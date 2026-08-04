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Экскурсии в Черняховске

Найдено 14 экскурсий в Черняховске, цены от 1140 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Пешком в историю Черняховска
Пешая
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком в историю Черняховска
Прогулка по Черняховску подарит встречу с его символами и историей. Узнайте о Петре I и русской армии 1914 года, посетив знаковые места
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 4950 ₽ за всё до 8 чел.
Открыть Черняховск с коренным жителем
На машине
4 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Открыть Черняховск с коренным жителем
Познакомьтесь с историей Черняховска через призму веков: от немецкого наследия до советских времён. Увлекательное путешествие по городу
Начало: В Черняховске, на пл. Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:30
от 6000 ₽ за всё до 7 чел.
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
Пешая
2.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
Индивидуальная экскурсия по Черняховску. Увидите замок Инстербург, памятники и исторические здания. Узнайте о прошлом города и его известных жителях
Начало: У замка Инстербург
16 авг в 10:00
17 авг в 10:00
от 5200 ₽ за всё до 10 чел.
По следам Зелёной кошки в Черняховске
Пешая
2 часа
4 отзыва
Квест
до 8 чел.
По следам Зелёной кошки в Черняховске
Путешествие по Черняховску с детьми, где загадки и легенды оживают. Найдите кошек на улицах и узнайте тайны города вместе с Зелёной кошкой
Начало: У водонапорной башни
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 8 чел.
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие из Калининграда в Черняховск
На машине
11 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие из Калининграда в Черняховск
Открыть один из самых аутентичных городков Янтарного края и увидеть замок Тевтонского ордена
Начало: В районе гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
13 авг в 08:00
4795 ₽ за человека
Мобильный квест в Черняховске «По следам вора»
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Черняховске «По следам вора»
Глава Черняховска просит вас остановить вора, который планирует украсть древнюю реликвию. Разгадайте тайны города и спасите его от потрясений
Начало: На перекрёстке Пионерской и Крупской улиц
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 1300 ₽ за всё до 6 чел.
Ночной Черняховск: очарование и жуть
На машине
4.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Ночной Черняховск: очарование и жуть
Вас ждёт уникальная экскурсия по ночному Черняховску, где оживают легенды и тайны. Узнайте о местных привидениях и исторических событиях
Начало: У памятника Барклаю де Толли
Сегодня в 20:30
Завтра в 19:30
от 7500 ₽ за всё до 7 чел.
Инстербург и его женщины: от поэтесс до королевских особ
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Инстербург и его женщины: от поэтесс до королевских особ
Узнать увлекательные истории о знаменитых инстербуржках от местной жительницы
16 авг в 12:00
17 авг в 10:30
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Инстербург - Черняховск: истоки и современность
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Инстербург - Черняховск: истоки и современность
Начало: Замок Инстербург
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Пешком в историю г. Черняховска
Пешая
2 часа
-
5%
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком в историю г. Черняховска
Начало: Площадь Ленина
4750 ₽5000 ₽ за всё до 8 чел.
Застывшая история: автомобильная экскурсия по Гвардейску и Черняховску
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Застывшая история: автомобильная экскурсия по Гвардейску и Черняховску
Путешествие в Гвардейск и Черняховск - это возможность увидеть замок Тапиау и кирхи, узнать о Наполеоне и Ленине. Откройте для себя прошлое
Начало: Г. Калининград. ул. Шевченко, д. 2
Расписание: Экскурсия в даты по согласованию с гидом.
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Очерки Восточной Пруссии
8 часов
-
5%
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Очерки Восточной Пруссии
Начало: Ваш отель или по договоренности с гидом
Расписание: ежедневно
15 770 ₽16 600 ₽ за всё до 4 чел.
Памятники ратной славы Инстербурга
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Памятники ратной славы Инстербурга
Начало: Замок Инстербург
5000 ₽ за всё до 15 чел.
Мобильный квест «По следам вора: императоры, магистры, полководцы»
2 часа
Квест
до 5 чел.
Мобильный квест «По следам вора: императоры, магистры, полководцы»
Начало: Черняховск
Расписание: В любое свободное время
1140 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие из Калининграда в Черняховск
Черняховск - замечательный город, со своей неповторимой атмосферой: вымощенные брусчаткой дороги и тротуары, множество исторических зданий немецкой застройки. Это обязательное
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место для посещения во время поездки в Калининградскую область, без него знакомство с ней будет неполным. И совершенно точно Черняховск заслуживает того, чтобы выбрать отдельную экскурсию именно в этот город, не совмещая с посещением Советска. Побывав в обоих этих городах на отдельных экскурсиях с Павлом (в Черняховске) и с Олесей (в Советске, организатор экскурсии тоже Павел), я понимаю, что за одну экскурсию полноценно познакомиться с обоими городами просто невозможно, у них разный облик, разный характер, и достопримечательностей в каждом предостаточно. В Черняховске сохранилось в хорошем состоянии много зданий немецких времен, активными темпами ведется реконструкция. Павел позаботился обо всем, что нужно туристу и сделало поездку прекрасной: комфортный переезд, вкусный обед за умеренную плату, интересный рассказ об исторических событиях и бытовых деталях, и, конечно, незабываемые впечатления от Черняховска и его окрестностей. Экскурсия длилась целый день и от начала до конца Павел провел её с полной отдачей. Обязательно поезжайте в Черняховск и обязательно с Павлом!

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А
Пешком в историю Черняховска
Замечательная экскурсия. Елена -не просто эрудированный гид, а человек, искренне любящий свой город, досконально знающий его историю, а поэтические вставки чудесно оттеняют интереснейшее повествование. Мы очень рады, что выбрали именно эту экскурсию.
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A
Инстербург - Черняховск: истоки и современность
Спасибо большое, Алине за интересную и насыщенную экскурсию по Черняховску. Время пролетело очень быстро и мы столько интересных мест посетили!
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Алина историк по образованию очень любит свой город. Все прошло в замечательной беседе, не перегружена темами, Алина подсказала места для посещения в Калининградской области. Детям экскурсия тоже будет интересна. Особенно территория замка Инстербурга. Спасибо за экскурсию, очень всем рекомендую!

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М
По следам Зелёной кошки в Черняховске
Выбирали экскурсию ориентируясь на детей 6 и 8 лет. Елена Владимировна чуткий, интеллигентный человек. Материал подавался на доступном для детей
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языке в интересной форме. Дети слушали сказки, искали кошек и получали информацию об истории города. Экскурсия была интересна не только детям, но и родителям. Благодарим за приятную прогулку.

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Е
Пешком в историю Черняховска
Елена потрясающий гид и очень интересный человек! Обязательно вернемся еще!
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Д
Открыть Черняховск с коренным жителем
Шикарная экскурсия! В компании были участники разных возрастов, понравилось всем без исключения. Интересно, познавательно, душевно. Однозначно рекомендую!!!!!
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Наталия
Открыть Черняховск с коренным жителем
Не минуты не пожалела в выборе экскурсовода Максима,как истинного коренного жителя города Черняховска. В том году уже была в этом
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городе проездом и хотелось его изучить более детально. Вряд ли кто-то знает о Черняховске больше Максима. Творческих успехов,интересных находок,открытия новых маршрутов,и интересующихся историей экскурсантов. Спасибо большое за этот день.

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Е
Пешком в историю Черняховска
Для нас прогулка по городу была интересной, познавательной, атмосферной.
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В
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие из Калининграда в Черняховск
очень познавательная, увлекательная экскурсия, спасибо Павлу за путешествие ❤️
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В
Мобильный квест в Черняховске «По следам вора»
Интересный вариант для самостоятельной прогулки. можно отходить от маршрута, делать паузы. вопросы не сложные, но интересные. есть подсказки. интересно будет и взрослым, и детям
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Всего 147 отзывов в Черняховске

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Ответы на вопросы от путешественников по Черняховску

Самые популярные экскурсии в Черняховске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14:
  1. Пешком в историю Черняховска;
  2. Открыть Черняховск с коренным жителем;
  3. Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее;
  4. По следам Зелёной кошки в Черняховске;
  5. На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие из Калининграда в Черняховск.
Сколько стоит экскурсия по Черняховску в августе 2026
Сейчас в Черняховске можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 1140 до 16 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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