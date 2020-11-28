Как добраться до Челябинска на самолёте
В Челябинске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chelyabinsk International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Челябинска
- Баландино CEKChelyabinsk International Airport
Самые дешёвые билеты в Челябинск из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|28.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|1 499
|2ч 25м
|09.12.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|1 580
|2ч 55м
|25.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|1 580
|2ч 45м
|28.11.2020
|из 🇷🇺Ханты-Мансийска
|1 674
|2ч 15м
|08.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|1 680
|3ч
|20.10.2020
|из 🇷🇺Нарьяна-Мара
|2 000
|2ч 30м
|09.02.2021
|из 🇷🇺Самары
|2 070
|6ч 25м (⇵1)
|27.02.2021
|из 🇷🇺Сочи
|2 190
|5ч (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|2 199
|8ч 55м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|2 220
|13ч 30м (⇵1)
|27.02.2021
|из Ялты
|2 468
|5ч 5м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|2 468
|16ч 25м (⇵1)
|30.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|2 499
|2ч 55м
|24.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|2 587
|5ч 50м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|2 587
|13ч 20м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|2 740
|36ч 5м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|2 914
|5ч 20м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Грозного
|2 968
|7ч 20м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|2 998
|6ч 25м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|3 112
|20ч 30м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|3 269
|34ч (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Нягани
|3 272
|10ч 20м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Ярославля
|3 300
|43ч 20м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|3 370
|17ч 15м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|3 396
|12ч 45м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|3 406
|39ч 10м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|3 498
|6ч 5м (⇵1)
|22.12.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|3 560
|20ч 25м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|3 639
|21ч 30м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Петрозаводска
|3 673
|32ч 40м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|3 691
|22ч 20м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Орска
|3 707
|22ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|3 778
|44ч (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Сургута
|3 794
|22ч 10м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|3 794
|15ч 55м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|3 795
|30ч 35м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|3 798
|6ч 35м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|3 810
|35ч 5м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|3 998
|16ч 10м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|3 998
|10ч 55м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Кирова
|4 004
|27ч 45м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Анапы
|4 067
|8ч 30м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Магаса
|4 098
|6ч 10м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|4 329
|21ч 40м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Калуги
|4 353
|34ч 20м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Пскова
|4 639
|19ч 15м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Нальчика
|4 649
|13ч 5м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|4 686
|20ч (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Брянска
|4 754
|9ч 40м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|4 798
|8ч 5м (⇵1)
|25.01.2021
|из 🇬🇧Лондона
|4 838
|16ч 15м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|4 958
|19ч 15м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|5 140
|19ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Когалыма
|5 218
|11ч 10м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇱🇺Люксембурга
|5 281
|26ч 50м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Череповеца
|5 477
|6ч (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|5 488
|30ч 10м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Кировска
|5 513
|7ч (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Курска
|5 667
|32ч 30м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|5 678
|26ч 40м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Липецка
|5 736
|7ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Урая
|5 838
|40ч 25м (⇵2)
|21.01.2021
|из 🇪🇸Барселоны
|5 866
|13ч 50м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|5 879
|29ч (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|5 893
|31ч 45м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|5 896
|2ч 30м
|24.10.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|5 950
|16ч 40м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|5 950
|37ч 15м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|5 955
|18ч 5м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Иваново
|6 032
|38ч 40м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|6 074
|12ч 15м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|6 135
|27ч 55м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇨🇿Карловы Вар
|6 231
|9ч 55м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|6 286
|13ч 20м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|6 298
|27ч 5м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇹🇷Антальи
|6 415
|11ч 40м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇩🇪Меммингена
|6 568
|10ч 20м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇱🇹Каунаса
|6 595
|37ч 30м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|6 629
|22ч 15м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇮🇹Пизы
|6 656
|26ч 20м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|6 659
|9ч 40м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|6 698
|13ч (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|6 736
|31ч (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|6 834
|37ч 5м (⇵2)
|04.02.2021
|из 🇪🇸Жироны
|6 965
|12ч 20м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|6 994
|26ч 10м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|7 033
|23ч 10м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Пензы
|7 083
|27ч 20м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|7 113
|42ч 5м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Белоярского
|7 131
|32ч 35м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇧🇬Софии
|7 155
|27ч 5м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Томска
|7 156
|28ч 5м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Салехарда
|7 218
|17ч 20м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇯🇴Аммана
|7 242
|38ч 10м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇫🇷Парижа
|7 305
|26ч 45м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|7 549
|30ч 20м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Саранска
|7 567
|23ч 10м (⇵1)
|28.02.2021
|из 🇦🇹Вены
|7 778
|30ч 15м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|7 937
|9ч 50м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Тамбова
|8 188
|16ч (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Челябинска
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Челябинска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Стамбул, Калининград, Краснодар и Казань
- 30.10.202006.11.2020
- 01.12.202005.12.2020
- 25.10.202021.12.2020
- 20.01.202124.01.2021
- 20.01.202124.01.2021
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