Преимущества этого путешествия:
Прибытие утренними рейсами в аэропорт (ж/д вокзал) Махачкалы.
В 11:30 групповой трансфер в Дербент (в пути около 6 часов со всеми остановками).
По дороге у города Избербаш туристам откроется вид на гору Пушкин-Тау, которая невероятным образом похожа на профиль лица знаменитого поэта.
Остановка в «Лесной усадьбе» на обед (самостоятельно).
По желанию гости смогут посетить зоопарк при комплексе (доплата).
После обеда – заезд в село Маджалис, которое возникло в 1581 году.
Его основал правитель Кайтагского уцмийства Султан Ахмад-хан, как новую столицу и резиденцию.
В тот период Маджалис был довольно крупным и многонациональным поселением.
Посещение Музея Кайтагской вышивки.
Прибытие в Дербент к вечеру.
Прогулка по набережной Каспийского моря.
Размещение в гостинице****.
Ужин самостоятельно в одном из национальных кафе города.
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по Дербенту.
Совсем недавно Дербент отпраздновал свой двухтысячелетний юбилей, однако, существуют археологические свидетельства, что история города уходит больше чем на 5 тысяч лет!
Начнется знакомство с городом с посещения цитадели «Нарын-Кала» – настоящей древней крепости, в которой сохранилась былая мощь этих Каспийских ворот.
Далее вы пройдетесь по магале (древнему району города), заглянете в Джума-мечеть, девичьи бани, атакже Армяно-Григорианскую церковь, где расположился Музей ковров и декоративно-прикладного искусства.
Во время экскурсии у вас будет возможность попробовать блюда национальной кухни (хинкал, чуду, халтаму и др.) в местном кафе или ресторане – обед самостоятельно.
После обеда вы продолжите экскурсию: посетите синагогу «Келе-Нумаз», восточный базар, древнее кладбище Кырхляр, Дом-музей Петра I, синагогу, а также этно-дом «Кубачи».
Этно-дом «Кубачи» открыли потомки ювелира-кубачинца Тушиева.
В музее представлены сотни экспонатов, которые известный мастер собирал десятки лет.
Это тарелки разных эпох и фактуры, национальная утварь, дореволюционные ювелирные украшения, наряды женщин-кубачинок, камин из интерьера горского дома.
Свободное время.
Ужин самостоятельно в многочисленных национальных кафе города.
Завтрак.
Выселение из гостиницы.
Ранний выезд на экскурсию.
Сначала вы отправитесь к Чиркейской ГЭС – второй по высоте плотине в России (232, 5 м) и своими глазами увидите это поистине впечатляющее сооружение, настоящий архитектурный шедевр человечества.
Чиркейская ГЭС образовала огромное озеро в узком ущелье реки Сулак – Чиркейское водохранилище, так называемое «Чиркейское море», площадью 42,5 кв. км (посещение по погоде и состоянию дороги).
Его береговая линия сильно изрезана, местами встречаются каньоны и пещеры.
Местные живописные пейзажи отдаленно напоминают фьорды Норвегии.
Далее вы увидите настоящее чудо этих мест – Сулакский каньон.
Его нередко сравнивают с Великим каньоном в Америке – дагестанский собрат выглядит не менее впечатляюще, а на деле, оказывается еще и глубже!
Только представьте – высота 1920 метров!
Местами каньон расширяется настолько, что не видно противоположную сторону, а Сулак, одна из самых полноводных рек в Дагестане, кажется тоненькой ниточкой на дне.
Обед (включен).
По дороге в Махачкалу вы увидите бархан Сарыкум – один из самых высоких в мире.
Его высота составляет более 250 метров, а размер и форма вершин постоянно меняются по воле ветров.
Возраст его исчисляется сотнями тысяч лет.
Над тайной происхождения этого чуда природы бьется уже не одно поколение ученых.
Групповой трансфер в аэропорт (ж/д вокзал) Махачкалы к вечерним рейсам, вылетающим не ранее 19:00 (рекомендованные рейсы – а/к Победа / Аэрофлот в 19:10 / 19:30).
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение
|апрель – декабрь
|двухместное размещение
|25 500
|доплата за одноместное размещение
|3 600
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи на случай прохладной погоды.
Появляться на улицах в слишком открытой одежде не рекомендуется.
Что касается посещения мечети, мужчинам лучше надевать брюки или штаны, рубашки (футболки) с длинными рукавами, женщинам – платье ниже колен, платки (при входе в мечети можно надеть специальные платья, которые находятся в общем пользовании).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Для детей 10-12 лет на основном месте предоставляется скидка в размере 5%
Встреча: Встреча в день заезда в аэропорту «Уйташ», г. Махачкала на выходе из зала прилета с табличкой "Тайны древнего Дербента". Рекомендованный рейс а/к Победа с прилетом в 10:40. Групповой трансфер в 11:30.
Если вы приезжаете поездом в Махачкалу, мы встретим вас на ж/д вокзале (встреча на выходе из здания ж/д вокзала) не позднее 11:00.
Мы сообщим номер и марку автобуса, телефон гида,водителя - контакты по встрече передаются за 5 дней до заезда.
Доплата за индивидуальный трансфер аэропорт (ж/д) Махачкалы – отель Дербента – от 5000 рублей за машину.
Проводы: В день выезда групповой трансфер в аэропорт (ж/д вокзал) Махачкалы к рейсам/поездам, отправляющимся после 19:00 местного времени. Рекомендованные рейсы - а/к Победа/Аэрофлот в 19:10/19:30.