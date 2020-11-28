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Как добраться до Челябинска на самолёте

В Челябинске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chelyabinsk International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Челябинска

  1. Баландино CEK
    Chelyabinsk International Airport

Самые дешёвые билеты в Челябинск из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
28.11.2020из 🇷🇺Москвы1 4992ч 25м
09.12.2020из 🇷🇺Минеральных Вод1 5802ч 55м
25.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону1 5802ч 45м
28.11.2020из 🇷🇺Ханты-Мансийска1 6742ч 15м
08.12.2020из 🇷🇺Краснодара1 680
20.10.2020из 🇷🇺Нарьяна-Мара2 0002ч 30м
09.02.2021из 🇷🇺Самары2 0706ч 25м (⇵1)
27.02.2021из 🇷🇺Сочи2 190 (⇵1)
26.11.2020из 🇷🇺Волгограда2 1998ч 55м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Воронежа2 22013ч 30м (⇵1)
27.02.2021из Ялты2 4685ч 5м (⇵1)
24.11.2020из 🇷🇺Махачкалы2 46816ч 25м (⇵1)
30.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга2 4992ч 55м
24.11.2020из 🇷🇺Казани2 5875ч 50м (⇵1)
07.12.2020из 🇷🇺Калининграда2 58713ч 20м (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇺Тюмени2 74036ч 5м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Сыктывкара2 9145ч 20м (⇵1)
15.12.2020из 🇷🇺Грозного2 9687ч 20м (⇵1)
12.12.2020из 🇷🇺Мурманска2 9986ч 25м (⇵1)
26.11.2020из 🇷🇺Уфы3 11220ч 30м (⇵1)
27.11.2020из 🇷🇺Владикавказа3 26934ч (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Нягани3 27210ч 20м (⇵1)
14.11.2020из 🇷🇺Ярославля3 30043ч 20м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Астрахани3 37017ч 15м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Белгорода3 39612ч 45м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Архангельска3 40639ч 10м (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)3 4986ч 5м (⇵1)
22.12.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода3 56020ч 25м (⇵1)
03.11.2020из 🇷🇺Перми3 63921ч 30м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Петрозаводска3 67332ч 40м (⇵1)
26.11.2020из 🇷🇺Омска3 69122ч 20м (⇵1)
21.11.2020из 🇷🇺Орска3 70722ч 50м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Ижевска3 77844ч (⇵1)
18.11.2020из 🇷🇺Сургута3 79422ч 10м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Чебоксар3 79415ч 55м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Ульяновска3 79530ч 35м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Ставрополя3 7986ч 35м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Нижневартовска3 81035ч 5м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Саратова3 99816ч 10м (⇵1)
28.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга3 99810ч 55м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Кирова4 00427ч 45м (⇵1)
11.12.2020из 🇷🇺Анапы4 0678ч 30м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Магаса4 0986ч 10м (⇵1)
13.11.2020из 🇷🇺Магнитогорска4 32921ч 40м (⇵1)
03.11.2020из 🇷🇺Калуги4 35334ч 20м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Пскова4 63919ч 15м (⇵1)
05.11.2020из 🇷🇺Нальчика4 64913ч 5м (⇵1)
18.11.2020из 🇷🇺Красноярска4 68620ч (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Брянска4 7549ч 40м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Оренбурга4 7988ч 5м (⇵1)
25.01.2021из 🇬🇧Лондона4 83816ч 15м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Новосибирска4 95819ч 15м (⇵1)
17.12.2020из 🇷🇴Бухареста5 14019ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Когалыма5 21811ч 10м (⇵1)
11.12.2020из 🇱🇺Люксембурга5 28126ч 50м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Череповеца5 477 (⇵1)
08.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне5 48830ч 10м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Кировска5 513 (⇵1)
11.11.2020из 🇷🇺Курска5 66732ч 30м (⇵1)
20.11.2020из 🇵🇹Лиссабона5 67826ч 40м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Липецка5 7367ч 55м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Урая5 83840ч 25м (⇵2)
21.01.2021из 🇪🇸Барселоны5 86613ч 50м (⇵2)
29.11.2020из 🇨🇿Праги5 87929ч (⇵2)
08.12.2020из 🇺🇦Киева5 89331ч 45м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Нового Уренгоя5 8962ч 30м
24.10.2020из 🇷🇺Барнаула5 95016ч 40м (⇵1)
02.12.2020из 🇮🇱Тель-Авива5 95037ч 15м (⇵2)
14.11.2020из 🇮🇹Милана5 95518ч 5м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Иваново6 03238ч 40м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Ноябрьска6 07412ч 15м (⇵1)
22.11.2020из 🇩🇪Кёльна6 13527ч 55м (⇵2)
10.12.2020из 🇨🇿Карловы Вар6 2319ч 55м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Геленджика6 28613ч 20м (⇵1)
12.11.2020из 🇱🇻Риги6 29827ч 5м (⇵2)
10.12.2020из 🇹🇷Антальи6 41511ч 40м (⇵1)
12.12.2020из 🇩🇪Меммингена6 56810ч 20м (⇵1)
13.10.2020из 🇱🇹Каунаса6 59537ч 30м (⇵2)
19.11.2020из 🇷🇺Кемерово6 62922ч 15м (⇵1)
13.11.2020из 🇮🇹Пизы6 65626ч 20м (⇵2)
03.12.2020из 🇹🇷Стамбула6 6599ч 40м (⇵1)
12.11.2020из 🇷🇺Улан-Удэ6 69813ч (⇵1)
13.10.2020из 🇱🇹Вильнюса6 73631ч (⇵2)
13.10.2020из 🇩🇰Копенгагена6 83437ч 5м (⇵2)
04.02.2021из 🇪🇸Жироны6 96512ч 20м (⇵1)
25.10.2020из 🇮🇹Венеции6 99426ч 10м (⇵2)
16.12.2020из 🇷🇺Иркутска7 03323ч 10м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Пензы7 08327ч 20м (⇵1)
01.11.2020из 🇭🇺Будапешта7 11342ч 5м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Белоярского7 13132ч 35м (⇵2)
06.11.2020из 🇧🇬Софии7 15527ч 5м (⇵2)
11.12.2020из 🇷🇺Томска7 15628ч 5м (⇵2)
11.12.2020из 🇷🇺Салехарда7 21817ч 20м (⇵2)
05.12.2020из 🇯🇴Аммана7 24238ч 10м (⇵2)
04.12.2020из 🇫🇷Парижа7 30526ч 45м (⇵2)
17.10.2020из 🇪🇸Аликанте7 54930ч 20м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇺Саранска7 56723ч 10м (⇵1)
28.02.2021из 🇦🇹Вены7 77830ч 15м (⇵2)
25.10.2020из 🇧🇾Минска7 9379ч 50м (⇵1)
24.10.2020из 🇷🇺Тамбова8 18816ч (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Челябинска