в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00

Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь

Посетить самый зеленый уголок региона, увидеть Хучнинский водопад и оценить национальную кухню

Мини-группа
Почти половина южного Дагестана покрыта густыми лесами — приглашаем вас насладиться этой красотой и прикоснуться к истории региона.

Мы посетим Хучнинский водопад, увидим «Крепость семи братьев и одной сестры» на краю обрыва, отведаем блюда национальной кухни.

А на обратном пути повернем к берегу Каспийского моря и посмотрим на легендарный экраноплан «Лунь».
Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
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Что вас ожидает

Наш маршрут раскроет для вас южный Дагестан с нескольких сторон: исторической, культурной, природной. Вы посетите самые примечательные места этого живописного региона:

Хучнинский водопад (он же Ханагский водопад) — природный памятник южного Дагестана. В окрестностях села Хучни мы отыщем мощный поток реки Ханагчай, который падает с высоты 30 метров.

Крепость семи братьев и одной сестры — сюда мы отправимся за потрясающими видами на окрестности и порцией колоритных легенд. Вы осмотрите постройку 7-8 века, которая возвышается на краю обрыва над рекой Рубас, откроете секрет ее названия и услышите о временах, когда крепость защищала жителей от внешних врагов.

Экраноплан «Лунь» — уникальная разработка советских учёных, построенная в 1983-1990 годах. Вы узнаете о свойствах бывшего сверхсекретного самолета, который способен скользить прямо над волнами, и, конечно, сделаете здесь эффектные фото.

Организационные детали

  • Поездка проходит на легковом автомобиле или микроавтобусе (в зависимости от количества человек)
  • С собой советуем взять куртку, удобную обувь, а также небольшую сумму наличных на сувениры и обед
  • Не рекомендуется надевать короткие шорты и топы. Также запрещено распитие спиртных напитков на экскурсии.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе площади Свободы
Когда и сколько длится
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00

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