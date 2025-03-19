Гамсутль и Салтинский подземный водопад

Гамсутль – одно из древнейших поселений в Республике Дагестан. Располагается в Гунибском районе Дагестана, на высоте 1500 метров над уровнем моря. В настоящий момент является заброшенным. Аул-призрак уникален необычной архитектурой, схожей с городом Мачу-Пикчу в Перу. Также на экскурсии посетим причудливый Салтинский водопад.
Гамсутль и Салтинский подземный водопад
Гамсутль и Салтинский подземный водопад
Гамсутль и Салтинский подземный водопад
Ближайшие даты:
19
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мар
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Гамсутль: Древний Аул Призрак

Гамсутль – это одно из самых старинных поселений в Республике Дагестан, расположенное в живописном Гунибском районе на высоте 1500 метров над уровнем моря. Этот аул, который в настоящее время заброшен, привлекает внимание своей уникальной архитектурой, напоминающей знаменитый город Мачу-Пикчу в Перу.

История и Архитектура

Гамсутль имеет богатую историю, которая охватывает многие века. Его необычные здания и каменные конструкции поражают воображение и вызывают интерес у туристов и исследователей. Прогуливаясь по этому древнему поселению, вы сможете ощутить атмосферу прошлого и представить, как здесь жили люди.

Салтинский Водопад

В дополнение к Гамсутлю, вы сможете посетить и Салтинский водопад, который является одной из природных достопримечательностей региона. Этот водопад впечатляет своей красотой и мощью, создавая завораживающий пейзаж. Здесь можно насладиться свежим воздухом и природой, которая окружает вас со всех сторон.

Почему стоит посетить?

  • Уникальная архитектура, вызывающая ассоциации с древними цивилизациями.
  • Неповторимые природные ландшафты и великолепные виды.
  • Возможность погрузиться в атмосферу истории и культуры Дагестана.

Посещение Гамсутля и Салтинского водопада станет незабываемым опытом, который подарит вам множество ярких впечатлений и позволит увидеть уникальные места, полные загадок и красоты.

По понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 07:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гамсутль
  • Салтинский водопад
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Обед (национальная кухня)
  • Джиппинг
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Р. Дагестан, с. Магарамкент, ул. Ленина 22
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 07:00.
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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