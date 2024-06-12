Моя экскурсия поможет вам по-другому взглянуть на Черняховск (бывший Инстербург).
Я расскажу о жизни и творчестве талантливых инстербуржских поэтесс и художниц, августейших сёстрах милосердия и даже шведской королеве Марии Элеоноре. А ещё вы услышите интересные воспоминания местных жительниц о прошлом города.
Я расскажу о жизни и творчестве талантливых инстербуржских поэтесс и художниц, августейших сёстрах милосердия и даже шведской королеве Марии Элеоноре. А ещё вы услышите интересные воспоминания местных жительниц о прошлом города.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Средняя школа для мальчиков имени Отто Брауна — в годы Первой мировой войны подвижный лазарет Мраморного дворца, где сёстрами милосердия трудились великая княгиня Мария Павловна и княгиня Елена Петровна.
- Сквер у здания педагогического колледжа, рядом с которым располагалась мастерская ткачихи восточно-прусских гобеленов Мари Тирфельд.
- Профессиональное ремесленное училище для девушек, известное как «академия биточков».
- Высший лицей имени Гинденбурга, в котором обучались исключительно девочки. Заведение знаменито тем, что в нём преподавал художник Пауль Шмоллинг.
- Дом восточно-прусской поэтессы Фриды Юнг, в котором она провела последние годы своей жизни.
- Здание женской школы имени Фриды Юнг — прекрасный образец архитектуры конца 19 столетия.
- Замок Инстербург, где во время Тридцатилетней войны проживала королевская особа — Мария Элеонора Шведская. Её появление стало глотком свежего воздуха для придворных замка Инстербург.
- Вилла Брандес — архитектурный объект конца 19 века в стиле эклектика. Здесь провела свою молодость поэтесса Карла Косте, публиковавшая сентиментальные произведения.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
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Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Черняховске
Провела экскурсии для 44 туристов
Добрый день, уважаемые гости! Давайте знакомиться! Я Алина, дипломированный историк и экскурсовод. На выбор мною профессионального пути, в основном, повлиял интерес к истории своей семьи. Её члены были в числе первых переселенцев, прибывших в далёком 1946 году в Калининградскую область. Я хочу, чтобы гости города прочувствовали дух старинного Инстербурга, познакомились с его самобытностью и насладились прогулкой по его необычным улочкам.Задать вопрос
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