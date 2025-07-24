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Дагомыс на Land Cruiser: Чайные домики и Озера любви

Погрузитесь в историю русского чая, посетите Чайные домики и насладитесь природными красотами Дагомыса. Индивидуальная экскурсия на Land Cruiser
На этой индивидуальной экскурсии вы отправитесь в Дагомысский район, где узнаете об истории края и его природе. Главная тема экскурсии - чай. Вы посетите Чайные домики Дагомысской фабрики, музей в
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русском стиле и усадьбу Кошмана.

В программе также купание в Дагомысских корытах, известных как Озера любви, и посещение Молочного водопада. Гид учтет ваши предпочтения и скорректирует маршрут по вашему желанию. Путешествие пройдет на комфортном транспорте с увлеченным гидом

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍃 Уникальная история русского чая
  • 🚗 Комфортное путешествие на Land Cruiser
  • 🌿 Купание в природных бассейнах
  • 🏡 Посещение усадьбы Кошмана
  • 🌊 Полюбоваться Молочным водопадом

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года природа Дагомыса особенно красива, а погода позволяет насладиться купанием в природных бассейнах и прогулками по чайным плантациям.
Сейчас июль — это идеальное время.
Дагомыс на Land Cruiser: Чайные домики и Озера любви
Дагомыс на Land Cruiser: Чайные домики и Озера любви
Дагомыс на Land Cruiser: Чайные домики и Озера любви
Ближайшие даты:
26
июл27
июл1
авг2
авг3
авг8
авг9
авг
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Чайные домики
  • Музей в русском стиле
  • Усадьба Кошмана
  • Дагомысские корыта
  • Молочный водопад

Описание экскурсии

Вы отправитесь в удивительный Дагомысский район Большого Сочи. В начале экскурсии наш гид уточнит ваши предпочтения и интересы, чтобы сделать ваше путешествие максимально увлекательным. Вы услышите захватывающие истории о крае, его природе и о том, как жизнь изменилась после Олимпиады.

Чайное путешествие

Главной темой нашей экскурсии станет чай — самый северный в мире! История успешного выращивания краснодарского чая началась в 1901 году. По дороге вы перенесетесь в те времена, а затем посетите Чайные домики Дагомысской фабрики. В местном музее, оформленном в русском стиле, вы сможете увидеть:

  • коллекцию продукции;
  • ремесленные изделия;
  • уменьшенную копию заповедника Кижи.

Вы также узнаете, какие известные личности посещали этот край. В завершение вас ждет чаепитие из настоящего самовара на дровах, с ароматным вареньем и медом.

Усадьба Кошмана

Кроме того, в программе предусмотрено посещение села Солох-Аул и усадьбы Кошмана, известного как «отец» краснодарского чая. Вы узнаете, как он добился успеха в этом деле, начав заниматься чаем в возрасте 62 лет. У вас будет возможность прогуляться по небольшим чайным плантациям и приобрести настоящий чай.

Купание в Озерах любви

Между посещением Чайных домиков и усадьбы Кошмана вы сможете отдохнуть в речных каскадных купелях, созданных природой — Дагомысских корытах, известным также как «Озера любви». Местные поверья гласят, что те, кто побывает на этих озерах, могут рассчитывать на удачу в любовных делах. По пути обратно вы также сможете полюбоваться Молочным водопадом и набрать родниковой воды.

Важная информация

Экскурсия пройдет на комфортном транспорте в компании увлеченного гида, который сделает ваше путешествие незабываемым.

Пятница, суббота, воскресенье в 10:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чайные домики Дагомыс
  • Бирюзовые Дагомысские корыта, ныне Озера любви
  • Дача Кошмана
  • Молочный водопад
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт (Land Cruiser или Nissan Patrol)
  • Трансфер (в Сочи и Адлере).
Что не входит в цену
  • Трансфер на Красную Поляну (1500 руб.)
  • Экскурсия в Чайных домиках + чаепитие (450 руб. /чел.)
  • Посещение Озер любви (200 руб. /чел.)
  • Обед, по желанию.
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, суббота, воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Спасибо за бронирование экскурсии! Мы заберем вас от места вашего проживания и привезем обратно (Сочи или Адлер - без доплат Красная Поляна - доплата 1500 руб.)! С собой нужно иметь купальные принадлежности
  • Наличные деньги для оплаты входных билетов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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