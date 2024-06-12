Алина — ваш гид в Черняховске

Провела экскурсии для 44 туристов

Добрый день, уважаемые гости! Давайте знакомиться! Я Алина, дипломированный историк и экскурсовод. На выбор мною профессионального пути, в основном, повлиял интерес к истории своей семьи. Её члены были в числе первых переселенцев, прибывших в далёком 1946 году в Калининградскую область. Я хочу, чтобы гости города прочувствовали дух старинного Инстербурга, познакомились с его самобытностью и насладились прогулкой по его необычным улочкам.