Экскурсии Дагомыс

Все экскурсии в Дагомыс

Доступно 1 экскурсия 🚌 в Дагомыс на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от 14000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Удивительный Дагомыс
Индивидуальная экскурсия
5
1
12ч
14 000
за 1-6 чел.
Удивительный Дагомыс
Красивейшие водопады, святой источник, чайные плантации и природный парк развлечений за один день

Последние отзывы «Экскурсии Дагомыс»

  • Отзыв на: Удивительный Дагомыс
    И
    Инна
    25 августа 2021
    5
    Очень классный маршрут. Гид креативный, отличное чувство юмора и знание края. Рекомендуем, экскурсия точно понравиться, каждый найдет своё. )
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