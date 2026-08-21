Найдено 5 туров в категории « Старый город » в Дербенте, цены от 28 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Джиппинг На автобусе На катере 5 дней 1 отзыв Большой тур по Дагестану Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала «по улочкам Старого города (магалам)» 62 500 ₽ за человека На катере 5 дней Дагестан. Горы, море, Дербент! 5 дней Пятидневный тур по Дагестану «Дай пять!» - это ошеломительный микс «Заключительный день нашего путешествия, мы начнем пораньше и проведем в старинном городе Дербент и его окрестностях» от 28 000 ₽ за человека На катере 5 дней Дагестан! Горы, море, Дербент! Всё включено Пятидневный тур по Дагестану «Дай пять!» «Заключительный день нашего путешествия, мы проведем в старинном городе Дербент» от 39 000 ₽ за человека Все туры Дербента

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