 июн в 10:00
24 июл в 10:00
от 31 500 за человека
По пути древних цивилизаций Карачаево-Черкесии. Зимний тур
3 отзыва
4 дня
По пути древних цивилизаций Карачаево-Черкесии. Зимний тур
Начало: Г. Минеральные Воды
19 июн в 10:00
20 ноя в 10:00
от 31 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    6 февраля 2025
    Осенне-зимний конный тур «Выходные в седле» на Кавказе
    Тур прошёл великолепно. Очень хороший отель, организация путешествия, а главное - замечательные люди
  • А
    Антон
    29 декабря 2024
    Осенне-зимний конный тур «Выходные в седле» на Кавказе
    Все было хорошо, но были нюансы… - внимательно смотрите, откуда вас надо забрать и оттуда ли вас собирается подобрать трансфер. Я
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    прилетал в аэропорт, а в сообщении в общем чате был почему-то вокзал, но спасибо администраторам этот вопрос был быстро и безболезненно решён. Без каких либо проблем. - гостиница отличная. Ничего лишнего, но все что нужно есть. Замечательные хозяева. Можно почувствовать то самое гостеприимство. - по соседству много заведений, где можно дополнительно что-то перекусить или попробовать.

  • И
    Ирина
    15 декабря 2024
    Осенне-зимний конный тур «Выходные в седле» на Кавказе
    Очень хорошая работа организаторов, которые оперативно организовали интересную альтернативу в один из дней программы, когда конный выезд был не возможен по погодным условиям.
  • С
    Светлана
    30 ноября 2024
    По пути древних цивилизаций. Национальный маршрут по Карачаево-Черкесии
    Поездка прошла отлично, были изменения по программе, но из-за погодных условий и технических работ. Это был мой первый опыт отпуска
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    в формате тура и мне все понравилось, гиды очень вежливые и интересно рассказывают, водители внимательные. А красоты местности просто восхищают. 😻

    Поездка прошла отлично, были изменения по программе, но из-за погодных условий и технических работ. Это былПоездка прошла отлично, были изменения по программе, но из-за погодных условий и технических работ. Это был
  • А
    Александр
    30 октября 2024
    По пути древних цивилизаций. Национальный маршрут по Карачаево-Черкесии
    Всегда были на связи, сообщали с вечера время выезда и номер автобуса экскурсии, проблем не возникло абсолютно.
    Всегда были на связи, сообщали с вечера время выезда и номер автобуса экскурсии, проблем не возникло абсолютноВсегда были на связи, сообщали с вечера время выезда и номер автобуса экскурсии, проблем не возникло абсолютноВсегда были на связи, сообщали с вечера время выезда и номер автобуса экскурсии, проблем не возникло абсолютно
  • В
    Валентина
    23 октября 2024
    По пути древних цивилизаций. Национальный маршрут по Карачаево-Черкесии
    Молодцы, не было ни одной накладки!!! Спасибо!!!
    Молодцы, не было ни одной накладки!!! Спасибо!!!Молодцы, не было ни одной накладки!!! Спасибо!!!Молодцы, не было ни одной накладки!!! Спасибо!!!Молодцы, не было ни одной накладки!!! Спасибо!!!Молодцы, не было ни одной накладки!!! Спасибо!!!Молодцы, не было ни одной накладки!!! Спасибо!!!Молодцы, не было ни одной накладки!!! Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Черкесску в категории «3-дневные туры»

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  3. По пути древних цивилизаций Карачаево-Черкесии. Зимний тур
Сколько стоит тур в Черкесске в феврале 2025
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