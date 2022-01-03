Авторские туры по Чукотскому АО

Туры в городах Чукотского АО

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Последние отзывы о турах по Чукотскому АО

  • И
    Игорь
    3 января 2022
    От Чукотки до Камчатки. Круиз
    Все было на высоте.
  • О
    Олеся
    13 апреля 2021
    От Чукотки до Камчатки. Круиз
    Антарктика не открылась бы мне во всей своей красе если бы не четкая организация. Все рассчитано до миллиметра, серьезных сбоев не было, пару мелких накладок помню. Но в этой ситуации гиды срабатывали быстро. Наше круизное судно - целый дом на плаву, опасалась, что будет укачивать, нормально себя чувствовала. Каждый день нам показывали новые острова, накануне вечером рассказывали, что нас ждет и как себя вести. Питание отличное, вкусно и всегда все свежее. Экипировка отличная, на всех всегда хватало и плюс то, что мы брали из дом, нам заранее об этом говорилось. Все пригодилось и ничего лишнего, собиралась строго по списку.
  • Д
    Денис
    6 апреля 2021
    От Чукотки до Камчатки. Круиз
    Незабываемое плавание на ледоколе 50 лет Победы. Было восхитительно, природа, мощь земли, воды, льда. И отличная организация. С нами постоянно были сопровождающие, люди в теме, опытные, так что было не страшно, главное нужно было их слушать.
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