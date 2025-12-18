Индивидуальная
до 10 чел.
Наука зажигает искусство: экскурсия в Черноголовке
Увидеть памятник чёрной дыре и понять, как связаны сингулярность и славки-черноголовки
Начало: В районе проспекта Академика Семёнова
Завтра в 16:00
22 дек в 16:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Силы нежные: женский взгляд на историю Черноголовки
Осознать роль женщин в развитии города, пронизанного духом созиданий и научных открытий
Начало: У автовокзала Черноголовки
Завтра в 16:00
22 дек в 16:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Треккинг по Мещерскому лесу в окрестностях Черноголовки
Пешком или на лыжах
Начало: В центре Черноголовки
Завтра в 16:00
20 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
