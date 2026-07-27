В этом путешествии перед вами предстанут живописные водопады и каменные купальни, покрытые мхом ущелья и таинственный самшитовый лес.
Взбодрившись после купания, вы посетите музей чая и продегустируете самый северный, солохаулский сорт.
А в парке развлечений сможете подняться в воздух на воздушном шаре или прокатиться на бронетранспортере-«кабриолете»!
Взбодрившись после купания, вы посетите музей чая и продегустируете самый северный, солохаулский сорт.
А в парке развлечений сможете подняться в воздух на воздушном шаре или прокатиться на бронетранспортере-«кабриолете»!
Описание экскурсии
Вы проникнитесь красотой сочинской природы и услышите любопытные легенды. В путешествии по Дагомысу нас ждут:
- «Дагомысские корыта» или «Озера Любви»: это каскад из каменных ванн с кристально чистой водой. Окружают их стены ущелья, увитые плющом. Говорят, достаточно омыть ноги в этих водах — и вам всегда будет сопутствовать удача в любви.
- Каскад водопадов Фагуа, окружённый реликтовым лесом, впечатлит своим цветом.
- Водопад Мецкет в Ведьмином ущелье — я расскажу, как правильно здесь загадать желание. Если захотите, вы сможете искупаться и в этой лагуне.
- Солохаул — здесь посетим музей-усадьбу Иуды Кошмана, который вырастил сорт самого северного чая в мире. Увидим чайные плантации, а в чайном домике, окружённом цветущим садом, продегустируем краснодарский чай.
- Свято-Крестовая пустынь — верующие смогут приложиться к святыням монастыря и окунуться в источник великомученика целителя Пантелеимона.
- Природный развлекательный парк (по желанию) — тут можно полетать на воздушном шаре, покататься на бронетранспортере, полазить по верёвочному парку или просто отдохнуть в гамаке, наслаждаясь пением птиц.
Организационные детали
- Поездка проходит на семиместном внедорожнике Mitsubishi Pajero IV. Для деток имеется автокресло с ISOFIX и бустер.
- Рекомендую взять с собой купальные принадлежности и удобную обувь
- Отдельно оплачиваются входные билеты в парк развлечений, поездка на БТР, подъём на воздушном шаре (от 2500 ₽ взрослый; могут быть ограничения из-за погодных условий). Детали уточняйте в переписке.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Дагомыс
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 122 туристов
Привет, Я Георгий. Переехал в Сочи ещё в 2014 году. Очень люблю наше побережье и ещё больше — Кавказские горы. На своих экскурсиях стараюсь показать такие локации, чтобы и вы остались в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Спасибо Владимиру за знакомство с окрестностями Дагомыса! Программа оказалась очень насыщенной и разнообразной, за один день получили столько впечатлений, что хватило на весь последующий отпуск. Владимир очень учтивый и заботливый
+10
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Е
Привет-привет! 😊 Хочу поделиться впечатлениями от самой класснющей экскурсии по Дагомысу, которую недавно посетила! ☀️ Начну с того, что организация была на высоте! Всё чётко, понятно и весело 😎 Гид
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8 часов рая, или как Владимир влюбил нас в Дагомыс
Это была не просто экскурсия, а настоящее приключение, которое останется в памяти надолго. Огромное спасибо нашему гиду Владимиру! Это человек с
Это была не просто экскурсия, а настоящее приключение, которое останется в памяти надолго. Огромное спасибо нашему гиду Владимиру! Это человек с
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М
Спасибо Георгию и Николаю за отличную экскурсию.
Николай забрал и привёз к отелю. Во время экскурсии зашли в места, в которые редко ступает нога человека. А также увидели самые лучшие достопримечательности.
Вы отличная команда! Наша оценка 5/5.
Николай забрал и привёз к отелю. Во время экскурсии зашли в места, в которые редко ступает нога человека. А также увидели самые лучшие достопримечательности.
Вы отличная команда! Наша оценка 5/5.
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Второй раз отдыхаю в Дагомысе и не знал, что здесь есть столько великолепных мест. Большое спасибо нашему гиду Владимиру, который познакомил нас с укромными местами Дагомыса, получилась отличная экскурсия. Покатались
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Георгий настоящий профессионал своего дела! Отметим его водительские навыки на отлично - среди Сочинских гонщиков «горячих джигитов на дорогах» он сохраняет холоднокровие и уверенно ведёт свой внедорожник. Туристические маршруты разработаны таким образом, что они интересны и увлекательны как для взрослых, так и для детей. Огромное спасибо за прекрасную экскурсию и классные фотки, всем рекомендуем!
+1
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