Туры в городах Чукотского АО
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Последние отзывы о турах по Чукотскому АО
- ИИгорь3 января 2022Все было на высоте.
- ООлеся13 апреля 2021Антарктика не открылась бы мне во всей своей красе если бы не четкая организация. Все рассчитано до миллиметра, серьезных сбоев не было, пару мелких накладок помню. Но в этой ситуации гиды срабатывали быстро. Наше круизное судно - целый дом на плаву, опасалась, что будет укачивать, нормально себя чувствовала. Каждый день нам показывали новые острова, накануне вечером рассказывали, что нас ждет и как себя вести. Питание отличное, вкусно и всегда все свежее. Экипировка отличная, на всех всегда хватало и плюс то, что мы брали из дом, нам заранее об этом говорилось. Все пригодилось и ничего лишнего, собиралась строго по списку.
- ДДенис6 апреля 2021Незабываемое плавание на ледоколе 50 лет Победы. Было восхитительно, природа, мощь земли, воды, льда. И отличная организация. С нами постоянно были сопровождающие, люди в теме, опытные, так что было не страшно, главное нужно было их слушать.