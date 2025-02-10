Прогулка по старой торговой площади перенесёт в три эпохи, а посещение собора Архангела Михаила удивит историей кирхи 19 века. Замки Инстербург и Георгенбург хранят легенды о ведьмах и рыцарях. Башня Бисмарка предложит вид на ночной город, а языческое капище Ромове - место древних обрядов. Необычные истории и загадочные места ждут вас
6 причин купить эту экскурсию
- 🌙 Ночная атмосфера города
- 🏰 Посещение исторических замков
- 👻 Легенды о привидениях
- 🔭 Вид с башни Бисмарка
- 🧙♀️ Истории о ведьмах
- 🌳 Прогулка по парку
Что можно увидеть
- Старая торговая площадь
- Собор Архангела Михаила
- Замок Инстербург
- Замок Георгенбург
- Башня Бисмарка
- Замок Заалау
- Языческое капище Ромове
Описание экскурсии
Старая торговая площадь, где одним взглядом можно окинуть три эпохи Черняховска: немецкую, советскую и современную.
Собор Архангела Михаила. Православный собор находится в здании реформаторской кирхи 19 века — самой высокой в области.
Чердак здания 1894 года постройки, где злая ведьма проведёт экскурсию по своей вотчине.
Замок Инстербург. На месте оборонительной башни вы узнаете о последней казненной ведьме. Хотя, может быть, ведьма не последняя — и она ещё не казнена?
Замок Георгенбург (внешний осмотр) — самый сохранившийся замок тевтонского периода на территории Калининградской области.
Место смерти Барклая де Толли, где победитель Наполеона последний раз увидел свет.
Башня Бисмарка, откуда с 25-метровой высоты открывается вид на ночной Черняховск.
Замок Заалау. Живописные и жутковатые руины орденского замка 14 века.
Языческое капище Ромове — здесь язычники-пруссы совершали жертвоприношения. Говорят, в этих местах бродят человеческие силуэты и появляются непонятные свечения.
Но это ещё не всё! Вы заглянете в обновленный парк «Городская долина», где в 90-х вершились лихие дела. Пройдёте по пешеходным улицам с домами середины 19 — начала 20 века. Увидите мурал с привидением, фонтан, танцующий под мировые шлягеры, и единственный в мире конный памятник Барклаю де Толли. И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном Kia Rio
- Экскурсия подходит для детей от 10 лет