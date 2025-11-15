Экскурсия по Черняховску предлагает уникальную возможность узнать о значимых исторических событиях, таких как пребывание русской армии в Инстербурге в 1914 году. Участники смогут увидеть памятник полководцу М.Б. Барклаю де Толли
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать о памятнике Барклаю де Толли
- 📜 Истории русской армии в 1914 году
- 🗿 Легенды Инстербурга
- 🏙️ Прогулка по красивым улицам
- 🎨 Архитектурные жемчужины
Что можно увидеть
- Памятник М.Б. Барклаю де Толли
- Архитектурные памятники
Описание экскурсииНа пешеходной экскурсии вы узнаете о ярких страницах в истории города, почему памятник полководцу М. Б. Барклаю де Толли установлен в Черняховске, расскажу о памятных событиях пребывания русской армии в Инстербурге в 1914 г. Поведаю туристам самую знаменитую легенду Инстербурга, дошедшую до современности и имеющую свое продолжение, благодаря местным скульпторам в наши дни. Прогуляемся по самым красивым улицам города, где архитектурные памятники, как жемчужины нанизаны на всем протяжении маршрута.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Горная,1
Завершение: Ул. Спортивная,4а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
