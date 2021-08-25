Красивейшие водопады, святой источник, чайные плантации и природный парк развлечений за один день

5
1 отзыв
В этом путешествии перед вами предстанут живописные водопады и каменные купальни, покрытые мхом ущелья и таинственный самшитовый лес.

Взбодрившись после купания, вы посетите музей чая и продегустируете самый северный, солохаулский сорт.

А в парке развлечений сможете подняться в воздух на воздушном шаре или прокатиться на бронетранспортере-«кабриолете»!
Удивительный Дагомыс
Удивительный Дагомыс
Удивительный Дагомыс
Удивительный Дагомыс
Удивительный Дагомыс
Удивительный Дагомыс
Удивительный Дагомыс
Удивительный Дагомыс
Удивительный Дагомыс
Удивительный Дагомыс
Удивительный Дагомыс
Удивительный Дагомыс
Удивительный Дагомыс
Удивительный Дагомыс
Удивительный Дагомыс
Удивительный Дагомыс
Удивительный Дагомыс
Удивительный Дагомыс

Что вас ожидает

Вы проникнитесь красотой сочинской природы, познакомитесь с историей этих мест и услышите любопытные легенды. В путешествии по Дагомысу нас ждут:

  • «Дагомысские корыта» или «Озера Любви»: это каскад из каменных ванн с кристально чистой водой. Окружают их стены ущелья, увитые плющом. Говорят, достаточно омыть ноги в этих водах — и вам всегда будет сопутствовать удача в любви.
  • Каскад водопадов Фагуа, окружённый реликтовым лесом, впечатлит своим цветом.
  • Водопад Мецкет в Ведьмином ущелье — я расскажу, как правильно здесь загадать желание. Если захотите, вы сможете искупаться и в этой лагуне.
  • Солохаул — здесь посетим музей-усадьбу Иуды Кошмана, который вырастил сорт самого северного чая в мире. Увидим чайные плантации, а в чайном домике, окружённом цветущим садом, продегустируем краснодарский чай.
  • Свято-Крестовая пустынь — верующие смогут приложиться к святыням монастыря и окунуться в источник великомученика целителя Пантелеимона.
  • Природный развлекательный парк (по желанию) — тут можно полетать на воздушном шаре, покататься на бронетранспортере, полазить по верёвочному парку или просто отдохнуть в гамаке, наслаждаясь пением птиц.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на семиместном внедорожнике Mitsubishi Pajero IV. Для деток имеется автокресло с ISOFIX и бустер.
  • Рекомендую взять с собой купальные принадлежности и удобную обувь
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в парк развлечений с поездкой на БТР (4000 руб. взрослый за пакет услуг) и подъем на воздушном шаре (от 1500 руб. взрослый; могут быть ограничения из-за погодных условий). Деталий уточняйте в переписке.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности в Дагомысе и Центральном Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Георгий
Георгий
Привет, Я Георгий. Переехал в Сочи ещё в 2014 году. Очень люблю наше побережье и ещё больше — Кавказские горы. На своих экскурсиях стараюсь показать такие локации, чтобы и вы остались в восторге от нашего края. Знаю много разных мест и понимаю, кому что больше подойдёт — это касается и достопримечательностей, и природных локаций, и точек питания. Как папа со стажем, продумываю поездку, удобную в том числе и для малышей (с таймингом для перекусов и сна), и для деток среднего возраста.
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1 реальный отзыв

И
25 авг 2021
Очень классный маршрут. Гид креативный, отличное чувство юмора и знание края. Рекомендуем, экскурсия точно понравиться, каждый найдет своё. )

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