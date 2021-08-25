Привет, Я Георгий. Переехал в Сочи ещё в 2014 году. Очень люблю наше побережье и ещё больше — Кавказские горы. На своих экскурсиях стараюсь показать такие локации, чтобы и вы остались в восторге от нашего края. Знаю много разных мест и понимаю, кому что больше подойдёт — это касается и достопримечательностей, и природных локаций, и точек питания. Как папа со стажем, продумываю поездку, удобную в том числе и для малышей (с таймингом для перекусов и сна), и для деток среднего возраста.