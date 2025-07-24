Конный маршрут к «Чайным домикам» в Дагомысе обещает незабываемое приключение по живописным тропам через горы и реликтовые леса. Путешествие верхом на лошадях подарит великолепные виды на Сочи и его окрестности.
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5 причин купить эту экскурсию
- 🏇 Увлекательный конный маршрут
- 🌄 Живописные виды на горы и море
- 🍵 Дегустация чая с медом и выпечкой
- 🌿 Прогулка через реликтовые леса
- 👑 Место посещали мировые лидеры
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для конного маршрута к Чайным домикам в Дагомысе - с мая по сентябрь. В это время года природа наиболее красива, а погодные условия позволяют наслаждаться прогулкой и видами в полной мере.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Чайные домики
- Чайные плантации
- Заросли бамбука
Описание экскурсииЧто вас ждет: Увлекательный конный маршрут через горы к Чайным домикам: живописные виды по пути, природные и исторические достопримечательности. Вас ждет чайная дегустация с дегустацией меда, варенья, выпечки. Это место уже оценили по достоинству не только туристы, но и первые люди государств: Владимир Путин и канцлер Германии. Здесь, сидя на верандах Чайных домиков, любуясь ландшафтами горных пейзажей, и морским горизонтом, можно отведать чай в лучших традициях русского чаепития: со всевозможными лакомствами — южным медом, вареньем, румяными блинами и пирогами. Советы по экипировке всадника:
- Одежда должна быть удобной и не мешать движениям: подойдут хорошо разношенные, мягкие от использования штаны для верховой езды или просто удобные спортивные брюки (без толстых швов внутри) или плотные лосины, леггинсы. Шорты и шлепанцы — НЕ ПОДХОДЯЩАЯ одежда для верховой езды.
- Удобное нижнее бельё.
- Удобная закрытая обувь. Езда верхом разрешается только в обуви на гладкой подошве, свободно входящей в стремя, или с каблуком в 2-3 см. Желательно, чтобы голенище было закрыто (защищено от натирания о стремена и от пота лошади). Для недолгих маршрутов подойдут кроссовки на шнурках, кеды на толстой подошве. Летом на маршрутах с бродами удобны треккинговые сандалии (с толстой и твердой подошвой) — они быстро сохнут.
- Летом для большинства конных маршрутов Вам понадобится крем от солнца с высоким фактором защиты, а также головной убор.
- Мелочи для использования во время поездки очень удобно возить в сумочке на поясе.
- Защита от дождя не должна быть яркой и сильно шуршащей, чтобы не напугать лошадь.
вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье,"9:30","13:00"
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Окрестности Дагомыса и села Барановка и Уч-Дере
- Ущелье горной реки Восточный Дагомыс
- Чайные плантации
- Реликтовые леса
- Чайные домики
- Панорамные виды на Сочи и море
Что включено
- Прокат лошадей и амуниции
- Сопровождение гида и инструктора по верховой езде
Что не входит в цену
- Трансфер из Дагомыса (по предварительной договоренности, с предоплатой 100%)
- Прокат экипировки: шлем, краги
Место начала и завершения?
Дагомыс, Барановка, Березовый переулок, 5а
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье,"9:30","13:00"
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Советы по экипировке всадника:
- Одежда должна быть удобной и не мешать движениям:
- Подойдут хорошо разношенные, мягкие от использования штаны для верховой езды или просто удобные спортивные брюки (без толстых швов внутри) или плотные лосины, леггинсы
- Шорты и шлепанцы - НЕ ПОДХОДЯЩАЯ одежда для верховой езды
- Удобное нижнее бельё
- Удобная закрытая обувь. Езда верхом разрешается только в обуви на гладкой подошве, свободно входящей в стремя, или с каблуком в 2-3 см. Желательно, чтобы голенище было закрыто (защищено от натирания о стремена и от пота лошади). Для недолгих маршрутов подойдут кроссовки на шнурках, кеды на толстой подошве. Летом на маршрутах с бродами удобны треккинговые сандалии (с толстой и твердой подошвой) - они быстро сохнут
- Летом для большинства конных маршрутов Вам понадобится крем от солнца с высоким фактором защиты, а также головной убор
- Мелочи для использования во время поездки очень удобно возить в сумочке на поясе
- Защита от дождя не должна быть яркой и сильно шуршащей, чтобы не напугать лошадь
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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