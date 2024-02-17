Многие едут в Калининград за европейской архитектурой, но не всегда её находят.



Ведь вся она здесь — в Черняховске! За один день я покажу вам город, где можно переместиться на 150 лет назад, проникнуть в тысячелетнюю историю Янтарного края. Немецкий, советский, современный — а главное, родной и любимый. Такой Черняховск вы откроете вместе со мной.