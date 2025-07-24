Конный маршрут к «Чайным домикам» в Дагомысе обещает незабываемое приключение по живописным тропам через горы и реликтовые леса. Путешествие верхом на лошадях подарит великолепные виды на Сочи и его окрестности.На

конечной точке маршрута, в Уч-Дере, ждет дегустация чая с медом, вареньем и выпечкой на фоне панорамных видов на море и горы. Это место посещали лидеры мировых государств, что подчеркивает его уникальность и привлекательность. Участники экскурсии смогут насладиться традиционным русским чаепитием и пейзажами, которые оставят неизгладимое впечатление

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для конного маршрута к Чайным домикам в Дагомысе - с мая по сентябрь. В это время года природа наиболее красива, а погодные условия позволяют наслаждаться прогулкой и видами в полной мере.

Сейчас июль — это идеальное время.