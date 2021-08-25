Все экскурсии в Дагомыс
Доступно 1 экскурсия 🚌 в Дагомыс на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от 14000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
12ч
14 000₽
за 1-6 чел.
Удивительный Дагомыс
Красивейшие водопады, святой источник, чайные плантации и природный парк развлечений за один день
Последние отзывы «Экскурсии Дагомыс»
- Отзыв на: Удивительный ДагомысИИнна25 августа 2021Очень классный маршрут. Гид креативный, отличное чувство юмора и знание края. Рекомендуем, экскурсия точно понравиться, каждый найдет своё. )