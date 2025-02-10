Ночной Черняховск: очарование и жуть

Вас ждёт уникальная экскурсия по ночному Черняховску, где оживают легенды и тайны. Узнайте о местных привидениях и исторических событиях
В Черняховске под покровом ночи открывается совершенно иной мир.

Прогулка по старой торговой площади перенесёт в три эпохи, а посещение собора Архангела Михаила удивит историей кирхи 19 века. Замки Инстербург и Георгенбург хранят легенды о ведьмах и рыцарях. Башня Бисмарка предложит вид на ночной город, а языческое капище Ромове - место древних обрядов. Необычные истории и загадочные места ждут вас
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌙 Ночная атмосфера города
  • 🏰 Посещение исторических замков
  • 👻 Легенды о привидениях
  • 🔭 Вид с башни Бисмарка
  • 🧙‍♀️ Истории о ведьмах
  • 🌳 Прогулка по парку
Ночной Черняховск: очарование и жуть
Ночной Черняховск: очарование и жуть
Ночной Черняховск: очарование и жуть
Ближайшие даты:
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Время начала: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30

Что можно увидеть

  • Старая торговая площадь
  • Собор Архангела Михаила
  • Замок Инстербург
  • Замок Георгенбург
  • Башня Бисмарка
  • Замок Заалау
  • Языческое капище Ромове

Описание экскурсии

Старая торговая площадь, где одним взглядом можно окинуть три эпохи Черняховска: немецкую, советскую и современную.

Собор Архангела Михаила. Православный собор находится в здании реформаторской кирхи 19 века — самой высокой в области.

Чердак здания 1894 года постройки, где злая ведьма проведёт экскурсию по своей вотчине.

Замок Инстербург. На месте оборонительной башни вы узнаете о последней казненной ведьме. Хотя, может быть, ведьма не последняя — и она ещё не казнена?

Замок Георгенбург (внешний осмотр) — самый сохранившийся замок тевтонского периода на территории Калининградской области.

Место смерти Барклая де Толли, где победитель Наполеона последний раз увидел свет.

Башня Бисмарка, откуда с 25-метровой высоты открывается вид на ночной Черняховск.

Замок Заалау. Живописные и жутковатые руины орденского замка 14 века.

Языческое капище Ромове — здесь язычники-пруссы совершали жертвоприношения. Говорят, в этих местах бродят человеческие силуэты и появляются непонятные свечения.

Но это ещё не всё! Вы заглянете в обновленный парк «Городская долина», где в 90-х вершились лихие дела. Пройдёте по пешеходным улицам с домами середины 19 — начала 20 века. Увидите мурал с привидением, фонтан, танцующий под мировые шлягеры, и единственный в мире конный памятник Барклаю де Толли. И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном Kia Rio
  • Экскурсия подходит для детей от 10 лет

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Барклаю де Толли
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мария
10 фев 2025
Ходили/ездили на экскурсию с 3 детьми (6,13,18). Подача материала хорошая, теперь пройдем часть мест при свете дня, чтобы было больше фото)))

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