Живописные окрестности Черноголовки — это часть заповедной Мещеры, которая протянута по Владимирской, Московской и Рязанской областям.
Сама Черноголовка — наукоград, и многие локации её лесопарка, которые мы посетим (казематы, бывший полигон ВВС, арт-объект «Солнечная система») расскажут нам о важность науки в жизни общества.
Описание экскурсии
Пешком или на лыжах (зависит от погоды и желания) мы проложим круговой маршрут по лесопарку Черноголовки.
По пути:
- полюбуемся озерами Северным и Южным, видом на гору Песчанку
- пройдём дорогами бывшего военного полигона и обсудим историю создания наукограда как части атомного проекта СССР
- увидим современные арт-объекты и муралы, поговорим о сегодняшней Черноголовке
При желании можем зайти в музей академика Н. Н. Семёнова.
Организационные детали
- До точки старта можно добраться за час из Москвы от м. «Щёлковская» на автомобиле или автобусе №320
- Трек согласуем заранее исходя из погодных прогнозов. Средний темп — 4 км/час с учётом остановок
- Лыжное снаряжение берите с собой (проката нет)
- Посещение музея по желанию и не входит в стоимость прогулки
- С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Черноголовки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваша команда гидов в Черноголовке
Провели экскурсии для 25 туристов
Мы — выпускницы Лаборатории краеведения 2023 года, совместного проекта Школы гида «Глазами инженера», Центра поддержки и развития современного искусства и Центра городского развития (Черноголовка). Жительницы наукограда со стажем 20+. А ещё — люди, неравнодушные к истории, образованию, молодёжи и науке нашего города.
