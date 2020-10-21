Как добраться до Черского на самолёте
В Черском 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cherskiy Airport» вам не избежать
Список аэропортов Черского
- Черский CYXCherskiy Airport
Самые дешёвые билеты в Черский из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|21.10.2020
|из 🇷🇺Якутска
|35 442
|3ч 30м
|17.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|47 115
|80ч 50м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|55 026
|36ч 20м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|59 349
|49ч 5м (⇵2)
|13.12.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|87 773
|42ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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