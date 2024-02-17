Прогулка по сердцу Восточной Пруссии, рыцарским руинам, древнему святилищу и аутентичным дворам
Многие едут в Калининград за европейской архитектурой, но не всегда её находят.
Ведь вся она здесь — в Черняховске! За один день я покажу вам город, где можно переместиться на 150 лет назад, проникнуть в тысячелетнюю историю Янтарного края. Немецкий, советский, современный — а главное, родной и любимый. Такой Черняховск вы откроете вместе со мной.
Ведь вся она здесь — в Черняховске! За один день я покажу вам город, где можно переместиться на 150 лет назад, проникнуть в тысячелетнюю историю Янтарного края. Немецкий, советский, современный — а главное, родной и любимый. Такой Черняховск вы откроете вместе со мной.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Исторический центр. Здесь почти каждый дом хранит память о пребывании Петра I, Канта, Наполеона или Гитлера. Богатый торговый Инстербург практически не пострадал от двух мировых войн: увидим частные виллы, аутентичные дома и мощёные улочки.
- Прусское святилище Ромове, окутанное зловещими историями 1000-летней давности. Прикоснёмся к камням тевтонских замков и, может, встретим призраков (а как же без них?).
- Замок Инстербург: именно здесь 650 лет назад началась история города. Вас ждут не только старинные руины, но и рассказы про казнённую ведьму, палача и ласковую зелёную кошку.
- Дворы, подъезды и двери: 150 лет назад в городе ни один дом не был похож на соседний. Пожалуй, нигде в Калининградской области нельзя увидеть столько оригинальных деталей довоенного быта!
- Водонапорная башня 19 века на фоне отреставрированного жилого комплекса «Кёнигсек» («королевский угол») — символ города, который ещё совсем недавно служил по прямому своему назначению.
Почему нужно увидеть Черняховск со мной
Я местный житель в третьем поколении. Поэтому как никто смогу раскрыть перед вами душу города — через факты, городские легенды и историю моей семьи. Часто гиды фокусируются лишь на немецком периоде, но советский не менее интересен! Даже памятник Ленину — и тот у нас уникальный. Я расскажу, как после войны тут жили, учились, работали, любили, страдали и радовались советские люди.
Организационные детали
- Экскурсия автомобильно-пешеходная, автомобильная часть проходит на моём автомобиле Kia Rio, имеется детское кресло
- Вход на территорию замка Инстербург оплачивается дополнительно: 50 руб. с человека. Посещение замковых подземелий — также 50 руб. с человека.
- Экскурсия рассчитана на детей старше 10 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Черняховске, на пл. Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Черняховске
Живу в Черняховске, самом сердце бывшей Восточной Пруссии. Я — черняховец в третьем поколении и как никто другой знаю, чем город живёт и дышит. Любовь к своей Малой Родине привили мне ещё бабушка и дедушка, люди, чьими руками восстанавливался город после войны. Этими чувствами я и хочу поделиться с вами, передать частичку души моего города.
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