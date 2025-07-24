5 причин купить эту экскурсию
- 🍃 Уникальная история русского чая
- 🚗 Комфортное путешествие на Land Cruiser
- 🌿 Купание в природных бассейнах
- 🏡 Посещение усадьбы Кошмана
- 🌊 Полюбоваться Молочным водопадом
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Чайные домики
- Музей в русском стиле
- Усадьба Кошмана
- Дагомысские корыта
- Молочный водопад
Описание экскурсии
Вы отправитесь в удивительный Дагомысский район Большого Сочи. В начале экскурсии наш гид уточнит ваши предпочтения и интересы, чтобы сделать ваше путешествие максимально увлекательным. Вы услышите захватывающие истории о крае, его природе и о том, как жизнь изменилась после Олимпиады.
Чайное путешествие
Главной темой нашей экскурсии станет чай — самый северный в мире! История успешного выращивания краснодарского чая началась в 1901 году. По дороге вы перенесетесь в те времена, а затем посетите Чайные домики Дагомысской фабрики. В местном музее, оформленном в русском стиле, вы сможете увидеть:
- коллекцию продукции;
- ремесленные изделия;
- уменьшенную копию заповедника Кижи.
Вы также узнаете, какие известные личности посещали этот край. В завершение вас ждет чаепитие из настоящего самовара на дровах, с ароматным вареньем и медом.
Усадьба Кошмана
Кроме того, в программе предусмотрено посещение села Солох-Аул и усадьбы Кошмана, известного как «отец» краснодарского чая. Вы узнаете, как он добился успеха в этом деле, начав заниматься чаем в возрасте 62 лет. У вас будет возможность прогуляться по небольшим чайным плантациям и приобрести настоящий чай.
Купание в Озерах любви
Между посещением Чайных домиков и усадьбы Кошмана вы сможете отдохнуть в речных каскадных купелях, созданных природой — Дагомысских корытах, известным также как «Озера любви». Местные поверья гласят, что те, кто побывает на этих озерах, могут рассчитывать на удачу в любовных делах. По пути обратно вы также сможете полюбоваться Молочным водопадом и набрать родниковой воды.
Важная информация
Экскурсия пройдет на комфортном транспорте в компании увлеченного гида, который сделает ваше путешествие незабываемым.
Пятница, суббота, воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чайные домики Дагомыс
- Бирюзовые Дагомысские корыта, ныне Озера любви
- Дача Кошмана
- Молочный водопад
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (Land Cruiser или Nissan Patrol)
- Трансфер (в Сочи и Адлере).
Что не входит в цену
- Трансфер на Красную Поляну (1500 руб.)
- Экскурсия в Чайных домиках + чаепитие (450 руб. /чел.)
- Посещение Озер любви (200 руб. /чел.)
- Обед, по желанию.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Спасибо за бронирование экскурсии! Мы заберем вас от места вашего проживания и привезем обратно (Сочи или Адлер - без доплат Красная Поляна - доплата 1500 руб.)! С собой нужно иметь купальные принадлежности
- Наличные деньги для оплаты входных билетов