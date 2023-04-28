Экскурсия из Дербента в Древний город Баку и пылающих небоскребов

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С корабля на бал, а именно, прямиком из вашего отеля в самое сердце Баку вас доставит гид.

Площадь Государственного флага, Пламенные башни, Приморский парк, «Малая Венеция», Мугам центр и Губернаторский садик — частичная выдержка из всей экскурсионной программы. Апофеозом путешествия станет панорамный вид на Бакинскую бухту с самой высокой точки столицы.
Экскурсия из Дербента в Древний город Баку и пылающих небоскребов
Экскурсия из Дербента в Древний город Баку и пылающих небоскребов
Экскурсия из Дербента в Древний город Баку и пылающих небоскребов
Экскурсия из Дербента в Древний город Баку и пылающих небоскребов
Экскурсия из Дербента в Древний город Баку и пылающих небоскребов
Экскурсия из Дербента в Древний город Баку и пылающих небоскребов
Ближайшие даты:
28
апр
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апр
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Старый город Ичери-шехер
  • Девичья башня
  • Крепостные стены Ичери-шехер
  • Бакинский приморский бульвар
  • Бакинское колесо обозрения
  • Азербайджанский национальный музей ковров
  • Парк «Малая Венеция»
  • Нагорный парк
  • Смотровая площадка неподалеку от Пламенных башен
  • Культурный центр Гейдара Алиева
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Баку — крупнейший город на берегу Каспийского моря, столица Азербайджана с населением более двух миллионов человек. Порт был основан в XI веке и издревле привлекал своим местоположением — здесь пересекались древние торговые пути из Европы в Центральную Азию.

Что вас ожидает:

  • Старый город Ичери-шехер.
  • Девичья башня.
  • Крепостные стены Ичери-шехер.
  • Бакинский приморский бульвар.
  • Бакинское колесо обозрения.
  • Азербайджанский национальный музей ковров.
  • Парк «Малая Венеция».
  • Нагорный парк.
  • Смотровая площадка неподалеку от Пламенных башен.
  • Культурный центр Гейдара Алиева.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида проводника
  • Завтрак
  • Обед
  • Билеты
  • Ужин
  • Проживание в гостинице
Что не входит
  • Личные покупки
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Дербент, ул. Ленина, 41
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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