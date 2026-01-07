Индивидуальная
до 6 чел.
Удивительный Дагомыс
Красивейшие водопады, святой источник, чайные плантации и природный парк развлечений за один день
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур в Солохаул: водопад, самшиты и Ведьмина гора
Начало: Приезжать на точку посадки или трансфер от останов...
Расписание: Ежедневно в 14-00 +- с остановки автомагазин (сочи и адлер также забираем)
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Дагомыс на Land Cruiser: Чайные домики и Озера любви
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
Расписание: Пятница, суббота, воскресенье в 10:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чайные терема в Дагомысе
Откройте для себя мир чая в Дагомысе: от плантаций до чашки. Уникальная возможность увидеть процесс создания напитка и насладиться его вкусом
Начало: Центральный район Сочи
Расписание: Ежедневно по договоренности
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Отличная прогулка, комфортно. Доброжелательный, общительный водитель- экскурсовод!
Рекомендуем!
Рекомендуем!
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Н
Хорошая экскурсия. Забрали нас из Адлера, примерно, к 13. По дороге захватывали ещё людей. Гид наш Лёва - молодец. Сначала
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Побывали на экскурсии Удивительный Дагомыс. Ездили 6человек. Нам всем очень понравилось. Георгий прекрасный гид. Показал нам очень красивые объекты природы. Поездка проходила на комфортном автомобиле. Георгий отличный водитель, что не маловажно в горной местности. Большое спасибо за полученные эмоции!!!!!
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Второй раз отдыхаю в Дагомысе и не знал, что здесь есть столько великолепных мест. Большое спасибо нашему гиду Владимиру, который
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Отличная экскурсия и гид!
Виды, природа - топ 🔥
Виды, природа - топ 🔥
+6
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О
Впечатления, эмоции и адреналин! Всем, кто выбирает спокойное путешествие на автобусе или минивэне с историческими справками - вам не подойдет))
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С
Сегодняшний день стал особенным благодаря вам, ребята.
Комфорт, учитывают все пожелания, шикарные локации. Максимально атмосферная поездка!!!
Комфорт, учитывают все пожелания, шикарные локации. Максимально атмосферная поездка!!!
+2
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Н
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Заказывали экскурсию для родителей. Они остались очень довольны! Гид старался минимизировать пешие прогулки, что для нас было важно. Всё организовано отлично, места красивые и атмосферные. Большое спасибо за заботу и внимание!
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Здорово провели время, очень понравился и маршрут и Георгий как водитель и гид, однозначно будем рекомендовать всем.
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Побывали 7 мая на экскурсии в сопровождении Владимира.
Владимир во всех отношениях приятный гид: спокойный, предупредительный, знающий.
Отдельно хотелось бы отметить его
Владимир во всех отношениях приятный гид: спокойный, предупредительный, знающий.
Отдельно хотелось бы отметить его
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Всего 24 отзыва в Дагомыс
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Ответы на вопросы от путешественников по Дагомыс
Самые популярные экскурсии в Дагомыс
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Дагомыс в августе 2026
Сейчас в Дагомыс можно забронировать 4 экскурсии от 3000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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