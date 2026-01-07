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Экскурсии в Дагомыс

Найдено 4 экскурсии в Дагомыс, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Удивительный Дагомыс
На машине
8 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Удивительный Дагомыс
Красивейшие водопады, святой источник, чайные плантации и природный парк развлечений за один день
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Джип-тур в Солохаул: водопад, самшиты и Ведьмина гора
Джиппинг
8 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур в Солохаул: водопад, самшиты и Ведьмина гора
Начало: Приезжать на точку посадки или трансфер от останов...
Расписание: Ежедневно в 14-00 +- с остановки автомагазин (сочи и адлер также забираем)
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
3000 ₽ за человека
Дагомыс на Land Cruiser: Чайные домики и Озера любви
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Дагомыс на Land Cruiser: Чайные домики и Озера любви
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 10:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Чайные терема в Дагомысе
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Чайные терема в Дагомысе
Откройте для себя мир чая в Дагомысе: от плантаций до чашки. Уникальная возможность увидеть процесс создания напитка и насладиться его вкусом
Начало: Центральный район Сочи
Расписание: Ежедневно по договоренности
5000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Удивительный Дагомыс
Отличная прогулка, комфортно. Доброжелательный, общительный водитель- экскурсовод!
Рекомендуем!
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Н
Джип-тур в Солохаул: водопад, самшиты и Ведьмина гора
Хорошая экскурсия. Забрали нас из Адлера, примерно, к 13. По дороге захватывали ещё людей. Гид наш Лёва - молодец. Сначала
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показал "Корыта", мы сделали очень красивые яркие фотографии; потом поехали на чайную плантацию. Там немного погуляли. После, вроде, по живописной горной дороге ехали до мужского монастыря (который построили сербы) и до святой купели. Говорят, в этой купели люди исцеляются. Привозят отовсюду и детей. И взрослые тоже имеют успех. В сам монастырь мы с мужем не смогли попасть: не хватило одежды. Перед тем, как зайти внутрь, стоит беседка с одеждой (для женщин юбки длинные и платки на голову, для мужчин халаты черные, напоминающие рясу). Нам элементарно не хватило одежды. Очередь из нескольких групп расхватали и юбки, и платки, и халаты. Один мужчина урвал себе какой-то халат, который ему на плечах влез, но батюшка его не пустил - по длине не подошло. В шортах мужчинам нельзя. В штанах женщинам нельзя - длинная юбка нужна. Но, вот, в купели мы побывали, там вход попроще. Там есть и водопадик. Очень красивое место. После поехали вверх на ещё один водопад. Были видны горы. Очень красиво и живописно. Ехали с открытой крышей, да с музычкой… Можно было встать и ловить ветер щеками. С погодой очень повезло. После привезли уже на дегустацию вин. И там же можно было купить ужин, по желанию. По желанию по пути были и зип-лайны. Кто-то из нашей группы поехал. Забрали их чуть позже. Обратно всех довезли, прям, до дома. А не у точек сбора. Прекрасно провели время! Спас

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Татьяна
Удивительный Дагомыс
Побывали на экскурсии Удивительный Дагомыс. Ездили 6человек. Нам всем очень понравилось. Георгий прекрасный гид. Показал нам очень красивые объекты природы. Поездка проходила на комфортном автомобиле. Георгий отличный водитель, что не маловажно в горной местности. Большое спасибо за полученные эмоции!!!!!
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Анна
Удивительный Дагомыс
Второй раз отдыхаю в Дагомысе и не знал, что здесь есть столько великолепных мест. Большое спасибо нашему гиду Владимиру, который
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познакомил нас с укромными местами Дагомыса, получилась отличная экскурсия. Покатались по серпантинам на шикарном Land Cruiser, окунулись с головой в каскад из каменных ванн, где покупались, попрыгали с головой в горную речку и сделали много отличных фотографий, посетили чайные плантации, полетали на зиплайне и в конце поездки поднялись на воздушном шаре. В середине экскурсии был великолепный обед в кафе "На краю земли".
Было все очень круто, ещё раз спасибо Владимиру за увлекательную поездку.

Второй раз отдыхаю в Дагомысе и не знал, что здесь есть столько великолепных мест. Большое спасибо
Второй раз отдыхаю в Дагомысе и не знал, что здесь есть столько великолепных мест. Большое спасибо
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Никонова
Удивительный Дагомыс
Отличная экскурсия и гид!
Виды, природа - топ 🔥
Отличная экскурсия и гид!
Отличная экскурсия и гид!
Отличная экскурсия и гид!
Отличная экскурсия и гид!+6
Отличная экскурсия и гид!
Отличная экскурсия и гид!
Отличная экскурсия и гид!
Отличная экскурсия и гид!
Отличная экскурсия и гид!
Отличная экскурсия и гид!
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О
Джип-тур в Солохаул: водопад, самшиты и Ведьмина гора
Впечатления, эмоции и адреналин! Всем, кто выбирает спокойное путешествие на автобусе или минивэне с историческими справками - вам не подойдет))
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покатушки на открытых джипах вдоль обрывов, полет на зиплайне, полет на воздушном шаре - огонь! Дагомысские корыта и чайные плантации - красиво и особенно закат, который мы застали именно в полете на воздушном шаре ❤️ спасибо Альберту за экскурсию!

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С
Удивительный Дагомыс
Сегодняшний день стал особенным благодаря вам, ребята.
Комфорт, учитывают все пожелания, шикарные локации. Максимально атмосферная поездка!!!
Сегодняшний день стал особенным благодаря вам, ребята.
Сегодняшний день стал особенным благодаря вам, ребята.
Сегодняшний день стал особенным благодаря вам, ребята.
Сегодняшний день стал особенным благодаря вам, ребята.+2
Сегодняшний день стал особенным благодаря вам, ребята.
Сегодняшний день стал особенным благодаря вам, ребята.
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Н
Удивительный Дагомыс
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Заказывали экскурсию для родителей. Они остались очень довольны! Гид старался минимизировать пешие прогулки, что для нас было важно. Всё организовано отлично, места красивые и атмосферные. Большое спасибо за заботу и внимание!
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Светлана
Удивительный Дагомыс
Здорово провели время, очень понравился и маршрут и Георгий как водитель и гид, однозначно будем рекомендовать всем.
Здорово провели время, очень понравился и маршрут и Георгий как водитель и гид, однозначно будем рекомендовать всем.
Здорово провели время, очень понравился и маршрут и Георгий как водитель и гид, однозначно будем рекомендовать всем.
Здорово провели время, очень понравился и маршрут и Георгий как водитель и гид, однозначно будем рекомендовать всем.
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Лена
Удивительный Дагомыс
Побывали 7 мая на экскурсии в сопровождении Владимира.
Владимир во всех отношениях приятный гид: спокойный, предупредительный, знающий.
Отдельно хотелось бы отметить его
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водительское мастерство, а также автомобиль, на котором он нас возил. Авто выше всяких похвал, комфортабельное, чистое, очень подходящее для поездки по данному маршруту. Владимир прекрасно сочетает беседу/рассказ с аккуратным вождением.
Программа насыщенная, наполненная впечатлениями.
Очень понравились и природные красоты, и развлечения (зиплайн, поездка на БТРе).
В общем, мы остались довольны сегодняшним днём, Владимиру огромное спасибо за профессионализм и долготерпение.
Однако хотелось бы обратить внимание именно организатора (Георгия) на некоторые моменты.
1) Мы, туристы – не местные, не знаем особенностей дорог, режимов работы и т. п. В общем-то, именно поэтому мы и выбираем такие дорогостоящие экскурсии, чтобы самим это всё не изучать.
При выборе даты экскурсии предлагается выбрать удобное время начала. Мы выбрали с 12 до 20. Накануне организатор позвонил, спросил:"А почему вы так поздно выбрали?" Ну потому что можно было выбрать это время:) Если экскурсия предполагает, что для того, чтобы всё успеть, надо рано выдвигаться, то и не надо предлагать варианты, которые не позволяют выполнить программу. На Трипстере часто встречаются экскурсии, в которых указано фиксированное время начала, либо же какой-то узкий диапазон. В этой же экскурсии организатор позволяет выбрать любое время: хоть с 16 до 00, да даже время с 20 до 4 утра доступно для бронирования.
Не услышав внятных аргументов, почему же это поздно (организатор сказал лишь, что после 19 уже темнеет), договорились встретиться в 11.
Как выяснилось при встрече с гидом, из Сочи всегда трудно выбраться, кроме воскресенья, всегда пробка на выезд.
Кроме того, конкретно 7 мая была перекрыта часть улиц, информация об этом была заранее известна жителям региона.
В итоге мы почти два часа добирались от отеля до Дагомыса, из них натурально 40 минут выбирались от отеля на трассу. Мы могли бы сэкономить кучу времени водителю, просто перенеся место встречи на параллельную улицу. Если бы организатор этот момент учёл и довёл до нашего сведения, разумеется, мы бы без разговоров подошли бы к точке сбора. Считаю, что подобные моменты должен держать на контроле тот, кто организует экскурсию.
Кроме того, если бы аргумент с пробками был бы нам приведён хотя бы даже накануне при звонке, мы бы, конечно, перенесли бы время выезда.
2) Из-за того, что мы почти два часа ехали до Дагомыса, естественно, Владимиру планы пришлось перестраивать на ходу. А я терпеть не могу, когда не соблюдается обещанная программа, сержусь. Владимир выкрутился с наименьшими возможными потерями локаций (но всё же с потерей), ему честь, хвала и никаких претензий. Но когда мы приехали к дому-музею Иуды Кошмана (в 17-25), обнаружили, что он закрыт. Смотрительница сообщила нам, что не в летний сезон они работают до 17 часов. Ну извините меня, организатор должен как-то держать руку на пульсе местных музеев, разве нет? Даже при условии, что мы поздно вырвались из Сочи, мы могли бы отказаться по своему усмотрению от какой-то другой точки, или поторопиться где-то, и вполне успеть до 17.
3) Парк развлечений работает до 19, некоторые активности (троллей, например) до 18. Приехали мы, спасибо Владимиру, в 18-15, уже поздно было для всего, кроме воздушного шара. Владимир на личных отношениях уговорил водителя покатать нас троих на БТРе, уже, в общем-то, после окончания его рабочего дня. За что Владимиру очередное спасибо.)

В общем, итоговый совет: побольше внимания другим объектам на маршруте, где есть человеческий фактор. Не должно быть таких накладок, как с музеем. И уберите с сайта время позднее 10 часов, от греха подальше:)
Успехов!

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Всего 24 отзыва в Дагомыс

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Ответы на вопросы от путешественников по Дагомыс

Самые популярные экскурсии в Дагомыс
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Удивительный Дагомыс;
  2. Джип-тур в Солохаул: водопад, самшиты и Ведьмина гора;
  3. Дагомыс на Land Cruiser: Чайные домики и Озера любви;
  4. Чайные терема в Дагомысе.
Сколько стоит экскурсия по Дагомыс в августе 2026
Сейчас в Дагомыс можно забронировать 4 экскурсии от 3000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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