Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года природа Дагомыса особенно красива, а погода позволяет насладиться купанием в природных бассейнах и прогулками по чайным плантациям.

На этой индивидуальной экскурсии вы отправитесь в Дагомысский район, где узнаете об истории края и его природе. Главная тема экскурсии - чай. Вы посетите Чайные домики Дагомысской фабрики, музей в

русском стиле и усадьбу Кошмана. В программе также купание в Дагомысских корытах, известных как Озера любви, и посещение Молочного водопада. Гид учтет ваши предпочтения и скорректирует маршрут по вашему желанию. Путешествие пройдет на комфортном транспорте с увлеченным гидом

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Описание экскурсии

Вы отправитесь в удивительный Дагомысский район Большого Сочи. В начале экскурсии наш гид уточнит ваши предпочтения и интересы, чтобы сделать ваше путешествие максимально увлекательным. Вы услышите захватывающие истории о крае, его природе и о том, как жизнь изменилась после Олимпиады.

Чайное путешествие

Главной темой нашей экскурсии станет чай — самый северный в мире! История успешного выращивания краснодарского чая началась в 1901 году. По дороге вы перенесетесь в те времена, а затем посетите Чайные домики Дагомысской фабрики. В местном музее, оформленном в русском стиле, вы сможете увидеть:

коллекцию продукции;

ремесленные изделия;

уменьшенную копию заповедника Кижи.

Вы также узнаете, какие известные личности посещали этот край. В завершение вас ждет чаепитие из настоящего самовара на дровах, с ароматным вареньем и медом.

Усадьба Кошмана

Кроме того, в программе предусмотрено посещение села Солох-Аул и усадьбы Кошмана, известного как «отец» краснодарского чая. Вы узнаете, как он добился успеха в этом деле, начав заниматься чаем в возрасте 62 лет. У вас будет возможность прогуляться по небольшим чайным плантациям и приобрести настоящий чай.

Купание в Озерах любви

Между посещением Чайных домиков и усадьбы Кошмана вы сможете отдохнуть в речных каскадных купелях, созданных природой — Дагомысских корытах, известным также как «Озера любви». Местные поверья гласят, что те, кто побывает на этих озерах, могут рассчитывать на удачу в любовных делах. По пути обратно вы также сможете полюбоваться Молочным водопадом и набрать родниковой воды.

Важная информация

Экскурсия пройдет на комфортном транспорте в компании увлеченного гида, который сделает ваше путешествие незабываемым.