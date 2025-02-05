5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные виды
- 🚙 Драйв на УАЗ Хантерах
- 🍽 Настоящая южная кухня
- 🌳 Прогулка по чайным плантациям
- 🧗♂️ Зиплайн над рекой Шахе
Что можно увидеть
- Водопад Дм Дм Бон
- Смотровая площадка «На краю Земли»
- Ведьмина гора
- Ведьмино ущелье
- Чайная плантация
Описание экскурсии
Что Вас ждет
Первая остановка с купанием — Водопад Дм Дм Бон. Вы окажетесь в сказочном уголке среди горных лесов и купелей с прозрачной водой. Далее вы посетите смотровую площадку «На краю Земли», откуда открывается потрясающий вид на гору Фишт и долину реки Шахе.
Приключения на высоте
Вас ждет зиплайн над рекой Шахе, высота которого составляет около 200 метров, а длина — 1 км. Вы увидите таинственную Ведьмину гору, Ведьмино ущелье и водопад. Также у вас будет возможность насладиться купанием в русле реки, пока еще тепло.
Новые впечатления
В этом путешествии мы добавили новую чайную плантацию с шикарным видом, а также возможность покататься на БТР и подняться на воздушном шаре. И, конечно, не забудем попробовать настоящую южную кухню!
Важная информация
Мы возим нестандартно, и именно за это нас рекомендуют друзьям. Эта экскурсия проводится ежедневно на УАЗ Хантерах, в которых установлены сабвуферы, что добавляет драйва в ваше путешествие.
Условия участия
Важная информация: из-за особенностей программы в ней могут принимать участие только путешественники в возрасте от 5 до 55 лет. Мы прислушались к вашим отзывам и изменили маршрут, добавив новый водопад и другие живописные места, исключив те, куда возят толпами.
Команда профессионалов
Наши водители — настоящие мастера своего дела. Они развеселят вас в пути, избегая пробок, и даже угостят вином, создавая настоящую джигитскую атмосферу. Этот день станет для вас настоящим драйвом и отдыхом, а не скучной монотонной поездкой по точкам.
Сбор участников
Сбор от остановок: Адлер, Сириус, Хоста, Сочи, Дагомыс.
Ежедневно в 13:00 +- с остановки Дагомыс – Центр
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый от 10 лет
|2500 ₽
|Детский (5-9 лет включительно)
|2300 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Дм Дм Бон (+ корыта, купание)
- Ведьмино Ущелье + водопад
- Ведьмина гора (обзорно)
- Смотровая площадка (на краю земли)
- Катание на БТР по желанию за доплату и полёт на воздушном шаре
- Зиплайн самый длинный в России над рекой шахе
- Чайная плантация
- Попробуете настоящую вкусную армянскую кухню в кафе
- Купание пока тепло
- Бездорожье, кайф, музыка
- Дегустация сыров, колбасок, меда, вино, чача, чай, аджика
Что включено
- Водитель джигит
- Веселящая южная бутылочка в подарок на машину
- Дегустации
- Страховка
Что не входит в цену
- Обед (по желанию, завозим вечером в кафе покушать)
- Зиплайн до 1 км (2500-3000 руб.)
- Государственный экологический сбор 200 руб. с 10 лет
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Из-за особенностей программы в ней могут принимать участие только путешественники от 5 до 55 лет
- Мы прислушались к вашим отзывам и изменили маршрут добавили водопад и другие живописные места убрав то что многим уже не нравится
- Трансферы оплачиваются в зависимости от вашего района проживания
- Наши водители настоящие мастера своего дела, в машине всех развеселят и в пробках не повезут и вином угостят и весь вечер будете в настоящей джигисткой атмосфере. Этот день будет лучшим для вас если вам нужен настоящий драйв и отдых а не скучная монотонная поездка по точкам