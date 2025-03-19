Описание экскурсии
Гамсутль: Древний Аул Призрак
Гамсутль – это одно из самых старинных поселений в Республике Дагестан, расположенное в живописном Гунибском районе на высоте 1500 метров над уровнем моря. Этот аул, который в настоящее время заброшен, привлекает внимание своей уникальной архитектурой, напоминающей знаменитый город Мачу-Пикчу в Перу.
История и Архитектура
Гамсутль имеет богатую историю, которая охватывает многие века. Его необычные здания и каменные конструкции поражают воображение и вызывают интерес у туристов и исследователей. Прогуливаясь по этому древнему поселению, вы сможете ощутить атмосферу прошлого и представить, как здесь жили люди.
Салтинский Водопад
В дополнение к Гамсутлю, вы сможете посетить и Салтинский водопад, который является одной из природных достопримечательностей региона. Этот водопад впечатляет своей красотой и мощью, создавая завораживающий пейзаж. Здесь можно насладиться свежим воздухом и природой, которая окружает вас со всех сторон.
Почему стоит посетить?
- Уникальная архитектура, вызывающая ассоциации с древними цивилизациями.
- Неповторимые природные ландшафты и великолепные виды.
- Возможность погрузиться в атмосферу истории и культуры Дагестана.
Посещение Гамсутля и Салтинского водопада станет незабываемым опытом, который подарит вам множество ярких впечатлений и позволит увидеть уникальные места, полные загадок и красоты.
По понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 07:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гамсутль
- Салтинский водопад
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Обед (национальная кухня)
- Джиппинг
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры