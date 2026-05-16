Мы поговорим о больших мечтателях, построивших город-сад на болотах. Вспомним принципы, которые положили в основу этого креативного пространства. Я расскажу о грандиозных планах градостроителей и о том, что удалось воплотить в реальность.
Разберёмся, как современная городская среда развивается по заветам основателей и кто ей в этом помогает.
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по городу науки и увидим:
- градообразующее учреждение под страшной аббревиатурой ФИЦ ПХФ и МХ РАН, с которого началась история Черноголовки как наукограда
- первую улицу и первую площадь города, где бурлила весёлая жизнь шестидесятников
- оранжерейный комплекс, который поставлял саженцы для озеленения города-сада и потреблял электричество только для освещения
- коттеджи для докторов наук и завлабов в лесу — проект был вдохновлён финским модернизмом и Алваром Аалто
- премиальную школу 1970 года постройки с обсерваторией, лингофонными кабинетами и системой проверки знаний с помощью ЭВМ
- Дом учёных, в котором пел Высоцкий, и гостиницу-замок, где он дебоширил после концерта
- просторную площадь и современный культурный центр — по принципам первых градостроителей Черноголовки
Организационные детали
Ближе к концу маршрута можем заглянуть в кофейню Дома учёных. Покупки вы оплачиваете самостоятельно.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Дубовицкого
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Черноголовке
Я научный сотрудник Института химической физики, живу в Черноголовке уже 10 лет, поэтому о наукограде могу рассказать полно и точно. Очень люблю историю, искусство, настольные игры и квесты, поэтому легко расскажу о science-art (искусстве, вдохновлённом наукой), стрит-арте, истории наукограда, а для детей проведу весёлый и увлекательный квест.
