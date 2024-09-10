5 дней
Сказочная Карачаево-Черкесия. Национальный маршрут
Начало: Г. Минеральные Воды
«14:30 Историко-этнографическая экскурсия в Карачаево-Черкесском краеведческом музее им»
10 сен в 10:00
8 окт в 10:00
от 33 400₽ за человека
4 дня
По пути древних цивилизаций Карачаево-Черкесии
Начало: Г. Минеральные Воды
«14:30 Историко-этнографическая экскурсия в Карачаево-Черкесском краеведческом музее им»
22 авг в 10:00
26 сен в 10:00
от 31 500₽ за человека
4 дня
По пути древних цивилизаций Карачаево-Черкесии. Зимний тур
Начало: Г. Минеральные Воды
«14:30 Историко-этнографическая экскурсия в Карачаево-Черкесском краеведческом музее им»
21 ноя в 10:00
19 дек в 10:00
от 31 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Черкесску в категории «Карачаево-Черкессия»
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