в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00

Что вас ожидает

Наш маршрут раскроет для вас южный Дагестан с нескольких сторон: исторической, культурной, природной. Вы посетите самые примечательные места этого живописного региона:

Хучнинский водопад (он же Ханагский водопад) — природный памятник южного Дагестана. В окрестностях села Хучни мы отыщем мощный поток реки Ханагчай, который падает с высоты 30 метров.

Крепость семи братьев и одной сестры — сюда мы отправимся за потрясающими видами на окрестности и порцией колоритных легенд. Вы осмотрите постройку 7-8 века, которая возвышается на краю обрыва над рекой Рубас, откроете секрет ее названия и услышите о временах, когда крепость защищала жителей от внешних врагов.

Экраноплан «Лунь» — уникальная разработка советских учёных, построенная в 1983-1990 годах. Вы узнаете о свойствах бывшего сверхсекретного самолета, который способен скользить прямо над волнами, и, конечно, сделаете здесь эффектные фото.

Организационные детали