Открыть Черняховск с коренным жителем
Индивидуальная экскурсия в Черняховске

Прогулка по сердцу Восточной Пруссии, рыцарским руинам, древнему святилищу и аутентичным дворам

Многие едут в Калининград за европейской архитектурой, но не всегда её находят.

Ведь вся она здесь — в Черняховске! За один день я покажу вам город, где можно переместиться на 150 лет назад, проникнуть в тысячелетнюю историю Янтарного края. Немецкий, советский, современный — а главное, родной и любимый. Такой Черняховск вы откроете вместе со мной.
Открыть Черняховск с коренным жителем
Открыть Черняховск с коренным жителем
Открыть Черняховск с коренным жителем
Ближайшие даты:
17
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Описание

Что вас ожидает

  • Исторический центр. Здесь почти каждый дом хранит память о пребывании Петра I, Канта, Наполеона или Гитлера. Богатый торговый Инстербург практически не пострадал от двух мировых войн: увидим частные виллы, аутентичные дома и мощёные улочки.
  • Прусское святилище Ромове, окутанное зловещими историями 1000-летней давности. Прикоснёмся к камням тевтонских замков и, может, встретим призраков (а как же без них?).
  • Замок Инстербург: именно здесь 650 лет назад началась история города. Вас ждут не только старинные руины, но и рассказы про казнённую ведьму, палача и ласковую зелёную кошку.
  • Дворы, подъезды и двери: 150 лет назад в городе ни один дом не был похож на соседний. Пожалуй, нигде в Калининградской области нельзя увидеть столько оригинальных деталей довоенного быта!
  • Водонапорная башня 19 века на фоне отреставрированного жилого комплекса «Кёнигсек» («королевский угол») — символ города, который ещё совсем недавно служил по прямому своему назначению.

Почему нужно увидеть Черняховск со мной

Я местный житель в третьем поколении. Поэтому как никто смогу раскрыть перед вами душу города — через факты, городские легенды и историю моей семьи. Часто гиды фокусируются лишь на немецком периоде, но советский не менее интересен! Даже памятник Ленину — и тот у нас уникальный. Я расскажу, как после войны тут жили, учились, работали, любили, страдали и радовались советские люди.

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильно-пешеходная, автомобильная часть проходит на моём автомобиле Kia Rio, имеется детское кресло
  • Вход на территорию замка Инстербург оплачивается дополнительно: 50 руб. с человека. Посещение замковых подземелий — также 50 руб. с человека.
  • Экскурсия рассчитана на детей старше 10 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Черняховске, на пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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