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место для посещения во время поездки в Калининградскую область, без него знакомство с ней будет неполным. И совершенно точно Черняховск заслуживает того, чтобы выбрать отдельную экскурсию именно в этот город, не совмещая с посещением Советска. Побывав в обоих этих городах на отдельных экскурсиях с Павлом (в Черняховске) и с Олесей (в Советске, организатор экскурсии тоже Павел), я понимаю, что за одну экскурсию полноценно познакомиться с обоими городами просто невозможно, у них разный облик, разный характер, и достопримечательностей в каждом предостаточно. В Черняховске сохранилось в хорошем состоянии много зданий немецких времен, активными темпами ведется реконструкция. Павел позаботился обо всем, что нужно туристу и сделало поездку прекрасной: комфортный переезд, вкусный обед за умеренную плату, интересный рассказ об исторических событиях и бытовых деталях, и, конечно, незабываемые впечатления от Черняховска и его окрестностей. Экскурсия длилась целый день и от начала до конца Павел провел её с полной отдачей. Обязательно поезжайте в Черняховск и обязательно с Павлом!