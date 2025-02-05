Джип-тур в Солохаул: водопад, самшиты и Ведьмина гора

Окунитесь в мир приключений с джип-туром по Солохаулу: водопад Дм Дм Бон, зиплайн над рекой Шахе, Ведьмина гора и южная кухня ждут вас
За один день вы посетите водопад Дм Дм Бон, искупаетесь в горных водоёмах, насладитесь видами на смотровой площадке, увидите живописные места парка Солохаул и таинственную Ведьмину гору. Вас ждет полет
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на зиплайне, настоящая южная кухня и прогулка по чайным плантациям. Лучшие водители на маршруте обеспечат вам комфорт и безопасность. Эта экскурсия проводится ежедневно и подходит для путешественников от 5 до 55 лет. Маршрут включает новые живописные места и исключает популярные туристические точки

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные виды
  • 🚙 Драйв на УАЗ Хантерах
  • 🍽 Настоящая южная кухня
  • 🌳 Прогулка по чайным плантациям
  • 🧗‍♂️ Зиплайн над рекой Шахе
Джип-тур в Солохаул: водопад, самшиты и Ведьмина гора
Джип-тур в Солохаул: водопад, самшиты и Ведьмина гора
Джип-тур в Солохаул: водопад, самшиты и Ведьмина гора
Ближайшие даты:
5
фев6
фев7
фев8
фев9
фев10
фев11
фев
Время начала: 12:00

Что можно увидеть

  • Водопад Дм Дм Бон
  • Смотровая площадка «На краю Земли»
  • Ведьмина гора
  • Ведьмино ущелье
  • Чайная плантация

Описание экскурсии

Что Вас ждет

Первая остановка с купанием — Водопад Дм Дм Бон. Вы окажетесь в сказочном уголке среди горных лесов и купелей с прозрачной водой. Далее вы посетите смотровую площадку «На краю Земли», откуда открывается потрясающий вид на гору Фишт и долину реки Шахе.

Приключения на высоте

Вас ждет зиплайн над рекой Шахе, высота которого составляет около 200 метров, а длина — 1 км. Вы увидите таинственную Ведьмину гору, Ведьмино ущелье и водопад. Также у вас будет возможность насладиться купанием в русле реки, пока еще тепло.

Новые впечатления

В этом путешествии мы добавили новую чайную плантацию с шикарным видом, а также возможность покататься на БТР и подняться на воздушном шаре. И, конечно, не забудем попробовать настоящую южную кухню!

Важная информация

Мы возим нестандартно, и именно за это нас рекомендуют друзьям. Эта экскурсия проводится ежедневно на УАЗ Хантерах, в которых установлены сабвуферы, что добавляет драйва в ваше путешествие.

Условия участия

Важная информация: из-за особенностей программы в ней могут принимать участие только путешественники в возрасте от 5 до 55 лет. Мы прислушались к вашим отзывам и изменили маршрут, добавив новый водопад и другие живописные места, исключив те, куда возят толпами.

Команда профессионалов

Наши водители — настоящие мастера своего дела. Они развеселят вас в пути, избегая пробок, и даже угостят вином, создавая настоящую джигитскую атмосферу. Этот день станет для вас настоящим драйвом и отдыхом, а не скучной монотонной поездкой по точкам.

Сбор участников

Сбор от остановок: Адлер, Сириус, Хоста, Сочи, Дагомыс.

Ежедневно в 13:00 +- с остановки Дагомыс – Центр

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый от 10 лет2500 ₽
Детский (5-9 лет включительно)2300 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Водопад Дм Дм Бон (+ корыта, купание)
  • Ведьмино Ущелье + водопад
  • Ведьмина гора (обзорно)
  • Смотровая площадка (на краю земли)
  • Катание на БТР по желанию за доплату и полёт на воздушном шаре
  • Зиплайн самый длинный в России над рекой шахе
  • Чайная плантация
  • Попробуете настоящую вкусную армянскую кухню в кафе
  • Купание пока тепло
  • Бездорожье, кайф, музыка
  • Дегустация сыров, колбасок, меда, вино, чача, чай, аджика
Что включено
  • Водитель джигит
  • Веселящая южная бутылочка в подарок на машину
  • Дегустации
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Обед (по желанию, завозим вечером в кафе покушать)
  • Зиплайн до 1 км (2500-3000 руб.)
  • Государственный экологический сбор 200 руб. с 10 лет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остановка Дагомыс - Центр
Завершение: Дагомыс - Центр
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:00 +- с остановки Дагомыс – Центр
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Из-за особенностей программы в ней могут принимать участие только путешественники от 5 до 55 лет
  • Мы прислушались к вашим отзывам и изменили маршрут добавили водопад и другие живописные места убрав то что многим уже не нравится
  • Трансферы оплачиваются в зависимости от вашего района проживания
  • Наши водители настоящие мастера своего дела, в машине всех развеселят и в пробках не повезут и вином угостят и весь вечер будете в настоящей джигисткой атмосфере. Этот день будет лучшим для вас если вам нужен настоящий драйв и отдых а не скучная монотонная поездка по точкам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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