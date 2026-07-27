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Удивительный Дагомыс

Красивейшие водопады, святой источник, чайные плантации и природный парк развлечений за один день
В этом путешествии перед вами предстанут живописные водопады и каменные купальни, покрытые мхом ущелья и таинственный самшитовый лес.

Взбодрившись после купания, вы посетите музей чая и продегустируете самый северный, солохаулский сорт.

А в парке развлечений сможете подняться в воздух на воздушном шаре или прокатиться на бронетранспортере-«кабриолете»!
5
22 отзыва
Удивительный Дагомыс
Удивительный Дагомыс
Удивительный Дагомыс

Описание экскурсии

Вы проникнитесь красотой сочинской природы и услышите любопытные легенды. В путешествии по Дагомысу нас ждут:

  • «Дагомысские корыта» или «Озера Любви»: это каскад из каменных ванн с кристально чистой водой. Окружают их стены ущелья, увитые плющом. Говорят, достаточно омыть ноги в этих водах — и вам всегда будет сопутствовать удача в любви.
  • Каскад водопадов Фагуа, окружённый реликтовым лесом, впечатлит своим цветом.
  • Водопад Мецкет в Ведьмином ущелье — я расскажу, как правильно здесь загадать желание. Если захотите, вы сможете искупаться и в этой лагуне.
  • Солохаул — здесь посетим музей-усадьбу Иуды Кошмана, который вырастил сорт самого северного чая в мире. Увидим чайные плантации, а в чайном домике, окружённом цветущим садом, продегустируем краснодарский чай.
  • Свято-Крестовая пустынь — верующие смогут приложиться к святыням монастыря и окунуться в источник великомученика целителя Пантелеимона.
  • Природный развлекательный парк (по желанию) — тут можно полетать на воздушном шаре, покататься на бронетранспортере, полазить по верёвочному парку или просто отдохнуть в гамаке, наслаждаясь пением птиц.

Организационные детали

  • Поездка проходит на семиместном внедорожнике Mitsubishi Pajero IV. Для деток имеется автокресло с ISOFIX и бустер.
  • Рекомендую взять с собой купальные принадлежности и удобную обувь
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в парк развлечений, поездка на БТР, подъём на воздушном шаре (от 2500 ₽ взрослый; могут быть ограничения из-за погодных условий). Детали уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваш гид в Дагомыс
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 122 туристов
Привет, Я Георгий. Переехал в Сочи ещё в 2014 году. Очень люблю наше побережье и ещё больше — Кавказские горы. На своих экскурсиях стараюсь показать такие локации, чтобы и вы остались в
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восторге от нашего края. Знаю много разных мест и понимаю, кому что больше подойдёт — это касается и достопримечательностей, и природных локаций, и точек питания. Как папа со стажем, продумываю поездку, удобную в том числе и для малышей (с таймингом для перекусов и сна), и для деток среднего возраста.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
2
1
М
Спасибо Владимиру за знакомство с окрестностями Дагомыса! Программа оказалась очень насыщенной и разнообразной, за один день получили столько впечатлений, что хватило на весь последующий отпуск. Владимир очень учтивый и заботливый
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человек, беспокоился в пути за нашу безопасность и самочувствие! Машина очень комфортная, поэтому при перемещении не было проблем!
Всем рекомендую такую экскурсию, Дагомыс открылся для меня совсем с другой стороны, природа просто восхитительная!

Спасибо Владимиру за знакомство с окрестностями Дагомыса! Программа оказалась очень насыщенной и разнообразной, за один день
Спасибо Владимиру за знакомство с окрестностями Дагомыса! Программа оказалась очень насыщенной и разнообразной, за один день
Спасибо Владимиру за знакомство с окрестностями Дагомыса! Программа оказалась очень насыщенной и разнообразной, за один день
Спасибо Владимиру за знакомство с окрестностями Дагомыса! Программа оказалась очень насыщенной и разнообразной, за один день
Спасибо Владимиру за знакомство с окрестностями Дагомыса! Программа оказалась очень насыщенной и разнообразной, за один день
Спасибо Владимиру за знакомство с окрестностями Дагомыса! Программа оказалась очень насыщенной и разнообразной, за один день
Спасибо Владимиру за знакомство с окрестностями Дагомыса! Программа оказалась очень насыщенной и разнообразной, за один день
Спасибо Владимиру за знакомство с окрестностями Дагомыса! Программа оказалась очень насыщенной и разнообразной, за один день+10
Спасибо Владимиру за знакомство с окрестностями Дагомыса! Программа оказалась очень насыщенной и разнообразной, за один день
Спасибо Владимиру за знакомство с окрестностями Дагомыса! Программа оказалась очень насыщенной и разнообразной, за один день
Спасибо Владимиру за знакомство с окрестностями Дагомыса! Программа оказалась очень насыщенной и разнообразной, за один день
Спасибо Владимиру за знакомство с окрестностями Дагомыса! Программа оказалась очень насыщенной и разнообразной, за один день
Спасибо Владимиру за знакомство с окрестностями Дагомыса! Программа оказалась очень насыщенной и разнообразной, за один день
Спасибо Владимиру за знакомство с окрестностями Дагомыса! Программа оказалась очень насыщенной и разнообразной, за один день
Спасибо Владимиру за знакомство с окрестностями Дагомыса! Программа оказалась очень насыщенной и разнообразной, за один день
Спасибо Владимиру за знакомство с окрестностями Дагомыса! Программа оказалась очень насыщенной и разнообразной, за один день
Спасибо Владимиру за знакомство с окрестностями Дагомыса! Программа оказалась очень насыщенной и разнообразной, за один день
Спасибо Владимиру за знакомство с окрестностями Дагомыса! Программа оказалась очень насыщенной и разнообразной, за один день
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Е
Привет-привет! 😊 Хочу поделиться впечатлениями от самой класснющей экскурсии по Дагомысу, которую недавно посетила! ☀️ Начну с того, что организация была на высоте! Всё чётко, понятно и весело 😎 Гид
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оказался настоящим профи своего дела — рассказывал интересно и увлекательно. А какие виды открывались вокруг… Просто дух захватывало! 💃 Особенно запомнилось посещение чайных плантаций и дегустация свежайшего чая прямо там же. Представляете? Настоящий вкус Сочи ощутили буквально каждой клеточкой организма! 🍵 А потом мы отправились гулять по живописному парку, наслаждаясь природой и дышали полной грудью ароматами сосен и моря одновременно. Такое ощущение свободы и счастья сложно передать словами! ✨ В общем, экскурсия получилась насыщенной, позитивной и невероятно атмосферной. Теперь точно знаю, куда отправляться снова и снова, когда захочется отдохнуть душой и телом! 🏖️ Всем советую обязательно попробовать такую прогулочку, она подарит вам море положительных эмоций и воспоминаний на всю жизнь! 🌞😍

Привет-привет! 😊 Хочу поделиться впечатлениями от самой класснющей экскурсии по Дагомысу, которую недавно посетила! ☀️ Начну
Привет-привет! 😊 Хочу поделиться впечатлениями от самой класснющей экскурсии по Дагомысу, которую недавно посетила! ☀️ Начну
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Светлана
8 часов рая, или как Владимир влюбил нас в Дагомыс

Это была не просто экскурсия, а настоящее приключение, которое останется в памяти надолго. Огромное спасибо нашему гиду Владимиру! Это человек с
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искренней любовью к своему делу. Он не просто водил нас по точкам, а словно открывал потайные двери в этот удивительный мир. Слушать его было одно удовольствие — каждое слово пронизано теплотой и глубоким знанием мест.

Путешествие началось с погружения в дикую природу. Водопады Дагомыса — это мощь и нежность одновременно! Вода с грохотом срывается вниз, разбиваясь в миллиарды брызг, и в этом водяном тумане чувствуешь себя частью чего-то первозданного. Особое очарование — старые каменные купальни, будто выточенные самой природой, покрытые мягким бархатным мхом. Камни здесь будто дышат историей.

А самшитовый лес — это отдельная песня. Там царит мистический полумрак, воздух настолько чистый и густой, что его хочется пить. Идти по ущелью, где с обеих сторон возвышаются скалы, поросшие зеленью — ощущение, будто ты герой фэнтези-фильма.

Но самое крутое — мы не просто смотрели, мы чувствовали! Купание в горной реке — это невероятный удар энергией. Вода ледяная, кристально чистая, она мигом смыла всю городскую усталость и подарила невероятную бодрость. После такого "омоложения" мы отправились в музей чая. Дегустация самого северного в мире чая — Солохаульского — это был настоящий ритуал. Вкус с дымком и горным разнотравьем ни с чем не сравнить, я обязательно привезу такой домой!

И, знаете, несмотря на долгий маршрут (8 часов пролетели как один миг), нас ждал сюрприз — шикарный ресторан с головокружительной панорамой на горы. Еда там божественная, хочется отметить не только вкусную кухню, но и атмосферу. Мы сделали кучу кадров — локации для фото просто идеальные.

Отдельно хочу сказать про мужской монастырь — место силы с удивительной аурой тишины и спокойствия, и конечно, Молочный водопад. Он такой светлый, будто струится действительно молоком.

А завершающим аккордом стал парк развлечений — полный контраст с утренней дикой природой! Можно подняться на воздушном шаре — вид сверху захватывает дух. Покататься на бронетранспортере-«кабриолете». — идеальный финал эпичного дня.

Владимир, спасибо вам за этот шедевральный день! Всем, кто сомневается, ехать ли на такую долгую экскурсию — однозначно ехать! Вы не устанете, вы переполнитесь впечатлениями до краев. Огромная пятерка с плюсом!

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М
Спасибо Георгию и Николаю за отличную экскурсию.
Николай забрал и привёз к отелю. Во время экскурсии зашли в места, в которые редко ступает нога человека. А также увидели самые лучшие достопримечательности.
Вы отличная команда! Наша оценка 5/5.
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Анна
Второй раз отдыхаю в Дагомысе и не знал, что здесь есть столько великолепных мест. Большое спасибо нашему гиду Владимиру, который познакомил нас с укромными местами Дагомыса, получилась отличная экскурсия. Покатались
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по серпантинам на шикарном Land Cruiser, окунулись с головой в каскад из каменных ванн, где покупались, попрыгали с головой в горную речку и сделали много отличных фотографий, посетили чайные плантации, полетали на зиплайне и в конце поездки поднялись на воздушном шаре. В середине экскурсии был великолепный обед в кафе "На краю земли".
Было все очень круто, ещё раз спасибо Владимиру за увлекательную поездку.

Второй раз отдыхаю в Дагомысе и не знал, что здесь есть столько великолепных мест. Большое спасибо
Второй раз отдыхаю в Дагомысе и не знал, что здесь есть столько великолепных мест. Большое спасибо
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Анна
Георгий настоящий профессионал своего дела! Отметим его водительские навыки на отлично - среди Сочинских гонщиков «горячих джигитов на дорогах» он сохраняет холоднокровие и уверенно ведёт свой внедорожник. Туристические маршруты разработаны таким образом, что они интересны и увлекательны как для взрослых, так и для детей. Огромное спасибо за прекрасную экскурсию и классные фотки, всем рекомендуем!
Георгий настоящий профессионал своего дела! Отметим его водительские навыки на отлично - среди Сочинских гонщиков «горячих
Георгий настоящий профессионал своего дела! Отметим его водительские навыки на отлично - среди Сочинских гонщиков «горячих
Георгий настоящий профессионал своего дела! Отметим его водительские навыки на отлично - среди Сочинских гонщиков «горячих
Георгий настоящий профессионал своего дела! Отметим его водительские навыки на отлично - среди Сочинских гонщиков «горячих
Георгий настоящий профессионал своего дела! Отметим его водительские навыки на отлично - среди Сочинских гонщиков «горячих
Георгий настоящий профессионал своего дела! Отметим его водительские навыки на отлично - среди Сочинских гонщиков «горячих
Георгий настоящий профессионал своего дела! Отметим его водительские навыки на отлично - среди Сочинских гонщиков «горячих
Георгий настоящий профессионал своего дела! Отметим его водительские навыки на отлично - среди Сочинских гонщиков «горячих+1
Георгий настоящий профессионал своего дела! Отметим его водительские навыки на отлично - среди Сочинских гонщиков «горячих
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