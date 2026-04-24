Мы встретимся в центре города и пройдём по круговому маршруту.
Вы встретите прекрасные образцы советского модернизма, полюбуетесь современными муралами и арт-объектами. Прикоснётесь к прошлому и настоящему наукограда и сделаете кадры на память.
Описание фото-прогулки
- Мы проведём вас по местам, где точно захочется пофотографировать.
- Вы увидите макет солнечной системы и сингулярность.
- Оцените образцы комплексной застройки советского модернизма и современные общественные здания.
- А ещё очаруетесь нашей природой — сосновый лес, аллеи, парки, бульвары, пойма реки Черноголовки, озёра и гора Песчаная.
Организационные детали
- Формат — прогулка по городу. Мы покажем места, которые достойны ваших фотоальбомов.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ф.И. Дубовицкого
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваша команда гидов в Черноголовке
Провели экскурсии для 25 туристов
Мы — выпускницы Лаборатории краеведения 2023 года, совместного проекта Школы гида «Глазами инженера», Центра поддержки и развития современного искусства и Центра городского развития (Черноголовка). Жительницы наукограда со стажем 20+. А ещё — люди, неравнодушные к истории, образованию, молодёжи и науке нашего города.
Входит в следующие категории Черноголовки
