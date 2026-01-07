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водительское мастерство, а также автомобиль, на котором он нас возил. Авто выше всяких похвал, комфортабельное, чистое, очень подходящее для поездки по данному маршруту. Владимир прекрасно сочетает беседу/рассказ с аккуратным вождением.

Программа насыщенная, наполненная впечатлениями.

Очень понравились и природные красоты, и развлечения (зиплайн, поездка на БТРе).

В общем, мы остались довольны сегодняшним днём, Владимиру огромное спасибо за профессионализм и долготерпение.

Однако хотелось бы обратить внимание именно организатора (Георгия) на некоторые моменты.

1) Мы, туристы – не местные, не знаем особенностей дорог, режимов работы и т. п. В общем-то, именно поэтому мы и выбираем такие дорогостоящие экскурсии, чтобы самим это всё не изучать.

При выборе даты экскурсии предлагается выбрать удобное время начала. Мы выбрали с 12 до 20. Накануне организатор позвонил, спросил:"А почему вы так поздно выбрали?" Ну потому что можно было выбрать это время:) Если экскурсия предполагает, что для того, чтобы всё успеть, надо рано выдвигаться, то и не надо предлагать варианты, которые не позволяют выполнить программу. На Трипстере часто встречаются экскурсии, в которых указано фиксированное время начала, либо же какой-то узкий диапазон. В этой же экскурсии организатор позволяет выбрать любое время: хоть с 16 до 00, да даже время с 20 до 4 утра доступно для бронирования.

Не услышав внятных аргументов, почему же это поздно (организатор сказал лишь, что после 19 уже темнеет), договорились встретиться в 11.

Как выяснилось при встрече с гидом, из Сочи всегда трудно выбраться, кроме воскресенья, всегда пробка на выезд.

Кроме того, конкретно 7 мая была перекрыта часть улиц, информация об этом была заранее известна жителям региона.

В итоге мы почти два часа добирались от отеля до Дагомыса, из них натурально 40 минут выбирались от отеля на трассу. Мы могли бы сэкономить кучу времени водителю, просто перенеся место встречи на параллельную улицу. Если бы организатор этот момент учёл и довёл до нашего сведения, разумеется, мы бы без разговоров подошли бы к точке сбора. Считаю, что подобные моменты должен держать на контроле тот, кто организует экскурсию.

Кроме того, если бы аргумент с пробками был бы нам приведён хотя бы даже накануне при звонке, мы бы, конечно, перенесли бы время выезда.

2) Из-за того, что мы почти два часа ехали до Дагомыса, естественно, Владимиру планы пришлось перестраивать на ходу. А я терпеть не могу, когда не соблюдается обещанная программа, сержусь. Владимир выкрутился с наименьшими возможными потерями локаций (но всё же с потерей), ему честь, хвала и никаких претензий. Но когда мы приехали к дому-музею Иуды Кошмана (в 17-25), обнаружили, что он закрыт. Смотрительница сообщила нам, что не в летний сезон они работают до 17 часов. Ну извините меня, организатор должен как-то держать руку на пульсе местных музеев, разве нет? Даже при условии, что мы поздно вырвались из Сочи, мы могли бы отказаться по своему усмотрению от какой-то другой точки, или поторопиться где-то, и вполне успеть до 17.

3) Парк развлечений работает до 19, некоторые активности (троллей, например) до 18. Приехали мы, спасибо Владимиру, в 18-15, уже поздно было для всего, кроме воздушного шара. Владимир на личных отношениях уговорил водителя покатать нас троих на БТРе, уже, в общем-то, после окончания его рабочего дня. За что Владимиру очередное спасибо.)



В общем, итоговый совет: побольше внимания другим объектам на маршруте, где есть человеческий фактор. Не должно быть таких накладок, как с музеем. И уберите с сайта время позднее 10 часов, от греха подальше:)

Успехов!