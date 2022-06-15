Древний Дербент, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, с древней крепостью «Нарын-Кала», в которой до сих пор сохранилась былая мощь этих Каспийских ворот, откроет вам завесы своего далекого прошлого.

Программа тура по дням

1 день Прибытие в Махачкалу, экскурсия в музей Кайтагской вышивки

Прибытие утренними рейсами в аэропорт (ж/д вокзал) Махачкалы. В 11:30 групповой трансфер в Дербент (в пути около 6 часов со всеми остановками). По дороге у города Избербаш туристам откроется вид на гору Пушкин-Тау, которая невероятным образом похожа на профиль лица знаменитого поэта. Остановка в «Лесной усадьбе» на обед (самостоятельно). По желанию гости смогут посетить зоопарк при комплексе (доплата). После обеда – заезд в село Маджалис, которое возникло в 1581 году. Его основал правитель Кайтагского уцмийства Султан Ахмад-хан, как новую столицу и резиденцию. В тот период Маджалис был довольно крупным и многонациональным поселением. Посещение Музея Кайтагской вышивки. Прибытие в Дербент к вечеру. Прогулка по набережной Каспийского моря. Размещение в гостинице****. Ужин самостоятельно в одном из национальных кафе города.

2 день Знакомство с Дербентом: экскурсия в цитадель «Нарын-Кала» и музеи

Завтрак в гостинице. Обзорная экскурсия по Дербенту. Совсем недавно Дербент отпраздновал свой двухтысячелетний юбилей, однако, существуют археологические свидетельства, что история города уходит больше чем на 5 тысяч лет! Начнется знакомство с городом с посещения цитадели «Нарын-Кала» – настоящей древней крепости, в которой сохранилась былая мощь этих Каспийских ворот. Далее вы пройдетесь по магале (древнему району города), заглянете в Джума-мечеть, девичьи бани, атакже Армяно-Григорианскую церковь, где расположился Музей ковров и декоративно-прикладного искусства. Во время экскурсии у вас будет возможность попробовать блюда национальной кухни (хинкал, чуду, халтаму и др.) в местном кафе или ресторане – обед самостоятельно. После обеда вы продолжите экскурсию: посетите синагогу «Келе-Нумаз», восточный базар, древнее кладбище Кырхляр, Дом-музей Петра I, синагогу, а также этно-дом «Кубачи». Этно-дом «Кубачи» открыли потомки ювелира-кубачинца Тушиева. В музее представлены сотни экспонатов, которые известный мастер собирал десятки лет. Это тарелки разных эпох и фактуры, национальная утварь, дореволюционные ювелирные украшения, наряды женщин-кубачинок, камин из интерьера горского дома. Свободное время. Ужин самостоятельно в многочисленных национальных кафе города.

3 день Экскурсия на Сулакский каньон и бархан Сарыкум