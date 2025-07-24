Мои заказы

Конный маршрут к «Чайным домикам» в Дагомысе

Путешествие верхом через горы и леса к Чайным домикам в Дагомысе. Восхитительные виды и дегустация чая с медом и выпечкой ждут вас
Конный маршрут к «Чайным домикам» в Дагомысе обещает незабываемое приключение по живописным тропам через горы и реликтовые леса. Путешествие верхом на лошадях подарит великолепные виды на Сочи и его окрестности.

На
читать дальше

конечной точке маршрута, в Уч-Дере, ждет дегустация чая с медом, вареньем и выпечкой на фоне панорамных видов на море и горы. Это место посещали лидеры мировых государств, что подчеркивает его уникальность и привлекательность.

Участники экскурсии смогут насладиться традиционным русским чаепитием и пейзажами, которые оставят неизгладимое впечатление

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏇 Увлекательный конный маршрут
  • 🌄 Живописные виды на горы и море
  • 🍵 Дегустация чая с медом и выпечкой
  • 🌿 Прогулка через реликтовые леса
  • 👑 Место посещали мировые лидеры

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для конного маршрута к Чайным домикам в Дагомысе - с мая по сентябрь. В это время года природа наиболее красива, а погодные условия позволяют наслаждаться прогулкой и видами в полной мере.
Сейчас июль — это идеальное время.
Конный маршрут к «Чайным домикам» в Дагомысе
Конный маршрут к «Чайным домикам» в Дагомысе
Конный маршрут к «Чайным домикам» в Дагомысе
Ближайшие даты:
24
июл25
июл26
июл27
июл29
июл30
июл31
июл
Время начала: 09:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Чайные домики
  • Чайные плантации
  • Заросли бамбука

Описание экскурсии

Что вас ждет: Увлекательный конный маршрут через горы к Чайным домикам: живописные виды по пути, природные и исторические достопримечательности. Вас ждет чайная дегустация с дегустацией меда, варенья, выпечки. Это место уже оценили по достоинству не только туристы, но и первые люди государств: Владимир Путин и канцлер Германии. Здесь, сидя на верандах Чайных домиков, любуясь ландшафтами горных пейзажей, и морским горизонтом, можно отведать чай в лучших традициях русского чаепития: со всевозможными лакомствами — южным медом, вареньем, румяными блинами и пирогами. Советы по экипировке всадника:
  • Одежда должна быть удобной и не мешать движениям: подойдут хорошо разношенные, мягкие от использования штаны для верховой езды или просто удобные спортивные брюки (без толстых швов внутри) или плотные лосины, леггинсы. Шорты и шлепанцы — НЕ ПОДХОДЯЩАЯ одежда для верховой езды.
  • Удобное нижнее бельё.
  • Удобная закрытая обувь. Езда верхом разрешается только в обуви на гладкой подошве, свободно входящей в стремя, или с каблуком в 2-3 см. Желательно, чтобы голенище было закрыто (защищено от натирания о стремена и от пота лошади). Для недолгих маршрутов подойдут кроссовки на шнурках, кеды на толстой подошве. Летом на маршрутах с бродами удобны треккинговые сандалии (с толстой и твердой подошвой) — они быстро сохнут.
  • Летом для большинства конных маршрутов Вам понадобится крем от солнца с высоким фактором защиты, а также головной убор.
  • Мелочи для использования во время поездки очень удобно возить в сумочке на поясе.
  • Защита от дождя не должна быть яркой и сильно шуршащей, чтобы не напугать лошадь.

вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье,"9:30","13:00"

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Окрестности Дагомыса и села Барановка и Уч-Дере
  • Ущелье горной реки Восточный Дагомыс
  • Чайные плантации
  • Реликтовые леса
  • Чайные домики
  • Панорамные виды на Сочи и море
Что включено
  • Прокат лошадей и амуниции
  • Сопровождение гида и инструктора по верховой езде
Что не входит в цену
  • Трансфер из Дагомыса (по предварительной договоренности, с предоплатой 100%)
  • Прокат экипировки: шлем, краги
Место начала и завершения?
Дагомыс, Барановка, Березовый переулок, 5а
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье,"9:30","13:00"
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Советы по экипировке всадника:
  • Одежда должна быть удобной и не мешать движениям:
  • Подойдут хорошо разношенные, мягкие от использования штаны для верховой езды или просто удобные спортивные брюки (без толстых швов внутри) или плотные лосины, леггинсы
  • Шорты и шлепанцы - НЕ ПОДХОДЯЩАЯ одежда для верховой езды
  • Удобное нижнее бельё
  • Удобная закрытая обувь. Езда верхом разрешается только в обуви на гладкой подошве, свободно входящей в стремя, или с каблуком в 2-3 см. Желательно, чтобы голенище было закрыто (защищено от натирания о стремена и от пота лошади). Для недолгих маршрутов подойдут кроссовки на шнурках, кеды на толстой подошве. Летом на маршрутах с бродами удобны треккинговые сандалии (с толстой и твердой подошвой) - они быстро сохнут
  • Летом для большинства конных маршрутов Вам понадобится крем от солнца с высоким фактором защиты, а также головной убор
  • Мелочи для использования во время поездки очень удобно возить в сумочке на поясе
  • Защита от дождя не должна быть яркой и сильно шуршащей, чтобы не напугать лошадь
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Дагомыс

Похожие экскурсии из Дагомыс

Удивительный Дагомыс
На машине
8 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Удивительный Дагомыс
Погрузитесь в атмосферу Дагомыса: водопады, каменные купальни, самшитовый лес и музей чая. Взбодритесь купанием и насладитесь дегустацией северного чая
Завтра в 08:00
25 июл в 08:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
Джип-тур в Солохаул: водопад, самшиты и Ведьмина гора
Джиппинг
8 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Водопад Дм Дм Бон и Ведьмина гора
Окунитесь в мир приключений с джип-туром по Солохаулу: водопад Дм Дм Бон, зиплайн над рекой Шахе, Ведьмина гора и южная кухня ждут вас
Начало: Остановка Автомагазин в Дагомысе
Расписание: Ежедневно в 14:20 +- с остановки автомагазин (сочи и адлер также забираем)
Завтра в 14:30
25 июл в 14:30
3000 ₽ за человека
Дагомыс на Land Cruiser: Чайные домики и Озера любви
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Дагомыс на Land Cruiser: Чайные домики и Озера любви
Погрузитесь в историю русского чая, посетите Чайные домики и насладитесь природными красотами Дагомыса. Индивидуальная экскурсия на Land Cruiser
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 10:00
25 июл в 10:00
26 июл в 10:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дагомыс. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дагомыс