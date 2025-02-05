За один день вы посетите водопад Дм Дм Бон, искупаетесь в горных водоёмах, насладитесь видами на смотровой площадке, увидите живописные места парка Солохаул и таинственную Ведьмину гору. Вас ждет полет

на зиплайне, настоящая южная кухня и прогулка по чайным плантациям. Лучшие водители на маршруте обеспечат вам комфорт и безопасность. Эта экскурсия проводится ежедневно и подходит для путешественников от 5 до 55 лет. Маршрут включает новые живописные места и исключает популярные туристические точки

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

В. В. М. Ваш гид в Дагомыс

Описание экскурсии

Что Вас ждет

Первая остановка с купанием — Водопад Дм Дм Бон. Вы окажетесь в сказочном уголке среди горных лесов и купелей с прозрачной водой. Далее вы посетите смотровую площадку «На краю Земли», откуда открывается потрясающий вид на гору Фишт и долину реки Шахе.

Приключения на высоте

Вас ждет зиплайн над рекой Шахе, высота которого составляет около 200 метров, а длина — 1 км. Вы увидите таинственную Ведьмину гору, Ведьмино ущелье и водопад. Также у вас будет возможность насладиться купанием в русле реки, пока еще тепло.

Новые впечатления

В этом путешествии мы добавили новую чайную плантацию с шикарным видом, а также возможность покататься на БТР и подняться на воздушном шаре. И, конечно, не забудем попробовать настоящую южную кухню!

Важная информация

Мы возим нестандартно, и именно за это нас рекомендуют друзьям. Эта экскурсия проводится ежедневно на УАЗ Хантерах, в которых установлены сабвуферы, что добавляет драйва в ваше путешествие.

Условия участия

Важная информация: из-за особенностей программы в ней могут принимать участие только путешественники в возрасте от 5 до 55 лет. Мы прислушались к вашим отзывам и изменили маршрут, добавив новый водопад и другие живописные места, исключив те, куда возят толпами.

Команда профессионалов

Наши водители — настоящие мастера своего дела. Они развеселят вас в пути, избегая пробок, и даже угостят вином, создавая настоящую джигитскую атмосферу. Этот день станет для вас настоящим драйвом и отдыхом, а не скучной монотонной поездкой по точкам.

Сбор участников

Сбор от остановок: Адлер, Сириус, Хоста, Сочи, Дагомыс.